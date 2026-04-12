В Русия: затвор, ако отричаш "геноцида над съветския народ"

В Русия: затвор, ако отричаш "геноцида над съветския народ"

12 Април, 2026 13:23 1 305 116

Глоба, принудителен труд или лишаване от свобода

В Русия: затвор, ако отричаш "геноцида над съветския народ" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Руският президент Владимир Путин подписа закон, който забранява отричането на "геноцида над съветския народ" по време на Великата отечествена война. Наказанието предвижда до пет години лишаване от свобода.

Президентът на Русия Владимир Путин подписа закон, който предвижда наказателна отговорност за отричане или одобряване на "геноцида над съветския народ", извършен от нацистите по време на Великата отечествена война. Наказания са предвидени и за оскверняване на паметта на жертвите на този "геноцид". В края на март законът беше приет от Държавната дума на второ и трето четене.

Глоба, принудителен труд или лишаване от свобода

Внасят се изменения в член 354.1 от Наказателния кодекс на Русия относно "реабилитацията на нацизма": за отричане на "геноцида над съветския народ" или одобряването му, както и за оскверняване на паметта на жертвите на такова престъпление, се налага глоба в размер на до 3 милиона рубли, принудителен труд или лишаване от свобода за срок до три години.

Освен това се допълва член 243.4 от Наказателния кодекс относно "оскверняването на военни гробища": за "унищожаване, повреждане или оскверняване" на гробища на жертви на "геноцида над съветския народ", намиращи се на територията на Русия или извън нея, както и на паметници и други мемориални обекти, увековечаващи паметта им, се предвижда глоба до 5 милиона рубли, принудителнен труд за срок до пет години или лишаване от свобода за същия период.

Понятието "геноцид над съветския народ" бе официално въведено с едноименния закон, който влезе в сила на 1 януари 2026 година. Съгласно този закон за геноцид се признават "действията на нацистите и техните съучастници по време на Великата отечествена война (1941–1945 г.), насочени към пълно или частично унищожаване на национални, етнически и расови групи, населявали територията на СССР".

Наказания и за сравняване на СССР с нацистка Германия

От 2022 година в Русия се предвиждат наказания и за "публичното приравняване" на целите и действията на СССР с тези на нацистка Германия, както и за отричане на "решаващата роля" и "хуманитарната мисия" на СССР във Втората световна война.

На нарушителите се налага глоба до 2000 рубли или арест за 15 дни. За длъжностни лица глобата е до 4000 рубли, а за юридически лица - до 50 000 рубли. При повторно нарушение глобите сериозно нарастват. Освен това длъжностните лица са застрашени от отстраняване от длъжност за срок до една година, а юридическите лица - от административно спиране на дейността за срок до 90 дни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лада искра

    31 22 Отговор
    Браво.

    Коментиран от #13, #14, #26, #46, #63

    13:25 12.04.2026

  • 2 Ловец

    34 14 Отговор
    ПравЕлно! И тук трябва така.

    13:25 12.04.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    46 13 Отговор
    ДОЖИВОТ ЗА ОТРИЧАНЕ НА БАТАК И ТУРСКОТО РОБСТВО! ВЕЛИЧИЕ!

    Коментиран от #11, #32

    13:25 12.04.2026

  • 4 Браво

    32 14 Отговор
    И пак браво!

    Коментиран от #111

    13:26 12.04.2026

  • 5 койдазнай

    33 32 Отговор
    Ленин, Стлин и Хрушчов са избили повече руснаци, от всички нападнали Русия.
    И точно за това, нашите "русофили" толкова много ги обичат!

    Коментиран от #65, #70

    13:26 12.04.2026

  • 6 пРосия

    32 32 Отговор
    Страната на идиотите.

