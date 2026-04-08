Москва: Конфликтът в Близкия изток разкри огромната слабост на НАТО и разрива между Европа и САЩ

Москва: Конфликтът в Близкия изток разкри огромната слабост на НАТО и разрива между Европа и САЩ

8 Април, 2026 06:43, обновена 8 Април, 2026 08:11 2 964 78

Алиансът показа, че е стратегически уязвим, заяви Кирил Дмитриев

Москва: Конфликтът в Близкия изток разкри огромната слабост на НАТО и разрива между Европа и САЩ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Конфликтът в Близкия изток разкри огромната слабост и уязвимост на НАТО, ЕС и Обединеното кралство.

Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Иранската криза демонстрира огромната слабост и стратегическата уязвимост на НАТО, Обединеното кралство и ЕС, както и дълбокия им разрив със САЩ“, пише той в X.

Русия заема позиция на стратегическа подкрепа за Иран, съчетана с дипломатическа предпазливост, докато се стреми да извлече геополитически и икономически ползи от конфликта със САЩ.

На 7 април 2026 г. Русия и Китай наложиха вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, целяща да гарантира сигурността на корабоплаването в Ормузкия пролив, като Москва определи документа като насочен срещу Иран.

Руските представители официално осъждат ударите на САЩ и Израел срещу Иран, определяйки ги като нарушение на суверенитета.

Москва редовно предлага услугите си като посредник за мирно решение, базирано на международното право, опитвайки се да се позиционира като балансираща сила.

Въпреки че Русия избягва директно военно участие, тя оказва съществена непряка помощ, предоставяйки Русия на Техеран сателитни изображения и разузнавателна информация в реално време за движението на американските военни кораби и самолети.

Има данни за доставки на модернизирани дронове и логистична помощ, които помагат на Иран да поддържа отбраната си.

През октомври 2025 г. влезе в сила 20-годишен Договор за всеобхватно стратегическо партньорство, който включва тясно сътрудничество в сферата на отбраната и сигурността.

Конфликтът носи на Кремъл както преки приходи, така и стратегическо облекчение.

Заради войната цената на руския петрол сорт „Урал“ скочи над $90 за барел, което носи милиарди неочаквани приходи в руския бюджет.

Москва се надява, че фокусът на САЩ върху Иран ще доведе до намаляване на американската помощ за Украйна и ще забави преговорите за мир там в полза на Русия.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    50 14 Отговор
    Суецкия канал беше края на Английската империя а Ормузкият проток е края на Американската империя а ние пак сме на страната на булката.

    Коментиран от #70

    06:57 08.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А слабостта на Раша

    40 38 Отговор
    не е нужно да бъде разкривана. Тя е ясна и е на показ вече 36г. - от разпада на СССР насам. Преди това по време на Студената война, монголоидните успяваха да създават илюзии, че са велика сила.

    Коментиран от #44

    07:00 08.04.2026

  • 4 Еех ех

    34 14 Отговор
    Докато конфликтът в Украйна разкри величието на Русия и способността на Путин нали?

    Коментиран от #11

    07:00 08.04.2026

  • 5 Хм...

    23 23 Отговор
    Значи рашките са щастливи, нато не е заплаха. Да си прибират гавазитв масква и да оставят украинците сами да определят съдбата си. А расия ще цъфти.

    Коментиран от #15

    07:01 08.04.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА. ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 8 Отговор
    НИКОЙ НЕ ЗАБЕЛЯЗА РУСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
    КЪМ АРМЕНИЯ ОТ ТЕЗИ ДНИ:
    - ИЛИ ЧАСТ ОТ АЗЕРБЕЙДЖАН
    - ИЛИ ЧАСТ ОТ РФ :)

    07:04 08.04.2026

  • 7 Конфликтът в Украйна разкри

    21 26 Отговор
    Огромната слабост на Русия и всичките и съюзници от третият свят

    Коментиран от #56

    07:06 08.04.2026

  • 8 Бау

    22 24 Отговор
    А втората армия в света вече 4 години показа колко са смешни

    Коментиран от #18

    07:06 08.04.2026

  • 9 Димитриев е казал само:

    26 4 Отговор
    „Иранската криза демонстрира огромната слабост и стратегическата уязвимост на НАТО, Обединеното кралство и ЕС, както и дълбокия им разрив със САЩ“, пише той в X."

