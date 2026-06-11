Румен Радев разговаря с албанския президент Байрам Бегай за развитието на региона

Свързаността е ключът към успешното развитие на нашия регион, тя създава повече възможности за инвестиции и за интензивни бизнес контакти, заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с албанския президент Байрам Бегай, съобщиха от правителствената информационна служба.



Двамата обсъдиха потенциала за задълбочаване на двустранното сътрудничество в редица сфери от взаимен интерес. Премиерът Радев акцентира върху възможностите за взаимодействие в търговията, транспорта, взаимните инвестиции, културата, образованието и туризма. Специален акцент в срещата беше поставен върху значението на Коридор № 8 като стратегически важна транснационална ос, която е ключовa за подобряване на регионалната свързаност.



В рамките на срещата премиерът Румен Радев поздрави президента Бегай за съществения напредък на Албания в процеса на европейска интеграция. Министър-председателят изтъкна и ролята на българското национално малцинство като мост на приятелство между България и Албания.



По-рано вчера президентът на Република Албания Байрам Бегай направи съвместно изявление с президента на България Илияна Йотова и с външния министър на Румъния Оана Цою след края на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) в София. Нашето сътрудничество в региона има конкретни резултати - установяваме напредък в улесняването на търговията и на движението на хора и стоки, заяви Бегай.



Румен Радев и министърът на външните работи на Индия Субрахманям Джайшанкар обсъдиха на среща в Министерския съвет перспективите за по-нататъшно развитие на двустранното сътрудничество, съобщиха от правителствената информационна служба. Като потенциални области бяха очертани икономиката, високите технологии и изследването на Космоса.



В рамките на разговора бе потвърден отличният политически диалог между България и Индия и бе изразено взаимно желание за внасянето на повече прагматизъм в двустранните отношения.



Премиерът подчерта постиженията на България в областта на информационните технологии, дигиталната трансформация и развитието на иновационна екосистема. Той отбеляза също, че България е сред шестте държави в ЕС, които са били избрани да изградят фабрики за изкуствен интелект с европейско финансиране.



Сред акцентите в разговора беше и перспективата за сътрудничество в развитието на космически технологии и изследването на Космоса. Обща бе позицията, че динамичните промени в света, включително ускореното развитие на изкуствения интелект, поставят нови изисквания пред конкурентоспособността и изискват засилено сътрудничество и инвестиции в сфери с висока добавена стойност.



Двамата обсъдиха и възможностите за по-активно партньорство в сферата на филмовата и развлекателната индустрия, допълват от правителствената информационна служба.



По-рано вчера министърът на външните работи Велислава Петрова заяви след среща с колегата си от Индия, че съществува сериозен нереализиран потенциал между България и Индия и той не трябва да бъде оставян така.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 Оценка 5 от 2 гласа.