Тръмп: Все ми е едно, дали Техеран ще се върне на масата за преговори

Тръмп: Все ми е едно, дали Техеран ще се върне на масата за преговори

13 Април, 2026 05:16, обновена 13 Април, 2026 05:40 1 229 9

Иран е в много лошо състояние и в отчайваща ситуация, заяви американският президент

Тръмп: Все ми е едно, дали Техеран ще се върне на масата за преговори - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е загрижен за завръщането на Иран на масата за преговори.

„Не ме интересува дали ще се върнат или не. Ако не го направят, нямам нищо против“, каза той пред репортери след кацане във военновъздушната база „Андрюс“ близо до Вашингтон, на въпрос кога според него Иран ще се съгласи да възобнови преговорите със САЩ за разрешаване на въоръжения конфликт..

Според държавния глава „Иран е в много лошо състояние“ и е в отчаяна ситуация.

На 11 април Иран и САЩ проведоха няколко кръга преговори в Исламабад. Иранската делегация беше водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, а американската делегация - от вицепрезидента Джей Д. Ванс. Както по-късно беше съобщено в Техеран и Вашингтон, страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица различия.

Подробности за евентуален нов кръг от преговори остават неизвестни.

Вашингтон обяви, че налага блокада на корабоплаването в Ормузкия проток, която ще започне в 17.00 българско време. Ще бъде възпрепятствано придвижването на кораби от и към ирански пристанища.


