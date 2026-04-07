Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Боен опит! Бившият шеф на ЦРУ иска САЩ да научат нова концепция за водене на война от украинската армия
  Тема: Украйна

7 Април, 2026 13:45 1 449 62

  • дейвид петреъс-
  • цру-
  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове-
  • нато

През последните два месеца украинците всъщност постигнаха по-големи постепенни успехи от руснаците, посочи пенсионираният генерал от армията на САЩ Дейвид Петреъс

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс е пътувал до Украйна десет пъти след руската инвазия през 2022 г. По време на последното си посещение миналата седмица той заяви, че Русия "вече няма превес".

"През последните два месеца украинците всъщност постигнаха по-големи постепенни успехи от руснаците", посочи пенсионираният генерал от армията на САЩ, след като посети украински части близо до фронтовата линия, съобщава Си Би Ес.

Петреъс отбеляза, че тази оценка може да е изглеждала малко вероятна, предвид предимствата на Русия в човешка сила, огнева мощ и икономически мащаб. Той обаче твърди, че Украйна е компенсирала тези недостатъци чрез иновациите си в безпилотните системи.

По негови думи предимството на Украйна не са единствено самите дронове, а системата, изградена около тях.

"Истински гениалното е как те обединяват всичко", изтъкна Петреъс и посочи "цялостна екосистема за командване и контрол", която интегрира възможности за наблюдение, насочване и удари. В центъра е украинската платформа за управление на боеве "Делта", която служи като вид "военни Google карти" и показва цифрова карта на позиции, цели и друга подходяща информация, обясни инженер, запознат с технологията.

Тази интеграция позволява на украинските сили да притежават почти абсолютни възможности за наблюдение и удари в рамките на около 20 мили от фронтовата линия. Петреъс описа как е наблюдавал фронтова битка, в която руски войник е бил непрекъснато проследяван от въртящи се дронове за наблюдение, преди да бъдат разположени атакуващи дронове.

"След като биваш следен на бойното поле и не можеш бързо да влезеш в дълбоко заровена позиция, това няма да свърши добре", отбеляза той.

Освен това Украйна мащабира производството на евтини дронове с видимост от първо лице с темпове, далеч надхвърлящи тези на западните армии. Един украински производител, когото Петреъс посети миналата седмица, му е заявил, че "ще произведе 3 милиона дрона само тази година", в сравнение с приблизително 300 000, произведени от Съединените щати миналата година.

Според Петреъс изкуственият интелект ще ускори тези иновации. В момента войната с дронове е ограничена от електронната война. На около 32 километра около фронтовите линии, наситени с дистанционно управляеми дронове с видимост от първо лице, бойците блокират връзките между дроновете и операторите, намалявайки тяхната ефективност. Едно от решенията са оптичните дронове, които се свързват с операторите си чрез дълги кабели, излизащи от опашките им. Но оптичните дронове имат ограничения за това колко далеч могат да летят и колко кабел е наличен.

Използването на алгоритми, а не на GPS връзки, за управление на дронове ще облекчи тези ограничения. "Това, което предстои, ще бъдат алгоритмично управляеми дронове, които не можете да блокирате", поясни Петреъс. Тези системи ще могат да работят дори в силно оспорвани среди за електронна война, като намалят зависимостта от GPS, добави той. Технологията ще позволи и на човешките оператори да контролират повече от един дрон едновременно.

Петреъс посочи, че скоро може да се появят и напълно автономни системи, където хората все още определят мисиите, но машините ги изпълняват.

"Мисля, че това ще бъде възможно в рамките на няколко години и е напълно възможно да го видим първо тук", обясни той и отбеляза, че напредъкът в технологии като разпознаване на обекти и разпознаване на лица вече позволява по-голяма автономност.

За Петреъс уроците за САЩ се простират далеч отвъд закупуването на повече дронове или по-доброто им включване във военните структури.

"В някои западни страни в момента смятат, че иновативността е даването на 50 дрона на брониран батальон", посочи той. "Не. Това, което трябва да направим, е да премахнем бронираните батальони и да ги заменим с батальон дронове".

По негови думи тази промяна изисква повече от реформа в обществените поръчки. Тя изисква "изцяло нова концепция за водене на война", включително промени в доктрината, обучението и структурата на силите. Украйна е създала стандарта за това, като е изградила Сили за безпилотни системи, вместо просто да внедрява дронове в различни сили, изтъкна Петреъс.

