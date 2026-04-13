Москва прогнозира "ускорен разпад" на ЕС след поражението на Орбан

13 Април, 2026 05:51, обновена 13 Април, 2026 06:02 1 182 17

  • кирил дмитриев-
  • унгария-
  • русия-
  • виктор орбан-
  • партия тиса

Проверете след четири месеца дали съм бил прав, заяви Кирил Дмитриев

Снимка: Президентство на Русия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Победата на опозиционната партия „Тиса“ на парламентарните избори в Унгария само ще ускори разпадането на Европейския съюз, заяви в социалната платформа X Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави.

„Това само ще ускори разпадането на ЕС. Вижте дали съм прав след четири месеца“, написа Дмитриев, коментирайки публикуването на резултатите от изборите.

Партия „Тиса“ спечели конституционно мнозинство в унгарския парламент след изборите. След преброяване на 97,74% от гласовете, „Тиса“ получи 138 места, партията „Фидес“ на премиера Виктор Орбан получи 55, а „Нашата страна“ - 6.

Орбан е министър-председател на Унгария от 2010 г.

Дмитриев преди това нарече Орбан „един от малкото гласове на мъдростта и здравия разум в Европа“. Според него унгарският премиер разбира сериозността на надвисналата енергийна и икономическа криза и знае какво трябва да се направи, за да се минимизират щетите.

Дмитриев подчерта, че Европа трябва да се вслуша в своите „малко гласове на разума“.


  • 1 Вижте кво!

    28 15 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш враг !!!

    Коментиран от #4, #17

    06:03 13.04.2026

  • 2 Хак

    13 15 Отговор
    да им е на маджарите ! Каквото сам си направиш, никой не може да ти направи !

    06:05 13.04.2026

  • 3 Москва

    14 7 Отговор
    Гроздето кисело, много кисело.

    Коментиран от #6

    06:06 13.04.2026

  • 4 Ами

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Вижте кво!":

    седи си там !

    06:06 13.04.2026

  • 5 Пламен

    17 7 Отговор
    Прогнозите на Массква са като прогнозите на нашите копейки - те никога не се сбъдват . :)

    06:10 13.04.2026

  • 6 Затова

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Москва":

    нека ЕвроУрсулите го ядат !

    06:11 13.04.2026

  • 7 Дядо от село

    12 3 Отговор
    Тия, руснаците, преплуваха ли Ламанша, или още превземат някое село в Украйна?

    06:15 13.04.2026

  • 8 оня с коня

    10 4 Отговор
    Въпросът е ако след 4 месеца ЕС не се разпадне,какви ще бъдат последствията от Грешната прогноза за К.Дмитриев?Верният отговор според мене е "НИКАКВИ".Е при това положение що пък да не си излее Злобата човекът?:)

    06:16 13.04.2026

  • 9 Руско Филчев

    9 1 Отговор
    В Европейският съюз хората измряха през зимата от студ без руския газ..

    Коментиран от #16

    06:17 13.04.2026

  • 10 Демек

    6 2 Отговор
    Орбан е крепял ЕС!

    Коментиран от #12

    06:23 13.04.2026

  • 11 Иван

    9 2 Отговор
    Почват да реват

    06:34 13.04.2026

  • 12 А бе,

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Демек":

    какво е крепял, бе като ЕССР е велик !

    06:45 13.04.2026

  • 13 Москва

    3 1 Отговор
    прогнозира разпад на Запада от 1945-та насам. Оттогава основно ватите се разпадат...

    06:48 13.04.2026

  • 14 Щом

    2 1 Отговор
    руснаците злобеят значи сме на прав път :)

    06:50 13.04.2026

  • 15 Хубавото е, че

    0 0 Отговор
    Няма да могат да пратят танкове като 1956. Успех на унгарците

    06:51 13.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сесесере

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вижте кво!":

    Русия е враг номер едно на България, още Левски го е казал! Но винаги е имало едни промити мозъци, които и се кланят и я обичат повече от майка си!

    06:53 13.04.2026

