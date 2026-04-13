Победата на опозиционната партия „Тиса“ на парламентарните избори в Унгария само ще ускори разпадането на Европейския съюз, заяви в социалната платформа X Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави.

„Това само ще ускори разпадането на ЕС. Вижте дали съм прав след четири месеца“, написа Дмитриев, коментирайки публикуването на резултатите от изборите.

Партия „Тиса“ спечели конституционно мнозинство в унгарския парламент след изборите. След преброяване на 97,74% от гласовете, „Тиса“ получи 138 места, партията „Фидес“ на премиера Виктор Орбан получи 55, а „Нашата страна“ - 6.

Орбан е министър-председател на Унгария от 2010 г.

Дмитриев преди това нарече Орбан „един от малкото гласове на мъдростта и здравия разум в Европа“. Според него унгарският премиер разбира сериозността на надвисналата енергийна и икономическа криза и знае какво трябва да се направи, за да се минимизират щетите.

Дмитриев подчерта, че Европа трябва да се вслуша в своите „малко гласове на разума“.