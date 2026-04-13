Москва прогнозира "ускорен разпад" на ЕС след поражението на Орбан

Победата на опозиционната партия „Тиса“ на парламентарните избори в Унгария само ще ускори разпадането на Европейския съюз, заяви в социалната платформа X Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави.
„Това само ще ускори разпадането на ЕС. Вижте дали съм прав след четири месеца“, написа Дмитриев, коментирайки публикуването на резултатите от изборите.
Партия „Тиса“ спечели конституционно мнозинство в унгарския парламент след изборите. След преброяване на 97,74% от гласовете, „Тиса“ получи 138 места, партията „Фидес“ на премиера Виктор Орбан получи 55, а „Нашата страна“ - 6.
Орбан е министър-председател на Унгария от 2010 г.
Дмитриев преди това нарече Орбан „един от малкото гласове на мъдростта и здравия разум в Европа“. Според него унгарският премиер разбира сериозността на надвисналата енергийна и икономическа криза и знае какво трябва да се направи, за да се минимизират щетите.
Дмитриев подчерта, че Европа трябва да се вслуша в своите „малко гласове на разума“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вижте кво!
Русия винаги е била и си остава наш враг !!!
Коментиран от #4, #17
06:03 13.04.2026
4 Ами
До коментар #1 от "Вижте кво!":седи си там !
06:06 13.04.2026
6 Затова
До коментар #3 от "Москва":нека ЕвроУрсулите го ядат !
06:11 13.04.2026
10 Демек
Коментиран от #12
06:23 13.04.2026
12 А бе,
До коментар #10 от "Демек":какво е крепял, бе като ЕССР е велик !
06:45 13.04.2026
17 Сесесере
До коментар #1 от "Вижте кво!":Русия е враг номер едно на България, още Левски го е казал! Но винаги е имало едни промити мозъци, които и се кланят и я обичат повече от майка си!
06:53 13.04.2026