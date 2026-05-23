Тръмп за сваления водещ на CBS Стивън Колбърт: Пълен идиот, това е началото на края и за други като него

23 Май, 2026 19:14, обновена 23 Май, 2026 19:21 1 265 10

Президентът не скри задоволството си от отмяната на „Късното шоу“ на журналиста

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира положително на отмяната на „Късното шоу“ по CBS, чийто водещ Стивън Колбърт беше един от най-гласовитите критици на президента Доналд Тръмп в американските вечерни телевизионни предавания.

„Колбърт най-накрая приключи в CBS. Удивително е, че издържа толкова дълго! Без талант, без рейтинги, без живот. Беше като мъртвец. Можеше да избереш всеки от улицата и щеше да е по-добър от този пълен идиот. Слава Богу, че най-накрая си тръгна!“, написа президентът в TruthSocial.

Тръмп добави, че напускането на Колбърт е „началото на края“ за други подобни водещи.

На 25 март The Hollywood Reporter съобщи, че след като напусне телевизията, Колбърт ще стане един от сценаристите на новата част от световноизвестния сериал, базиран на „Властелинът на пръстените“ на Дж. Р. Р. Р. Толкин, озаглавен „Властелинът на пръстените: Сянката на миналото“.

Колбърт е смятан за водеща фигура в късните телевизионни предавания в Съединените щати и е известен с постоянните си критики към Тръмп и подкрепата си за Демократическата партия. Въпреки че CBS посочи финансови съображения като причина за отмяната на „Късното шоу“, политиците от Демократическата партия подозират политически подтекст.

Сенатор Елизабет Уорън отбеляза в X, че новината за отмяната на предаването дойде три дни след като Колбърт критикува Paramount за сделката им с Тръмп. „Америка заслужава да знае дали предаването е било отменено по политически причини“, написа тя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    8 7 Отговор
    За обиди на царя на дръвника.

    19:24 23.05.2026

  • 2 хехе

    24 1 Отговор
    Истината е, че няма по-голям идиот от "миротвореца" и между другото къде е свободата на словото в обора.

    19:24 23.05.2026

  • 3 Читател

    9 1 Отговор
    Идиоти пълни идиоти

    19:25 23.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Сигурно в сериала,, Властелинът на пръстените,, Саурон ще прилича на Тръмп.

    19:27 23.05.2026

  • 5 сащисан кравар

    5 3 Отговор
    За БайДончо или добро или нищо, щотооооо...!!!

    19:31 23.05.2026

  • 6 Хи хи

    2 4 Отговор
    Другия път ще се научи да държи устата си затворена като не го питат !

    19:34 23.05.2026

  • 7 Горски

    12 3 Отговор
    Губиш цял живот и ротшилдите те спасяват, защо ли? За да сринеш сащ и света и да сложиш израел като център на новия дигитален фараонски ред. Ми ква да е... такава при която ти сринаха военните бази...из целия Близък изток! Съюзниците ти дето щеше да ги защитаваш и ти крепяха петродолара - видяха колко струваш. свърши тенекето и джепането, фърчилата ти падат...страх те е да влезеш със войска на терен. Сатаняху те води за носа...с две думи - у киреча си... стига ли?

    19:40 23.05.2026

  • 8 Дзак

    2 0 Отговор
    Явно някой друг чуе виновен!

    19:57 23.05.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    1 0 Отговор
    А нашият Мунчо постави Ултиматум на Тръмп за визите!

    20:45 23.05.2026

  • 10 Арни

    2 0 Отговор
    И тея дойдоха в Европа да ни учат на свобода на словото и да ни критикуват, че тука нямало такова. Идиоти сър!

    20:50 23.05.2026