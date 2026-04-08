" Москва: Конфликтът в Близкия изток разкри огромната слабост на НАТО и разрива между Европа и САЩ""

Конфликтът в Близкия изток разкри огромната слабост и уязвимост на НАТО, ЕС и Обединеното кралство.
Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.
„Иранската криза демонстрира огромната слабост и стратегическата уязвимост на НАТО, Обединеното кралство и ЕС, както и дълбокия им разрив със САЩ“, пише той в X.
Русия заема позиция на стратегическа подкрепа за Иран, съчетана с дипломатическа предпазливост, докато се стреми да извлече геополитически и икономически ползи от конфликта със САЩ.
На 7 април 2026 г. Русия и Китай наложиха вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, целяща да гарантира сигурността на корабоплаването в Ормузкия пролив, като Москва определи документа като насочен срещу Иран.
Руските представители официално осъждат ударите на САЩ и Израел срещу Иран, определяйки ги като нарушение на суверенитета.
Москва редовно предлага услугите си като посредник за мирно решение, базирано на международното право, опитвайки се да се позиционира като балансираща сила.
Въпреки че Русия избягва директно военно участие, тя оказва съществена непряка помощ, предоставяйки Русия на Техеран сателитни изображения и разузнавателна информация в реално време за движението на американските военни кораби и самолети.
Има данни за доставки на модернизирани дронове и логистична помощ, които помагат на Иран да поддържа отбраната си.
През октомври 2025 г. влезе в сила 20-годишен Договор за всеобхватно стратегическо партньорство, който включва тясно сътрудничество в сферата на отбраната и сигурността.
Конфликтът носи на Кремъл както преки приходи, така и стратегическо облекчение.
Заради войната цената на руския петрол сорт „Урал“ скочи над $90 за барел, което носи милиарди неочаквани приходи в руския бюджет.
Москва се надява, че фокусът на САЩ върху Иран ще доведе до намаляване на американската помощ за Украйна и ще забави преговорите за мир там в полза на Русия.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #70
06:57 08.04.2026
3 А слабостта на Раша
Коментиран от #44
07:00 08.04.2026
4 Еех ех
Коментиран от #11
07:00 08.04.2026
5 Хм...
Коментиран от #15
07:01 08.04.2026
6 АЛТЕРНАТИВА. ЗА БЪЛГАРИЯ
КЪМ АРМЕНИЯ ОТ ТЕЗИ ДНИ:
- ИЛИ ЧАСТ ОТ АЗЕРБЕЙДЖАН
- ИЛИ ЧАСТ ОТ РФ :)
07:04 08.04.2026
7 Конфликтът в Украйна разкри
Коментиран от #56
07:06 08.04.2026
8 Бау
Коментиран от #18
07:06 08.04.2026
9 Димитриев е казал само:
А всичко останало в статията е Лукавия! Надлежно предадено ни от журналистите, Институтите и Зеленски!
07:06 08.04.2026
10 МОСКВА СЕ
Коментиран от #37
07:06 08.04.2026
11 иван костов
До коментар #4 от "Еех ех":Е, не може да се отрече, че НАТО това е САЩ, останалите са дребни страхливци и лигльовци!
07:06 08.04.2026
12 Поредната чугунена
Коментиран от #27, #28, #48
07:06 08.04.2026
13 Гаварит Водка
07:07 08.04.2026
14 А украйна разгроми русия
07:09 08.04.2026
15 Няма как
До коментар #5 от "Хм...":Все пак Украйна посегна на рускоговорящи и не се спря!
07:09 08.04.2026
18 Мяу
До коментар #8 от "Бау":Така е и не само последните 4 години, но и последния месец с Иран!
А Първата Армия воюва по друг начин.
07:14 08.04.2026
21 Хи хи
07:15 08.04.2026
23 ХЪ ХЪ ЪЪ
07:17 08.04.2026
24 Заради войната цената на руския петрол с
ЕТО ТОВА Е ПРИЧИНАТА ЗА ВЕТОТО НА РУСИЯ. ВСИЧКИ ПРИКАЗКИ ЗА ИРАН СА КРОКОДИЛСКИ СЪЛЗИ. ИРАН С РАЗБИТАТА СИ ИКОНОМИКА, ВЕЧЕ НЕ Е ОНЗИ АКТИВЕН СЪЮЗНИК НА КАРЛИК ВЪВ ВОЙНАТА С УКРАЙНА. УКРАЙНА ОТ СВОЯ СТРАНА ОТКРИ НОВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СЪЮЗНИЦИ
Коментиран от #26, #29
07:18 08.04.2026
25 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
07:28 08.04.2026
26 Мишел
До коментар #24 от "Заради войната цената на руския петрол с":Какви съюзници може да има един разорен клошар като Осрайна ,всичко е мижи да те лажем и прокси война срещу Русия която Обединеният Въздух Под Налягане е на път да изгуби .