    Коментиран от #82, #94

    13:27 12.04.2026

  • 7 Швейк

    27 34 Отговор
    Истинският геноцид го извърши другарят Сталин

    Коментиран от #12, #15, #67, #98

    13:27 12.04.2026

  • 8 Вашето мнение

    25 24 Отговор
    Германските нацисти не са извършвали по-голям геноцид от този в СССР, избити са над 25 милиона руснаци. Всички са наясно какво са правили нацюгите заедно с бандера. Така, че затвора за всеки, който отрича тези факти е най-малкото.

    Коментиран от #28, #90

    13:27 12.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вашето мнение

    23 20 Отговор

    До коментар #7 от "Швейк":

    За наш позор, ние сме били съюзници на хитлер.

    13:29 12.04.2026

  • 13 Хахахаха

    16 23 Отговор

    До коментар #1 от "Лада искра":

    Еееееех кога ще вкарат и тук такива закони за предателите на България, русо робите? Лошо е демокрацията да оставя предателите на свобода.

    Коментиран от #52, #64

    13:31 12.04.2026

  • 14 Норнално

    31 14 Отговор

    До коментар #1 от "Лада искра":

    Хората си защитават националната памет

    13:31 12.04.2026

  • 15 ганди

    11 19 Отговор

    До коментар #7 от "Швейк":

    Сталин е премахнал ненужните за СССР. Но е бил твърде мек и не си свършил работата. За това и СССР загина! Ако беше избил 120-150 милиона, можеше и да успее социализъма, но Сталин се провали. Созиализъма се оказа едно недоносче!

    Коментиран от #25, #50

    13:31 12.04.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 13 Отговор
    ПРЕДАТЕЛИТЕ ГОРБАЧОВ И ЕЛЦИН
    ИЗБИХА 60 МИЛИОНА В ИЗТОЧНА ЕВРОПА И СССР
    ....
    ПОВЕЧЕ ОТ ФАШИСТКИЯ ГЕНОЦИД
    .... ЗАТОВА ТЯБВА ДА СЕ ТРЕПЯТ АМЕРИКАНСКИТЕ РУСАЛКИ
    ПРИ НАС ИЗБИХА 3 МИЛИОНА БЪЛГАРИ

    13:31 12.04.2026

  • 17 Курти

    15 16 Отговор
    Айде копеи пак оцапахте гащите

    13:31 12.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Вашето мнение

    16 19 Отговор

    До коментар #11 от "Също":

    Докато руснаците са умирали за свободата ни, з. стоянов и стамболов са продавали на руската армия рразвалена сланина. Още един позорен факт, крит от нпо-историците.

    Коментиран от #36

    13:32 12.04.2026

  • 21 Хаха

    10 5 Отговор
    Армения и Турция скоро ще отварят двата граничнопропусквателни пункта,след 30 годишно затваряне.

    13:32 12.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Оги

    19 6 Отговор
    А в Германия как е ако отричаш нацизма? А ако напишеш някъде пречупен кръст? Май тв бишкат в затвора и там нали?

    13:33 12.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Без майтап

    12 8 Отговор

    До коментар #1 от "Лада искра":

    Той има напредвид Сталинският геноцид.

    13:34 12.04.2026

  • 27 Раковски

    21 17 Отговор
    Най-голям геноцид срещу съветския народ е извършил Сталин. А в момента геноцид над руския народ извършва Путин. А кога ще бъде осъден геноцида на комунистите над българския народ, което е съществено за България?

    13:34 12.04.2026

  • 28 Бау

    21 12 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето мнение":

    Никой с грам мозък не отрича зверствата които нацистите са извършили. Проблема е дрогарите тактично замитат какво са вършили те самите над руснаци, украинци, поляци и всички останали по-малки народи. До колкото си спомням само Мао е имал по-голяма бройка от Сталин и компания. Така че нека да бъдем изчерпателни.

    13:34 12.04.2026

  • 29 !!!?

    17 13 Отговор
    Затвор за този който отрича геноцида над руския народ по времето на режима на Путлер...!!!?

    13:34 12.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Роза

    15 7 Отговор
    И руските комунисти,и германските нацисти,и китайските маоисти са избили достатъчно хора заради утопичните си идеи!А ние,потомците,да се караме кой е избил повече,така ли?!!!

    13:36 12.04.2026

  • 34 Факти

    19 17 Отговор
    Съветски народ? Каква е тази измищльотина? Има руски народ и други народи, поробени от руснаците и вкарани насила в СССР. Няма нито една република, която е влязла по собствено желание. НИТО ЕДНА! Във ВСВ Русия дава по-малко жертви от средното за СССР като % от цялото население. Лидери по жертви са Беларус и Украйна. Да се знае!

    Коментиран от #47, #61

    13:36 12.04.2026

  • 35 Ами накажете ме

    19 14 Отговор
    Аз виждам ПЪЛНА аналогия между фашистка Германия и днешна Путинова Русия!

    13:36 12.04.2026

  • 36 Хахахаха

    16 16 Отговор

    До коментар #20 от "Вашето мнение":

    Руснаците не са воювали за нашата свобода. Руснаците са воювали с Османската империя и случайно България се оказва по пътя им. Руснаците са воювали с Османската империя и при Крим, а също и от другата страна на Черно море. Та руската империя е воювала за унищожение на Османската империя, а не за създаването на България. Просто интересите им са били други, но са съвпаднали с нашите, за да бъде създадена България отново.

    Коментиран от #38, #45, #76

    13:37 12.04.2026

  • 37 А вие написахте ли: В ИЗРАЕЛ: ЗАТВОР

    19 8 Отговор
    Само ако снимаш попаденията на иранските ракети с мобилния си телефон.

    Коментиран от #68

    13:37 12.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Сталин

    16 9 Отговор
    " Вие трябва да разберете ,че водещите Болшевики които превзеха Русия,не бяха Руснаци.Те мразеха Руснаците.Те мразеха християните.Водени от етническа омраза те измъчваха и избиваха милиони Руснаци без частица от човешко разкаяние.Евреийския Болшевизъм извърши най голямото човешко клане на всички времена.Факта че по голяма част от света е в неведение и невежество за това огромно престъпление е доказателство че световните медии са в ръцете на извършителите."

    АЛЕКСАНДЪР СОЛЖЕНИЦИН

    Коментиран от #84

    13:38 12.04.2026

  • 40 Боко праните гащи

    8 6 Отговор
    Предлагам Путин да направи анкета: искате ли да влезете в затвора, който каже НЕ - 10 години, ДА - 5 години

    13:38 12.04.2026

  • 41 Пиночет

    14 7 Отговор
    Време е, Путин да запука яко и нашите русофили и путинофили, той ги покани да се бият или работят за него, нито един не отиде -ЗЕРО, тогава той разбра колко са безполезни нашите копейки!

    13:39 12.04.2026

  • 42 Лопата Орешник

    12 9 Отговор
    Звучи логично!! А не като тук, да се дава трибуна на родоотстъпници, който се осмеляват да наричат 500 години робство, някакво си присъствие с цел да се подмажат на комшиите! Историята тря6да се помни, не да се подменя!

    13:39 12.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 !!!?

    14 9 Отговор
    Затвор за този който отрича геноцида над украинския Народ от режима на Путлер !!!?

    13:40 12.04.2026

  • 45 Вашето мнение

    12 10 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    Ще ми кажеш ли киряк стефчо, какви са били интересите на британци, французи и германци. Да ти опресня паметта, техните интереси са били България да я няма на картата.

    13:41 12.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Какво,какво...

    11 11 Отговор
    какъв народ?..За да има народ,требе хора да има.А в ссср нема хора...само изроди!

    13:41 12.04.2026

  • 49 независим

    14 11 Отговор
    Българската престъпна власт е била верен съюзник на фашистите. Народа не. И днес е същото. Народа е с Русия. СССР е дал 27 милиона жертви . А българските нови нацисти нарязаха паметника на съветската армия освободителка и ядоха торта . Нищо не е забравено !

