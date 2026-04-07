Тръмп потвърди, че ще се кандидатира за президент на Венецуела, започва да учи испански

Тръмп заяви още, цитиран от C-Span, че след края на конфликта в Иран ще научи испански и ще се кандидатира за президент на Венецуела.

„След като приключа с това, може да отида във Венецуела. Ще науча испански бързо. Отивам във Венецуела. Ще се кандидатирам за президент“, каза Тръмп.

Той подчерта, че изучаването на испански „няма да отнеме много време“ благодарение на неговите способности.

Ситуацията във Венецуела е изключително динамична и белязана от радикални политически промени след военната интервенция на САЩ в началото на годината.

В началото на януари 2026 г. при военна операция в Каракас държавният глава Николас Мадуро беше заловен от американски командоси и отведен в САЩ, където срещу него и съпругата му започна съдебен процес.

Действията на САЩ предизвикаха остри реакции, като съюзници на Венецуела като Китай и Бразилия осъдиха атаката. В западните медии се водят дебати относно легитимността на намесата и спазването на международното право.

Ситуацията остава тясно свързана с контрола върху петролните ресурси и бъдещето на икономическите санкции под администрацията на Доналд Тръмп.

Към момента Венецуела се намира в преходен период с неясно бъдещо управление, като международното внимание е насочено към това дали тези събития ще доведат до трайна демократизация или до по-нататъшна дестабилизация.