Рискове от неуспех при адаптирането, особено в способностите за борба с дронове, отиват отвъд бойното поле. Петреъс предупреди, че напредъкът в технологията на дроновете може да представлява повишен риск от тероризъм, тъй като технологията "рояк от дронове" позволява на операторите да контролират повече дронове едновременно, а търговското използване на дронове се разширява.

"Истински рояк ще бъде осъществен, когато имате автономни системи", обясни той и добави, че такива възможности са "много, много тревожни".

В същото време компании като Amazon и Walmart "започват доставки чрез дронове", което увеличава броя на въздушните системи в гражданското въздушно пространство.

Заедно тези тенденции биха могли да затруднят откриването и защитата срещу координирани атаки с дронове.

"Все още нямаме системи", които биха могли ефективно да "защитават от рояци от дронове", обясни Петреъс. "Трябва да учим много повече, много по-бързо, отколкото в момента".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    23 13 Отговор
    Звездна и студена, мрачна и зловеща нощ!
    Украинският "Титаник" потъва в необятната бездна...

    Рускоговорящите украинци са заключени в най-долните палуби,
    а спасителните лодки са само за платежоспособните притежатели
    на прословутите 30 сребърника.

    На палубата се чува тъжна музика.
    Световно известен нам кабаретист
    свири на пиано с високо вдигнати ръце(?) и крещи:
    - Има ли някаква надеждаааа?

    В "далечната далечина" се чува глас на английски:
    -Имааа, има надеждаааа. Всеки украинец трябва да глътне колкото се може
    повече вода и когато океанът пресъхне, тогава корабът няма да потъне.
    Но за целта са ни нужни много хора.
    "До последния украинец, до последния украинец, до последния
    украинец.... " - подхвана ехото западния марионетен вятър,
    - тоз пореден театър.

    13:48 07.04.2026

  • 2 Той затова е бивш

    22 11 Отговор
    Щот преценката му е грешна
    Фронта се движи и то по посока киев нямали превес
    Смешник

    Коментиран от #13

    13:48 07.04.2026

  • 3 Многоходовото

    12 22 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #6

    13:52 07.04.2026

  • 4 Георги

    14 11 Отговор
    украинците са открили много по-евтин начин за сваляне на руски дроньове - използват къщи. Една средностатистическа къща е има-няма 300-500,000 евро, а една пво ракета, която може да се справи с дрон е милион и горница.

    Коментиран от #10

    13:52 07.04.2026

  • 5 Мишел

    9 17 Отговор
    Взривове в пореден голям руски завод за торове след атака с дронове. Снощи цел на далекобойните украински безпилотни системи стана предприятието "Минудобрения". Той се намира в Росош, Воронежка област. АД "Минудобрения" е едно от най-големите химически предприятия във Воронежска област. Заводът се управлява от дъщерно дружество на "Росхим". Според публично достъпни данни, капацитетът на завода му позволява да произвежда над 550 000 тона амониев нитрат. Амониевият нитрат, по-специално, може да се използва в производството на взривни вещества.

    Коментиран от #11

    13:52 07.04.2026

  • 6 спонтанен сарказъм

    9 10 Отговор

    До коментар #3 от "Многоходовото":

    тромб е на път да остави путиновото постижени с фалита далеч назад - той се цели в "обединения запад"!

    13:53 07.04.2026

  • 7 Русия

    18 8 Отговор
    Всеки който е послушал американец,англичанин или еврейн е загубил,или ще загуби безвъзвратно всичко което е имал.Ако не го загуби от противника,то тези ще го ограбят !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    13:54 07.04.2026

  • 8 Варна 3

    10 16 Отговор
    Бихме искали и България да се учи от украинците.

    Коментиран от #22

    13:54 07.04.2026

  • 9 Мишел

    12 14 Отговор
    Руски пропагандисти искат от Путин "позорно примирие" и край на войната. Оперативната и стратегическата способност на Украйна да нанася все по-големи загуби на Русия предизвиква нарастващо безпокойство в руските националисти, които заявиха, че икономическият потенциал на Запада е по-голям от този на Москва и това става очевидно и във военно отношение, тъй като „подкрепяните от Запада“ украински удари с дронове срещу Руската федерация все по-често включвали стотици безпилотни машини. Коментаторът твърди, че мащабът на такива удари само ще се увеличава и че Русия не може да произведе достатъчно ракети прехващачи, за да се съревновава със западния икономически потенциал, поради което е „обречена на поражение“ и принудена незабавно да „реши проблема с прекратяването на войната“.

