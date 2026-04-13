ВМС на САЩ ще блокират само кораби, тръгващи или насочени към ирански пристанища

ВМС на САЩ няма да възпрепятстват транзита на кораби през Ормузкия проток, които не са отплавали от ирански пристанища или не се насочват към тях, предадоха от Централното командване на САЩ (CENTCOM).
„Силите на CENTCOM няма да възпрепятстват свободата на корабоплаване на кораби, преминаващи през Ормузкия проток до и от пристанища извън Иран“, се казва в изявлението.
САЩ декларират, че няма да пречат на съдове, които преминават през протока към или от пристанища на други държави, като ОАЕ, Кувейт или Саудитска Арабия.
По-рано командването обяви, че неговите сили ще започнат морска блокада на Иран в 10:00 ч. източно време (17:00 ч. българско време) на 13 април.
Тази блокада ще се прилага за кораби на всички държави, влизащи или отплаващи от ирански пристанища или крайбрежни зони.
На 12 април 2026 г. американският президент Доналд Тръмп обяви налагането на военноморска блокада на Ормузкия проток. Това решение идва след провала на 21-часовите мирни преговори между САЩ и Иран в Исламабад, Пакистан.
Тръмп нареди на ВМС да прехващат и задържат кораби в международни води, за които има информация, че са платили незаконни „такси“ на Иран за преминаване през протока.
Основната пречка в Исламабад беше отказът на Иран да се ангажира с пълно прекратяване на ядрената си програма.
Американските сили започват операции по почистване на морски мини в протока, които според Вашингтон са поставени от Иран.
САЩ обвиняват Техеран в „световно изнудване“ чрез блокиране на корабоплаването и събиране на такси.
Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) обяви, че протока е отворен за цивилни кораби, но предупреди, че всеки военен кораб, който се приближи, ще бъде третиран като нарушител.
Очаква се блокадата да предизвика нов скок в цените на петрола и газа в световен мащаб, тъй като през протока преминава близо 20% от световния енергиен трафик.
Тръмп предупреди, че може да наложи 50% мита върху китайския внос, ако Пекин предостави военна помощ на Иран.
1 Краварската деменция е ненормален
Коментиран от #18
05:05 13.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Иван
05:06 13.04.2026
4 само питам
щото от сателитите ясно се виждаше се морето еОСРАНО от страхливите кравари бягащи от великите перси
05:07 13.04.2026
5 ЕвроАтлантически гьон
05:07 13.04.2026
6 Че какво дирят на майка си,
05:08 13.04.2026
7 оня с коня
05:10 13.04.2026
8 Йес
05:15 13.04.2026
9 Мутрофанова
05:18 13.04.2026
10 готов да сеНАСЕРЕ
Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад.
И после се заемам с жълтопаветнитеОТРЕПКИ и евроатлантическите ГЬОНОВЕ 👊
Коментиран от #11
05:27 13.04.2026
11 стискай още малко идат
До коментар #10 от "готов да сеНАСЕРЕ":идат като тигри краварите, бягат като овци що е то краварски самолетоносач
Коментиран от #12
05:27 13.04.2026
12 не мога вече да стискам пущам го вГАЩИТЕ
До коментар #11 от "стискай още малко идат":майкаИМпроста даЕБАкраваарска КОЛКО ДА ГИ ЧАКАМ ОЩЕ?
Коментиран от #14
05:28 13.04.2026
13 оня с коня
Коментиран от #15, #16, #17
05:29 13.04.2026
14 СЪЩИЯ СИ КАТО ЕВРОГЕЙСКИТЕ ГЬОНОВЕусран
До коментар #12 от "не мога вече да стискам пущам го вГАЩИТЕ":И ТИ ОССРА ПОЛОЖЕНИЕТО КАТО КРАВАРИТЕ ОТ САМОЛЕТОНОСАЧА
05:29 13.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #13 от "оня с коня":никът ви е помияPски както и коня ви е кранта!
но вие няма как да го разберете защото сте кухаКРАТУНАкраварска
05:32 13.04.2026
17 санитая от лудницата
До коментар #13 от "оня с коня":изпи ли си всичките лекарства таз вечер беКРЕТЕН? ПАК ЛИ РАНО ПИШЕШ ТУКА?
НАЛИ ЗНАЕШ че всичко ще еИЗТРИТО ЩОТО ВИ ДОКЛАДВАМ?
ПОСТОВЕ ОТ ЛУДИ ХОРА НЯМАТ МЯСТО ТУК
05:34 13.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 оня с коня
Коментиран от #22
05:44 13.04.2026
20 Не може да бъде !!!!!!!
06:04 13.04.2026
21 Кравария е фалирала , киеФФФ също
Коментиран от #25
06:06 13.04.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Точно обратното
07:10 13.04.2026
24 Дзак
07:13 13.04.2026
25 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #21 от "Кравария е фалирала , киеФФФ също":Кой ли бомби Путин и Иран....
07:30 13.04.2026
26 Анонимен
07:32 13.04.2026
27 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
07:34 13.04.2026
28 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:39 13.04.2026