Хиляди протестираха срещу правителството на Сърбия в центъра на Белград

23 Май, 2026 22:02, обновена 23 Май, 2026 21:38 2 116 44

Протестът се проведе на площад "Славия"

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Белград сръбските студенти и подкрепящите ги граждани отново се събраха на поредния голям митинг.

В няколко колони те тръгнаха към белградския площад “Славия”, където вече има хиляди. Техният лозунг е “Студентите побеждават”.

Сръбското министерство на вътрешните работи е регистрирало присъствието на приблизително 34 300 души в района на масовия антиправителствен протест, според началника на полицията Драган Василевич.

„Събрали са се около 34 300 граждани“, каза Василевич пред репортери. Той подчерта, че определянето на точния брой на протестиращите е било усложнено от активното движение на гражданите в центъра на града.

Много демонстранти носеха национални знамена и символи в подкрепа на студентското протестно движение. Тълпата изпълни площада и няколко съседни улици, скандирайки лозунги, критикуващи сръбския президент Александър Вучич.

Железопътният транспорт на територията на цялата страна бе временно спрян, а от българското Министерство на външните работи предупреждават за възможни сериозни затруднения и блокади на движението в сръбската столица, включително по международния път Е-75.

Протестът бе насрочен за 19.00 часа българско време на площад "Славия" в сръбската столица, като участниците се събират на четири локации в града, съобщават организаторите в официалния си профил в "Инстаграм".

Студентите смятат правителството за отговорност за трагедията на 1 ноември 2024 г. на жп гарата в Нови Сад, където след срутване на козирката загинаха 16 души. Протестиращите призовават президента Александър Вучич да подаде оставка и обвиняват правителството в небрежност и корупция.

От сръбската национална пътническа железопътна компания съобщиха, че жп транспортът на територията на цяла Сърбия е бил временно спрян тази сутрин, като не се посочва причина. Това обаче се случи на два пъти при предишни протести на студентите, а властите посочиха за причина анонимни бомбени заплахи, докато наблюдатели заявиха, че ходът е целял да попречи на протестиращите извън Белград да се присъединят към митингите в столицата.

От българското министерство на външните работи и посолството ни в Белград съветват българските граждани да избягват централните части на сръбската столица заради възможни затруднения и блокади на движението без предварително предупреждение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    13 29 Отговор
    Смахнати тролове копейкаджий.

    21:14 23.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А50

    23 17 Отговор
    Станала е трагедия, но не това е причината, а само повод някой да плати и да изкара студентите. Трябват им парички за лятната ваканция

    21:16 23.05.2026

  • 5 сорос василев от паранормала

    21 6 Отговор
    веднага е там за шекели

    21:17 23.05.2026

  • 6 Анонимни

    15 9 Отговор
    А тука кога ще протестират тези същите които свалиха предишните Радевите вършат същото с бюджета Защо сега всички мълчат Нали лъжеха че се краде а тези като вършат същото какво

    21:18 23.05.2026

  • 7 Помак

    18 5 Отговор
    Сърбите са инатлив народ и са като коне с капаци ..да се огледат и да видят нас ...в Сърбия и Северна Коре...оф Македония в Европа са останали качествените меса и зеленчуци

    21:19 23.05.2026

  • 8 Орбан

    16 16 Отговор
    Вучич е пътник.

    21:21 23.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ШЕФА

    24 6 Отговор
    Сор...дите отново активизираха лумпените !

    21:26 23.05.2026

  • 11 Пич

    28 8 Отговор
    Рецептата е една и съща!!! Най напред купуват най пропадналите (Лекса Фльорците), след това инсталираш НПО - та които превръщат развращения и извращения в новото нормално, и накрая задействаш целият този боклук!!! И в Сърбия така!!! Спасението е брутално като в Иран - по стълбовете, но после пък врещят за диктатура!!!

    21:31 23.05.2026

  • 12 Вучка, бе,

    6 6 Отговор
    кога щяха да бъдат изборите? Ти раирана пижама купи ли си?