07:31 08.04.2026
27 ха ха
До коментар #12 от "Поредната чугунена":Лапуркай бе тръбар ,кво превъзбудено ми пелтечиш,мрррршоооо!
07:34 08.04.2026
28 БГР
До коментар #12 от "Поредната чугунена":Ооо да, НАТО било създадено за колективна отбрана.
Европа колективно се отбраняваше от нападението на Афганистан а след това от Ирак. Така бяха наточили зъби че не ми се мисли какво щеше да е днес.
07:35 08.04.2026
29 123
До коментар #24 от "Заради войната цената на руския петрол с":Иран ще остане руски съюзник даже и петролът да струва 10 долара. Даже и да не е безинтересовно.
Иран има пряк достъп до Персийският залив и Индийско море.
07:39 08.04.2026
30 Факти
Коментиран от #32, #35
07:42 08.04.2026
31 Дмитриев, чадо
Коментиран от #36
07:46 08.04.2026
33 Дмитриев, чадо
07:58 08.04.2026
35 факти 2..
До коментар #30 от "Факти":Какъв юръп сити бе..не видиш ли че мужиците на старио континент са със полички,дека клечать и цукат нозете на дъртио джендър урсуль и балтийскио мелезь..каласс
08:05 08.04.2026
36 Хи хи
До коментар #31 от "Дмитриев, чадо":Абе и аятоласите бая американски бази наоколо разбомбиха.., че и ф-ки свалиха.
Коментиран от #38
08:09 08.04.2026
37 Селянин
До коментар #10 от "МОСКВА СЕ":Сега руския народ ще живее много щасливо Много руснаци ще се върнат в тази прекрасна странаНо да ли ще има българи да заменат Европа с Русия / или ще останат с загниващите западни страни /
08:15 08.04.2026
38 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #36 от "Хи хи":Двайсетина загинали няколко самолета загуби на янките....дори и по две да ги умножиш, пак е нищо в сравнение. С военния разгром на Иран...аятоласите немат руско ПВО, ВВС, ФЛОТ....
Коментиран от #40, #59
08:17 08.04.2026
39 Дмитриев, чадо
08:20 08.04.2026
40 хаха🤣
До коментар #38 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Тези 20тина загинали янки са над 600 ,а щетите нарадарни станции заедно с базите и самальотите вече надхвърлят $5млрд 😂🍌😂 !
Коментиран от #41, #42
08:25 08.04.2026
41 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #40 от "хаха🤣":А колко МИЛИАРДА надхвърлят загубите на Иран....май клонят към ТРИЛИОН...и самолетоносачите още са там.
08:29 08.04.2026
42 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #40 от "хаха🤣":То 600 американци не са участвали във войната бре....
08:31 08.04.2026
43 Дмитриев, чадо
08:32 08.04.2026
44 Факти
До коментар #3 от "А слабостта на Раша":Всъщност слабостта на Русия е от началото на 20-ти век. Първо Япония я спука от бой и потопи целия й флот. Това е първия случай в историята когато азиатска сила побеждава европейска. После е позорно разбита в ПСВ и губи Финландия, Прибалтика, Беларус, Украйна, Полша и част от Кавказ. С тези територии Русия губи 34% от населението си, 32% от земеделската си земя, 54% от индустриалния си капацитет и 89% от добива на въглища. Това се нарича унижение. След това е размазана от Хитлер и без критична американска помощ щеше да престане да съществува и да бъде разделена между Германия и Япония. Равносметката от подарената й "победа" е 27 милиона жертви срещу 5 пъти по-малко за Германия. Просто еврейското лоби в САЩ употреби Русия като пушечно месо за да спре Хитлер, а тя имаше 200 милиона население и заля Германия с трупове. След това се помисли за "победител" и вирна носа. Заблудите й се изпариха във войната в Афганистан, където Русия беше отново бита и след 10 години неуспешни опити да подчини козарите се оттегли с подвита опашка. Това доведе до практически фалит и най-голямото унижение в историята й - разпадът на СССР. С него Русия загуби 5 милиона кв.км. (1/4 от територията й) и се сви от 290 на 148 милиона. Икономическите, ресурсните, военните и стратегическите й загуби бяха колосални. Тя също така изгуби влиянието си в Източна и Централна Европа. После Путин я вдигна на крака... и я бутна отново в пропастта. Със западни инвестиции Русия изплува от блатото и с
08:39 08.04.2026
45 Тъпа ушанка
08:43 08.04.2026
46 Евреина КАБЗОН
Показа че
АРМИЯТА НА КАБЗОН
Е ВТОРАТА АРМИЯ В СВЕТА .
