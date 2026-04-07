Боен опит! Бившият шеф на ЦРУ иска САЩ да научат нова концепция за водене на война от украинската армия

Бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс е пътувал до Украйна десет пъти след руската инвазия през 2022 г. По време на последното си посещение миналата седмица той заяви, че Русия "вече няма превес".
"През последните два месеца украинците всъщност постигнаха по-големи постепенни успехи от руснаците", посочи пенсионираният генерал от армията на САЩ, след като посети украински части близо до фронтовата линия, съобщава Си Би Ес.
Петреъс отбеляза, че тази оценка може да е изглеждала малко вероятна, предвид предимствата на Русия в човешка сила, огнева мощ и икономически мащаб. Той обаче твърди, че Украйна е компенсирала тези недостатъци чрез иновациите си в безпилотните системи.
По негови думи предимството на Украйна не са единствено самите дронове, а системата, изградена около тях.
"Истински гениалното е как те обединяват всичко", изтъкна Петреъс и посочи "цялостна екосистема за командване и контрол", която интегрира възможности за наблюдение, насочване и удари. В центъра е украинската платформа за управление на боеве "Делта", която служи като вид "военни Google карти" и показва цифрова карта на позиции, цели и друга подходяща информация, обясни инженер, запознат с технологията.
Тази интеграция позволява на украинските сили да притежават почти абсолютни възможности за наблюдение и удари в рамките на около 20 мили от фронтовата линия. Петреъс описа как е наблюдавал фронтова битка, в която руски войник е бил непрекъснато проследяван от въртящи се дронове за наблюдение, преди да бъдат разположени атакуващи дронове.
"След като биваш следен на бойното поле и не можеш бързо да влезеш в дълбоко заровена позиция, това няма да свърши добре", отбеляза той.
Освен това Украйна мащабира производството на евтини дронове с видимост от първо лице с темпове, далеч надхвърлящи тези на западните армии. Един украински производител, когото Петреъс посети миналата седмица, му е заявил, че "ще произведе 3 милиона дрона само тази година", в сравнение с приблизително 300 000, произведени от Съединените щати миналата година.
Според Петреъс изкуственият интелект ще ускори тези иновации. В момента войната с дронове е ограничена от електронната война. На около 32 километра около фронтовите линии, наситени с дистанционно управляеми дронове с видимост от първо лице, бойците блокират връзките между дроновете и операторите, намалявайки тяхната ефективност. Едно от решенията са оптичните дронове, които се свързват с операторите си чрез дълги кабели, излизащи от опашките им. Но оптичните дронове имат ограничения за това колко далеч могат да летят и колко кабел е наличен.
Използването на алгоритми, а не на GPS връзки, за управление на дронове ще облекчи тези ограничения. "Това, което предстои, ще бъдат алгоритмично управляеми дронове, които не можете да блокирате", поясни Петреъс. Тези системи ще могат да работят дори в силно оспорвани среди за електронна война, като намалят зависимостта от GPS, добави той. Технологията ще позволи и на човешките оператори да контролират повече от един дрон едновременно.
Петреъс посочи, че скоро може да се появят и напълно автономни системи, където хората все още определят мисиите, но машините ги изпълняват.
"Мисля, че това ще бъде възможно в рамките на няколко години и е напълно възможно да го видим първо тук", обясни той и отбеляза, че напредъкът в технологии като разпознаване на обекти и разпознаване на лица вече позволява по-голяма автономност.
За Петреъс уроците за САЩ се простират далеч отвъд закупуването на повече дронове или по-доброто им включване във военните структури.
"В някои западни страни в момента смятат, че иновативността е даването на 50 дрона на брониран батальон", посочи той. "Не. Това, което трябва да направим, е да премахнем бронираните батальони и да ги заменим с батальон дронове".
По негови думи тази промяна изисква повече от реформа в обществените поръчки. Тя изисква "изцяло нова концепция за водене на война", включително промени в доктрината, обучението и структурата на силите. Украйна е създала стандарта за това, като е изградила Сили за безпилотни системи, вместо просто да внедрява дронове в различни сили, изтъкна Петреъс.