    21:51 23.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Роки

    15 0 Отговор
    Демократическата партия и Сорос се развихриха в Европа. След правителството на Унгария явно ще падне и това в Сърбия. Тоест ефективно отстраняване на Орбан и Вучич. Не че Вучич ни е приятел.

    21:52 23.05.2026

  • 15 студентите

    8 4 Отговор
    нямат шанс
    пари няма
    рехави са

    21:53 23.05.2026

  • 16 така, така

    10 3 Отговор
    Този протест е поредния майдан. Поредната цветна революция, спретната от ЕС
    Да го свързват с трагедията на 1 ноември 2024 г. вече си е обида към роднините на загиналите. То и затова подкрепата към тези протести все повече намалява. Напълно е възможно и този опит за "демокрация" да завърши нелепо като предходните.

    Коментиран от #41

    22:05 23.05.2026

  • 17 ?????

    13 3 Отговор
    Ха ха.
    Много познато.
    Да си призная и аз в ония години се оказах в една такава ситуация.
    Много е лесно за манипулиране особено за студенти търсещи абсолютната истина.
    Не мисля че методите много се отличават.
    Технологиите са други.
    Хора бдете!

    22:07 23.05.2026

  • 18 Вучич

    6 1 Отговор
    Аз тъй лесно не се давам,като вашия Бойко дето като излязаха два дни на протест и събра цирка

    22:07 23.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сатана Z

    8 5 Отговор
    Сръбските жълтопаветни клоуни пак наскачаха под команда от техния Козяк докато не изядат боя и се разотидат като бити псета.

    Коментиран от #24

    22:13 23.05.2026

  • 21 факт

    3 1 Отговор
    тука бяха стотици хиляди- е успаха ги- левски шампион, цска купата, радев изборите , и роба си е пак роб...

    22:16 23.05.2026

  • 22 Готов йе!

    6 6 Отговор
    Мърльото с дебелите джуки Вучач е време да върви на баклука!

    22:17 23.05.2026

  • 23 факт

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    това къде аз замакяти

    22:17 23.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дедо

    2 7 Отговор
    Време е руската матрьошка Вучич да бъде тричан,

    22:20 23.05.2026

  • 26 Боже, боже!

    11 2 Отговор
    Такава е тактиката на евроатлантическите колонизатори-окупатори – да всяват хаос навсякъде, откъдето може да печелят и завладяват, особено е печелившо за военно-промишления комплекс на САЩ – хаос, прокси войни, продажба на оръжия и други прескъпи изнудвачески печалби. Сценариите се повтарят по сходни образци. Не случайно геополитическият анализатор професор Дзян нарича САЩ – Дявол, Антихрист, а те са в комбина с Великобритания, с наемник по военни акции Израел и сие... Наскоро прочетох, че по българската пътна мрежа на 23 и 24 май тази година ще се придвижват военните от Турция, САЩ и Сие НАТОВЦИ, които са провели военни учения в Сърбия. Покрай тези учения, вероятно са използвали и специални психотропни оръжия и други способи за хаос, бангаранга протести и така нататък... Така или иначе, професор Дзян предвижда и обяснява, че Третата световна война е на път да започне, но това няма да бъде от съществена полза за САЩ дълго време, а ще води към техния бавен, но прогресивен упадък, защото на Изток ще имат силно противодействие от Русия, Китай, Северна Корея, които ще подпомогнат и Иран...

    Коментиран от #32

    22:27 23.05.2026

  • 27 Джихади Йово

    5 2 Отговор
    Майдънче??

    22:28 23.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Буревестников

    2 2 Отговор
    Абе,то че не е за гарата в Нови Сад е ясно.Чичко Сорос пак е ръсил финикийски знаци.Не че ми пука точно пък за сърбите.

    22:46 23.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Що бе

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Ами хващай на Изток бре..":

    Майка ти там ли работи крайпътно?

