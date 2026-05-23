Тръмп за сваления водещ на CBS Стивън Колбърт: Пълен идиот, това е началото на края и за други като него

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира положително на отмяната на „Късното шоу“ по CBS, чийто водещ Стивън Колбърт беше един от най-гласовитите критици на президента Доналд Тръмп в американските вечерни телевизионни предавания.

„Колбърт най-накрая приключи в CBS. Удивително е, че издържа толкова дълго! Без талант, без рейтинги, без живот. Беше като мъртвец. Можеше да избереш всеки от улицата и щеше да е по-добър от този пълен идиот. Слава Богу, че най-накрая си тръгна!“, написа президентът в TruthSocial.

Тръмп добави, че напускането на Колбърт е „началото на края“ за други подобни водещи.

На 25 март The Hollywood Reporter съобщи, че след като напусне телевизията, Колбърт ще стане един от сценаристите на новата част от световноизвестния сериал, базиран на „Властелинът на пръстените“ на Дж. Р. Р. Р. Толкин, озаглавен „Властелинът на пръстените: Сянката на миналото“.

Колбърт е смятан за водеща фигура в късните телевизионни предавания в Съединените щати и е известен с постоянните си критики към Тръмп и подкрепата си за Демократическата партия. Въпреки че CBS посочи финансови съображения като причина за отмяната на „Късното шоу“, политиците от Демократическата партия подозират политически подтекст.

Сенатор Елизабет Уорън отбеляза в X, че новината за отмяната на предаването дойде три дни след като Колбърт критикува Paramount за сделката им с Тръмп. „Америка заслужава да знае дали предаването е било отменено по политически причини“, написа тя.