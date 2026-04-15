Новини
Свят »
Германия »
  Тема: Украйна

Марк Рюте: НАТО ще финансира отбранителната помощ за Украйна

15 Април, 2026 21:15 849 41

  • нато-
  • украйна-
  • русия-
  • марк рюте-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски

Ограничен брой държави понасят товара, но търсим промяна към по-добро, отбеляза още Рюте

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази днес оптимизъм, че алиансът ще финансира успешно помощ за отбраната на Украйна чрез механизма "Списък с приоритетни нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL) преди края на годината, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

“Оптимист съм”, каза Рюте пред журналисти след среща на Контактната група за отбрана в Берлин, но същевременно призна, че споделянето на товара в алианса остава неравномерно.

Още новини от Украйна

“Ограничен брой държави понасят товара, но търсим промяна към по-добро”, отбеляза той.

“Трябва да се уверим, че Украйна има това, което ѝ е нужно, за да остане в борбата. По този въпрос има широко съгласие от двете страни на Атлантическия океан”, добави Рюте.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПО ТОЧНО

    29 2 Отговор
    ОТ ДЖОБА НА ВСЕКИ ЕВРОПЕЕЦ

    Коментиран от #7, #13, #39

    21:17 15.04.2026

  • 2 Шопо

    16 6 Отговор
    С помощ от Албания НАТО може да победи Русия

    Коментиран от #17

    21:17 15.04.2026

  • 3 Хайо

    24 3 Отговор
    Европа няма да миряса до като не унищожи държавата -Украйна.Но защо ли не е готова да прати европейски момчета да се бият срещу Русия ? Избиването между славяни е целта им ,защо ли?

    21:18 15.04.2026

  • 4 Интересно

    20 3 Отговор
    С какво? С трици ли?

    21:18 15.04.2026

  • 5 Хахахаха😂😂😂😂

    18 3 Отговор
    Тръмп, колко пари ще отпусне? Клоунът рюте да си гледа лубрикантите и разширителите!

    21:18 15.04.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 2 Отговор
    Мошеници и убийци на Европа..Дано всички умрете заедно

    21:18 15.04.2026

  • 7 депутатник

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "ПО ТОЧНО":

    Май пак ще вдигаме данъците. Мастърите искат още вноски.

    21:19 15.04.2026

  • 8 Е,как така,

    22 2 Отговор
    нали нато не воюва с Русия?!

    Коментиран от #18

    21:19 15.04.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    26 3 Отговор
    Значи НАТО изцяло финансира войната
    НАТО изцяло обезпечава разузнаването, командването и цялостната тактика на войната
    ... но НАТО не е част от войната?!

    Добре, вие жълтопаветници, че сте нискоинтелигентни примати - е факт! Ама що правите и нас на глупави?!

    21:19 15.04.2026

  • 10 Пак ли бе

    20 2 Отговор
    😂🤣😂🤣😂🤣Съсипахте я тази Покрайна от помощи и накрая🖕

    21:19 15.04.2026

  • 11 Ходи се

    13 2 Отговор
    Кети Пери. Без Кети. С вазелин.

    Коментиран от #16

    21:20 15.04.2026

  • 12 Европеец

    23 3 Отговор
    Д😀пе да ни е яко от това заглавие..... Украйна та Украйна, а поспрете се малко де. .. ако е член да мислим по въпроса, А тя нито е член на НАТО, нито е член на Европейския съюз-а колко много пари В това число и български се наляха в тая Украйна.... Мъжката секретарка Рютето, какво да го коментирам либераста- нещата са ясни..........

    21:20 15.04.2026

  • 13 Здрасти

    2 19 Отговор

    До коментар #1 от "ПО ТОЧНО":

    Най вече от путинистите да вдигат кръвното и да се гътат

    21:20 15.04.2026

  • 14 Сатана Z

    17 7 Отговор
    НАТО клон България ще предостави 250 000 черни найлонови чувалчета за пренос на цял или полу цял труп на укро нацист.

    Коментиран от #24

    21:20 15.04.2026

  • 15 Kaлпазанин

    17 3 Отговор
    Идват тежки времена ,и студени зими и глад ми се струва,с такова магарета

    21:22 15.04.2026

  • 16 Ми кво да правя

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ходи се":

    Милостив съм.

    Коментиран от #31

    21:22 15.04.2026

  • 17 Kaлпазанин

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Тц ,без наша

    21:22 15.04.2026

  • 18 модерен сценарист

    15 0 Отговор

    До коментар #8 от "Е,как така,":

    Не воюва, но всъщност разпалва, подклажда и бута съчки в огъня. Нали не е на неговата черга.

    21:24 15.04.2026

  • 19 Жоро

    14 0 Отговор
    Пак ще събираме пари от народа за тоя къде духа! После да сме гласували било важно!

    21:24 15.04.2026

  • 20 Софиянец

    17 2 Отговор
    Това е лоша новина основно за укрите и после за европейците!
    От първите умирането и месото, от вторите парите и мизерията!
    Фашистка европа в пълен блясък!

