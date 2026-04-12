Москва обвини Украйна, че нарушава Великденското примирие

Украйна и Русия се обвиниха взаимно в хиляди нарушения на обявеното великденско примирие, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Генералният щаб на украинската армия заяви, че е регистрирал 2299 нарушения от руска страна, включително 479 случая на обстрел и около 1800 атаки с малки дронове. Според Киев не са били използвани ракети, бомби или дронове "Шахед".
Украинските военновъздушни сили потвърдиха, че е имало около 18 часа относително затишие, но тази сутрин е била регистрирана нова руска атака с дронове, изискваща реакция.
От своя страна руското Министерство на отбраната заяви, че украинските сили са извършили 1971 нарушения в периода от събота следобед до неделя сутрин.
Москва обвини Киев в атаки срещу руски позиции край Покровск в Донецка област и в опити за настъпление в района на Суми, като твърди, че всички атаки са били отблъснати.
Руските власти твърдят, че техните сили спазват примирието, наредено от президента Владимир Путин, което трябваше да продължи до днес в полунощ.
Двете страни и преди са си разменяли обвинения за нарушения по време на временни примирия.
На 9 април президентът Владимир Путин обяви 32-часово прекратяване на огъня по повод Великден. Кремъл съобщи, че примирието ще бъде в сила от 16:00 ч. на 11 април до полунощ на 12 април.
Украинският президент Володимир Зеленски, който преди това многократно е правил предложения за прекратяване на огъня, отхвърлени от Москва, заяви, че Украйна ще действа в съответствие с Великденското примирие.
Часове след влизането в сила на примирието Русия и Украйна се обвиниха взаимно в нарушаване на споразумението.
До коментар #1 от "Дупничанин":са безбожници!
Бендеро-бустанско плашило, посмешище
13 Примирие всеки знае какво значи
До коментар #4 от "Пепа":По време на ПСВ ( 1914г.)е известно т.н. Коледно примирие между германски и британски войници.Те разменят подаръци(цигари,храна), пеят коледни песни и дори играят футбол в “ ничията земе”.
15:09 12.04.2026
19 Смешник
15:22 12.04.2026
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
15:34 12.04.2026
26 Юрий Гагарин, космонавт
Ей богу, СРАМУВАМ се от сегодняшна Русия ☝
Коментиран от #32
15:53 12.04.2026
31 Дааааа
До коментар #28 от "Хи хи":Но на стойност трилиони долари 😎😁😎😁😎😁😎😏
Коментиран от #33
15:57 12.04.2026
32 Хи хи
До коментар #26 от "Юрий Гагарин, космонавт":3 дня беше да се изпробват урките колко ще повярват и колко са тъnи !!
15:58 12.04.2026
33 Хи хи
До коментар #31 от "Дааааа":Така е, Русия взе Донбас, най ценните територии на урките !!
16:01 12.04.2026
35 Хи хи
До коментар #34 от "Баце ЕООД":Ще ще ще, колкото маленкия зеля върна Крим, ХА ХА ХА ! Не драги, репарации ще плащат урките следващите 100 години, а в новите руски територии ще се народят още русначета !!!
Коментиран от #39, #43
16:06 12.04.2026
37 777
До коментар #8 от "Бендеро-бустанско плашило, посмешище":Това гордост ли е или безсрамието и наглоста на рашките, че започнаха тая агресия?Русофилски разсъждения.
16:08 12.04.2026
38 Баце ЕООД
До коментар #34 от "Баце ЕООД":Що ми ползваш ника бе платен? Сиво вещество ли ти липсва да си измислиш собствен?
Коментиран от #41
16:08 12.04.2026
39 Баце ЕООД
До коментар #35 от "Хи хи":Абе и аз така знам, ама тия малки бляди, минжитурки толкова си могат...
16:09 12.04.2026
41 Ей баце
До коментар #38 от "Баце ЕООД":ти ако си добре със сивото, няма да си русофил!
16:13 12.04.2026
42 Путлер
До коментар #3 от "Орешник":Много съм мекушав и страхлив, купейки. Скъпи сте ми, но съм слаб и стар
16:15 12.04.2026
43 Баце ЕООД
До коментар #35 от "Хи хи":Ще се народят нови блатарчета, ама с бащи китайци, непалци и индуси, Зеленски почти загрузи семката на месния мужик, девачките за това обикалят за разплот по чужбина, а ванка тори украинските поля.
16:15 12.04.2026
45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Един от тях се казвал Ли Си Цын
16:24 12.04.2026