    Русия трябва или да се съгласи на „позорно примирие“, или решително да превземе Украйна чрез мощна стратегическа офанзива. За подготовката на такава офанзива обаче, трябват много време и най-вече средства. Руски Z-блогъри напоследък отбелязват, че украинските сили „превъзхождат“ руските по отношение на способността им да се адаптират технологично, хвали се качеството на украинските дронове прехващачи и се критикува руското военно ръководство за бавната му реакция към адаптациите спрямо украинските безпилотни средства.

    13:54 07.04.2026

  • 10 Зелено чучело

    14 7 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    Една средностатистическа къща е има-няма 300-500,000 евро,а се заплаща от данъците на европейските будали.

    13:54 07.04.2026

  • 11 Георги

    9 10 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    и те като иранците - като не могат да ударят значима военна цел стрелят по каквото има

    13:54 07.04.2026

  • 12 ШЕФА

    14 8 Отговор
    Този бивш шеф на ЦРУ не е т.п,той е вдлъбнат ! Нещо типично за кравар !

    13:56 07.04.2026

  • 13 Хахахаха

    10 14 Отговор

    До коментар #2 от "Той затова е бивш":

    Фронта се движи и той фронта се върна от Киев. Рашите за 5 години стигнаха от Киев до Донецк.

    13:56 07.04.2026

  • 14 БОТЕВ

    10 12 Отговор
    След още 2 милиона жертви общо от двете страни, Русия си взима Донбас. Да, повечето жертви са украинци, Русия реално дава 5 пъти по-малко. Но можем ли да броим жертвите в 21 век, където всеки един живот е важен, просто като бройка?! Всеки може да провери, че според идеолозите на Путин, войната се води не заради пряка заплаха от НАТО, не заради геноцид над руското население, а заради носталгия по СССР!!! Другари, правете разлика между повод и причина!

    Коментиран от #16, #17

    13:57 07.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Питащ

    9 11 Отговор

    До коментар #14 от "БОТЕВ":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #23, #25, #27

    14:02 07.04.2026

  • 17 Хахахаха

    10 14 Отговор

    До коментар #14 от "БОТЕВ":

    Войната се води за пари. Рашите които нямат средства за живеене се подлъгват заради "голямата" заплата при подписване на договор. И така стават след това на Груз 200.

    14:02 07.04.2026

  • 18 Очаквайте загуби тогава

    18 7 Отговор
    Вземете опита на украинците, които получават 1000 свои трупа и предават 40 руски в замяна. Великолепен опит за обезлюдяване на държавата ви.

    Може и български опит да използвате - ние без война постигнахме същите загуби за 36 години. Бавно беше, но сигурно.

    14:04 07.04.2026

  • 19 Бандера

    11 10 Отговор
    Да се учат от тези над 2 млн. укри при мен.🫢

    14:05 07.04.2026

  • 20 Хи.. Хи.. 🤭😅

    8 12 Отговор
    Зелю ви спука халките🤣🤭

    14:05 07.04.2026

  • 21 Баце ЕООД

    6 5 Отговор
    Бива, бива наредени бележки всеки ден.. Ама как не му измислихте нови?! Сссиглето, никой не го взима на сериозно. Смешно е

    14:06 07.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Отговарящ

    10 7 Отговор

    До коментар #16 от "Питащ":

    Под руски контрол?! 2014та... Абе не е от наркотици твоето. Ти си си глупав

    14:09 07.04.2026

  • 24 Тома

    14 6 Отговор
    Всеки ден смешки с украинската армия която не може да излезе от мазите и окопите

    14:09 07.04.2026

  • 25 Отговарящ

    14 7 Отговор

    До коментар #16 от "Питащ":

    Денацификацита на Украна си върви. Провери справките за умрелите, а не вярвай на западната пропаганда, която подкрепя естествено само Украйна. Така ще ти стане ясно защо украинската армия лови насила като животни обикновени цивилни хора от улиците и домовете им, за да ги праща на фронта. Всичко се смила там. После руснаците им връщат труповете да си ги погребват. Съотношението на жертвите е смазващо в полза на Русия, каквото и да се опитват да ви убедят западняците. Намерете колко е населението на Украйна и колко е било. Излязоха някакви украински данни, че са паднали под 20 милиона, т.е. двойно по-малко за 4 години. Хората бягат да се спасяват кой както може.

