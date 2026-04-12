В Русия: затвор, ако отричаш "геноцида над съветския народ"

Президентът на Русия Владимир Путин подписа закон, който предвижда наказателна отговорност за отричане или одобряване на "геноцида над съветския народ", извършен от нацистите по време на Великата отечествена война. Наказания са предвидени и за оскверняване на паметта на жертвите на този "геноцид". В края на март законът беше приет от Държавната дума на второ и трето четене.
Глоба, принудителен труд или лишаване от свобода
Внасят се изменения в член 354.1 от Наказателния кодекс на Русия относно "реабилитацията на нацизма": за отричане на "геноцида над съветския народ" или одобряването му, както и за оскверняване на паметта на жертвите на такова престъпление, се налага глоба в размер на до 3 милиона рубли, принудителен труд или лишаване от свобода за срок до три години.
Освен това се допълва член 243.4 от Наказателния кодекс относно "оскверняването на военни гробища": за "унищожаване, повреждане или оскверняване" на гробища на жертви на "геноцида над съветския народ", намиращи се на територията на Русия или извън нея, както и на паметници и други мемориални обекти, увековечаващи паметта им, се предвижда глоба до 5 милиона рубли, принудителнен труд за срок до пет години или лишаване от свобода за същия период.
Понятието "геноцид над съветския народ" бе официално въведено с едноименния закон, който влезе в сила на 1 януари 2026 година. Съгласно този закон за геноцид се признават "действията на нацистите и техните съучастници по време на Великата отечествена война (1941–1945 г.), насочени към пълно или частично унищожаване на национални, етнически и расови групи, населявали територията на СССР".
Наказания и за сравняване на СССР с нацистка Германия
От 2022 година в Русия се предвиждат наказания и за "публичното приравняване" на целите и действията на СССР с тези на нацистка Германия, както и за отричане на "решаващата роля" и "хуманитарната мисия" на СССР във Втората световна война.
На нарушителите се налага глоба до 2000 рубли или арест за 15 дни. За длъжностни лица глобата е до 4000 рубли, а за юридически лица - до 50 000 рубли. При повторно нарушение глобите сериозно нарастват. Освен това длъжностните лица са застрашени от отстраняване от длъжност за срок до една година, а юридическите лица - от административно спиране на дейността за срок до 90 дни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лада искра
Коментиран от #13, #14, #26, #46, #63
13:25 12.04.2026
2 Ловец
13:25 12.04.2026
3 Ивелин Михайлов
Коментиран от #11, #32
13:25 12.04.2026
4 Браво
Коментиран от #111
13:26 12.04.2026
5 койдазнай
И точно за това, нашите "русофили" толкова много ги обичат!
Коментиран от #65, #70
13:26 12.04.2026
6 пРосия
Коментиран от #82, #94
13:27 12.04.2026
7 Швейк
Коментиран от #12, #15, #67, #98
13:27 12.04.2026
8 Вашето мнение
Коментиран от #28, #90
13:27 12.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Вашето мнение
До коментар #7 от "Швейк":За наш позор, ние сме били съюзници на хитлер.
13:29 12.04.2026
13 Хахахаха
До коментар #1 от "Лада искра":Еееееех кога ще вкарат и тук такива закони за предателите на България, русо робите? Лошо е демокрацията да оставя предателите на свобода.
Коментиран от #52, #64
13:31 12.04.2026
14 Норнално
До коментар #1 от "Лада искра":Хората си защитават националната памет
13:31 12.04.2026
15 ганди
До коментар #7 от "Швейк":Сталин е премахнал ненужните за СССР. Но е бил твърде мек и не си свършил работата. За това и СССР загина! Ако беше избил 120-150 милиона, можеше и да успее социализъма, но Сталин се провали. Созиализъма се оказа едно недоносче!
Коментиран от #25, #50
13:31 12.04.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИЗБИХА 60 МИЛИОНА В ИЗТОЧНА ЕВРОПА И СССР
....
