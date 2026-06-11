Новини
България »
София »
Румен Радев разговаря с албанския президент Байрам Бегай за развитието на региона

Румен Радев разговаря с албанския президент Байрам Бегай за развитието на региона

11 Юни, 2026 04:04, обновена 11 Юни, 2026 04:08 331 1

  • румен радев-
  • премиер-
  • албански президент-
  • индия-
  • срещи

Премиерът и министърът на външните работи на Индия Субрахманям Джайшанкар обсъдиха перспективите на двустранното сътрудничество

Румен Радев разговаря с албанския президент Байрам Бегай за развитието на региона - 1
Снимка: Президентството
БТА БТА

Свързаността е ключът към успешното развитие на нашия регион, тя създава повече възможности за инвестиции и за интензивни бизнес контакти, заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с албанския президент Байрам Бегай, съобщиха от правителствената информационна служба.

Двамата обсъдиха потенциала за задълбочаване на двустранното сътрудничество в редица сфери от взаимен интерес. Премиерът Радев акцентира върху възможностите за взаимодействие в търговията, транспорта, взаимните инвестиции, културата, образованието и туризма. Специален акцент в срещата беше поставен върху значението на Коридор № 8 като стратегически важна транснационална ос, която е ключовa за подобряване на регионалната свързаност.

В рамките на срещата премиерът Румен Радев поздрави президента Бегай за съществения напредък на Албания в процеса на европейска интеграция. Министър-председателят изтъкна и ролята на българското национално малцинство като мост на приятелство между България и Албания.

По-рано вчера президентът на Република Албания Байрам Бегай направи съвместно изявление с президента на България Илияна Йотова и с външния министър на Румъния Оана Цою след края на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) в София. Нашето сътрудничество в региона има конкретни резултати - установяваме напредък в улесняването на търговията и на движението на хора и стоки, заяви Бегай.

Румен Радев и министърът на външните работи на Индия Субрахманям Джайшанкар обсъдиха на среща в Министерския съвет перспективите за по-нататъшно развитие на двустранното сътрудничество, съобщиха от правителствената информационна служба. Като потенциални области бяха очертани икономиката, високите технологии и изследването на Космоса.

В рамките на разговора бе потвърден отличният политически диалог между България и Индия и бе изразено взаимно желание за внасянето на повече прагматизъм в двустранните отношения.

Премиерът подчерта постиженията на България в областта на информационните технологии, дигиталната трансформация и развитието на иновационна екосистема. Той отбеляза също, че България е сред шестте държави в ЕС, които са били избрани да изградят фабрики за изкуствен интелект с европейско финансиране.

Сред акцентите в разговора беше и перспективата за сътрудничество в развитието на космически технологии и изследването на Космоса. Обща бе позицията, че динамичните промени в света, включително ускореното развитие на изкуствения интелект, поставят нови изисквания пред конкурентоспособността и изискват засилено сътрудничество и инвестиции в сфери с висока добавена стойност.

Двамата обсъдиха и възможностите за по-активно партньорство в сферата на филмовата и развлекателната индустрия, допълват от правителствената информационна служба.

По-рано вчера министърът на външните работи Велислава Петрова заяви след среща с колегата си от Индия, че съществува сериозен нереализиран потенциал между България и Индия и той не трябва да бъде оставян така.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Планета пайнер

    0 0 Отговор
    А с Рамазан Скачай говорил ли е?

    04:10 11.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове