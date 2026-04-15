Марк Рюте: НАТО ще финансира отбранителната помощ за Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази днес оптимизъм, че алиансът ще финансира успешно помощ за отбраната на Украйна чрез механизма "Списък с приоритетни нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL) преди края на годината, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

“Оптимист съм”, каза Рюте пред журналисти след среща на Контактната група за отбрана в Берлин, но същевременно призна, че споделянето на товара в алианса остава неравномерно.

“Ограничен брой държави понасят товара, но търсим промяна към по-добро”, отбеляза той.

“Трябва да се уверим, че Украйна има това, което ѝ е нужно, за да остане в борбата. По този въпрос има широко съгласие от двете страни на Атлантическия океан”, добави Рюте.