ПОВЕЧЕ ОТ ФАШИСТКИЯ ГЕНОЦИД
.... ЗАТОВА ТЯБВА ДА СЕ ТРЕПЯТ АМЕРИКАНСКИТЕ РУСАЛКИ
ПРИ НАС ИЗБИХА 3 МИЛИОНА БЪЛГАРИ
13:31 12.04.2026
17 Курти
13:31 12.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Вашето мнение
До коментар #11 от "Също":Докато руснаците са умирали за свободата ни, з. стоянов и стамболов са продавали на руската армия рразвалена сланина. Още един позорен факт, крит от нпо-историците.
Коментиран от #36
13:32 12.04.2026
21 Хаха
13:32 12.04.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Оги
13:33 12.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Без майтап
До коментар #1 от "Лада искра":Той има напредвид Сталинският геноцид.
13:34 12.04.2026
27 Раковски
13:34 12.04.2026
28 Бау
До коментар #8 от "Вашето мнение":Никой с грам мозък не отрича зверствата които нацистите са извършили. Проблема е дрогарите тактично замитат какво са вършили те самите над руснаци, украинци, поляци и всички останали по-малки народи. До колкото си спомням само Мао е имал по-голяма бройка от Сталин и компания. Така че нека да бъдем изчерпателни.
13:34 12.04.2026
29 !!!?
13:34 12.04.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Роза
13:36 12.04.2026
34 Факти
Коментиран от #47, #61
13:36 12.04.2026
35 Ами накажете ме
13:36 12.04.2026
36 Хахахаха
До коментар #36 от "Хахахаха":Ще ми кажеш ли киряк стефчо, какви са били интересите на британци, французи и германци. Да ти опресня паметта, техните интереси са били България да я няма на картата.
Коментиран от #38, #45, #76
13:37 12.04.2026
37 А вие написахте ли: В ИЗРАЕЛ: ЗАТВОР
Коментиран от #68
13:37 12.04.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Сталин
АЛЕКСАНДЪР СОЛЖЕНИЦИН
Коментиран от #84
13:38 12.04.2026
40 Боко праните гащи
13:38 12.04.2026
41 Пиночет
13:39 12.04.2026
42 Лопата Орешник
13:39 12.04.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 !!!?
13:40 12.04.2026
45 Вашето мнение
До коментар #45 от "Вашето мнение":Ще ми кажеш ли киряк стефчо, какви са били интересите на британци, французи и германци. Да ти опресня паметта, техните интереси са били България да я няма на картата.
13:41 12.04.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Какво,какво...
13:41 12.04.2026
49 независим
Коментиран от #72, #79
13:42 12.04.2026
50 Владимир Путин, президент
До коментар #15 от "ганди":"...Социализъма се оказа едно недоносче!..."
Не системата, а хората правят държавата !!!
Същите тези комунизъм, социализъм чудесно съществуват и развиват в Китай, Виетнам, С.Корея, Швеция, Финландия ☝ Руснака първо разсипа комунизма, после соца, СССР и сега се захвана с федерацията си. Навремето СССР правеше ракети, днес руснака два пирона накръст не може върже. И да - Украйна и украинците бяха гръбнака на СССР и двигател на прогррса. Королев е чист украинец таваришчи.
Днес имаме Шойгу, катастрофата е видна от Космоса чак.
Коментиран от #83, #91
13:42 12.04.2026
51 Дайджест
13:43 12.04.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Как
13:44 12.04.2026
54 Слава на САЩ
Коментиран от #62
13:44 12.04.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 У монго льяк Конц.. Лагера
Единствените права на монгольята от блатата е да ...Изпълняват Заповедите на Фюрера пеДо-фил!
13:45 12.04.2026
57 Нито една снимка..
До коментар #46 от "ИСТИНАТА":Ами, вземи заснето видео и си изрежи една снимка, какво ти пречи?
13:45 12.04.2026
58 Бай Ганьо
13:45 12.04.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Дон Корлеоне
13:46 12.04.2026
61 Според AI
До коментар #34 от "Факти":броят на цивилните жертви през ВСВ в СССР е 19 милиона.
