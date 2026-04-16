Застрахователи: Войната е причината за взривовете на "Северен поток"
  Тема: Украйна

Застрахователи: Войната е причината за взривовете на "Северен поток"

16 Април, 2026 19:18 1 594 29

В рамките на разследванията двама украински граждани са арестувани в Италия и Полша по искане на германските власти, след като върху плавателен съд, свързан с атаката, са открити следи от експлозиви

Застрахователи: Войната е причината за взривовете на "Северен поток" - 1
Газопроводите "Северен поток" са били атакувани през 2022 г. като пряк резултат от руската инвазия в Украйна, заявиха застрахователи пред съд в Лондон, опитвайки се да избегнат изплащането на близо 580 млн. евро обезщетение за щетите от взривовете, предава "Ройтерс".

Компанията, управляваща проекта "Северен поток", е завела дело срещу Lloyd's и Arch Insurance заради експлозиите от септември 2022 г., които повредиха тръбопроводите, доставящи руски газ за Германия по дъното на Балтийско море. Взривовете, за които никоя държава не е поела отговорност, на практика прекъснаха значителна част от руските газови доставки за Европа и доведоха до сериозно напрежение на енергийния пазар.

В рамките на разследванията двама украински граждани са били арестувани в Италия и Полша по искане на германските власти, след като върху плавателен съд, свързан с атаката, са открити следи от експлозиви. Русия обвинява Украйна за саботажа, но Киев многократно отрича участие.

Искът на базираната в Швейцария компания е съсредоточен върху щетите по газопровода "Северен поток 1" и настоява за обезщетение от малко под 580 млн. евро. От своя страна застрахователите твърдят, че полиците не покриват щети, причинени от война или по нареждане на държава.

По време на процеса във Висшия съд в Лондон адвокатът на застрахователите заяви, че според експерти експлозиите биха могли да бъдат извършени само от държавни актьори или от групи с държавна подкрепа във връзка с войната в Украйна. Той подчерта, че застрахователите не са длъжни да доказват кой точно стои зад атаката, а само че е по-вероятно тя да е свързана с военния конфликт.

От страна на компанията контрират, че няма доказателства, които да посочват конкретна държава като извършител, и припомнят, че украинските власти последователно отричат всякакво участие в инцидента. Разследванията в Германия и Швеция продължават вече няколко години, без окончателно установен извършител.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Владимир Путин, президент

    5 34 Отговор
    Киев Два дня и нито ден повече ☝️

    Коментиран от #7

    19:20 16.04.2026

  • 2 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    32 5 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    19:21 16.04.2026

  • 3 осраински

    18 5 Отговор
    Тричайте полу човеците от Покрайна

    19:27 16.04.2026

  • 4 Определено саботаж от Украйн е причината

    36 6 Отговор
    Но вие с вашата либерална Соросоджендърска идеология в началото заявихте че Путин си е гръмнал собственната златна кокошка от която печели пари.
    Какви смешници управляват европейският съюз не е истина.

    Коментиран от #8, #10, #22

    19:27 16.04.2026

  • 5 ТАГАРЕНКО

    32 4 Отговор
    Бандерите не са кадърни да взривят северен поток. Взривиха го американците.

    19:29 16.04.2026

  • 6 Сатана Z

    28 3 Отговор
    Застрахователите не са чули Байдън да обещава ,че ще взриви Северен поток .

    19:29 16.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ЛИБЕРАЛИТЕ ДЕТО ГИ ВЪРТЯТ ПЕДАЛИТЕ

    16 4 Отговор

    До коментар #4 от "Определено саботаж от Украйн е причината":

    Бързо забравят какво са говорили преди шест месеца.

    19:31 16.04.2026

  • 9 Е, кви застрахователи

    17 4 Отговор
    са щом не плащат обезщетение?
    Да върнат застрахователната премия, то и без нея е същото.
    Живи ментарджии…

    19:33 16.04.2026

  • 10 Хахахаха

    3 24 Отговор

    До коментар #4 от "Определено саботаж от Украйн е причината":

    Ако имаш някаква застраховка си прочети условията за изплащане! При война, не се получават изплащания по щети. А сега, кажи кой започна войната?

    Коментиран от #15, #23

    19:35 16.04.2026

  • 11 И те като нашите

    15 4 Отговор
    застрахователи от края на миналия век.
    Само вземат.