    Коментиран от #30, #41

    14:09 07.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Отговарящ на тъпи въпроси

    11 8 Отговор

    До коментар #16 от "Питащ":

    Как защо, за да си върнат 30% руска територия и да изпратят 3 млн. укра при Бандера.

    Коментиран от #58

    14:11 07.04.2026

  • 28 Прогноза

    12 8 Отговор
    Ако във Вашингтон послушат този "умник" , американските военнослужещи ще свършат като азовци и останалите два милиона украински военнослужещи - дълбоко замразени с номерче на единия край , в найлонови чували , натъпкани в хладилни вагони н път към Киев .

    Коментиран от #31

    14:11 07.04.2026

  • 29 Патравата руска армия

    11 11 Отговор
    Ами харесало им е как гнясат патравите.

    1 300 000 не е шега. 12 000 танка .

    14:11 07.04.2026

  • 30 Там е работата, че нищо не върви.

    8 16 Отговор

    До коментар #25 от "Отговарящ":

    В тази война най-много го отнесе Русия. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби и унижения, тежки финансови загуби и такива на жива сила, загуби и доверието на партньорите си. Русия беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    14:12 07.04.2026

  • 31 Украйна

    8 13 Отговор

    До коментар #28 от "Прогноза":

    Украйна има 1 / 6 от руските жертви.
    Ти си пищи още дивотии ,те ще дойдат с ризата с много дълги ръкави да те вземат .

    14:14 07.04.2026

  • 32 Рублевка

    10 9 Отговор
    Ключова дума е "бившият". Които политици поддържат бандерия стават бивши. Няколко премиери във Великобритания и Германия си загубиха службите.

    Коментиран от #35

    14:14 07.04.2026

  • 33 Смях в залата

    10 9 Отговор
    Путин подкани руските олигарси "доброволно" да финансират войната в Украйна: Време е най-едрия бизнес да започне да помага за финансиране на войната. Ситуацията с държавната хазна става критична. Бюджетният дефицит на Русия за януари и февруари 2026 г. вече е надхвърлил 90% от сумата, прогнозирана за цялата година.

    😁

    Коментиран от #36

    14:16 07.04.2026

  • 34 Само да попитам

    14 9 Отговор
    "предвид предимствата на Русия в човешка сила, огнева мощ и икономически мащаб"

    И някое козяче ще ми каже ли защо Русия има предимства в човешка сила - аз в Русия не съм виждал да ловят "доброволци" на улицата и да ги натикват в бусовете с ритници. Защо Русия има предимства в огневата мощ - нали цялото велико НАТО и още поне 10 държави натикват на зеления всякакви оръжия. Защо икономическия мащаб на Русия е по-голям - нали зеления му натикаха вече 500 милиарда долара от САЩ, ЕС, Япония и Австралия - това е новия по-голям военен бюджет на Русия за близо 7 години - значи зеления разполага с повече пари на година от Русия. Сега ЕС ще дава на зеления 90 милиарда а военния бюджет на Русия е 75 милиарда.

    И пак укрите ядат боя и отстъпват и разменят телата на 14 000 укри срещу 158 но руснаци - вече и жени взеха да мобилизират от хунтата. Да не говорим че заловените "доброволци" вече и в багажниците на полицейски коли ги натикват.

    Коментиран от #40

    14:19 07.04.2026

  • 35 Хорейшио

    9 9 Отговор

    До коментар #32 от "Рублевка":

    Рубльовка , чекаш ли ги "братушките "

    Първо ще пръснат черепите на посрещачите, да си знаеш . Шото на предатели вяра нямат . Един път предател е завинаги предател .

    Коментиран от #39

    14:20 07.04.2026

  • 36 Направо кикотене

    6 6 Отговор

    До коментар #33 от "Смях в залата":

    е като гледаш как нашите козячета трябва да лъжат все повече и повече за да им върви пропагандата.