Рискове от неуспех при адаптирането, особено в способностите за борба с дронове, отиват отвъд бойното поле. Петреъс предупреди, че напредъкът в технологията на дроновете може да представлява повишен риск от тероризъм, тъй като технологията "рояк от дронове" позволява на операторите да контролират повече дронове едновременно, а търговското използване на дронове се разширява.
"Истински рояк ще бъде осъществен, когато имате автономни системи", обясни той и добави, че такива възможности са "много, много тревожни".
В същото време компании като Amazon и Walmart "започват доставки чрез дронове", което увеличава броя на въздушните системи в гражданското въздушно пространство.
Заедно тези тенденции биха могли да затруднят откриването и защитата срещу координирани атаки с дронове.
"Все още нямаме системи", които биха могли ефективно да "защитават от рояци от дронове", обясни Петреъс. "Трябва да учим много повече, много по-бързо, отколкото в момента".
1 Наблюдател
Украинският "Титаник" потъва в необятната бездна...
Рускоговорящите украинци са заключени в най-долните палуби,
а спасителните лодки са само за платежоспособните притежатели
на прословутите 30 сребърника.
На палубата се чува тъжна музика.
Световно известен нам кабаретист
свири на пиано с високо вдигнати ръце(?) и крещи:
- Има ли някаква надеждаааа?
В "далечната далечина" се чува глас на английски:
-Имааа, има надеждаааа. Всеки украинец трябва да глътне колкото се може
повече вода и когато океанът пресъхне, тогава корабът няма да потъне.
Но за целта са ни нужни много хора.
"До последния украинец, до последния украинец, до последния
украинец.... " - подхвана ехото западния марионетен вятър,
- тоз пореден театър.
13:48 07.04.2026
2 Той затова е бивш
Фронта се движи и то по посока киев нямали превес
Смешник
6 спонтанен сарказъм
До коментар #3 от "Многоходовото":тромб е на път да остави путиновото постижени с фалита далеч назад - той се цели в "обединения запад"!
13:53 07.04.2026
8 Варна 3
Коментиран от #22
13:54 07.04.2026
9 Мишел
Русия трябва или да се съгласи на „позорно примирие“, или решително да превземе Украйна чрез мощна стратегическа офанзива. За подготовката на такава офанзива обаче, трябват много време и най-вече средства. Руски Z-блогъри напоследък отбелязват, че украинските сили „превъзхождат“ руските по отношение на способността им да се адаптират технологично, хвали се качеството на украинските дронове прехващачи и се критикува руското военно ръководство за бавната му реакция към адаптациите спрямо украинските безпилотни средства.
13:54 07.04.2026
10 Зелено чучело
До коментар #4 от "Георги":Една средностатистическа къща е има-няма 300-500,000 евро,а се заплаща от данъците на европейските будали.
13:54 07.04.2026
11 Георги
До коментар #5 от "Мишел":и те като иранците - като не могат да ударят значима военна цел стрелят по каквото има
13:54 07.04.2026
13 Хахахаха
До коментар #2 от "Той затова е бивш":Фронта се движи и той фронта се върна от Киев. Рашите за 5 години стигнаха от Киев до Донецк.
13:56 07.04.2026
16 Питащ
До коментар #14 от "БОТЕВ":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #23, #25, #27
14:02 07.04.2026
17 Хахахаха
До коментар #14 от "БОТЕВ":Войната се води за пари. Рашите които нямат средства за живеене се подлъгват заради "голямата" заплата при подписване на договор. И така стават след това на Груз 200.
14:02 07.04.2026
18 Очаквайте загуби тогава
Може и български опит да използвате - ние без война постигнахме същите загуби за 36 години. Бавно беше, но сигурно.