Коментиран от #69
13:46 12.04.2026
62 Хахахаха
До коментар #54 от "Слава на САЩ":Така е. Но проблема е, че САЩ с лидер като тръмп, не е нищо добро.
13:46 12.04.2026
63 2554
До коментар #1 от "Лада искра":Геноцидът от Хитлер никой не го отрича. И той не е само върху руския народ.
Да вземе да добави и геноцидът на Сталин върху руския народ.
Да добави и геноцидът на Путлер върху руския и украинския народи.
Коментиран от #77, #93
13:46 12.04.2026
64 Може
До коментар #13 от "Хахахаха":Ако гласуваш за федалите и федофилите от хижата, може да ти се бъдне мечтата.
13:46 12.04.2026
65 а бе..
До коментар #5 от "койдазнай":Бгбандерски рустфобски конь със капатьци..чети за щатите,даже гитлер се е учил от техния геноцид как се батисват над сто млна червенокожи,за да вземеш земята на индианците,янките са ги вкарали в резервати нещо като концлагери,дето съм им давали храна,дехи,одеала..пълни с бацили и вируси а женските са ги чегъртали за да нямат повече потомство
13:47 12.04.2026
66 Справедлив
13:47 12.04.2026
67 Атина Палада
До коментар #7 от "Швейк":Не е вярно! Сталин е разгонвал троцкистите ,т.е болшевиките! .Това са днешните соросоиди .Затова в САЩ на демократическата партия ,която е представител на т.н дълбока държава казват и троцкисти.. Урсула и Ко в Брюксел са троцкисти .
13:47 12.04.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Васил
До коментар #61 от "Според AI":Повече от половината избити по заповед на Сталин.
13:48 12.04.2026
70 като укрите
До коментар #5 от "койдазнай":И тримата са 4@фyти, какво се учудваш, за тях гоите не сме хора и продължават да го правят с войни и пландемии.
13:49 12.04.2026
71 Куку
Коментиран от #92
13:49 12.04.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Голям майтап
Тези се връщат към каменната ера с бързи темпове... сега остава да забранят и вицовете, за джуджето Хаяско в Кремъл??? После всеки ще си плаща, за дозата кислород, ако не е от партията на Путин.
Дерзайте боклуци руски, дето гласувате за боклуци, като този дето ви управлява и ви вкара във война братята ви украинци. Срам и позор за рода ви, нещастници смотани, дори вече не ви съжалявам!
Коментиран от #85
13:49 12.04.2026
74 Минувач
13:50 12.04.2026
75 Джуджето
13:50 12.04.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Атина Палада
До коментар #63 от "2554":Ако Сталин е извършил както трябва геноцида над болшевиките,сега Урсулите в Брюксел нямаше да ги има...Значи,никакъв геноцид не е извършил Сталин щом болшевиките са на власт в ЕС
13:51 12.04.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Голям майтап
До коментар #49 от "независим":Никак не си независим, ама съвсем никак...
13:51 12.04.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 шарлатанин с личностно разтройство
До коментар #6 от "пРосия":В Германия и Франция има същият закон , който забранява отричането на холокоста и забранява да НЕ харесваш евреите. 7 години е пандиза.
Коментиран от #105
13:52 12.04.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Факти
До коментар #39 от "Сталин":Същата работа е днес с Путин. Няма жив човек, който е избил повече руснаци от него. Той е враг номер едно на Русия, а копейките му се кланят. Луда работа. Който обича Русия и руския народ
13:54 12.04.2026
85 Съвет
До коментар #73 от "Голям майтап":Отричането на геноцида и заплахите за убииство ще те доведат до същият край , който е достигнал идола ти Хитлер ! Нацизма няма да се върне с лицето което му подготвят правнуците на фашагите защото байрактарите нямат живата сила която са измамили преди стотина години , ами меки китки !
13:56 12.04.2026
86 На психо доктор ходиш ли?
До коментар #76 от "Факти":Абе ама ти НЕ СИ УМЕН... знаеш си, нали!!!