    А всичко останало в статията е Лукавия! Надлежно предадено ни от журналистите, Институтите и Зеленски!

    07:06 08.04.2026

  • 10 МОСКВА СЕ

    23 6 Отговор
    НАДЯВА ЧЕ НАЙ-ПОСЛЕ ЩЕ СЕ ПОЯВЯТ ПО УМНИ ПОЛИТИЦИ В ЕВРОПА И САЩ С КОИТО БИ МОГЛО ДА СЕ ПРЕГОВАРЯ, НО УВИ ТАКИВА НЯМА. КАТО НЕЩЕШ МИРА НА ТИ СЕКИРА....УВИ

    Коментиран от #37

    07:06 08.04.2026

  • 11 иван костов

    11 9 Отговор

    До коментар #4 от "Еех ех":

    Е, не може да се отрече, че НАТО това е САЩ, останалите са дребни страхливци и лигльовци!

    07:06 08.04.2026

  • 12 Поредната чугунена

    17 27 Отговор
    Кремълска кратуна говори пълни глупости. НАТО не е създаден за колективно нападение, а за колективна отбрана и не е длъжно да подкрепи соловата акция на САЩ и Израел в Иран. Нека обаче рашистите да се пробват да атакуват някоя страна членка, за да видят колко се е разпаднало НАТО...

    Коментиран от #27, #28, #48

    07:06 08.04.2026

  • 13 Гаварит Водка

    14 22 Отговор
    Руснаците самите попадат в капаните, които те поставят на другите. Преструват се на Хитър Петър, а се оказват будали.

    07:07 08.04.2026

  • 14 А украйна разгроми русия

    12 23 Отговор
    Бункернито плашило се крие из необятната територия която скороще се разпадне

    07:09 08.04.2026

  • 15 Няма как

    21 12 Отговор

    До коментар #5 от "Хм...":

    Все пак Украйна посегна на рускоговорящи и не се спря!

    07:09 08.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мяу

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бау":

    Така е и не само последните 4 години, но и последния месец с Иран!
    А Първата Армия воюва по друг начин.

    07:14 08.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хи хи

    25 7 Отговор
    Абе туй нато бая слабо излезе, 5-та година се бори с изостаналата русийка в 18-ти век с външните тоалетни, и вече загуби 20% урковски територии !!

    07:15 08.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ХЪ ХЪ ЪЪ

    7 15 Отговор
    И войната в Украйна разкри раша колко е слаба и първобитна и който ги хване ще ги бие като шкембе в дувар. ако не бяха ядрените бомби досега раша щеше да е украйнска и европейска.

    07:17 08.04.2026

  • 24 Заради войната цената на руския петрол с

    12 4 Отговор
    Заради войната цената на руския петрол сорт „Урал“ скочи над $90 за барел, което носи милиарди неочаквани приходи в руския бюджет.
    ЕТО ТОВА Е ПРИЧИНАТА ЗА ВЕТОТО НА РУСИЯ. ВСИЧКИ ПРИКАЗКИ ЗА ИРАН СА КРОКОДИЛСКИ СЪЛЗИ. ИРАН С РАЗБИТАТА СИ ИКОНОМИКА, ВЕЧЕ НЕ Е ОНЗИ АКТИВЕН СЪЮЗНИК НА КАРЛИК ВЪВ ВОЙНАТА С УКРАЙНА. УКРАЙНА ОТ СВОЯ СТРАНА ОТКРИ НОВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СЪЮЗНИЦИ

    Коментиран от #26, #29

    07:18 08.04.2026

  • 25 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 2 Отговор
    Един голям стратегически Б.У.Й за нато .

    07:28 08.04.2026

  • 26 Мишел

    15 6 Отговор

    До коментар #24 от "Заради войната цената на руския петрол с":

    Какви съюзници може да има един разорен клошар като Осрайна ,всичко е мижи да те лажем и прокси война срещу Русия която Обединеният Въздух Под Налягане е на път да изгуби .

