Тръмп потвърди, че ще се кандидатира за президент на Венецуела, започва да учи испански

Тръмп заяви още, цитиран от C-Span, че след края на конфликта в Иран ще научи испански и ще се кандидатира за президент на Венецуела.
„След като приключа с това, може да отида във Венецуела. Ще науча испански бързо. Отивам във Венецуела. Ще се кандидатирам за президент“, каза Тръмп.
Той подчерта, че изучаването на испански „няма да отнеме много време“ благодарение на неговите способности.
Ситуацията във Венецуела е изключително динамична и белязана от радикални политически промени след военната интервенция на САЩ в началото на годината.
В началото на януари 2026 г. при военна операция в Каракас държавният глава Николас Мадуро беше заловен от американски командоси и отведен в САЩ, където срещу него и съпругата му започна съдебен процес.
Действията на САЩ предизвикаха остри реакции, като съюзници на Венецуела като Китай и Бразилия осъдиха атаката. В западните медии се водят дебати относно легитимността на намесата и спазването на международното право.
Ситуацията остава тясно свързана с контрола върху петролните ресурси и бъдещето на икономическите санкции под администрацията на Доналд Тръмп.
Към момента Венецуела се намира в преходен период с неясно бъдещо управление, като международното внимание е насочено към това дали тези събития ще доведат до трайна демократизация или до по-нататъшна дестабилизация.
2 Ъъъъ
Никога не е късно да станеш за резил!
06:28 07.04.2026
3 Ами той
Кукувица кука на ьеменс бука.
Коментиран от #4
06:28 07.04.2026
4 Ами
До коментар #3 от "Ами той":Кукувица кука на зелена бука.
06:29 07.04.2026
11 Ъъъъ
Тоа верно е изтрещял тотално.....🤔
06:57 07.04.2026
15 Ужас
Ами нали щеше да е новият аятолах на Иран - трябва и фърси да учи, трябва и да го резнат отдолу. И как ще съчетае двете длъжности.
Коментиран от #34
07:24 07.04.2026
17 Стивън Дарси...
Да идва нормалния и адекватен Джей Ди Ванс,защото щатите с тоя станаха за посмешище на цял свят...
07:31 07.04.2026
22 Ветеринар
Отговор; Куршум!
Коментиран от #28
08:08 07.04.2026
28 Напомняне
До коментар #22 от "Ветеринар":Ами те му го пратиха, ама стрелецът нефелен - само му одраска ухото...
08:38 07.04.2026
34 фост
До коментар #15 от "Ужас":Той вече е рез.нат нили е евреин
09:16 07.04.2026
36 Лудия Макс
Коментиран от #40
09:31 07.04.2026
38 А Путлер ще се кандидатира за Украйна
До коментар #8 от "Тръмп":Тръмп
Наесен ще участвам в изборите за президент в България.
06:45 07.04.2026
А Фюрера ще се кандидатира ли за Президент на Украйна!
Коментиран от #41
09:32 07.04.2026
40 Диктаторите не са вечни
До коментар #36 от "Лудия Макс":Лудия Макс
Да не мисли ,че ще живее 200 години
09:31 07.04.2026
По-добре че в Природата има логика!
Иначе представете си Тодор Христов Живков да ни е министър Председател!
А Бойко Методиев Борисом Началник на противопожарната Защита!
09:34 07.04.2026
41 Император ВВП
До коментар #38 от "А Путлер ще се кандидатира за Украйна":Разбира се, но няма да се кандидатирам. Ще се възцаря !
Коментиран от #42
09:42 07.04.2026
42 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #41 от "Император ВВП":Тръмп и Зеленски бомбят Путин.....Тоа дето иска да са възцарява..
09:45 07.04.2026