    14:21 07.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мишел

    7 7 Отговор
    Русия наложи пълна забрана върху износа на бензин, предава "Ал-Джазира". Държавната информационна агенция ТАСС съобщи, че забраната ще остане в сила до 31 юли. Русия многократно е налагала ограничения върху износа на бензин и дизел, за да се справи с недостига, предизвикван от украинските контраатаки по руски рафинерии, петролни складове и обекти.

    Коментиран от #43, #44

    14:23 07.04.2026

  • 39 Помнещ

    8 8 Отговор

    До коментар #35 от "Хорейшио":

    "Първо ще пръснат черепите на посрещачите, да си знаеш"

    Е така де ама те посрещачите ще са сегашните евроатлантици и козячета които един път вече обърнаха палачинката като от комуняги и ченгета от ДС "чудодейно" станаха евроатлантици та така и "чудодейно" ще станат русофили ако дойдат руснаците.

    За тях е важно да са наведени на текущите си господари а кои ще са те не ги интересува.

    14:25 07.04.2026

  • 40 Хахаха!🎺🥳😀

    6 7 Отговор

    До коментар #34 от "Само да попитам":

    Западът помага с пари, дизел, бензин и оръжия, но в Украйна ги крадат и препродават. Освен това, цената на западните оръжия и муниции са до 20 пъти по-скъпи от руските. В Украйна крадат и продават на наркокартелите.

    14:26 07.04.2026

  • 41 Прав си

    7 6 Отговор

    До коментар #25 от "Отговарящ":

    съотношението на жертвите винаги е полза на Русия. Русия е на първо място в света по даване на жертви във войните, като цяло е и на първо място по смъртност като цяло. За съжаление, русканака, ако оцелее и не го изпратят на фронта, живее средно само до 65г., което е потресаващ резултат за 21 ви век.

    14:26 07.04.2026

  • 42 Русия се превръща в тестова площадка

    8 7 Отговор
    за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние 3 хиляди километра. Също така, Полша е започнала да произвежда някакви нови ракети против Шахеди, които също ще предостави за тестване срещу Русия. Вече на терен са нови американски морски дронове, в експериментална фаза, както и войници - роботи.

    Коментиран от #47

    14:27 07.04.2026

  • 43 Хахаха!🎺🥳😀

    8 5 Отговор

    До коментар #38 от "Мишел":

    Русия налага забрана за износа на бензин, за да не снабдява чрез верига от посредници Украйна.

    Коментиран от #45

    14:29 07.04.2026

  • 44 Учуден

    9 6 Отговор

    До коментар #38 от "Мишел":

    "за да се справи с недостига"

    Трябва да се лъже яко че да има какво да се яде нали - и да се крадат никове от копейките. Недостиг няма - те козячетата си мислят че 142 милиона Русия е като 6 милиона България само с една рафинерия и видиш ли "смелите" украинци като са я повредили и цяла Русия останала без бензин.

    Само ми е интересно от къде ви копат такива обратното на остри.

    Коментиран от #48

    14:30 07.04.2026

  • 45 Мишел

    8 7 Отговор

    До коментар #43 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Русия многократно е налагала ограничения върху износа на бензин и дизел, за да се справи с недостига, предизвикван от украинските контраатаки по руски рафинерии, петролни складове и обекти.

    Коментиран от #51

    14:32 07.04.2026

  • 46 Смях в залата

    8 6 Отговор
    Заради украинските удари и тежките поражения по руски заводи, кораби и пристанища през последната седмица, Русия иска заседание на Съвета за сигурност на ООН заради извършени "терористични атаки".

    😁

    Коментиран от #49, #54

    14:33 07.04.2026

  • 47 Учуден

    6 7 Отговор

    До коментар #42 от "Русия се превръща в тестова площадка":

    "Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние 3 хиляди километра"

    Ха ха ха ама наистина от къде ви копат такива обратното на остри - по улиците няма. Той зеления специално ти се обади че имат нови видове секретни ракети и поиска разрешение от теб да ги тества в Русия.

    Мъка, Мъка

    14:33 07.04.2026

  • 48 Рублевка

    5 6 Отговор

    До коментар #44 от "Учуден":

    Предприятията в химическата промишленост, рафинериите включително, се проектират по такъв начин, че да бъдат бързо ремонтирани в случай на война. Дори при тежки бомбардировки, а камоли при удар със самолетче играчка.