    07:31 08.04.2026

  • 27 ха ха

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Поредната чугунена":

    Лапуркай бе тръбар ,кво превъзбудено ми пелтечиш,мрррршоооо!

    07:34 08.04.2026

  • 28 БГР

    12 4 Отговор

    До коментар #12 от "Поредната чугунена":

    Ооо да, НАТО било създадено за колективна отбрана.
    Европа колективно се отбраняваше от нападението на Афганистан а след това от Ирак. Така бяха наточили зъби че не ми се мисли какво щеше да е днес.

    07:35 08.04.2026

  • 29 123

    10 0 Отговор

    До коментар #24 от "Заради войната цената на руския петрол с":

    Иран ще остане руски съюзник даже и петролът да струва 10 долара. Даже и да не е безинтересовно.
    Иран има пряк достъп до Персийският залив и Индийско море.

    07:39 08.04.2026

  • 30 Факти

    3 7 Отговор
    Конфликтът в Близкия Изток разкри, че Европа е цивилизована и не е агресор като Русия и САЩ. Горд съм, че съм европеец.

    Коментиран от #32, #35

    07:42 08.04.2026

  • 31 Дмитриев, чадо

    5 1 Отговор
    САЩ разбомбиха аятоласите, тва слабост ли е

    Коментиран от #36

    07:46 08.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дмитриев, чадо

    2 1 Отговор
    САЩ разбомбиха Иран,, кво да търси. Европа там...

    07:58 08.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 факти 2..

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Факти":

    Какъв юръп сити бе..не видиш ли че мужиците на старио континент са със полички,дека клечать и цукат нозете на дъртио джендър урсуль и балтийскио мелезь..каласс

    08:05 08.04.2026

  • 36 Хи хи

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Дмитриев, чадо":

    Абе и аятоласите бая американски бази наоколо разбомбиха.., че и ф-ки свалиха.

    Коментиран от #38

    08:09 08.04.2026

  • 37 Селянин

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "МОСКВА СЕ":

    Сега руския народ ще живее много щасливо Много руснаци ще се върнат в тази прекрасна странаНо да ли ще има българи да заменат Европа с Русия / или ще останат с загниващите западни страни /

    08:15 08.04.2026

  • 38 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 5 Отговор

    До коментар #36 от "Хи хи":

    Двайсетина загинали няколко самолета загуби на янките....дори и по две да ги умножиш, пак е нищо в сравнение. С военния разгром на Иран...аятоласите немат руско ПВО, ВВС, ФЛОТ....

    Коментиран от #40, #59

    08:17 08.04.2026

  • 39 Дмитриев, чадо

    2 4 Отговор
    САЩ, завряха аятоласите в пещерите, кво да прави НАТО там.

    08:20 08.04.2026

  • 40 хаха🤣

    5 2 Отговор

    До коментар #38 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Тези 20тина загинали янки са над 600 ,а щетите нарадарни станции заедно с базите и самальотите вече надхвърлят $5млрд 😂🍌😂 !

    Коментиран от #41, #42

    08:25 08.04.2026

  • 41 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "хаха🤣":

    А колко МИЛИАРДА надхвърлят загубите на Иран....май клонят към ТРИЛИОН...и самолетоносачите още са там.

    08:29 08.04.2026

  • 42 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "хаха🤣":

    То 600 американци не са участвали във войната бре....

    08:31 08.04.2026

  • 43 Дмитриев, чадо

    1 2 Отговор
    НАТО не ти е СЕВЕРНА КОРЕЯ. Да праща пушечно месо заради дъртака кремълски.

