Тръмп за днешните преговори с Иран: Без ядрени оръжия! Това е първото

Ключовото искане на САЩ в предстоящите преговори с Иран ще бъде Техеран да не се сдобива с ядрени оръжия, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред репортери.

„Без ядрени оръжия. Това е първото нещо“, каза той, отговаряйки на въпрос какви според него са критериите за „добра сделка“ с Иран. „Без ядрени оръжия. Това са 99% за нас“, добави американският лидер.

Очаква се преговорите между иранската и американската делегации в Исламабад да се проведат в два формата – директен и непряк, съобщава CNN, позовавайки се на източници.

Според тях, дневният ред на преговорите вероятно ще бъде одобрен от САЩ и Иран чрез пакистански представители, действащи като медиатор, след което страните ще преминат към директни преговори в лични срещи по-късно през деня.

„Вашингтон пост“ научи, че американските преговарящи ще поискат от Иран да освободи задържаните американци. Според източниците на изданието "не е ясно колко силен ще окаже натискът" на администрацията на Тръмп върху Техеран да освободи задържаните американци, но някои изразиха загриженост, че това искане може да се забави, ако преговорите се провалят.

Иранска делегация вече е пристигнала в Исламабад. Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф, който ръководи делегацията, заяви, че Техеран ще реагира, ако Вашингтон го заблуди в предстоящите преговори в Исламабад.

На 8 април правителствата на САЩ и Иран се споразумяха за двуседмично прекратяване на огъня. Преговорите са насрочени за събота, 11 април, в Пакистан. Двете страни вече представиха своите позиции. Вашингтон представи програма, призоваваща за отмяна на санкциите и отваряне на пролива. Техеран представи план, призоваващ за контрол над пролива и прекратяване на всички военни операции в региона. Преди срещата двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на предварителните споразумения.