Швейцария е готова да действа като посредник между САЩ и Иран след преговорите в Исламабад, заяви пред ТАСС Михаел Щайнер, ръководител на отдела за връзки с медиите в швейцарското външно министерство.
„Швейцария винаги е готова да предложи своите добри услуги. Министерството на външните работи поддържа контакти с всички участващи страни“, каза той в отговор на запитване на ТАСС. Той припомни, че Берн вече е потвърдил готовността си „да подкрепи всяка дипломатическа инициатива, която би могла да допринесе за установяването на мир“.
Щайнер отбеляза, че „като част от мандата си на защитна сила, Швейцария продължава да осигурява канал за комуникация“ между Вашингтон и Техеран. „Този канал е отворен и на разположение на страните“, добави той.
Най-малко 278 деца са били убити в резултат на американски и израелски удари срещу Иран от началото на конфликта, съобщи SNN, позовавайки се на Министерството на образованието на страната.
Според министерството са били убити 161 момчета и 117 момичета.
Корпусът на гвардейците на ислямската революция е запазил повече от половината от малките си военни кораби.
Според The Wall Street Journal над 60% от бойните моторни катери на КГС остават в експлоатация, което помага на Техеран да контролира Ормузкия проток. По-рано в неделя президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американският и други военноморски сили ще започнат блокада на Ормузкия проток.
Турският външен министър Хакан Фидан обсъди по телефона преговорите за Иран, проведени в Исламабад, техния напредък и следващите стъпки с представители на САЩ и Пакистан, съобщи източник от турското външно министерство пред ТАСС.
„Министърът на външните работи Хакан Фидан проведе телефонни разговори днес с представители на САЩ и Пакистан, участващи в преговорите в Исламабад. Подходите, представени от страните по време на разговорите, бяха оценени и бяха обсъдени следващите стъпки“, каза източникът. Не беше уточнено с кого от американска страна се е свързал Фидан.
По-рано той обсъди тези въпроси отделно по телефона с пакистанския външен министър Ишак Дар.
22:34 12.04.2026
4 Фактолог
"Сега налагаме санкции срещу вас. Срещу вас и всички ваши пълномощници, от Европа до Австралия. Само две седмици преди американската атака и действията на техния надзорен орган, които самите те бяха предизвикали, Франция определи Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) като терористична организация. И сега те са в ежедневен контакт с IRGC, практически ги молят да назоват цената за преминаването на корабите им.
Дните отминаха, когато иранският народ живееше всеки ден, проверявайки обменния курс на долара и наблюдавайки как той отново се покачва.
Сега сте под натиска на санкциите. И ние ще определим какъв ще бъде вашият утрешен ден.
Сега трябва да следите не само цените на петрола, дизела, газа, торовете и строителните материали всеки ден, но дори и цената на тоалетната хартия - защото тя се покачва всеки ден.
Настъпи нова ера. Преклонете се пред могъщия Иран!"
Коментиран от #5, #6
22:41 12.04.2026
5 Абе
До коментар #4 от "Фактолог":Колкото и да се повишат цените Европа ще оцелее, не се притеснявайте драги копейки....да му мислят тия държави, които освен петрол и терористи нямат нищо друго и ще им се налага да внасят всичко от "пропадналите Америка и Европа"..... 🤣🤣🤣
22:54 12.04.2026
6 демократ
До коментар #4 от "Фактолог":На Оран помагат Китай и Русия. Ударите трябва да почнат от центъра на Пекин и Масква.
22:55 12.04.2026
