Тръмп назначи посланика на САЩ в Турция Том Барак за свой специален пратеник за Ирак и Сирия

31 Май, 2026 18:24, обновена 31 Май, 2026 18:28 624 1

Той ще служи с пълната подкрепа на Държавния департамент на САЩ, заяви американският президент

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи посланика на САЩ в Турция Том Барак за свой специален пратеник за Ирак.

Президентът съобщи в Truth Social, че дипломатът ще изпълнява и ролята на специален пратеник за Сирия.

„Радвам се да обявя, че посланикът на САЩ в Турция Том Барак, който свърши изключителна работа, ще бъде назначен за специален президентски пратеник за Сирия и специален президентски пратеник за Ирак, тъй като ние развиваме стратегическото си партньорство с правителствата на Сирия и Ирак и отношенията ни с тях продължават да се укрепват“, написа той.

„Том ще остане посланик в Турция и ще служи с пълната подкрепа на Държавния департамент на САЩ“, добави той.

Барак стана посланик на САЩ в Турция през април 2025 г., а месец по-късно същата година Тръмп го назначи за специален пратеник за Сирия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Швейк

    0 0 Отговор
    Кой от двамата на снимката е посланикът-Кубето или Брадата ?

    18:43 31.05.2026