    08:32 08.04.2026

  • 44 Факти

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "А слабостта на Раша":

    Всъщност слабостта на Русия е от началото на 20-ти век. Първо Япония я спука от бой и потопи целия й флот. Това е първия случай в историята когато азиатска сила побеждава европейска. После е позорно разбита в ПСВ и губи Финландия, Прибалтика, Беларус, Украйна, Полша и част от Кавказ. С тези територии Русия губи 34% от населението си, 32% от земеделската си земя, 54% от индустриалния си капацитет и 89% от добива на въглища. Това се нарича унижение. След това е размазана от Хитлер и без критична американска помощ щеше да престане да съществува и да бъде разделена между Германия и Япония. Равносметката от подарената й "победа" е 27 милиона жертви срещу 5 пъти по-малко за Германия. Просто еврейското лоби в САЩ употреби Русия като пушечно месо за да спре Хитлер, а тя имаше 200 милиона население и заля Германия с трупове. След това се помисли за "победител" и вирна носа. Заблудите й се изпариха във войната в Афганистан, където Русия беше отново бита и след 10 години неуспешни опити да подчини козарите се оттегли с подвита опашка. Това доведе до практически фалит и най-голямото унижение в историята й - разпадът на СССР. С него Русия загуби 5 милиона кв.км. (1/4 от територията й) и се сви от 290 на 148 милиона. Икономическите, ресурсните, военните и стратегическите й загуби бяха колосални. Тя също така изгуби влиянието си в Източна и Централна Европа. После Путин я вдигна на крака... и я бутна отново в пропастта. Със западни инвестиции Русия изплува от блатото и с

    08:39 08.04.2026

  • 45 Тъпа ушанка

    5 1 Отговор
    Руският еквивалент на Киро Тъпото злорадства. И какво от това. Русия пак си е изостанала бананова република. Хихихи.

    08:43 08.04.2026

  • 46 Евреина КАБЗОН

    4 1 Отговор
    А Войната в Украйна

    Показа че

    АРМИЯТА НА КАБЗОН

    Е ВТОРАТА АРМИЯ В СВЕТА .

    МАГУЧАЯ

    5та година

    Се търкаля в Окопите
    На Украйна.

    08:46 08.04.2026

  • 47 Директен

    4 1 Отговор
    Рашистите пак с тежки, патологични халюцинации...
    От Киев за три дни, сега и НАТО било слабо... 🤣

    08:47 08.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор
    Тоя плешив рептилоид отде се пръкна ? 😁
    Въпроса който придобива болезнени очертания е разрива между Москва и методично бомбандираните руски области, както и въпросителните които възникват към Путин и кремльовската върхушка !!! ☝️ Русия губили войната, това когда ще бъде казано на руския народ ?

    Коментиран от #55

    08:58 08.04.2026

  • 51 Дмитриев, чадо

    0 2 Отговор
    Щатите бомбят Русия, ти за НАТО са грижиш....

    Коментиран от #62

    09:14 08.04.2026

  • 52 Олга

    3 2 Отговор
    Ало, нали обичаш Факти? А те са следните: има 3 супер държави: САЩ, Китай и Русия. Щеш, не щеш. Русия е първа или втора военна сила, по обема на БВП тя е 4 в света и 1 в Европа. А БГ първа в Европа по бедност, след нея - Румъния.Не се занимавам с история, в коята си бос и не гледай чужда паница, ако твоята е празна

    Коментиран от #57

    09:33 08.04.2026

  • 53 1234

    0 2 Отговор
    Палячо! Като как Русия помогна на Иран, с още един гъ.з за ритане ли? Барем един самолет да им бяхте пратили на помощ, или кораб нещо. Истината ,че ако не е Китай американците са способни да наритат всички без оглед на последствията. Просто го показват. Това ,че начело си имат тъпунгер като Трампягата не ги прави по-малко силни , просто им руши имиджа . Във военно отношение са способни да заличат всеки който се е..ава с тях . Докато рушняците само дуят бузи и искат някой да ги зачита ама нъцки 4 години батал!

    Коментиран от #58

    09:36 08.04.2026

  • 54 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Ехааа, какъв дебел розово-бенбен либерастен рев само..