    14:34 07.04.2026

  • 49 Учуден

    4 6 Отговор

    До коментар #46 от "Смях в залата":

    "Русия иска заседание на Съвета за сигурност на ООН заради извършени "терористични атаки"

    Иска го заради ударения танкер в средиземно море - ама трябва да се лъже яко че иначе кофите - нали така?

    Коментиран от #50

    14:36 07.04.2026

  • 50 Рублевка

    3 7 Отговор

    До коментар #49 от "Учуден":

    В Европа нефт имат само Норвегия и Русия. Няма нефт и газ, няма обработка на земята. Европа има запаси от пшеница за няколко месеца. Западна Европа ще изкупи и пшеницата на бедните страни членки и в България ще последва ЛЮТ ГЛАД И БУНТОВЕ.

    14:38 07.04.2026

  • 51 Учуден

    4 7 Отговор

    До коментар #45 от "Мишел":

    Когато хванат някое козаче че лъже не отговаря ами почва да повтаря опорката. Такива ли са инструкциите от посолството. И задължително с краден ник че иначе ги правят за смях.

    Коментиран от #53

    14:39 07.04.2026

  • 52 Хахаха!🎺🥳😀

    3 6 Отговор
    Няма нафта, няма газ, щот Урсула е със нас! 🤣😀🤣😀

    14:41 07.04.2026

  • 53 Гресирана ватенка

    6 1 Отговор

    До коментар #51 от "Учуден":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го поставяш в г а з а.

    14:49 07.04.2026

  • 54 Българин

    5 4 Отговор

    До коментар #46 от "Смях в залата":

    Зеленски подпали блатото.

    14:50 07.04.2026

  • 55 Васил

    5 2 Отговор
    Украйна е най подготвената страна за водене на война никоя страна не може да им съперничи единствено Израел.

    14:54 07.04.2026

  • 56 руската мечка

    6 1 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    14:55 07.04.2026

  • 57 Украйна - лидер в областта на дроновете.

    5 2 Отговор
    Един от най-четените новинарски портали в Израел, Ynet, публикува статия за украинските дронове със заглавие. Свръхдържавата на дроновете ще помогне на САЩ в борбата с иранските "Шахед"-и". Украйна е суперсила в дроновете, ще помогне на САЩ. В материала се посочва, че за украинците няма изненади що се отнася до дроновете като за четири години война те са успели да разработят евтини и ефективни средства за тяхното прехващане и унищожаване. Украинският опит е уникален и актуален в тази ситуация - страната има невероятно креативни решения и дългогодишен практически опит, какъвто няма никоя друга страна в света.

    14:56 07.04.2026

  • 58 Ха-ха

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Отговарящ на тъпи въпроси":

    Значи според тези данни излиза, че убитите руснаци са 21 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    15:11 07.04.2026

  • 59 Да, да,

    4 4 Отговор
    има логика до последния укр...тюлен!

    15:12 07.04.2026

  • 60 Мишел

    4 0 Отговор
    Украйна вероятно тества или използва американски морски дронове в бойни мисии. Става въпрос за морският дрон AEGIR-W, разработен от американската компания Сиера Невада. Това стана известно, след като такъв дрон, над който е загубен контрол стигна до до северното крайбрежие на Турция, брега в района на окръг Униер в Ордо. Смята се, че гореспоменатият дрон е бил използван от Украйна срещу Русия и по някаква причина се е понесъл към турското крайбрежие, пишат турски журналисти. Въпреки, че украинските дронове са едни от най-ефективните в света, това не изключва възможността Съединените щати наистина да тестват свои морски дронове в Украйна. Не се изключва и вариантът този дрон да бил разработен съвместно от американски и украински специалисти, съобщава изданието.“

    15:16 07.04.2026

  • 61 Владимир Путин, президент

    5 2 Отговор
    "...руския потенциал..."

    Руския потенциал - магаре и калоши.
    Закривай джамахирията останала в 70-те года на миналия век. Има се смеем на бутафорните "технологии" на Мосфильм показани на Парада, докато американците навивят кръгчета на Луната 😄

    15:27 07.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.