МАГУЧАЯ
5та година
Се търкаля в Окопите
На Украйна.
08:46 08.04.2026
47 Директен
От Киев за три дни, сега и НАТО било слабо... 🤣
08:47 08.04.2026
50 Владимир Путин, президент
Въпроса който придобива болезнени очертания е разрива между Москва и методично бомбандираните руски области, както и въпросителните които възникват към Путин и кремльовската върхушка !!! ☝️ Русия губили войната, това когда ще бъде казано на руския народ ?
Коментиран от #55
08:58 08.04.2026
51 Дмитриев, чадо
Коментиран от #62
09:14 08.04.2026
52 Олга
Коментиран от #57
09:33 08.04.2026
53 1234
Коментиран от #58
09:36 08.04.2026
54 Баце ЕООД
09:43 08.04.2026
55 Ахах
До коментар #50 от "Владимир Путин, президент":Ахахахахаха, губи тя.. Изпревари цяла Европа по покупателна способност, ЕС фалира. Ама ти.
Русия та Русия.. Е такива глупаци сте либерастята, нула градивна критика, кадето мине все кафяво след него
09:45 08.04.2026
56 Баце ЕООД
До коментар #7 от "Конфликтът в Украйна разкри":Абе да е, разбира се.. Нато затова изключи лампата и затвори вратата след себе си. Нали? Такива празноглави коментари и за кръчма не стават
09:47 08.04.2026
57 1234
До коментар #52 от "Олга":Абре Олга пий си лекарствата, къде ги четеш тия данни? Русия първа по БВП в Европа, това в кой сън го сънуваш? РУСИЯ Е С ПО-МАЛЪК БВП от на Италия бре душо. А разполага с най-голямата територия и нй-много ресурси! Русия е икономическо джудже. А след тия 4 години в Украйна показа ,че е и военно такова.
Коментиран от #65
09:50 08.04.2026
58 Абе
До коментар #53 от "1234":Иранците сами се справиха със САЩ.. Между другото, целеподавснето както и технологиите които пробиха железния купол.. Откъде са дошли според теб??не е Гандалф сежса
Коментиран от #61
09:51 08.04.2026
60 ГОЛЕМ СМЕХ
09:57 08.04.2026
61 1234
До коментар #58 от "Абе":Как точно се справиха? Потопиха им самолетоносачите и им забодоха ракета в белия дом или как? Хаменей гледам ултиматум на и.д. президент на САЩ отправя, че Тръмпягата го думаха с балистична ракета в мара лаго! Нещо май сънуваш. Железния купол е пробит с количество . Ако на това му викаш технология, вярно си за Нарния!
10:04 08.04.2026
62 И какво?
До коментар #51 от "Дмитриев, чадо":На НАТО и европейски държави работят ВСИЧКИ оръжейни заводи.Тигри! Но освен,че правят пакости на Русия - на една (!)единствената държава срещу 54 и повече държави, а границите на Русия не мърдат Що така? Да , падат по места бомби, но това е война. Провал за НАТО. Хитлер от гроба си праща сатанински целувки за благодарност на Европа.Продължават работата му.
Коментиран от #63
10:06 08.04.2026
63 Дмитриев, чадо
До коментар #62 от "И какво?":Лее са руска кръв, под ударите на НАТОВСКО оръжие....
В НАТО са живее тихо и мирно...Не се разбра кои 54 държави са бият с Русия....
Коментиран от #68
10:09 08.04.2026
64 ГОЛЕМ СМЕХ
10:14 08.04.2026
65 Олга
До коментар #57 от "1234":Отвори ИИ.Най-последните данни там.Обновявят се постоянно.Но аз не влизам в спор по принцип.Имам друга работа.Просто всичко уточнявам.А с БГ как? Кои места заема и къде?Тъй че малко по-осторожно.
