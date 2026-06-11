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Министър Катя Ивкова коментира оставката на управителя на НЗОК

Министър Катя Ивкова коментира оставката на управителя на НЗОК

11 Юни, 2026 05:25, обновена 11 Юни, 2026 04:31 214 0

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Усвоени са едва 256 милиона евро по проектите на МЗ

Министър Катя Ивкова коментира оставката на управителя на НЗОК - 1
Снимка: МЗ
БНР БНР

Координацията между институциите трябва да бъде на ниво. С тези думи здравният министър Катя Ивкова коментира решението на управителя на НЗОК доц. Петко Стефановски да подаде оставка, ден след като управляващото мнозинство внесе предложение за предсрочно освобождаване на цялото ръководство на Касата.

"Изключително важно е координацията между институциите да бъде на ниво, защото в сектора здравеопазване, ако не работим всички заедно, не можем да осигурим това, което по Конституция трябва да осигурим на българските граждани", заяви Ивкова.

Ивкова защити решението си да върне на поста директора на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ Иванка Динева. По думите ѝ не са установени нарушения на закона, а всеки ръководител трябва да има възможност да поеме отговорност за работата си и да бъде оценяван по резултатите, които постига.

От близо 579 милиона евро по проектите на Министерството на здравеопазването към края на май са усвоени едва 256 милиона евро, съобщи здравният министър.

По думите ѝ забавянето се дължи основно на проблеми при строително-монтажните дейности, промени в обществени поръчки и необходимост от анексиране на договори.

Министърът посочи, че по проекта за модернизация на Спешната помощ от предвидените 235 обекта са завършени 135, а част от останалите няма да могат да бъдат довършени. Трудности има и при изпълнението на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, включително за педиатричната помощ, психиатричната грижа и въздушната спешна помощ.


България
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