    Коментиран от #72, #79

    13:42 12.04.2026

  • 50 Владимир Путин, президент

    12 10 Отговор

    До коментар #15 от "ганди":

    "...Социализъма се оказа едно недоносче!..."

    Не системата, а хората правят държавата !!!
    Същите тези комунизъм, социализъм чудесно съществуват и развиват в Китай, Виетнам, С.Корея, Швеция, Финландия ☝ Руснака първо разсипа комунизма, после соца, СССР и сега се захвана с федерацията си. Навремето СССР правеше ракети, днес руснака два пирона накръст не може върже. И да - Украйна и украинците бяха гръбнака на СССР и двигател на прогррса. Королев е чист украинец таваришчи.
    Днес имаме Шойгу, катастрофата е видна от Космоса чак.

    Коментиран от #83, #91

    13:42 12.04.2026

  • 51 Дайджест

    5 5 Отговор
    Този на фотото не ви ли прилича на слабоумен?

    13:43 12.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Как

    2 4 Отговор
    Паметниците на тяхна територия да ги пазят. На чужда не! трябва да има такива

    13:44 12.04.2026

  • 54 Слава на САЩ

    7 10 Отговор
    Най-великата, най-напредналата, най-справедливата, най-човеколюбивата и стойностна държава в света. Светът без САЩ би бил ад в ръцете на терористи и диктатори като Путин и други проксита.

    Коментиран от #62

    13:44 12.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 У монго льяк Конц.. Лагера

    8 4 Отговор
    Вкарват за всичко у т юрмата или падаш от прозореца!
    Единствените права на монгольята от блатата е да ...Изпълняват Заповедите на Фюрера пеДо-фил!

    13:45 12.04.2026

  • 57 Нито една снимка..

    5 2 Отговор

    До коментар #46 от "ИСТИНАТА":

    Ами, вземи заснето видео и си изрежи една снимка, какво ти пречи?

    13:45 12.04.2026

  • 58 Бай Ганьо

    7 4 Отговор
    За нашите путинофили има богат избор , като отидат в Москва,първия е заминаване на фронта, втория новичок, третия скок от шестия етаж!

    13:45 12.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Дон Корлеоне

    5 2 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    13:46 12.04.2026

  • 61 Според AI

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    броят на цивилните жертви през ВСВ в СССР е 19 милиона.

    Коментиран от #69

    13:46 12.04.2026

  • 62 Хахахаха

    0 3 Отговор

    До коментар #54 от "Слава на САЩ":

    Така е. Но проблема е, че САЩ с лидер като тръмп, не е нищо добро.

    13:46 12.04.2026

  • 63 2554

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Лада искра":

    Геноцидът от Хитлер никой не го отрича. И той не е само върху руския народ.

    Да вземе да добави и геноцидът на Сталин върху руския народ.

    Да добави и геноцидът на Путлер върху руския и украинския народи.

    Коментиран от #77, #93

    13:46 12.04.2026

  • 64 Може

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    Ако гласуваш за федалите и федофилите от хижата, може да ти се бъдне мечтата.

    13:46 12.04.2026

  • 65 а бе..

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "койдазнай":

    Бгбандерски рустфобски конь със капатьци..чети за щатите,даже гитлер се е учил от техния геноцид как се батисват над сто млна червенокожи,за да вземеш земята на индианците,янките са ги вкарали в резервати нещо като концлагери,дето съм им давали храна,дехи,одеала..пълни с бацили и вируси а женските са ги чегъртали за да нямат повече потомство

    13:47 12.04.2026

  • 66 Справедлив

    4 4 Отговор
    В България отричането на Холокоста се преследва по силата на Наказателния кодекс, като конкретната разпоредба е въведена през 2011 г. в съответствие с европейските изисквания за борба с расизма и ксенофобията

    13:47 12.04.2026

  • 67 Атина Палада

    7 6 Отговор

    До коментар #7 от "Швейк":

    Не е вярно! Сталин е разгонвал троцкистите ,т.е болшевиките! .Това са днешните соросоиди .Затова в САЩ на демократическата партия ,която е представител на т.н дълбока държава казват и троцкисти.. Урсула и Ко в Брюксел са троцкисти .