    Коментиран от #35

    21:24 15.04.2026

  • 21 Стойко

    14 1 Отговор
    И всичките пари на света да им изпратите укропистан няма да съществува! Най-много така да направите, че и балтийските джуджета + половин полша също да си заминат 😂

    21:27 15.04.2026

  • 22 НЕ ДЪРЖАВИ А

    11 0 Отговор
    НАРОДА ВЪВ ТЕЗИ ДЪРЖАВИ. КОИТО ИМ ОБИРАТЕ ПАРИЧКИТЕ И НИКОЙ НЕ ГИ ПИТА ИСКАТ ЛИ ТОВА ДА ХРАНИТЕ ОБОГАТЯВАТЕ ЕДИН НАРКО ЕВРЕЙСКО КЛОУНЧЕ И ВИЕ ПОКРАЙ НЕГО. ДАЙТЕ ПАРИ ДА СИ ОПРАВИ ЧЕРНОБИЛ ЗАЩОТО ЩЕ НИ ИЗТРОВИ ПАК. ОРЪЖИЯ БОМБИ ПАРИ ВОЙНИ САМО ТОВА ВИ Е У ГЛАВИТЕ. ТО ПУТИН АКО ИСКА СЪС ЕДНО НАТИСКАНЕ НА КОПЧЕТО И СМЕ ПРИ ДЯДО БОЖЕ.

    Коментиран от #33

    21:27 15.04.2026

  • 23 стига вече

    13 1 Отговор
    Стига с тая Украина бе! Не разбрахте ли, че такова животно вече няма?
    С Украина ставаме, с Украина лягаме... То бива, бива, ама това вече е прекалено. Омръзнахте на всички!!!!!!!!

    Коментиран от #28

    21:27 15.04.2026

  • 24 Хм...

    1 12 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    Май са толкова снаряди, че и повече. И от тях загиват агресори, а не украинци. И още много други неща отиват от България в помощ на Украйна, но не е нужно една капейка да знае, че може да се напрегнеш.

    21:27 15.04.2026

  • 25 Маринов

    10 2 Отговор
    Тази схема с "помощта" вече е известна на всички и предизвиква смях и ирония. Ще съберем пари от НАТО вските държави за връщане тук не се говори. Помощ. Но част от тях се връщат по лични сметки на шапката и на заслужилите "нали". И разбира се има и за зеления и компания. Първично беше при Урсула с тия 90 млрд евро. Смениха Орбан и май имат разрешението. Да ги пита човек за какво са им толкова много пари.

    21:27 15.04.2026

  • 26 бай Натю

    11 1 Отговор
    То натото нема кинти да организира собствената си сигурност , че камоли на украйна .

    21:28 15.04.2026

  • 27 Психо

    10 2 Отговор
    Как се коментира ИДИОТТ

    21:28 15.04.2026

  • 28 Ахъм

    3 12 Отговор

    До коментар #23 от "стига вече":

    Украйна е източната граница на Европа, имаме интерес някой да спира варварите да не нахлуят и при нас.

    Коментиран от #29, #37

    21:28 15.04.2026

  • 29 На капуците

    7 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ахъм":

    все виновен е Путин

    21:30 15.04.2026

  • 30 Той

    7 0 Отговор
    Срещу простотията няма лек.

    21:31 15.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Отстрани

    7 1 Отговор
    Еврофашистите се надяват от много години да получат реванш за боя който ядоха по време на втората световна война от братята руснаци и сега си мислят че чрез наемната украинска нацистка армия ще имат някакъв успех, но колко трябва да си малоумен за да си го мислиш!?
    Деца и внуци на бивши хитлеристи управляват в момента четвъртия райх наречен ЕС и живеят ежедневно с тази надежда.
    Това са болни евроатлантически мозъци!

    България трябва да напусне спешно този терористичен съюз наречен НАТО.
    В Словения се подготвя референдум по въпроса , надяваме се скоро и в България.

    21:31 15.04.2026

  • 33 Така е

    1 7 Отговор

    До коментар #22 от "НЕ ДЪРЖАВИ А":

    Ваш путин, ако иска, може с една дума да си прибере гавазите у дома и всичко да приключи. Но на вас все смърт и разруха ви е в главите.

    21:31 15.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Така е

    1 6 Отговор

    До коментар #20 от "Софиянец":

    Нали расия цъфти, ти си щастлив. Чакаш ли на Дунав с цветя?

    21:33 15.04.2026

  • 36 писар пиши грамотно

    5 1 Отговор
    НЕ
    ще финансира отбранителната помощ
    А
    ще финансира отбранителната мощ на урковците

    21:34 15.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 До -1 и сие

    0 1 Отговор
    Не харесваш умните, не харесваш остроумините. ПП е в твоя ум, сърце и южните части от от твоята анатомия под кръста.

    21:35 15.04.2026

  • 39 Именно

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ПО ТОЧНО":

    И до последния останал украинец.Защо се финансира безкрайна война и ще има повече и повече жертви?За да вземат после всичко наготово…

    21:37 15.04.2026

  • 40 Ицо

    0 1 Отговор
    Ръгай копейки!

    21:37 15.04.2026

  • 41 Ами

    1 0 Отговор
    Преди време един американска анализатор бе казал
    че мечтата на либералите, хората да са собственост
    на компаниите е на път да се сбъдне.
    Само дето компаниите ще са руски и китайски.
    Тоя май ще заеме да познае :)

    21:37 15.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания