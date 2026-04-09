Володимир Зеленски: Примирието проправя път към дипломация и прекратяване на войната

Преходът на Съединените щати към дипломация във военния конфликт в Иран, заедно с прекратяване на огъня, създава допълнителни възможности за прекратяване на конфликтите и укрепване на сигурността. Това е заявил президентът на Украйна Володимир Зеленски във вечерното си обръщение в Telegram, цитирано от "Укринформ".

"Днес Съединените щати се обърнаха към дипломация в ситуацията около Иран и светът подкрепя това. Прекратяването на огъня винаги създава повече пространство за дипломация и трябва да предшества истински край на войната", каза той.

Президентът подчерта, че Украйна е следвала подобен подход от самото начало във войната на Русия срещу Украйна.

"Разбира се, това не е лесно за прилагане и все още са необходими допълнителни усилия в Близкия изток за стабилизиране на прекратяването на огъня, така че то да се запази. Но в крайна сметка целта за всички трябва да бъде една и съща - по-голяма сигурност", подчерта държавният глава.

Зеленски заяви още, че Украйна е готова да отговори със същото, ако Русия спре ударите си.

Той също така определи прекратяването на огъня в Близкия изток като правилно решение.