    13:47 12.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Васил

    6 4 Отговор

    До коментар #61 от "Според AI":

    Повече от половината избити по заповед на Сталин.

    13:48 12.04.2026

  • 70 като укрите

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "койдазнай":

    И тримата са 4@фyти, какво се учудваш, за тях гоите не сме хора и продължават да го правят с войни и пландемии.

    13:49 12.04.2026

  • 71 Куку

    8 6 Отговор
    Нахлуваш във Финландия но руснаците са жертви,нахлуваш в Полша и устройваш Катин-руснака пак е жертва,превземаш цяла Източна Европа и правиш лагери и трибунали-руснака отново жертва!Вечната жертва!

    Коментиран от #92

    13:49 12.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Голям майтап

    6 8 Отговор
    А колко години затвор ще наложат, за тези руски боклуци, които отричат "Гладомора".
    Тези се връщат към каменната ера с бързи темпове... сега остава да забранят и вицовете, за джуджето Хаяско в Кремъл??? После всеки ще си плаща, за дозата кислород, ако не е от партията на Путин.
    Дерзайте боклуци руски, дето гласувате за боклуци, като този дето ви управлява и ви вкара във война братята ви украинци. Срам и позор за рода ви, нещастници смотани, дори вече не ви съжалявам!

    Коментиран от #85

    13:49 12.04.2026

  • 74 Минувач

    6 7 Отговор
    Панелените фашаги ( двама трима редовни драскача ) нямат никаква разлика със Смъркача от Kiiw и ортаците му с татуировките с пречупените кръстове - прах на тупан , много празни приказки …

    13:50 12.04.2026

  • 75 Джуджето

    5 5 Отговор
    се чуди как да си вдигне рейтинга.

    13:50 12.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Атина Палада

    8 6 Отговор

    До коментар #63 от "2554":

    Ако Сталин е извършил както трябва геноцида над болшевиките,сега Урсулите в Брюксел нямаше да ги има...Значи,никакъв геноцид не е извършил Сталин щом болшевиките са на власт в ЕС

    13:51 12.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Голям майтап

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "независим":

    Никак не си независим, ама съвсем никак...

    13:51 12.04.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 шарлатанин с личностно разтройство

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "пРосия":

    В Германия и Франция има същият закон , който забранява отричането на холокоста и забранява да НЕ харесваш евреите. 7 години е пандиза.

    Коментиран от #105

    13:52 12.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Факти

    6 4 Отговор

    До коментар #39 от "Сталин":

    Същата работа е днес с Путин. Няма жив човек, който е избил повече руснаци от него. Той е враг номер едно на Русия, а копейките му се кланят. Луда работа. Който обича Русия и руския народ трябва да е твърдо срещу Путин... ако има мозък разбира се. На мен лично руснаците не са ми никакви и не ме интересуват, затова Путин не ми пречи. Да ги убива колкото си иска. Това не е мой проблем.

    13:54 12.04.2026

  • 85 Съвет

    5 4 Отговор

    До коментар #73 от "Голям майтап":

    Отричането на геноцида и заплахите за убииство ще те доведат до същият край , който е достигнал идола ти Хитлер ! Нацизма няма да се върне с лицето което му подготвят правнуците на фашагите защото байрактарите нямат живата сила която са измамили преди стотина години , ами меки китки !

    13:56 12.04.2026

  • 86 На психо доктор ходиш ли?

    4 2 Отговор

    До коментар #76 от "Факти":

    Абе ама ти НЕ СИ УМЕН... знаеш си, нали!!!

