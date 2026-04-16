Застрахователи: Войната е причината за взривовете на "Северен поток"

Газопроводите "Северен поток" са били атакувани през 2022 г. като пряк резултат от руската инвазия в Украйна, заявиха застрахователи пред съд в Лондон, опитвайки се да избегнат изплащането на близо 580 млн. евро обезщетение за щетите от взривовете, предава "Ройтерс".

Компанията, управляваща проекта "Северен поток", е завела дело срещу Lloyd's и Arch Insurance заради експлозиите от септември 2022 г., които повредиха тръбопроводите, доставящи руски газ за Германия по дъното на Балтийско море. Взривовете, за които никоя държава не е поела отговорност, на практика прекъснаха значителна част от руските газови доставки за Европа и доведоха до сериозно напрежение на енергийния пазар.

В рамките на разследванията двама украински граждани са били арестувани в Италия и Полша по искане на германските власти, след като върху плавателен съд, свързан с атаката, са открити следи от експлозиви. Русия обвинява Украйна за саботажа, но Киев многократно отрича участие.

Искът на базираната в Швейцария компания е съсредоточен върху щетите по газопровода "Северен поток 1" и настоява за обезщетение от малко под 580 млн. евро. От своя страна застрахователите твърдят, че полиците не покриват щети, причинени от война или по нареждане на държава.

По време на процеса във Висшия съд в Лондон адвокатът на застрахователите заяви, че според експерти експлозиите биха могли да бъдат извършени само от държавни актьори или от групи с държавна подкрепа във връзка с войната в Украйна. Той подчерта, че застрахователите не са длъжни да доказват кой точно стои зад атаката, а само че е по-вероятно тя да е свързана с военния конфликт.

От страна на компанията контрират, че няма доказателства, които да посочват конкретна държава като извършител, и припомнят, че украинските власти последователно отричат всякакво участие в инцидента. Разследванията в Германия и Швеция продължават вече няколко години, без окончателно установен извършител.