Коментиран от #67
10:18 08.04.2026
66 Дмитриев, чадо
10:31 08.04.2026
67 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #65 от "Олга":По БВП Русия е на 11то място в света....оспорват си мястото с Южна Корея. Даже Бразилия и Индия изпревариха Русия.
Коментиран от #71
10:33 08.04.2026
68 Олга
До коментар #63 от "Дмитриев, чадо":Велики Лев Толстой: «Из всех пороков самый тяжкий есть неблагодарность». Радоваться пролитой руской крови, която също била пролята за свободата на БГ това е не само плюнка в собствената история, а и подлост.
Коментиран от #69
10:37 08.04.2026
69 Олга, другарко
До коментар #68 от "Олга":Коментирам ФАКТИ...а те са неоспорими.....
Историята е за наивници....човек не се учи от нея и прави същите грешки. Не е важно кой какво е казал, а кой какво ПРАВИ ДНЕС. Днес се лее руска кръв под ударите на НАТОВСКО оръжие, заради едно старче в...Кремле.
10:51 08.04.2026
70 нервен ( разбивача на тролове )
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да ...Чернобил пък беше края на съветската империя и ние пак бяхме на страната на булката
10:57 08.04.2026
71 Олга
До коментар #67 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Никога по принцип не влизам в дискусии, но някой път буквално ошашавям.Как може да се търси кусури на една велика сила ,която като всяка друга има свои проблеми след като знаеш,че БГ е на първо място по бедност в Европа.Що да не вземеш да се бориш за процъфтяване на малката БГ.Тази задача е по-благородна отколкото да плюеш други,които никога, ама, никога няма да стигнеш.
Коментиран от #73, #74, #76
11:08 08.04.2026
72 Дмитриев, чадо
Иначе НАТО си е там, живее се тихо и мирно. Пък и не помня някой да е СКОЧИЛ на НАТО...що ли???
11:09 08.04.2026
73 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #71 от "Олга":Темата е Близкия изток и НАТО...това да коментираме....що се отнася за БГ...живеем тихо и мирно, не се избиваме като Ниандерталци...може и да сме последни в ЕС, но никой не смее да ни пипне...Но. Това е друга тема...
11:13 08.04.2026
74 Дмитриев, чадо
До коментар #71 от "Олга":Що ли още държави искат да влезнат в НАТО...някои от тях са бивши републики от преминалият в небитието СССР.
11:17 08.04.2026
75 сенко
Откъде тая смелост и решителност да казвате неща за които колегите и партньорите ви ще се обидят . ? Шефът ти Путин се усмихваше до ушите си на форумите със Западните представители и вярваше само с техните инвестиции Русия може технологически да си поднови цялата си промишленост . Със помощта на Запада които ще инвестира милиарди в Руската икономика и съвместните инвестиции в сферата на энергоресурсы , икономически ще си поднови цялата промишленост но в 2022 година когато започна С.В.О Западните фирми се надпреварваха през глава да напуснат Русия тогава самоувереният и вярващ в Запада гледаше как напускат Русия. (той и сега продължава да вярва за да каже ,че го излъгали което няма да е нито за първи нито за послеdeн път ). Ако НАТО книжен тигър Русия не е нещо повече благодарение на Иран и на С. Корея можа да стабилизира фронте иначе щеше да има огромни загуби на жива сила на фронта . Не напразно спящият Джо -- имам предвид деменцията Джо -- беше казал . "Ако Русия нападне Украйна за нея ще стане много лошо" за 8 години от 2014 до 2002 години вложиха милиарди в Украинската армия и за инфраструктурата в Донецк и Луганск -- хиляди укрепителни съоръжения-складове , командни пунктове , бункери , с километри траншеи , хиляди декара минирани поля като стените са били около 6 м дебели а междинните около( 1 )-едина метър .За да преодолее това Рускат
11:20 08.04.2026
76 Само напомням
До коментар #71 от "Олга":МРЗ в България.....620 €
МРЗ в Русия............300 €
Това са фактите..
.
11:20 08.04.2026
77 сенко
Коментиран от #78
11:22 08.04.2026
78 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #77 от "сенко":То Запада направи същото с Литва, Латвия и Естония... но Путин не смее да ги пипне....
Същото стана и с Финландия.....Путин не смее да мъцне.
11:24 08.04.2026