    22:52 23.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хахаха!🎺🥳😀

    1 3 Отговор
    Нищо работа. Няколко хиляди протестърчета. В Китай два милиона се опитаха да направят Майдан. Китайската народно освободителна армия блокира площада и цяла нощ ги мачка с бронетранспортьори. После продължи цял ден. Оцелелите залесяват до живот пустинята Гоби.

    22:56 23.05.2026

  • 36 Гей пасив

    0 1 Отговор
    Искам съм в г🍑зът незабавно!

    22:56 23.05.2026

  • 37 джо знаещият

    2 2 Отговор
    Западът с години планирва създава стратегия и започва да отделя за тези страни и ресурси внимание като под разни наимования - конференции, спорозумени обмяна на културни традициони празници всякакви мероприятия --всичко е много добре планирано за страни които за тях са от значение ..Забележете започват да работят с опозицията като постояно -- особено в подсъветеките Републики --(страни които бяха в соц .Източна Европа всичките почти ги приеха в ЕС и в НАТО и ги направиха най- големи врагове на Русия ) от някоолко години работят с Армения и последно с Узбекистан -- не само Прибалтийските ги откъснаха които някога бяха Подсъветските Ребублики но и Украйна даже я въоръжиха и я направиха боеспособна и вече 5- година успешно воюва . Преди време Орбан създаваше проблеми защото Унгария имаше свои Национални интерси направиха всичко възможно той загуби изборите .. Сега другият проблем е Сръбският лидер който трябва да бъде отстране -- защото отношенията с Путин бяха добре -- но сега са малко под въпрос--. Никога не се отказват и продължават до тогава докато постигнат целта си .докато спечелят .. Какво прави Путин --Нищо той обича да не прави нищо . Като загуби Европейският пазар на энергоресурсы , загуби Венецуела сега и Куба ще загуби имаше една единствена военна база в Сирия и нея я остави на терористите . ? На всичко гледа от безпомощност , унижение , като повече от 50 страни предоставят всякакво оръжие на Украйна а той на всичкото гледа без да р

    Коментиран от #40

    23:02 23.05.2026

  • 38 ссъсел

    2 1 Отговор
    Протестите там не успяват щот си нямат Кирчо и Кокорчо.

    23:03 23.05.2026

  • 39 Анонимен

    1 1 Отговор
    Сега пък за какво? Ако нямат конкретна причина, да са гласували по друг начин на изборите, то изобщо колко му остава до края на мандата на сегашното?

    23:07 23.05.2026

  • 40 Буревестников

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "джо знаещият":

    Много точен коментар.Само с една малка забележка.Не "Западът", а "Лондон".Другите са окупирани пудели.И Киев изобщо не е "непревземаем".Роднини и близки живеят там.И точно това използват гадовете.А иначе да воюват могат ли-питайте генерал Вазов.

    23:15 23.05.2026

  • 41 6135

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "така, така":

    Преди два месеца бях в Ниш, когато "избухна поредния протест".
    Хората с досада заобикаляха кресльовците, таксиметровите шофьори, много по-корентни от нашите, между другото, майсторски преценяваха от къде да заобиколят и точно с колко минути ще се удължи пътуването, а общинските полицаи извинително вдигаха рамене и казваха "Ща да радимо! Врищаче йош мало и разичи че се."

    23:26 23.05.2026

  • 42 Режима ще падне

    2 2 Отговор
    Таварищ Вучич скоро ще го наритат към Масква

    00:07 24.05.2026

  • 43 Гориил

    7 0 Отговор
    Черната ти пропаганда е скучна за всички. Безпрецедентни мерки за сигурност бяха въведени днес в Букурещ за концерта на беларуския рапър Корж. Повече от 40 000 фенове от цял ​​свят присъстваха на концерта.Събудете се, българи.

    00:10 24.05.2026

  • 44 оня с коня

    0 1 Отговор
    Ама нали Русофилите казаха че вучич мислел за народа си за разлика от наще политици поддържайки връзки с Русия и ползвайки евтин Руски газ,пък НАРОДА в сърбия иска да се маха час по-скоро?

    00:33 24.05.2026

