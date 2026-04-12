Новини
Свят »
Русия »
Москва обвини Украйна, че нарушава Великденското примирие
12 Април, 2026 14:53, обновена 12 Април, 2026 15:18 1 428 46

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • владимир путин

На 9 април президентът Владимир Путин обяви 32-часово прекратяване на огъня по повод Великден

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украйна и Русия се обвиниха взаимно в хиляди нарушения на обявеното великденско примирие, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Генералният щаб на украинската армия заяви, че е регистрирал 2299 нарушения от руска страна, включително 479 случая на обстрел и около 1800 атаки с малки дронове. Според Киев не са били използвани ракети, бомби или дронове "Шахед".

Украинските военновъздушни сили потвърдиха, че е имало около 18 часа относително затишие, но тази сутрин е била регистрирана нова руска атака с дронове, изискваща реакция.

От своя страна руското Министерство на отбраната заяви, че украинските сили са извършили 1971 нарушения в периода от събота следобед до неделя сутрин.

Москва обвини Киев в атаки срещу руски позиции край Покровск в Донецка област и в опити за настъпление в района на Суми, като твърди, че всички атаки са били отблъснати.

Руските власти твърдят, че техните сили спазват примирието, наредено от президента Владимир Путин, което трябваше да продължи до днес в полунощ.

Двете страни и преди са си разменяли обвинения за нарушения по време на временни примирия.

На 9 април президентът Владимир Путин обяви 32-часово прекратяване на огъня по повод Великден. Кремъл съобщи, че примирието ще бъде в сила от 16:00 ч. на 11 април до полунощ на 12 април.

Украинският президент Володимир Зеленски, който преди това многократно е правил предложения за прекратяване на огъня, отхвърлени от Москва, заяви, че Украйна ще действа в съответствие с Великденското примирие.

Часове след влизането в сила на примирието Русия и Украйна се обвиниха взаимно в нарушаване на споразумението.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дупничанин

    15 2 Отговор
    Брао, бе! Бива ли такова светотатство?!

    Коментиран от #5

    14:55 12.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Орешник

    15 4 Отговор
    ОРЕШНИК

    Коментиран от #42

    14:56 12.04.2026

  • 4 Пепа

    9 8 Отговор
    Какво значи великденско примирие, идиоти ли сме, няма да ме убият на Великден , а ще ме убият след Великден, Господ да ви съди вас ….и всички в настоящата лудост…..

    Коментиран от #13

    14:58 12.04.2026

  • 5 Хохохолите

    22 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дупничанин":

    са безбожници!

    14:59 12.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 2222

    6 27 Отговор
    На Москва вече друго не й остана, освен да лъже и мрънка.

    15:00 12.04.2026

  • 8 Бендеро-бустанско плашило, посмешище

    24 5 Отговор
    45 милионното население го съкратих на 15 милиона. Колко умряха, колко избягаха, вече не казвам, че шефовете се сърдят.

    Коментиран от #37

    15:00 12.04.2026

  • 9 Опа

    9 19 Отговор
    Руснаците станаха жертва на Украйна.

    15:01 12.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Примирие всеки знае какво значи

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пепа":

    По време на ПСВ ( 1914г.)е известно т.н. Коледно примирие между германски и британски войници.Те разменят подаръци(цигари,храна), пеят коледни песни и дори играят футбол в “ ничията земе”.

    15:09 12.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Цвете

    6 10 Отговор
    НЕ ДА СЕ ЖАЛВА, КАТО НЯКОЯ МОМА А ДА СЕ ПРЕОСТАНОВИ ВОЙНАТА, ВЕЧЕ СА В ЧЕТВЪРТАТА ГОДИНА. ДО КОГА? 👺😠🪆🎲🕸🚑🌡

    15:10 12.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Величко

    17 3 Отговор
    Е , щом украинските гадюхи нарушават примирието , разкажете им играта ! Бой !

    15:14 12.04.2026

  • 19 Смешник

    9 3 Отговор
    И са прави Режима на просрочения Зелен клоун е терористичен

    15:22 12.04.2026

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    5 4 Отговор
    Само млатене за блатните терористи и копейките му гладни❗

    15:34 12.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гоорил

    5 3 Отговор
    Бой копейката с лопатата.

    15:37 12.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Българин..

    1 1 Отговор
    Бой по каските. До откат. И да нагъват сало с чесником още сто години!

    15:50 12.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Юрий Гагарин, космонавт

    3 2 Отговор
    От Три Дня до "нарушение" на примирието ......
    Ей богу, СРАМУВАМ се от сегодняшна Русия ☝

    Коментиран от #32

    15:53 12.04.2026

  • 27 Баце ЕООД

    4 2 Отговор
    Който вярва на украинците, няма надежда за него

    15:54 12.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хи хи":

    Но на стойност трилиони долари 😎😁😎😁😎😁😎😏

    Коментиран от #33

    15:57 12.04.2026

  • 32 Хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Юрий Гагарин, космонавт":

    3 дня беше да се изпробват урките колко ще повярват и колко са тъnи !!

    15:58 12.04.2026

  • 33 Хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Дааааа":

    Така е, Русия взе Донбас, най ценните територии на урките !!

    16:01 12.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хи хи

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Баце ЕООД":

    Ще ще ще, колкото маленкия зеля върна Крим, ХА ХА ХА ! Не драги, репарации ще плащат урките следващите 100 години, а в новите руски територии ще се народят още русначета !!!

    Коментиран от #39, #43

    16:06 12.04.2026

  • 36 Класика

    2 1 Отговор
    Щом москва обвинява значи тя напада

    16:07 12.04.2026

  • 37 777

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Бендеро-бустанско плашило, посмешище":

    Това гордост ли е или безсрамието и наглоста на рашките, че започнаха тая агресия?Русофилски разсъждения.

    16:08 12.04.2026

  • 38 Баце ЕООД

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "Баце ЕООД":

    Що ми ползваш ника бе платен? Сиво вещество ли ти липсва да си измислиш собствен?

    Коментиран от #41

    16:08 12.04.2026

  • 39 Баце ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Хи хи":

    Абе и аз така знам, ама тия малки бляди, минжитурки толкова си могат...

    16:09 12.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ей баце

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Баце ЕООД":

    ти ако си добре със сивото, няма да си русофил!

    16:13 12.04.2026

  • 42 Путлер

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Орешник":

    Много съм мекушав и страхлив, купейки. Скъпи сте ми, но съм слаб и стар

    16:15 12.04.2026

  • 43 Баце ЕООД

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Хи хи":

    Ще се народят нови блатарчета, ама с бащи китайци, непалци и индуси, Зеленски почти загрузи семката на месния мужик, девачките за това обикалят за разплот по чужбина, а ванка тори украинските поля.

    16:15 12.04.2026

  • 44 Боко

    0 2 Отговор
    Защо ли не вярвам на белосмръчко 🤨

    16:22 12.04.2026

  • 45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор
    12 април 1951 година американците наричат " Черния четвъртък" на тяхната авиация. На тожи ден в Корея са свалени 14 американски самолета от руси "корейци", хахах.
    Един от тях се казвал Ли Си Цын

    16:24 12.04.2026

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор
    Но трябва да признаем, че от Киев за два дня бункерното с ботокса стана за посмешище вече 5 година.

    16:33 12.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания