Швейцария е готова да действа като посредник между САЩ и Иран след преговорите в Исламабад, заяви пред ТАСС Михаел Щайнер, ръководител на отдела за връзки с медиите в швейцарското външно министерство.

„Швейцария винаги е готова да предложи своите добри услуги. Министерството на външните работи поддържа контакти с всички участващи страни“, каза той в отговор на запитване на ТАСС. Той припомни, че Берн вече е потвърдил готовността си „да подкрепи всяка дипломатическа инициатива, която би могла да допринесе за установяването на мир“.

Щайнер отбеляза, че „като част от мандата си на защитна сила, Швейцария продължава да осигурява канал за комуникация“ между Вашингтон и Техеран. „Този ​​канал е отворен и на разположение на страните“, добави той.

Най-малко 278 деца са били убити в резултат на американски и израелски удари срещу Иран от началото на конфликта, съобщи SNN, позовавайки се на Министерството на образованието на страната.

Според министерството са били убити 161 момчета и 117 момичета.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция е запазил повече от половината от малките си военни кораби.

Според The ​​Wall Street Journal над 60% от бойните моторни катери на КГС остават в експлоатация, което помага на Техеран да контролира Ормузкия проток. По-рано в неделя президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американският и други военноморски сили ще започнат блокада на Ормузкия проток.

Турският външен министър Хакан Фидан обсъди по телефона преговорите за Иран, проведени в Исламабад, техния напредък и следващите стъпки с представители на САЩ и Пакистан, съобщи източник от турското външно министерство пред ТАСС.

„Министърът на външните работи Хакан Фидан проведе телефонни разговори днес с представители на САЩ и Пакистан, участващи в преговорите в Исламабад. Подходите, представени от страните по време на разговорите, бяха оценени и бяха обсъдени следващите стъпки“, каза източникът. Не беше уточнено с кого от американска страна се е свързал Фидан.

По-рано той обсъди тези въпроси отделно по телефона с пакистанския външен министър Ишак Дар.