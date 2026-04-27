Иран обмисля преговори с Тръмп, но иска край на блокадата и контрол над Ормузкия проток

Иранският външен министър Абас Аракчи заяви днес, че Техеран разглежда предложението на американския президент Доналд Тръмп за започване на преговори, предава Ройтерс, като се позовава на публикация на министъра в „Телеграм“, предава БТА.
По-рано двама регионални представители, цитирани от Асошиейтед прес, съобщиха, че Иран е предложил да прекрати контрола си върху Ормузкия проток, ако САЩ премахнат блокадата срещу страната и прекратят военните действия. Според тях това би отложило обсъжданията по ядрената програма на Техеран за по-късен етап.
В изявление пред журналисти в Русия Аракчи посочи, че инициативата на Тръмп за диалог е резултат от това, че САЩ не са постигнали целите си в конфликта.
По-рано американският президент отмени планирано посещение на свои пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Исламабад, където се очакваха разговори за прекратяване на конфликта, като заяви, че Иран може да се свърже с Вашингтон, ако желае преговори.
Според анализи е малко вероятно Тръмп да приеме иранското предложение, предадено чрез Пакистан, тъй като то не решава основните разногласия, довели до ескалацията между САЩ и Израел на 28 февруари.
Напрежението остава високо и около Ормузкия проток, като спорът за контрола над стратегическия воден път продължава. САЩ поддържат блокада на иранските пристанища с цел ограничаване на износа на петрол, което лишава Техеран от ключови приходи и създава допълнителни икономически затруднения.
Тръмп твърди, че основният мотив за американската позиция е да се предотврати разработването на ядрени оръжия от страна на Иран.
От своя страна Техеран настоява, че ядрената му програма има изцяло мирен характер, докато Вашингтон настоява за ограничаване на запасите от високообогатен уран, който би могъл да бъде използван за военни цели.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
19:36 27.04.2026
2 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Аз мога да чакам, а вие.
19:38 27.04.2026
3 Д-р Ментал
19:39 27.04.2026
4 Иран си играе
До коментар #1 от "Последния Софиянец":със САЩ. Бъзикат се с тях
19:40 27.04.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Д-р Ментал":Иран 50 години е под санкции.Свикнали са
19:41 27.04.2026
6 Шизо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не бе първо германците като си изплатят репарациите от всв
19:42 27.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 АЕ АЯТОЛАСЧЕТА
19:45 27.04.2026
10 Оф,тоя па
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ааа селджуците кога ще ни изплатят репарациите😂😂
19:45 27.04.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #9 от "АЕ АЯТОЛАСЧЕТА":Иран в момента изнася царевица а ние внасяме от Украйна отровна
19:52 27.04.2026
12 Д-р Ментал
До коментар #6 от "Шизо":Да, свикнали са, но сега проблемът е, че няма къде да складират произвеждания петрол, нито могат временно да спрат производството на петрол. Това го знаят американците
19:53 27.04.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Оф,тоя па":Селджуците са воювали с Византия.
19:54 27.04.2026
14 ванс
19:55 27.04.2026
15 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Блокадата е с бойни кораби на САЩ, подпомагани от сателитна система.
Аз мога да чакам, а вие иранци ?
20:04 27.04.2026
16 ТАКА ТАКА..
20:05 27.04.2026
17 АЕ АЯТОЛАСЧЕТА
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Откъде я изнасяте тая царевица бре.....
20:06 27.04.2026
18 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
До коментар #6 от "Шизо":Репарации трябва да се плащат на Германия от сащ Русия Британия Израел Франция ...а не Германия да плаща на някой за нещо си
20:06 27.04.2026
19 Рачел УелС
20:06 27.04.2026
20 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #16 от "ТАКА ТАКА..":Тръмп БОМБИ Путин....
Дали са "приятелчета".
20:08 27.04.2026
21 ГОЛЕМ СМЕХ
Имали кво да папкате, а?
20:13 27.04.2026
22 Иран ще отстъпи за Ормуз
И тук следва тънкият момент - за да оттегли армадата, Тръмп трябва да обяви гръмка победа. Инак ще изглежда като бягство.
Тръмп трябва да се откаже и от иранския уран.
Идва и логичният извод - Иран може винаги да затвори Ормуз пак, само с евтини и прости действия - лодки с гранатомети.
За да върне армадата пак на Тръмп му трябват милиони долари и много време.
Кой е на далавера?
20:49 27.04.2026
23 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #22 от "Иран ще отстъпи за Ормуз":Давайте урана, да ви разхлабя примката
Немате износ, ша пукнете от глад
Аз мога да чакам, а вие
21:10 27.04.2026
24 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #22 от "Иран ще отстъпи за Ормуз":Спретвам Военноморска база в пролива. Да държа аятоласите на каишка.
21:12 27.04.2026