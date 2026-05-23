За респект: Шефът на ЦРУ завел в Хавана убиеца на кубинските бодигардове на Мадуро

23 Май, 2026 19:39, обновена 23 Май, 2026 19:43

Така началникът на разузнаването искал да изпрати конкретно послание до кубинците

Джон Ратклиф, Снимка: YouTube
По време на неотдавнашно посещение в Куба директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф довел със себе си един от участниците в отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи CBS News, позовавайки се на собствени източници.

Директорът на ЦРУ представил това лице на домакините си като "убиеца на кубинските бодигардове на венецуелския лидер", според канала, който съобщи, че началникът на разузнаването е искал да изпрати конкретно послание до кубинците.

Миналата седмица кубинското Министерство на вътрешните работи съобщи за среща в Хавана между свой представител и директора на ЦРУ. По време на срещата директорът на ЦРУ го уверил, че „Куба не представлява заплаха за националната сигурност на САЩ и няма правни основания за включването ѝ в американския списък на държави, заподозрени в спонсориране на тероризъм“. Освен това, в изявлението на Министерството на вътрешните работи се подчертава, че на острова „няма чуждестранни военни или разузнавателни бази“ и че Куба никога не е подкрепяла враждебни дейности срещу Съединените щати.

Както по-късно Axios съобщи, позовавайки се на източници, директорът на ЦРУ се е срещнал с внука на Раул Кастро, Раул Гилермо Родригес Кастро, както и с министъра на вътрешните работи Ласаро Алберто Алварес Касас и ръководителя на кубинското разузнаване по време на посещението си в Куба.

На 5 март президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон възнамерява да започне да разработва по-нататъшен план за действие по отношение на Куба след приключване на военната операция срещу Иран.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    29 3 Отговор
    Спомняте ли си Залива на 🐷🐷🐷🐷

    19:45 23.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 5 Отговор
    После се чудят защо по целия Свят ги мразят❗

    19:47 23.05.2026

  • 3 Кравария убер алес

    15 5 Отговор
    Тия с Иран не могат да се оправят, Куба ъръгнали да респектират.... И после пак превзема на Гренландия...

    19:52 23.05.2026

  • 4 Дзак

    10 0 Отговор
    Едва ли е само един!

    19:53 23.05.2026

  • 5 Та начи викате...-

    20 1 Отговор
    Тръмп щял да подхване Куба,след приключване на военната операция срещу Иран...!
    Споко!
    Значи няма да е скоро!
    Тръмпягата яко зацикли в Иран!
    Само от словесни еквилибристики го докарва,но и това вече не върши работа ...!
    Пълно фиаско!

    19:53 23.05.2026

  • 6 Дойче зеле

    26 4 Отговор
    Отвратителна арогантност !!!!!!!!!!!!! Простотията няма граници

    Коментиран от #11

    19:53 23.05.2026

  • 7 Навсякъде

    11 2 Отговор
    преврати и граждански войни палят.
    Марионетни режими настаняват. После пак ги сменят. Луд умора няма.

    19:57 23.05.2026

  • 8 И КАКВО ОТ ТОВА

    8 0 Отговор
    ???? Краварите са си кравари.

    19:59 23.05.2026

  • 9 Затъна

    13 0 Отговор
    в Иран с ционетата. Бензинът отиде нагоре. Американците не му мислят хубавото.
    Изпусна се в гащите сериозно. Все пак на неговата възраст това не бива да изненадва никого.

    20:00 23.05.2026

  • 10 БОЛШЕВИК

    11 3 Отговор
    Кубинците мразят капиталистическите псета от дън душата си и ще видят сметката на много алчни чакали.

    20:06 23.05.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Дойче зеле":

    Право в десетката ❗
    Това трябва да е заглавието на материала❗

    20:07 23.05.2026

  • 12 Анонимен

    5 0 Отговор
    Тези факти.бг си пускат главния платен провокатор!

    20:11 23.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тръмпочев

    1 0 Отговор
    Крим ваш ,Куба наш

    20:24 23.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гост

    4 1 Отговор
    Тръмп да бъде съден за убийство на кубински граждани на територията на Венецуела!

    20:29 23.05.2026

  • 17 И Терминатора

    4 1 Отговор
    и селския бик да заведът, кубинците си нямат Делси Родригес и слънце пагонни генерали. Кубинските пури били доста дебели та ставали за двойна употреба. Може да се наложи да ги опитат.

    20:30 23.05.2026

  • 18 гошо

    4 0 Отговор
    Скапани ционистки терористи и пирати.

    20:34 23.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Д-р Светла Иванова

    3 0 Отговор
    Скапани Урсул/Мърсул, Нацистката Кая Калас, тъпата Екатерина Захариева,шантонерките Дамянова ,белобрадова.За Православна Русия!! За Вл. Вл. Путин! За Румен Радев и ПБ!!! Съд и затвор за Тиквата/Борисов/ГЕРБ, за Пуевски и ДъПъСъ,за гнома и СДС, за Киро-тъпото и кокорчо/ППДБ.

    20:46 23.05.2026

  • 21 венсеремос

    3 0 Отговор
    ТАНАТОС за СОЩ/овчарите/ и ТАНАТОС за Чифутландия и Танатос за Сатаняху!!!

    20:48 23.05.2026