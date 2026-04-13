Тръмп: Нелепо е, че наляхме трилиони в НАТО, за да се пазят от Русия

САЩ са инвестирали „трилиони долари“ в НАТО, за да помогнат на алианса да се защити от Русия, и това е „малко нелепо“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред журналисти.
„Знаете ли, ние похарчихме трилиони долари за НАТО, за да им помогнем да се защитят от Русия! Ако се замислите, ние се защитаваме от Русия. И аз отдавна смятам, че това е малко нелепо“, каза републиканецът.
Той каза, че многомилионните разходи на САЩ за НАТО ще бъдат подложени на „сериозен контрол“.
Отношението на Доналд Тръмп към финансовата помощ за Украйна се характеризира с преминаване от пълно спиране на преките държавни средства към изисквания за икономическа възвръщаемост и прехвърляне на тежестта към съюзниците от НАТО.
Администрацията на Тръмп спря преките американски финансирания за Украйна. Според него САЩ вече не отделят средства за военна помощ, като се очаква разходите да бъдат покривани основно от европейските държави и НАТО.
Тръмп подкрепя идеята Украйна да се „отплаща“ за получената подкрепа чрез своите природни богатства. През 2025 г. беше подписано ключово споразумение за полезни изкопаеми и критични минерали, което е централно за усилията на Киев да поддържа отношенията си с Белия дом.
Тръмп често критикува досегашните мащаби на помощта и е отправял обвинения към Украйна за опити за финансова намеса в американските избори.
Президентът настоява Европейският съюз да поеме водещата роля във финансовото и военно подпомагане на Киев, като същевременно налага мита и критикува европейските лидери за „слабост“ в това отношение.
За Тръмп войната в Украйна се разглежда като пречка за подобряване на отношенията с Русия, което засилва опасенията, че е готов на значителни отстъпки в името на нови „сделки“ с Москва
1 Те тъй де,
2 Факти
3 Демокрация ли
До коментар #2 от "Факти":Къде е тая демокрация?
Едните са парламентарни други президентски трети монархии и т.н.
Това е западната демокрация.
Всяка за себе си!
4 И Киев е Руски
До коментар #2 от "Факти":Ne si особено умен
5 Казаното от Тръмп има
6 Хи хи
До коментар #2 от "Факти":Глупости, как Русия ще превземе Европа бе, тя две селца не може да превземе за 5 години !! нато трябва да се разпусне !
7 така де
8 Готов за бой
9 Демо-крация,
До коментар #3 от "Демокрация ли":означава буквално демон кратиси - държец, като демос няма нищо общо с народ, а демонски (разделящи) изчaдия.
10 Хи хи
До коментар #8 от "Готов за бой":Тия дето напират да дезертират на запад първо тебе ще разстрелят като пътуват на запад !
11 Хм Хм
На това му се вика "Американско лицемерие".
За който може да събере две и две е ясно, че в момента предизвикателство за САЩ е Китай, а на второ място ЕС, защото има огромен БВП. И съответно Тръмп мрази Европа и всичко европейско, защото всяка една европейска стока е в пъти по-добра и качествена от американската.
12 Доналд Дък, паток
13 Ами..