    13:56 12.04.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Кирил

    5 3 Отговор
    Значи Сталин и Ленин са най големите престъпници

    13:56 12.04.2026

  • 89 МошеТО

    7 2 Отговор
    ЗАБЕЛЕЖЕТЕ, закона е само за руската федерация. Не е натрапен на други страни, както "геноцида" над евревите.
    Още от десетилетия има закон (не в Израел) в Европа за отричането на холокоста. Закона е глоби , затвор, даже в миналото имаше и убийства на журналисти и историци, които предоставиха факти за това.

    Този закон в руската федерация е напълно нормален акт. Все едно ние да приемем закон за геноцида над българският народ през турското робство. Както е нужно и трябва да бъде.

    13:57 12.04.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Вололодимир Зеленски комедианта

    6 3 Отговор

    До коментар #50 от "Владимир Путин, президент":

    И какъв гръбнак са били укроnapaзитите, само са смучели от СССР, всичко чакаха на готово и накрая за благодарност умишлено си гръмнаха Чернобил, подкукоросани от либерастите.☝️

    Коментиран от #114

    14:00 12.04.2026

  • 92 Така така

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "Куку":

    Същите, като евреите и xoxox лите.

    14:02 12.04.2026

  • 93 на грешен путь си

    5 4 Отговор

    До коментар #63 от "2554":

    При геноцид население от определен генотип намалява или почти изчезва. Така е било в Ленинград например. Така е било с индинаците в САЩ.
    Понимайш?

    14:04 12.04.2026

  • 94 Може

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "пРосия":

    Идиот е гръцка дума.
    По-добре идиот отколкото евро-федофил.

    14:09 12.04.2026

  • 95 ВоваПутлероид

    5 4 Отговор
    Същото като геноцида на сталин. Просяци. Руски нацисти/сталинисти.

    14:10 12.04.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Съвет

    4 2 Отговор
    Преди фашагите да драскате закани ( прах на тупан ) вижте законите срещу нацистките символи , поведение и манипулации в законите на държавите по света - т.е. Повече четене и по малко фантазиране хихи !

    14:10 12.04.2026

  • 98 Липсва ти

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Швейк":

    училищно образование..

    14:11 12.04.2026

  • 99 Войните са

    3 2 Отговор
    ЕВРЕЙСКАТА ЖЪТВА..а геноцида над арменците палестинците индианците българите..избити десетки милиони хора ????от евреите разбира се..

    14:11 12.04.2026

  • 100 Във вашата клиника

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "България и българите мразят русия":

    вие явно мразите лекарите защото не ви лекуват.

    14:11 12.04.2026

  • 101 В ЕС

    1 1 Отговор
    Затвора е ако просто кажеш че има само 2 пола

    14:12 12.04.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Лампион Лимонович

    2 1 Отговор
    Ла.пайте цр.евото на пут.лер, пут.лероиди срамни въ.шки. Всеки п.утлераст,п.утлероид, русофил и ком.уняга у бе.лене и на въ.жето.

    14:14 12.04.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Те не знаят какво пишат, оставяй ги

    5 1 Отговор

    До коментар #82 от "шарлатанин с личностно разтройство":

    Преди три години една германска журналистка бе осъдена само заради публикация, че много по-голям брой престъпленията в Германия се извършват от мигранти.

    14:16 12.04.2026

  • 106 Оракула от Делфи

    4 3 Отговор
    А как се нарича , войната на Путин срещу жителите на Украйна , вече 4 години убийства ,насилие и тормоз???