    Коментиран от #16

    19:35 16.04.2026

  • 12 АНГЛОСАКСОНСКА МЪГЛА

    15 4 Отговор
    Трима пияни бандери взривиха северен поток. ТУ ТУУ. Вервайте ни.

    19:37 16.04.2026

  • 13 Ние с гайдите

    19 2 Отговор
    Мръсните англичани , чрез украинските си терористи взривиха Северните потоци . Сега не искат да плащат .

    19:40 16.04.2026

  • 14 Изводът е

    13 3 Отговор
    Никога не застраховайте в тези компании.
    Това не е застраховка.

    19:41 16.04.2026

  • 15 Факт

    16 3 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    Ами то война няма,бе.Кой е обявил война?

    Коментиран от #20

    19:42 16.04.2026

  • 16 Застраховател Армеец

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "И те като нашите":

    В нашата счетоводна книга имаме само две графи: Ни дадоха и Им взехме.

    19:48 16.04.2026

  • 17 ууууууууууу

    6 3 Отговор
    меки кит ки - войната била гръмнала тръбите ! Една риба беше - една риба меч , в комбина с един трион ( пак риба ) !

    19:50 16.04.2026

  • 18 Извършителя им е известен

    7 2 Отговор
    и окончателно установен, но смеят ли да го обявят!??? И не са украинските рапанаджии!

    "Разследванията в Германия и Швеция продължават вече няколко години, без окончателно установен извършител." Дори след доклада на Сиймоур Хърш мълчат!

    Сикорски Благодарния

    19:53 16.04.2026

  • 19 "Владимир Путин, президент"

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Човек":

    Хи хи хи
    Те са двама, сиамски близнаци са - едно тяло с две празни глави......докато едната спи другата плещи и обратно. доктора, дето е помагал при раждането / някакъв далечен усръински роднина на менгеле/ вместо да ги ефтаназира и да ги сложи в буркан със спирт решил да си направи експеримент и да ги остави живи та да види колко ще изкарат

    19:56 16.04.2026

  • 20 Хахахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Тоя който обяви на 24.02.2022 - Мьи им покажем!

    Помниш ли кой го каза? То не е нужно някой да обявява нещо, важно е какво води, а той води война.

    19:59 16.04.2026

  • 21 Някой

    2 2 Отговор
    Да ги съдят за тероризъм. Нанасяне на щети на държави - включително Германия. Екологична катастрофа - нали бяха зелени. И така нататък.
    И да не пропуснат да наложат 100% мита на американският газ, като ответна мярка на стореното от Тръмп!

    20:02 16.04.2026

  • 22 Хич не е "саботаж от Украйна"

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Определено саботаж от Украйн е причината":

    А просто удобната версия за да внушат че "е Украйна която се защитава" и да замажат нещата.
    Иначе Германия трябва да изиска от извършителите стотици милиарди заради съсипаната си безвъзвратно икономика.
    Шведите и датчаните знаят много добре кой е и са събрали достатъчно данни, но мълчат и казват че са засекретени! Страх лозе пази!

    А парите които се искат за обезщитение са символично малко!

    20:03 16.04.2026

  • 23 Марио

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    Нито Русия, нито Украйна са обявили война. Взривът е осъществен на територия която не е нито на Русия, нито на Украйна.

    Коментиран от #27

    20:03 16.04.2026

  • 24 като разбраха,

    2 3 Отговор
    че никой нужда от руската тръба си явзривих за да си взема парите, така си мисли късокракия руснак, като смята застрахователите за глупаци.

    20:10 16.04.2026

  • 25 ганю

    2 2 Отговор
    решението е просто
    атомна бомба в киев и ще си признаят
    че и войната ще свърши

    20:14 16.04.2026

  • 26 Хо-ха-ха

    3 1 Отговор
    Глупави застрахователи. И двете са следствие на едно и също нещо.47 Войната и взривения Северен поток са причинени от желанието на група от "хора" желаеши да контролират всички потоци на енергийни ресурси и ако може и самите ресурси.

    20:17 16.04.2026

  • 27 Войната

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Марио":

    е мир, нали копейка?

    20:32 16.04.2026

  • 28 Някой

    0 0 Отговор
    Да го пратят на Зеленски да го плаща.

    20:35 16.04.2026

  • 29 Файърфлай

    0 0 Отговор
    Застраховател и интелект-абсурд ! Войната е Поводът за взрива,а причините ги търсете в Лъндън,никаде другаде !

    20:38 16.04.2026

