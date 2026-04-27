Иран обмисля преговори с Тръмп, но иска край на блокадата и контрол над Ормузкия проток

Иранският външен министър Абас Аракчи заяви днес, че Техеран разглежда предложението на американския президент Доналд Тръмп за започване на преговори, предава Ройтерс, като се позовава на публикация на министъра в „Телеграм“, предава БТА.

По-рано двама регионални представители, цитирани от Асошиейтед прес, съобщиха, че Иран е предложил да прекрати контрола си върху Ормузкия проток, ако САЩ премахнат блокадата срещу страната и прекратят военните действия. Според тях това би отложило обсъжданията по ядрената програма на Техеран за по-късен етап.

В изявление пред журналисти в Русия Аракчи посочи, че инициативата на Тръмп за диалог е резултат от това, че САЩ не са постигнали целите си в конфликта.

По-рано американският президент отмени планирано посещение на свои пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Исламабад, където се очакваха разговори за прекратяване на конфликта, като заяви, че Иран може да се свърже с Вашингтон, ако желае преговори.

Според анализи е малко вероятно Тръмп да приеме иранското предложение, предадено чрез Пакистан, тъй като то не решава основните разногласия, довели до ескалацията между САЩ и Израел на 28 февруари.

Напрежението остава високо и около Ормузкия проток, като спорът за контрола над стратегическия воден път продължава. САЩ поддържат блокада на иранските пристанища с цел ограничаване на износа на петрол, което лишава Техеран от ключови приходи и създава допълнителни икономически затруднения.

Тръмп твърди, че основният мотив за американската позиция е да се предотврати разработването на ядрени оръжия от страна на Иран.

От своя страна Техеран настоява, че ядрената му програма има изцяло мирен характер, докато Вашингтон настоява за ограничаване на запасите от високообогатен уран, който би могъл да бъде използван за военни цели.