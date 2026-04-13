ВМС на САЩ ще блокират само кораби, тръгващи или насочени към ирански пристанища

ВМС на САЩ няма да възпрепятстват транзита на кораби през Ормузкия проток, които не са отплавали от ирански пристанища или не се насочват към тях, предадоха от Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„Силите на CENTCOM няма да възпрепятстват свободата на корабоплаване на кораби, преминаващи през Ормузкия проток до и от пристанища извън Иран“, се казва в изявлението.

САЩ декларират, че няма да пречат на съдове, които преминават през протока към или от пристанища на други държави, като ОАЕ, Кувейт или Саудитска Арабия.

По-рано командването обяви, че неговите сили ще започнат морска блокада на Иран в 10:00 ч. източно време (17:00 ч. българско време) на 13 април.

Тази блокада ще се прилага за кораби на всички държави, влизащи или отплаващи от ирански пристанища или крайбрежни зони.

На 12 април 2026 г. американският президент Доналд Тръмп обяви налагането на военноморска блокада на Ормузкия проток. Това решение идва след провала на 21-часовите мирни преговори между САЩ и Иран в Исламабад, Пакистан.

Тръмп нареди на ВМС да прехващат и задържат кораби в международни води, за които има информация, че са платили незаконни „такси“ на Иран за преминаване през протока.

Основната пречка в Исламабад беше отказът на Иран да се ангажира с пълно прекратяване на ядрената си програма.

Американските сили започват операции по почистване на морски мини в протока, които според Вашингтон са поставени от Иран.

САЩ обвиняват Техеран в „световно изнудване“ чрез блокиране на корабоплаването и събиране на такси.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) обяви, че протока е отворен за цивилни кораби, но предупреди, че всеки военен кораб, който се приближи, ще бъде третиран като нарушител.

Очаква се блокадата да предизвика нов скок в цените на петрола и газа в световен мащаб, тъй като през протока преминава близо 20% от световния енергиен трафик.

Тръмп предупреди, че може да наложи 50% мита върху китайския внос, ако Пекин предостави военна помощ на Иран.