Хиляди протестираха срещу правителството на Сърбия в центъра на Белград

В Белград сръбските студенти и подкрепящите ги граждани отново се събраха на поредния голям митинг.

В няколко колони те тръгнаха към белградския площад “Славия”, където вече има хиляди. Техният лозунг е “Студентите побеждават”.

Сръбското министерство на вътрешните работи е регистрирало присъствието на приблизително 34 300 души в района на масовия антиправителствен протест, според началника на полицията Драган Василевич.

„Събрали са се около 34 300 граждани“, каза Василевич пред репортери. Той подчерта, че определянето на точния брой на протестиращите е било усложнено от активното движение на гражданите в центъра на града.

Много демонстранти носеха национални знамена и символи в подкрепа на студентското протестно движение. Тълпата изпълни площада и няколко съседни улици, скандирайки лозунги, критикуващи сръбския президент Александър Вучич.

Железопътният транспорт на територията на цялата страна бе временно спрян, а от българското Министерство на външните работи предупреждават за възможни сериозни затруднения и блокади на движението в сръбската столица, включително по международния път Е-75.



Протестът бе насрочен за 19.00 часа българско време на площад "Славия" в сръбската столица, като участниците се събират на четири локации в града, съобщават организаторите в официалния си профил в "Инстаграм".



Студентите смятат правителството за отговорност за трагедията на 1 ноември 2024 г. на жп гарата в Нови Сад, където след срутване на козирката загинаха 16 души. Протестиращите призовават президента Александър Вучич да подаде оставка и обвиняват правителството в небрежност и корупция.



От сръбската национална пътническа железопътна компания съобщиха, че жп транспортът на територията на цяла Сърбия е бил временно спрян тази сутрин, като не се посочва причина. Това обаче се случи на два пъти при предишни протести на студентите, а властите посочиха за причина анонимни бомбени заплахи, докато наблюдатели заявиха, че ходът е целял да попречи на протестиращите извън Белград да се присъединят към митингите в столицата.



От българското министерство на външните работи и посолството ни в Белград съветват българските граждани да избягват централните части на сръбската столица заради възможни затруднения и блокади на движението без предварително предупреждение.