За респект: Шефът на ЦРУ завел в Хавана убиеца на кубинските бодигардове на Мадуро

По време на неотдавнашно посещение в Куба директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф довел със себе си един от участниците в отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи CBS News, позовавайки се на собствени източници.
Директорът на ЦРУ представил това лице на домакините си като "убиеца на кубинските бодигардове на венецуелския лидер", според канала, който съобщи, че началникът на разузнаването е искал да изпрати конкретно послание до кубинците.
Миналата седмица кубинското Министерство на вътрешните работи съобщи за среща в Хавана между свой представител и директора на ЦРУ. По време на срещата директорът на ЦРУ го уверил, че „Куба не представлява заплаха за националната сигурност на САЩ и няма правни основания за включването ѝ в американския списък на държави, заподозрени в спонсориране на тероризъм“. Освен това, в изявлението на Министерството на вътрешните работи се подчертава, че на острова „няма чуждестранни военни или разузнавателни бази“ и че Куба никога не е подкрепяла враждебни дейности срещу Съединените щати.
Както по-късно Axios съобщи, позовавайки се на източници, директорът на ЦРУ се е срещнал с внука на Раул Кастро, Раул Гилермо Родригес Кастро, както и с министъра на вътрешните работи Ласаро Алберто Алварес Касас и ръководителя на кубинското разузнаване по време на посещението си в Куба.
На 5 март президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон възнамерява да започне да разработва по-нататъшен план за действие по отношение на Куба след приключване на военната операция срещу Иран.
5 Та начи викате...-
Споко!
Значи няма да е скоро!
Тръмпягата яко зацикли в Иран!
Само от словесни еквилибристики го докарва,но и това вече не върши работа ...!
Пълно фиаско!
19:53 23.05.2026
7 Навсякъде
Марионетни режими настаняват. После пак ги сменят. Луд умора няма.
19:57 23.05.2026
9 Затъна
Изпусна се в гащите сериозно. Все пак на неговата възраст това не бива да изненадва никого.
20:00 23.05.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Дойче зеле":Право в десетката ❗
Това трябва да е заглавието на материала❗
20:07 23.05.2026