14:04 07.04.2026
23 Отговарящ
До коментар #16 от "Питащ":Под руски контрол?! 2014та... Абе не е от наркотици твоето. Ти си си глупав
14:09 07.04.2026
25 Отговарящ
До коментар #16 от "Питащ":Денацификацита на Украна си върви. Провери справките за умрелите, а не вярвай на западната пропаганда, която подкрепя естествено само Украйна. Така ще ти стане ясно защо украинската армия лови насила като животни обикновени цивилни хора от улиците и домовете им, за да ги праща на фронта. Всичко се смила там. После руснаците им връщат труповете да си ги погребват. Съотношението на жертвите е смазващо в полза на Русия, каквото и да се опитват да ви убедят западняците. Намерете колко е населението на Украйна и колко е било. Излязоха някакви украински данни, че са паднали под 20 милиона, т.е. двойно по-малко за 4 години. Хората бягат да се спасяват кой както може.
Коментиран от #30, #41
14:09 07.04.2026
27 Отговарящ на тъпи въпроси
До коментар #16 от "Питащ":Как защо, за да си върнат 30% руска територия и да изпратят 3 млн. укра при Бандера.
Коментиран от #58
14:11 07.04.2026
29 Патравата руска армия
1 300 000 не е шега. 12 000 танка .
14:11 07.04.2026
30 Там е работата, че нищо не върви.
До коментар #25 от "Отговарящ":В тази война най-много го отнесе Русия. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби и унижения, тежки финансови загуби и такива на жива сила, загуби и доверието на партньорите си. Русия беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.
14:12 07.04.2026
31 Украйна
До коментар #28 от "Прогноза":Украйна има 1 / 6 от руските жертви.
Ти си пищи още дивотии ,те ще дойдат с ризата с много дълги ръкави да те вземат .
14:14 07.04.2026
34 Само да попитам
И някое козяче ще ми каже ли защо Русия има предимства в човешка сила - аз в Русия не съм виждал да ловят "доброволци" на улицата и да ги натикват в бусовете с ритници. Защо Русия има предимства в огневата мощ - нали цялото велико НАТО и още поне 10 държави натикват на зеления всякакви оръжия. Защо икономическия мащаб на Русия е по-голям - нали зеления му натикаха вече 500 милиарда долара от САЩ, ЕС, Япония и Австралия - това е новия по-голям военен бюджет на Русия за близо 7 години - значи зеления разполага с повече пари на година от Русия. Сега ЕС ще дава на зеления 90 милиарда а военния бюджет на Русия е 75 милиарда.
И пак укрите ядат боя и отстъпват и разменят телата на 14 000 укри срещу 158 но руснаци - вече и жени взеха да мобилизират от хунтата. Да не говорим че заловените "доброволци" вече и в багажниците на полицейски коли ги натикват.
Коментиран от #40
14:19 07.04.2026
35 Хорейшио
До коментар #32 от "Рублевка":Рубльовка , чекаш ли ги "братушките "
Първо ще пръснат черепите на посрещачите, да си знаеш . Шото на предатели вяра нямат . Един път предател е завинаги предател .
Коментиран от #39
14:20 07.04.2026
36 Направо кикотене
До коментар #33 от "Смях в залата":е като гледаш как нашите козячета трябва да лъжат все повече и повече за да им върви пропагандата.
14:21 07.04.2026
38 Мишел
Коментиран от #43, #44
14:23 07.04.2026
39 Помнещ
До коментар #35 от "Хорейшио":"Първо ще пръснат черепите на посрещачите, да си знаеш"
Е така де ама те посрещачите ще са сегашните евроатлантици и козячета които един път вече обърнаха палачинката като от комуняги и ченгета от ДС "чудодейно" станаха евроатлантици та така и "чудодейно" ще станат русофили ако дойдат руснаците.
За тях е важно да са наведени на текущите си господари а кои ще са те не ги интересува.
