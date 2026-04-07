Боен опит! Бившият шеф на ЦРУ иска САЩ да научат нова концепция за водене на война от украинската армия

Бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс е пътувал до Украйна десет пъти след руската инвазия през 2022 г. По време на последното си посещение миналата седмица той заяви, че Русия "вече няма превес".

"През последните два месеца украинците всъщност постигнаха по-големи постепенни успехи от руснаците", посочи пенсионираният генерал от армията на САЩ, след като посети украински части близо до фронтовата линия, съобщава Си Би Ес.

Петреъс отбеляза, че тази оценка може да е изглеждала малко вероятна, предвид предимствата на Русия в човешка сила, огнева мощ и икономически мащаб. Той обаче твърди, че Украйна е компенсирала тези недостатъци чрез иновациите си в безпилотните системи.

По негови думи предимството на Украйна не са единствено самите дронове, а системата, изградена около тях.

"Истински гениалното е как те обединяват всичко", изтъкна Петреъс и посочи "цялостна екосистема за командване и контрол", която интегрира възможности за наблюдение, насочване и удари. В центъра е украинската платформа за управление на боеве "Делта", която служи като вид "военни Google карти" и показва цифрова карта на позиции, цели и друга подходяща информация, обясни инженер, запознат с технологията.

Тази интеграция позволява на украинските сили да притежават почти абсолютни възможности за наблюдение и удари в рамките на около 20 мили от фронтовата линия. Петреъс описа как е наблюдавал фронтова битка, в която руски войник е бил непрекъснато проследяван от въртящи се дронове за наблюдение, преди да бъдат разположени атакуващи дронове.

"След като биваш следен на бойното поле и не можеш бързо да влезеш в дълбоко заровена позиция, това няма да свърши добре", отбеляза той.

Освен това Украйна мащабира производството на евтини дронове с видимост от първо лице с темпове, далеч надхвърлящи тези на западните армии. Един украински производител, когото Петреъс посети миналата седмица, му е заявил, че "ще произведе 3 милиона дрона само тази година", в сравнение с приблизително 300 000, произведени от Съединените щати миналата година.

Според Петреъс изкуственият интелект ще ускори тези иновации. В момента войната с дронове е ограничена от електронната война. На около 32 километра около фронтовите линии, наситени с дистанционно управляеми дронове с видимост от първо лице, бойците блокират връзките между дроновете и операторите, намалявайки тяхната ефективност. Едно от решенията са оптичните дронове, които се свързват с операторите си чрез дълги кабели, излизащи от опашките им. Но оптичните дронове имат ограничения за това колко далеч могат да летят и колко кабел е наличен.

Използването на алгоритми, а не на GPS връзки, за управление на дронове ще облекчи тези ограничения. "Това, което предстои, ще бъдат алгоритмично управляеми дронове, които не можете да блокирате", поясни Петреъс. Тези системи ще могат да работят дори в силно оспорвани среди за електронна война, като намалят зависимостта от GPS, добави той. Технологията ще позволи и на човешките оператори да контролират повече от един дрон едновременно.

Петреъс посочи, че скоро може да се появят и напълно автономни системи, където хората все още определят мисиите, но машините ги изпълняват.

"Мисля, че това ще бъде възможно в рамките на няколко години и е напълно възможно да го видим първо тук", обясни той и отбеляза, че напредъкът в технологии като разпознаване на обекти и разпознаване на лица вече позволява по-голяма автономност.

За Петреъс уроците за САЩ се простират далеч отвъд закупуването на повече дронове или по-доброто им включване във военните структури.

"В някои западни страни в момента смятат, че иновативността е даването на 50 дрона на брониран батальон", посочи той. "Не. Това, което трябва да направим, е да премахнем бронираните батальони и да ги заменим с батальон дронове".

По негови думи тази промяна изисква повече от реформа в обществените поръчки. Тя изисква "изцяло нова концепция за водене на война", включително промени в доктрината, обучението и структурата на силите. Украйна е създала стандарта за това, като е изградила Сили за безпилотни системи, вместо просто да внедрява дронове в различни сили, изтъкна Петреъс.

Рискове от неуспех при адаптирането, особено в способностите за борба с дронове, отиват отвъд бойното поле. Петреъс предупреди, че напредъкът в технологията на дроновете може да представлява повишен риск от тероризъм, тъй като технологията "рояк от дронове" позволява на операторите да контролират повече дронове едновременно, а търговското използване на дронове се разширява.

"Истински рояк ще бъде осъществен, когато имате автономни системи", обясни той и добави, че такива възможности са "много, много тревожни".

В същото време компании като Amazon и Walmart "започват доставки чрез дронове", което увеличава броя на въздушните системи в гражданското въздушно пространство.

Заедно тези тенденции биха могли да затруднят откриването и защитата срещу координирани атаки с дронове.

"Все още нямаме системи", които биха могли ефективно да "защитават от рояци от дронове", обясни Петреъс. "Трябва да учим много повече, много по-бързо, отколкото в момента".