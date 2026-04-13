Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Нелепо е, че наляхме трилиони в НАТО, за да се пазят от Русия

13 Април, 2026 05:33, обновена 13 Април, 2026 05:39 1 146 13

Все едно ние се защитава от Москва, коментира американският президент

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ са инвестирали „трилиони долари“ в НАТО, за да помогнат на алианса да се защити от Русия, и това е „малко нелепо“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред журналисти.

„Знаете ли, ние похарчихме трилиони долари за НАТО, за да им помогнем да се защитят от Русия! Ако се замислите, ние се защитаваме от Русия. И аз отдавна смятам, че това е малко нелепо“, каза републиканецът.

Той каза, че многомилионните разходи на САЩ за НАТО ще бъдат подложени на „сериозен контрол“.

Отношението на Доналд Тръмп към финансовата помощ за Украйна се характеризира с преминаване от пълно спиране на преките държавни средства към изисквания за икономическа възвръщаемост и прехвърляне на тежестта към съюзниците от НАТО.

Администрацията на Тръмп спря преките американски финансирания за Украйна. Според него САЩ вече не отделят средства за военна помощ, като се очаква разходите да бъдат покривани основно от европейските държави и НАТО.

Тръмп подкрепя идеята Украйна да се „отплаща“ за получената подкрепа чрез своите природни богатства. През 2025 г. беше подписано ключово споразумение за полезни изкопаеми и критични минерали, което е централно за усилията на Киев да поддържа отношенията си с Белия дом.

Тръмп често критикува досегашните мащаби на помощта и е отправял обвинения към Украйна за опити за финансова намеса в американските избори.

Президентът настоява Европейският съюз да поеме водещата роля във финансовото и военно подпомагане на Киев, като същевременно налага мита и критикува европейските лидери за „слабост“ в това отношение.

За Тръмп войната в Украйна се разглежда като пречка за подобряване на отношенията с Русия, което засилва опасенията, че е готов на значителни отстъпки в името на нови „сделки“ с Москва


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Те тъй де,

    6 1 Отговор
    палите някоя точка на света, бягате, а после обикновения европейски гражданин да ви плаща масрафа. Лошото е, че цирка с урсулианските пудели е отново ваше дело.

    05:47 13.04.2026

  • 2 Факти

    5 9 Отговор
    Този от луната ли пада? НАТО е създадено за да попречи на Русия да превземе Европа и да я превърне в диктатура. Ако това стане САЩ са следващите. Голямата война в света е между диктатурата и демокрацията и американският президент не го знае? Ето това е нелепо.

    Коментиран от #3, #4, #6

    05:49 13.04.2026

  • 3 Демокрация ли

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Къде е тая демокрация?
    Едните са парламентарни други президентски трети монархии и т.н.
    Това е западната демокрация.
    Всяка за себе си!

    Коментиран от #9

    05:54 13.04.2026

  • 4 И Киев е Руски

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Ne si особено умен

    05:58 13.04.2026

  • 5 Казаното от Тръмп има

    8 0 Отговор
    и друг прочит - САЩ е “наливал” трилиони долари във ВПК на САЩ, а днес изисква това да се случва през бюджетите на останалите членове на НАТО.

    05:58 13.04.2026

  • 6 Хи хи

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Глупости, как Русия ще превземе Европа бе, тя две селца не може да превземе за 5 години !! нато трябва да се разпусне !

    05:59 13.04.2026

  • 7 така де

    2 1 Отговор
    То има ли Иран да питаме подводници под носа му в Куба.и Иран ли плаши от 50г че ще сложи ядрено оръжие на 9о км от сащ.При това положение защо нападна Иран ако не за петрол, такси, и да му се види голия портфейл...Ракетите дето изстреля са се събирали през последните 10 г,и ще се работи за възстановяването им в следващите 9г срещу трилион долари, докато русия си остава заплаха за Европа и НАТО

    05:59 13.04.2026

  • 8 Готов за бой

    1 7 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакъв Тръмп не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    Коментиран от #10

    05:59 13.04.2026

  • 9 Демо-крация,

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Демокрация ли":

    означава буквално демон кратиси - държец, като демос няма нищо общо с народ, а демонски (разделящи) изчaдия.

    06:03 13.04.2026

  • 10 Хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Готов за бой":

    Тия дето напират да дезертират на запад първо тебе ще разстрелят като пътуват на запад !

    06:05 13.04.2026

  • 11 Хм Хм

    2 0 Отговор
    Значи, когато Съветският съюз беше силен и могъщ САЩ имаха нужда от НАТО, за да се противопоставят. Но сега РФ е икономическо джудже и вече не е заплаха.
    На това му се вика "Американско лицемерие".
    За който може да събере две и две е ясно, че в момента предизвикателство за САЩ е Китай, а на второ място ЕС, защото има огромен БВП. И съответно Тръмп мрази Европа и всичко европейско, защото всяка една европейска стока е в пъти по-добра и качествена от американската.

    06:38 13.04.2026

  • 12 Доналд Дък, паток

    1 0 Отговор
    Не че нещо, ама вземете мерки за адаша.

    06:50 13.04.2026

  • 13 Ами..

    0 0 Отговор
    Абсолютно прав е Тръмп

    06:53 13.04.2026