14:25 07.04.2026
40 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #34 от "Само да попитам":Западът помага с пари, дизел, бензин и оръжия, но в Украйна ги крадат и препродават. Освен това, цената на западните оръжия и муниции са до 20 пъти по-скъпи от руските. В Украйна крадат и продават на наркокартелите.
14:26 07.04.2026
41 Прав си
До коментар #25 от "Отговарящ":съотношението на жертвите винаги е полза на Русия. Русия е на първо място в света по даване на жертви във войните, като цяло е и на първо място по смъртност като цяло. За съжаление, русканака, ако оцелее и не го изпратят на фронта, живее средно само до 65г., което е потресаващ резултат за 21 ви век.
14:26 07.04.2026
43 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #38 от "Мишел":Русия налага забрана за износа на бензин, за да не снабдява чрез верига от посредници Украйна.
Коментиран от #45
14:29 07.04.2026
44 Учуден
До коментар #38 от "Мишел":"за да се справи с недостига"
Трябва да се лъже яко че да има какво да се яде нали - и да се крадат никове от копейките. Недостиг няма - те козячетата си мислят че 142 милиона Русия е като 6 милиона България само с една рафинерия и видиш ли "смелите" украинци като са я повредили и цяла Русия останала без бензин.
Само ми е интересно от къде ви копат такива обратното на остри.
Коментиран от #48
14:30 07.04.2026
45 Мишел
До коментар #43 от "Хахаха!🎺🥳😀":Русия многократно е налагала ограничения върху износа на бензин и дизел, за да се справи с недостига, предизвикван от украинските контраатаки по руски рафинерии, петролни складове и обекти.
Коментиран от #51
14:32 07.04.2026
47 Учуден
До коментар #42 от "Русия се превръща в тестова площадка":"Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние 3 хиляди километра"
Ха ха ха ама наистина от къде ви копат такива обратното на остри - по улиците няма. Той зеления специално ти се обади че имат нови видове секретни ракети и поиска разрешение от теб да ги тества в Русия.
Мъка, Мъка
14:33 07.04.2026
48 Рублевка
До коментар #44 от "Учуден":Предприятията в химическата промишленост, рафинериите включително, се проектират по такъв начин, че да бъдат бързо ремонтирани в случай на война. Дори при тежки бомбардировки, а камоли при удар със самолетче играчка.
14:34 07.04.2026
49 Учуден
До коментар #46 от "Смях в залата":"Русия иска заседание на Съвета за сигурност на ООН заради извършени "терористични атаки"
Иска го заради ударения танкер в средиземно море - ама трябва да се лъже яко че иначе кофите - нали така?
Коментиран от #50
14:36 07.04.2026
50 Рублевка
До коментар #49 от "Учуден":В Европа нефт имат само Норвегия и Русия. Няма нефт и газ, няма обработка на земята. Европа има запаси от пшеница за няколко месеца. Западна Европа ще изкупи и пшеницата на бедните страни членки и в България ще последва ЛЮТ ГЛАД И БУНТОВЕ.
14:38 07.04.2026
51 Учуден
До коментар #45 от "Мишел":Когато хванат някое козаче че лъже не отговаря ами почва да повтаря опорката. Такива ли са инструкциите от посолството. И задължително с краден ник че иначе ги правят за смях.
Коментиран от #53
14:39 07.04.2026
53 Гресирана ватенка
До коментар #51 от "Учуден":Което не бива да ти пречи да продължиш да си го поставяш в г а з а.
14:49 07.04.2026
54 Българин
До коментар #46 от "Смях в залата":Зеленски подпали блатото.
14:50 07.04.2026
58 Ха-ха
До коментар #27 от "Отговарящ на тъпи въпроси":Значи според тези данни излиза, че убитите руснаци са 21 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
15:11 07.04.2026
61 Владимир Путин, президент
Руския потенциал - магаре и калоши.
Закривай джамахирията останала в 70-те года на миналия век. Има се смеем на бутафорните "технологии" на Мосфильм показани на Парада, докато американците навивят кръгчета на Луната 😄
15:27 07.04.2026
