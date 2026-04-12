Москва обвини Украйна, че нарушава Великденското примирие

Украйна и Русия се обвиниха взаимно в хиляди нарушения на обявеното великденско примирие, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Генералният щаб на украинската армия заяви, че е регистрирал 2299 нарушения от руска страна, включително 479 случая на обстрел и около 1800 атаки с малки дронове. Според Киев не са били използвани ракети, бомби или дронове "Шахед".

Украинските военновъздушни сили потвърдиха, че е имало около 18 часа относително затишие, но тази сутрин е била регистрирана нова руска атака с дронове, изискваща реакция.

От своя страна руското Министерство на отбраната заяви, че украинските сили са извършили 1971 нарушения в периода от събота следобед до неделя сутрин.

Москва обвини Киев в атаки срещу руски позиции край Покровск в Донецка област и в опити за настъпление в района на Суми, като твърди, че всички атаки са били отблъснати.

Руските власти твърдят, че техните сили спазват примирието, наредено от президента Владимир Путин, което трябваше да продължи до днес в полунощ.

Двете страни и преди са си разменяли обвинения за нарушения по време на временни примирия.

На 9 април президентът Владимир Путин обяви 32-часово прекратяване на огъня по повод Великден. Кремъл съобщи, че примирието ще бъде в сила от 16:00 ч. на 11 април до полунощ на 12 април.

Украинският президент Володимир Зеленски, който преди това многократно е правил предложения за прекратяване на огъня, отхвърлени от Москва, заяви, че Украйна ще действа в съответствие с Великденското примирие.

Часове след влизането в сила на примирието Русия и Украйна се обвиниха взаимно в нарушаване на споразумението.