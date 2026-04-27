Иран обмисля преговори с Тръмп, но иска край на блокадата и контрол над Ормузкия проток

27 Април, 2026 19:34 1 488 24

  • иран-
  • сащ-
  • напрежение-
  • ормузки проток-
  • преговори

Абас Аракчи заяви, че Техеран разглежда искането на Тръмп, но остава спорът за ядрената програма и морския път

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Аракчи заяви днес, че Техеран разглежда предложението на американския президент Доналд Тръмп за започване на преговори, предава Ройтерс, като се позовава на публикация на министъра в „Телеграм“, предава БТА.

По-рано двама регионални представители, цитирани от Асошиейтед прес, съобщиха, че Иран е предложил да прекрати контрола си върху Ормузкия проток, ако САЩ премахнат блокадата срещу страната и прекратят военните действия. Според тях това би отложило обсъжданията по ядрената програма на Техеран за по-късен етап.

В изявление пред журналисти в Русия Аракчи посочи, че инициативата на Тръмп за диалог е резултат от това, че САЩ не са постигнали целите си в конфликта.

По-рано американският президент отмени планирано посещение на свои пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Исламабад, където се очакваха разговори за прекратяване на конфликта, като заяви, че Иран може да се свърже с Вашингтон, ако желае преговори.

Според анализи е малко вероятно Тръмп да приеме иранското предложение, предадено чрез Пакистан, тъй като то не решава основните разногласия, довели до ескалацията между САЩ и Израел на 28 февруари.

Напрежението остава високо и около Ормузкия проток, като спорът за контрола над стратегическия воден път продължава. САЩ поддържат блокада на иранските пристанища с цел ограничаване на износа на петрол, което лишава Техеран от ключови приходи и създава допълнителни икономически затруднения.

Тръмп твърди, че основният мотив за американската позиция е да се предотврати разработването на ядрени оръжия от страна на Иран.

От своя страна Техеран настоява, че ядрената му програма има изцяло мирен характер, докато Вашингтон настоява за ограничаване на запасите от високообогатен уран, който би могъл да бъде използван за военни цели.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 16 Отговор
    Ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    Коментиран от #4, #6, #7, #10

    19:36 27.04.2026

  • 2 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 10 Отговор
    Давайте УРАНА и ви разхлабвам примката
    Аз мога да чакам, а вие.

    19:38 27.04.2026

  • 3 Д-р Ментал

    3 9 Отговор
    Иран е притиснат от блокадата на САЩ и въпреки че са по-силни на бойното поле, произвеждания петрол няма как да го изнесат и няма къде да бъде складиран. Скоро ще клекнат. За жалост

    Коментиран от #5

    19:39 27.04.2026

  • 4 Иран си играе

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    със САЩ. Бъзикат се с тях

    19:40 27.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Д-р Ментал":

    Иран 50 години е под санкции.Свикнали са

    Коментиран от #8

    19:41 27.04.2026

  • 6 Шизо

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не бе първо германците като си изплатят репарациите от всв

    Коментиран от #12, #18

    19:42 27.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АЕ АЯТОЛАСЧЕТА

    4 9 Отговор
    Има ли кво да папкате

    Коментиран от #11

    19:45 27.04.2026

  • 10 Оф,тоя па

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ааа селджуците кога ще ни изплатят репарациите😂😂

    Коментиран от #13

    19:45 27.04.2026

  • 11 Последния Софиянец

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "АЕ АЯТОЛАСЧЕТА":

    Иран в момента изнася царевица а ние внасяме от Украйна отровна

    Коментиран от #17

    19:52 27.04.2026

  • 12 Д-р Ментал

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Шизо":

    Да, свикнали са, но сега проблемът е, че няма къде да складират произвеждания петрол, нито могат временно да спрат производството на петрол. Това го знаят американците

    19:53 27.04.2026

  • 13 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Оф,тоя па":

    Селджуците са воювали с Византия.

    19:54 27.04.2026

  • 14 ванс

    4 1 Отговор
    ала бала. краварите се оплетоха

    19:55 27.04.2026

  • 15 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 3 Отговор
    Ормузки проток: Основната зона на действие, където ВМС на САЩ контролират корабите, насочени към или идващи от ирански пристанища. Блокадата главно е ориентирана извън протока, обхващайки части от Оманския залив и Арабско море.
    Блокадата е с бойни кораби на САЩ, подпомагани от сателитна система.

    Аз мога да чакам, а вие иранци ?

    20:04 27.04.2026

  • 16 ТАКА ТАКА..

    5 2 Отговор
    Путин ще удари едно рамо на Тръмпака и ще спре войната ще отворят протока и ще засили икономиките на страните. И кога стане това русо гончетата да си имат една обичка. ПИСАХ ПИША И ЩЕ ПИША. САЩ КИТАЙ РУСИЯ СА СЛЕДВАЩИЯТ ДОМИНАТОР МА ЗЕМЯТА. ЕВРОПА ЗАМИСЛИ СЕ.

    Коментиран от #20

    20:05 27.04.2026

  • 17 АЕ АЯТОЛАСЧЕТА

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Откъде я изнасяте тая царевица бре.....

    20:06 27.04.2026

  • 18 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Шизо":

    Репарации трябва да се плащат на Германия от сащ Русия Британия Израел Франция ...а не Германия да плаща на някой за нещо си

    20:06 27.04.2026

  • 19 Рачел УелС

    1 2 Отговор
    Редник Джо не преговаря, той завзема.

    20:06 27.04.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "ТАКА ТАКА..":

    Тръмп БОМБИ Путин....
    Дали са "приятелчета".

    20:08 27.04.2026

  • 21 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор
    Към април 2026 г. износът на храни от Иран е официално забранен от правителството до второ нареждане. Това решение е взето в контекста на военни действия в региона, като целта е да се гарантира снабдяването на вътрешния пазар и да се предотвратят дефицити за населението.
    Имали кво да папкате, а?

    20:13 27.04.2026

  • 22 Иран ще отстъпи за Ормуз

    1 0 Отговор
    само ако Тръмп оттегли армадата.
    И тук следва тънкият момент - за да оттегли армадата, Тръмп трябва да обяви гръмка победа. Инак ще изглежда като бягство.
    Тръмп трябва да се откаже и от иранския уран.

    Идва и логичният извод - Иран може винаги да затвори Ормуз пак, само с евтини и прости действия - лодки с гранатомети.

    За да върне армадата пак на Тръмп му трябват милиони долари и много време.

    Кой е на далавера?

    Коментиран от #23, #24

    20:49 27.04.2026

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Иран ще отстъпи за Ормуз":

    Давайте урана, да ви разхлабя примката
    Немате износ, ша пукнете от глад
    Аз мога да чакам, а вие

    21:10 27.04.2026

  • 24 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Иран ще отстъпи за Ормуз":

    Спретвам Военноморска база в пролива. Да държа аятоласите на каишка.

    21:12 27.04.2026

