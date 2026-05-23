Хиляди протестираха срещу правителството на Сърбия в центъра на Белград

В Белград сръбските студенти и подкрепящите ги граждани отново се събраха на поредния голям митинг.
В няколко колони те тръгнаха към белградския площад “Славия”, където вече има хиляди. Техният лозунг е “Студентите побеждават”.
Сръбското министерство на вътрешните работи е регистрирало присъствието на приблизително 34 300 души в района на масовия антиправителствен протест, според началника на полицията Драган Василевич.
„Събрали са се около 34 300 граждани“, каза Василевич пред репортери. Той подчерта, че определянето на точния брой на протестиращите е било усложнено от активното движение на гражданите в центъра на града.
Много демонстранти носеха национални знамена и символи в подкрепа на студентското протестно движение. Тълпата изпълни площада и няколко съседни улици, скандирайки лозунги, критикуващи сръбския президент Александър Вучич.
Железопътният транспорт на територията на цялата страна бе временно спрян, а от българското Министерство на външните работи предупреждават за възможни сериозни затруднения и блокади на движението в сръбската столица, включително по международния път Е-75.
Протестът бе насрочен за 19.00 часа българско време на площад "Славия" в сръбската столица, като участниците се събират на четири локации в града, съобщават организаторите в официалния си профил в "Инстаграм".
Студентите смятат правителството за отговорност за трагедията на 1 ноември 2024 г. на жп гарата в Нови Сад, където след срутване на козирката загинаха 16 души. Протестиращите призовават президента Александър Вучич да подаде оставка и обвиняват правителството в небрежност и корупция.
От сръбската национална пътническа железопътна компания съобщиха, че жп транспортът на територията на цяла Сърбия е бил временно спрян тази сутрин, като не се посочва причина. Това обаче се случи на два пъти при предишни протести на студентите, а властите посочиха за причина анонимни бомбени заплахи, докато наблюдатели заявиха, че ходът е целял да попречи на протестиращите извън Белград да се присъединят към митингите в столицата.
От българското министерство на външните работи и посолството ни в Белград съветват българските граждани да избягват централните части на сръбската столица заради възможни затруднения и блокади на движението без предварително предупреждение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
21:14 23.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 А50
21:16 23.05.2026
5 сорос василев от паранормала
21:17 23.05.2026
6 Анонимни
21:18 23.05.2026
7 Помак
21:19 23.05.2026
8 Орбан
21:21 23.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ШЕФА
21:26 23.05.2026
11 Пич
21:31 23.05.2026
12 Вучка, бе,
21:51 23.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Роки
21:52 23.05.2026
15 студентите
пари няма
рехави са
21:53 23.05.2026
16 така, така
Да го свързват с трагедията на 1 ноември 2024 г. вече си е обида към роднините на загиналите. То и затова подкрепата към тези протести все повече намалява. Напълно е възможно и този опит за "демокрация" да завърши нелепо като предходните.
Коментиран от #41
22:05 23.05.2026
17 ?????
Много познато.
Да си призная и аз в ония години се оказах в една такава ситуация.
Много е лесно за манипулиране особено за студенти търсещи абсолютната истина.
Не мисля че методите много се отличават.
Технологиите са други.
Хора бдете!
22:07 23.05.2026
18 Вучич
22:07 23.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сатана Z
Коментиран от #24
22:13 23.05.2026
21 факт
22:16 23.05.2026
22 Готов йе!
22:17 23.05.2026
23 факт
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":това къде аз замакяти
22:17 23.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Дедо
22:20 23.05.2026
26 Боже, боже!
Коментиран от #32
22:27 23.05.2026
27 Джихади Йово
22:28 23.05.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Буревестников
22:46 23.05.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Що бе
До коментар #32 от "Ами хващай на Изток бре..":Майка ти там ли работи крайпътно?
22:52 23.05.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хахаха!🎺🥳😀
22:56 23.05.2026
36 Гей пасив
22:56 23.05.2026
37 джо знаещият
Коментиран от #40
23:02 23.05.2026
38 ссъсел
23:03 23.05.2026
39 Анонимен
23:07 23.05.2026
40 Буревестников
До коментар #37 от "джо знаещият":Много точен коментар.Само с една малка забележка.Не "Западът", а "Лондон".Другите са окупирани пудели.И Киев изобщо не е "непревземаем".Роднини и близки живеят там.И точно това използват гадовете.А иначе да воюват могат ли-питайте генерал Вазов.
23:15 23.05.2026
41 6135
До коментар #16 от "така, така":Преди два месеца бях в Ниш, когато "избухна поредния протест".
Хората с досада заобикаляха кресльовците, таксиметровите шофьори, много по-корентни от нашите, между другото, майсторски преценяваха от къде да заобиколят и точно с колко минути ще се удължи пътуването, а общинските полицаи извинително вдигаха рамене и казваха "Ща да радимо! Врищаче йош мало и разичи че се."
23:26 23.05.2026
42 Режима ще падне
00:07 24.05.2026
43 Гориил
00:10 24.05.2026
44 оня с коня
00:33 24.05.2026