    14:20 12.04.2026

  • 107 Баце ЕООД

    1 1 Отговор
    Ей сега чета как Лукашенко ще отиде на Парада на Победата в Русия.. Кой Соросджия-лъжец викаше друго?? Приступайте

    14:21 12.04.2026

  • 108 истината

    1 2 Отговор
    В постигане на изисквания от Ленин „масов характер на това мероприятие“ се постига геноцид на русите. Най-добрите сили на руския народ бяха унищожени, руският национален елит беше напълно унищожен. „Алфред Розенберг, един от най-близките сътрудници на Хитлер, пише, че „клането, извършено от евреите през 1917-1921 г., струва на руския народ от 35 до 40 милиона души” (статия от 1921 г.!).“
    В речта си за болшевишката революция в Камарата на лордовете лорд Сиденъм през 1923 г. заявява, че „изтреблението в Русия под еврейското ръководство на повече от 30 милиона християни е най-ужасното престъпление в историята.“10
    Изследвайки и разсъждавайки върху този проблем Владимир Большаков стига до извода, че: „Причините за русофобията на Ленин не могат да се обяснят единствено с произхода му от Моше Бланк. Ленин беше последователен марксист по „руския въпрос“ – все пак Маркс и Енгелс бяха известни русофоби и открито се застъпваха за унищожаването на „реакционните“ славяни, преди всичко руснаци.
    Когато стана ясно, че руският народ не иска да приеме болшевишката революция, Ленин си спомни какво казват „класиците“ за „омразата към руснаците“ като за „революционна страст“: „... Борба, безмилостна борба не за живот, а за смърт на славяните, предаващи революцията, борба за унищожение и безмилостен тероризъм... в интерес на революцията!

    14:25 12.04.2026

  • 109 Коста

    5 0 Отговор
    Браво на Путин!

    14:28 12.04.2026

  • 110 Ежко

    2 0 Отговор
    И в Германия е така,ако отричаш,или дори изразиш съмнение за геноцида на евреите.

    14:31 12.04.2026

  • 111 Правилно

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Браво":

    действията на нацистите и техните съучастници по време на Великата отечествена война (1941–1945 г.), насочени към пълно или частично унищожаване на национални, етнически и расови групи, населявали територията на СССР".

    14:32 12.04.2026

  • 112 Лаврентий Берия

    0 2 Отговор
    Какъв съветски народ и зелени коне? Другарят Путин, колкото и да иска да се преструва на добър комунист, не е. Ако беше, щеше да е прочел Маркс, който е казал, че „Историята се повтаря, първо като трагедия, после като фарс“.

    14:34 12.04.2026

  • 113 Правилно

    2 0 Отговор
    То си е било геноцид. Германците са правили геноцид и в други страни, но и в Германия. В концлагерите. Но защо само евреите са се досетили до сега, само техният геноцид да се признава? Имало е над много народи. Но изглежда всеки народ трябва сам да се погрижи, другите да му признават геноцида?

    14:35 12.04.2026

  • 114 Владимир Путин, президент

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Вололодимир Зеленски комедианта":

    ".. само са смучели от СССР..."

    Сега смучат Индия и Китай и то така че от мечока руски само носа му остана. Сега без България, Украйна, Балтийските въшки, без буферна зона, с НАТО на границата Русийката цъфти нали ? Евтина на брашното, скъпа на триците ☝

    14:37 12.04.2026

  • 115 Цвете

    1 0 Отговор
    А ЗА ДНЕШНАТА ВОЙНА, КАКВО ЩЕ КАЖЕ ВОЖДА? 🤔🙄😠СКОРО НЯМА ЛИ ДА ИМА ИЗБОРИ В РУСИЯ? ИЛИ ВЕЧНИЯТ ДИКТАТОР ЩЕ СЕ РАДВА ДО ГРОБ? 🪆

    14:46 12.04.2026

  • 116 Цвете

    0 0 Отговор
    А ЗА ДНЕШНАТА ВОЙНА, КАКВО ЩЕ КАЖЕ ВОЖДА? 🤔🙄😠СКОРО НЯМА ЛИ ДА ИМА ИЗБОРИ В РУСИЯ? ИЛИ ВЕЧНИЯТ ДИКТАТОР ЩЕ СЕ РАДВА ДО ГРОБ? 🪆

    14:48 12.04.2026

