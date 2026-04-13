"Не са ни молили и нямаме такова намерение" - Австралия няма да съдейства на САЩ в блокадата на Ормузкия проток

Австралийското правителство не смята да се присъедини към САЩ в блокадата на Ормузкия проток, заяви заместник-министърът на външните работи и търговията Мат Тисълтуейт.

„Вярваме, че най-добрият начин за постигане на траен мир и в крайна сметка по-ниски цени на бензина за австралийците е чрез договорено споразумение“, каза той в ефира на Sky News.

Австралия, добави той, „е разочарована, че преговорите в Исламабад на 11 април не доведоха до резултат“. „Бихме искали да видим тези преговори възобновени. Това е най-добрият начин за постоянно отваряне на пролива, възстановяване на международната икономика, възобновяване на доставките на бензин и по-ниски цени за австралийците“, обясни министърът.

Коментирайки изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно блокирането на Ормузкия проток в понеделник, австралийският премиер Антъни Албанезе заяви, че САЩ действат самостоятелно по този въпрос. „Не сме получили никакви искания. Не сме били поканени да участваме и не очаквам да бъдем поканени“, каза той.

На 12 април президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Fox News заяви, че някои страни от НАТО възнамеряват да помогнат на Вашингтон в Ормузкия проток. Преди това той заяви, че американските и други военноморски сили започват блокада на пролива.