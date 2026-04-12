В Русия: затвор, ако отричаш "геноцида над съветския народ"

Руският президент Владимир Путин подписа закон, който забранява отричането на "геноцида над съветския народ" по време на Великата отечествена война. Наказанието предвижда до пет години лишаване от свобода.

Президентът на Русия Владимир Путин подписа закон, който предвижда наказателна отговорност за отричане или одобряване на "геноцида над съветския народ", извършен от нацистите по време на Великата отечествена война. Наказания са предвидени и за оскверняване на паметта на жертвите на този "геноцид". В края на март законът беше приет от Държавната дума на второ и трето четене.

Глоба, принудителен труд или лишаване от свобода

Внасят се изменения в член 354.1 от Наказателния кодекс на Русия относно "реабилитацията на нацизма": за отричане на "геноцида над съветския народ" или одобряването му, както и за оскверняване на паметта на жертвите на такова престъпление, се налага глоба в размер на до 3 милиона рубли, принудителен труд или лишаване от свобода за срок до три години.

Освен това се допълва член 243.4 от Наказателния кодекс относно "оскверняването на военни гробища": за "унищожаване, повреждане или оскверняване" на гробища на жертви на "геноцида над съветския народ", намиращи се на територията на Русия или извън нея, както и на паметници и други мемориални обекти, увековечаващи паметта им, се предвижда глоба до 5 милиона рубли, принудителнен труд за срок до пет години или лишаване от свобода за същия период.

Понятието "геноцид над съветския народ" бе официално въведено с едноименния закон, който влезе в сила на 1 януари 2026 година. Съгласно този закон за геноцид се признават "действията на нацистите и техните съучастници по време на Великата отечествена война (1941–1945 г.), насочени към пълно или частично унищожаване на национални, етнически и расови групи, населявали територията на СССР".

Наказания и за сравняване на СССР с нацистка Германия

От 2022 година в Русия се предвиждат наказания и за "публичното приравняване" на целите и действията на СССР с тези на нацистка Германия, както и за отричане на "решаващата роля" и "хуманитарната мисия" на СССР във Втората световна война.

На нарушителите се налага глоба до 2000 рубли или арест за 15 дни. За длъжностни лица глобата е до 4000 рубли, а за юридически лица - до 50 000 рубли. При повторно нарушение глобите сериозно нарастват. Освен това длъжностните лица са застрашени от отстраняване от длъжност за срок до една година, а юридическите лица - от административно спиране на дейността за срок до 90 дни.