Застрахователи: Войната е причината за взривовете на "Северен поток"

Газопроводите "Северен поток" са били атакувани през 2022 г. като пряк резултат от руската инвазия в Украйна, заявиха застрахователи пред съд в Лондон, опитвайки се да избегнат изплащането на близо 580 млн. евро обезщетение за щетите от взривовете, предава "Ройтерс".
Компанията, управляваща проекта "Северен поток", е завела дело срещу Lloyd's и Arch Insurance заради експлозиите от септември 2022 г., които повредиха тръбопроводите, доставящи руски газ за Германия по дъното на Балтийско море. Взривовете, за които никоя държава не е поела отговорност, на практика прекъснаха значителна част от руските газови доставки за Европа и доведоха до сериозно напрежение на енергийния пазар.
В рамките на разследванията двама украински граждани са били арестувани в Италия и Полша по искане на германските власти, след като върху плавателен съд, свързан с атаката, са открити следи от експлозиви. Русия обвинява Украйна за саботажа, но Киев многократно отрича участие.
Искът на базираната в Швейцария компания е съсредоточен върху щетите по газопровода "Северен поток 1" и настоява за обезщетение от малко под 580 млн. евро. От своя страна застрахователите твърдят, че полиците не покриват щети, причинени от война или по нареждане на държава.
По време на процеса във Висшия съд в Лондон адвокатът на застрахователите заяви, че според експерти експлозиите биха могли да бъдат извършени само от държавни актьори или от групи с държавна подкрепа във връзка с войната в Украйна. Той подчерта, че застрахователите не са длъжни да доказват кой точно стои зад атаката, а само че е по-вероятно тя да е свързана с военния конфликт.
От страна на компанията контрират, че няма доказателства, които да посочват конкретна държава като извършител, и припомнят, че украинските власти последователно отричат всякакво участие в инцидента. Разследванията в Германия и Швеция продължават вече няколко години, без окончателно установен извършител.
1 Владимир Путин, президент
2 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
3 осраански
4 Определено саботаж от Украйн е причината
Какви смешници управляват европейският съюз не е истина.
5 ТАГАРЕНКО
6 Сатана Z
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ЛИБЕРАЛИТЕ ДЕТО ГИ ВЪРТЯТ ПЕДАЛИТЕ
До коментар #4 от "Определено саботаж от Украйн е причината":Бързо забравят какво са говорили преди шест месеца.
9 Е, кви застрахователи
Да върнат застрахователната премия, то и без нея е същото.
Живи ментарджии…
10 Хахахаха
До коментар #4 от "Определено саботаж от Украйн е причината":Ако имаш някаква застраховка си прочети условията за изплащане! При война, не се получават изплащания по щети. А сега, кажи кой започна войната?
11 И те като нашите
Само вземат.
12 АНГЛОСАКСОНСКА МЪГЛА
13 Ние с гайдите
14 Изводът е
Това не е застраховка.
15 Факт
До коментар #10 от "Хахахаха":Ами то война няма,бе.Кой е обявил война?
16 Застраховател Армеец
До коментар #11 от "И те като нашите":В нашата счетоводна книга имаме само две графи: Ни дадоха и Им взехме.
17 ууууууууууу
18 Извършителя им е известен
"Разследванията в Германия и Швеция продължават вече няколко години, без окончателно установен извършител." Дори след доклада на Сиймоур Хърш мълчат!
Сикорски Благодарния
19 "Владимир Путин, президент"
До коментар #7 от "Човек":Хи хи хи
Те са двама, сиамски близнаци са - едно тяло с две празни глави......докато едната спи другата плещи и обратно. доктора, дето е помагал при раждането / някакъв далечен усръински роднина на менгеле/ вместо да ги ефтаназира и да ги сложи в буркан със спирт решил да си направи експеримент и да ги остави живи та да види колко ще изкарат
20 Хахахаха
До коментар #15 от "Факт":Тоя който обяви на 24.02.2022 - Мьи им покажем!
Помниш ли кой го каза? То не е нужно някой да обявява нещо, важно е какво води, а той води война.
21 Някой
И да не пропуснат да наложат 100% мита на американският газ, като ответна мярка на стореното от Тръмп!
22 Хич не е "саботаж от Украйна"
До коментар #4 от "Определено саботаж от Украйн е причината":А просто удобната версия за да внушат че "е Украйна която се защитава" и да замажат нещата.
Иначе Германия трябва да изиска от извършителите стотици милиарди заради съсипаната си безвъзвратно икономика.
Шведите и датчаните знаят много добре кой е и са събрали достатъчно данни, но мълчат и казват че са засекретени! Страх лозе пази!
А парите които се искат за обезщитение са символично малко!
23 Марио
До коментар #10 от "Хахахаха":Нито Русия, нито Украйна са обявили война. Взривът е осъществен на територия която не е нито на Русия, нито на Украйна.
24 като разбраха,
25 ганю
атомна бомба в киев и ще си признаят
че и войната ще свърши
26 Хо-ха-ха
27 Войната
До коментар #23 от "Марио":е мир, нали копейка?
28 Някой
29 Файърфлай