    09:43 08.04.2026

  • 55 Ахах

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Владимир Путин, президент":

    Ахахахахаха, губи тя.. Изпревари цяла Европа по покупателна способност, ЕС фалира. Ама ти.
    Русия та Русия.. Е такива глупаци сте либерастята, нула градивна критика, кадето мине все кафяво след него

    09:45 08.04.2026

  • 56 Баце ЕООД

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Конфликтът в Украйна разкри":

    Абе да е, разбира се.. Нато затова изключи лампата и затвори вратата след себе си. Нали? Такива празноглави коментари и за кръчма не стават

    09:47 08.04.2026

  • 57 1234

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Олга":

    Абре Олга пий си лекарствата, къде ги четеш тия данни? Русия първа по БВП в Европа, това в кой сън го сънуваш? РУСИЯ Е С ПО-МАЛЪК БВП от на Италия бре душо. А разполага с най-голямата територия и нй-много ресурси! Русия е икономическо джудже. А след тия 4 години в Украйна показа ,че е и военно такова.

    Коментиран от #65

    09:50 08.04.2026

  • 58 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "1234":

    Иранците сами се справиха със САЩ.. Между другото, целеподавснето както и технологиите които пробиха железния купол.. Откъде са дошли според теб??не е Гандалф сежса

    Коментиран от #61

    09:51 08.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор
    Натовски ракети бомбят Путин, Дмитрий са загрижил за НАТО...и тоя не го слуша главата

    09:57 08.04.2026

  • 61 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Абе":

    Как точно се справиха? Потопиха им самолетоносачите и им забодоха ракета в белия дом или как? Хаменей гледам ултиматум на и.д. президент на САЩ отправя, че Тръмпягата го думаха с балистична ракета в мара лаго! Нещо май сънуваш. Железния купол е пробит с количество . Ако на това му викаш технология, вярно си за Нарния!

    10:04 08.04.2026

  • 62 И какво?

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Дмитриев, чадо":

    На НАТО и европейски държави работят ВСИЧКИ оръжейни заводи.Тигри! Но освен,че правят пакости на Русия - на една (!)единствената държава срещу 54 и повече държави, а границите на Русия не мърдат Що така? Да , падат по места бомби, но това е война. Провал за НАТО. Хитлер от гроба си праща сатанински целувки за благодарност на Европа.Продължават работата му.

    Коментиран от #63

    10:06 08.04.2026

  • 63 Дмитриев, чадо

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "И какво?":

    Лее са руска кръв, под ударите на НАТОВСКО оръжие....
    В НАТО са живее тихо и мирно...Не се разбра кои 54 държави са бият с Русия....

    Коментиран от #68

    10:09 08.04.2026

  • 64 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Аятоласите отърваха Армагедна засега. Явно са големи балъци, щом си затвориха пролива. Откъде ша си изнасят петрола....

    10:14 08.04.2026

  • 65 Олга

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "1234":

    Отвори ИИ.Най-последните данни там.Обновявят се постоянно.Но аз не влизам в спор по принцип.Имам друга работа.Просто всичко уточнявам.А с БГ как? Кои места заема и къде?Тъй че малко по-осторожно.

    Коментиран от #67

    10:18 08.04.2026

  • 66 Дмитриев, чадо

    1 0 Отговор
    Типично по руски изопачаваш нещата. Ква "огромна слабост" на НАТО бре....та натовски ракети и бомби се сипят постоянно върху главата на Путин и той е безсилен да ги спре....кой ли е "слабият" тук.

    10:31 08.04.2026

  • 67 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Олга":

    По БВП Русия е на 11то място в света....оспорват си мястото с Южна Корея. Даже Бразилия и Индия изпревариха Русия.

    Коментиран от #71

    10:33 08.04.2026

  • 68 Олга

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Дмитриев, чадо":

    Велики Лев Толстой: «Из всех пороков самый тяжкий есть неблагодарность». Радоваться пролитой руской крови, която също била пролята за свободата на БГ това е не само плюнка в собствената история, а и подлост.

    Коментиран от #69

    10:37 08.04.2026

  • 69 Олга, другарко

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Олга":

    Коментирам ФАКТИ...а те са неоспорими.....
    Историята е за наивници....човек не се учи от нея и прави същите грешки. Не е важно кой какво е казал, а кой какво ПРАВИ ДНЕС. Днес се лее руска кръв под ударите на НАТОВСКО оръжие, заради едно старче в...Кремле.