13:56 12.04.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Кирил
13:56 12.04.2026
89 МошеТО
Още от десетилетия има закон (не в Израел) в Европа за отричането на холокоста. Закона е глоби , затвор, даже в миналото имаше и убийства на журналисти и историци, които предоставиха факти за това.
Този закон в руската федерация е напълно нормален акт. Все едно ние да приемем закон за геноцида над българският народ през турското робство. Както е нужно и трябва да бъде.
13:57 12.04.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Вололодимир Зеленски комедианта
До коментар #50 от "Владимир Путин, президент":И какъв гръбнак са били укроnapaзитите, само са смучели от СССР, всичко чакаха на готово и накрая за благодарност умишлено си гръмнаха Чернобил, подкукоросани от либерастите.☝️
Коментиран от #114
14:00 12.04.2026
92 Така така
До коментар #71 от "Куку":Същите, като евреите и xoxox лите.
14:02 12.04.2026
93 на грешен путь си
До коментар #63 от "2554":При геноцид население от определен генотип намалява или почти изчезва. Така е било в Ленинград например. Така е било с индинаците в САЩ.
Понимайш?
14:04 12.04.2026
94 Може
До коментар #6 от "пРосия":Идиот е гръцка дума.
По-добре идиот отколкото евро-федофил.
14:09 12.04.2026
95 ВоваПутлероид
14:10 12.04.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Съвет
14:10 12.04.2026
98 Липсва ти
До коментар #7 от "Швейк":училищно образование..
14:11 12.04.2026
99 Войните са
14:11 12.04.2026
100 Във вашата клиника
До коментар #90 от "България и българите мразят русия":вие явно мразите лекарите защото не ви лекуват.
14:11 12.04.2026
101 В ЕС
14:12 12.04.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Лампион Лимонович
14:14 12.04.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Те не знаят какво пишат, оставяй ги
До коментар #82 от "шарлатанин с личностно разтройство":Преди три години една германска журналистка бе осъдена само заради публикация, че много по-голям брой престъпленията в Германия се извършват от мигранти.
14:16 12.04.2026
106 Оракула от Делфи
14:20 12.04.2026
107 Баце ЕООД
14:21 12.04.2026
108 истината
В речта си за болшевишката революция в Камарата на лордовете лорд Сиденъм през 1923 г. заявява, че „изтреблението в Русия под еврейското ръководство на повече от 30 милиона християни е най-ужасното престъпление в историята.“10
Изследвайки и разсъждавайки върху този проблем Владимир Большаков стига до извода, че: „Причините за русофобията на Ленин не могат да се обяснят единствено с произхода му от Моше Бланк. Ленин беше последователен марксист по „руския въпрос“ – все пак Маркс и Енгелс бяха известни русофоби и открито се застъпваха за унищожаването на „реакционните“ славяни, преди всичко руснаци.
Когато стана ясно, че руският народ не иска да приеме болшевишката революция, Ленин си спомни какво казват „класиците“ за „омразата към руснаците“ като за „революционна страст“: „... Борба, безмилостна борба не за живот, а за смърт на славяните, предаващи революцията, борба за унищожение и безмилостен тероризъм... в интерес на революцията!
14:25 12.04.2026
109 Коста
14:28 12.04.2026
110 Ежко
14:31 12.04.2026
111 Правилно
До коментар #4 от "Браво":действията на нацистите и техните съучастници по време на Великата отечествена война (1941–1945 г.), насочени към пълно или частично унищожаване на национални, етнически и расови групи, населявали територията на СССР".
14:32 12.04.2026
112 Лаврентий Берия
14:34 12.04.2026
113 Правилно
14:35 12.04.2026
114 Владимир Путин, президент
До коментар #91 от "Вололодимир Зеленски комедианта":".. само са смучели от СССР..."
Сега смучат Индия и Китай и то така че от мечока руски само носа му остана. Сега без България, Украйна, Балтийските въшки, без буферна зона, с НАТО на границата Русийката цъфти нали ? Евтина на брашното, скъпа на триците ☝
14:37 12.04.2026
115 Цвете
14:46 12.04.2026
116 Цвете
14:48 12.04.2026