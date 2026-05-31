Тръмп назначи посланика на САЩ в Турция Том Барак за свой специален пратеник за Ирак и Сирия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи посланика на САЩ в Турция Том Барак за свой специален пратеник за Ирак.

Президентът съобщи в Truth Social, че дипломатът ще изпълнява и ролята на специален пратеник за Сирия.

„Радвам се да обявя, че посланикът на САЩ в Турция Том Барак, който свърши изключителна работа, ще бъде назначен за специален президентски пратеник за Сирия и специален президентски пратеник за Ирак, тъй като ние развиваме стратегическото си партньорство с правителствата на Сирия и Ирак и отношенията ни с тях продължават да се укрепват“, написа той.

„Том ще остане посланик в Турция и ще служи с пълната подкрепа на Държавния департамент на САЩ“, добави той.

Барак стана посланик на САЩ в Турция през април 2025 г., а месец по-късно същата година Тръмп го назначи за специален пратеник за Сирия.