    10:51 08.04.2026

  • 70 нервен ( разбивача на тролове )

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да ...Чернобил пък беше края на съветската империя и ние пак бяхме на страната на булката

    10:57 08.04.2026

  • 71 Олга

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Никога по принцип не влизам в дискусии, но някой път буквално ошашавям.Как може да се търси кусури на една велика сила ,която като всяка друга има свои проблеми след като знаеш,че БГ е на първо място по бедност в Европа.Що да не вземеш да се бориш за процъфтяване на малката БГ.Тази задача е по-благородна отколкото да плюеш други,които никога, ама, никога няма да стигнеш.

    Коментиран от #73, #74, #76

    11:08 08.04.2026

  • 72 Дмитриев, чадо

    0 0 Отговор
    Кажи нещо за избитите славяни в една безсмислена война. Кажи нещо за стотици хилядите почернени руски майки и съпруги. Кажи нещо за бомбенето на Русия в 21 век...
    Иначе НАТО си е там, живее се тихо и мирно. Пък и не помня някой да е СКОЧИЛ на НАТО...що ли???

    11:09 08.04.2026

  • 73 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Олга":

    Темата е Близкия изток и НАТО...това да коментираме....що се отнася за БГ...живеем тихо и мирно, не се избиваме като Ниандерталци...може и да сме последни в ЕС, но никой не смее да ни пипне...Но. Това е друга тема...

    11:13 08.04.2026

  • 74 Дмитриев, чадо

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Олга":

    Що ли още държави искат да влезнат в НАТО...някои от тях са бивши републики от преминалият в небитието СССР.

    11:17 08.04.2026

  • 75 сенко

    0 0 Отговор
    " Москва: Конфликтът в Близкия изток разкри огромната слабост на НАТО и разрива между Европа и САЩ""
    Откъде тая смелост и решителност да казвате неща за които колегите и партньорите ви ще се обидят . ? Шефът ти Путин се усмихваше до ушите си на форумите със Западните представители и вярваше само с техните инвестиции Русия може технологически да си поднови цялата си промишленост . Със помощта на Запада които ще инвестира милиарди в Руската икономика и съвместните инвестиции в сферата на энергоресурсы , икономически ще си поднови цялата промишленост но в 2022 година когато започна С.В.О Западните фирми се надпреварваха през глава да напуснат Русия тогава самоувереният и вярващ в Запада гледаше как напускат Русия. (той и сега продължава да вярва за да каже ,че го излъгали което няма да е нито за първи нито за послеdeн път ). Ако НАТО книжен тигър Русия не е нещо повече благодарение на Иран и на С. Корея можа да стабилизира фронте иначе щеше да има огромни загуби на жива сила на фронта . Не напразно спящият Джо -- имам предвид деменцията Джо -- беше казал . "Ако Русия нападне Украйна за нея ще стане много лошо" за 8 години от 2014 до 2002 години вложиха милиарди в Украинската армия и за инфраструктурата в Донецк и Луганск -- хиляди укрепителни съоръжения-складове , командни пунктове , бункери , с километри траншеи , хиляди декара минирани поля като стените са били около 6 м дебели а междинните около( 1 )-едина метър .За да преодолее това Рускат

    11:20 08.04.2026

  • 76 Само напомням

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Олга":

    МРЗ в България.....620 €
    МРЗ в Русия............300 €

    Това са фактите..
    .

    11:20 08.04.2026

  • 77 сенко

    1 0 Отговор
    това Руската армия щеше да понесе огромни загуби особено на жива сила -- в началото загубите бяха големи. Защо всичко това се случи --Защото Путин осем --8 година наблюдава небезпокоен Западът подготвеше Украйна за предстоящата война а той само гледаше и чакаше какво ще стане -- Стана това което трябваше да се случи -- естественно стана не напразно вече 5 година продължава ..

    Коментиран от #78

    11:22 08.04.2026

  • 78 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "сенко":

    То Запада направи същото с Литва, Латвия и Естония... но Путин не смее да ги пипне....
    Същото стана и с Финландия.....Путин не смее да мъцне.

    11:24 08.04.2026

