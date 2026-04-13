"Не са ни молили и нямаме такова намерение" - Австралия няма да съдейства на САЩ в блокадата на Ормузкия проток

13 Април, 2026 07:36, обновена 13 Април, 2026 07:46 1 000 3

Страната е разочарована от провала на преговорите в Исламабад

Мат Тисълтуейт, Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Австралийското правителство не смята да се присъедини към САЩ в блокадата на Ормузкия проток, заяви заместник-министърът на външните работи и търговията Мат Тисълтуейт.

„Вярваме, че най-добрият начин за постигане на траен мир и в крайна сметка по-ниски цени на бензина за австралийците е чрез договорено споразумение“, каза той в ефира на Sky News.

Австралия, добави той, „е разочарована, че преговорите в Исламабад на 11 април не доведоха до резултат“. „Бихме искали да видим тези преговори възобновени. Това е най-добрият начин за постоянно отваряне на пролива, възстановяване на международната икономика, възобновяване на доставките на бензин и по-ниски цени за австралийците“, обясни министърът.

Коментирайки изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно блокирането на Ормузкия проток в понеделник, австралийският премиер Антъни Албанезе заяви, че САЩ действат самостоятелно по този въпрос. „Не сме получили никакви искания. Не сме били поканени да участваме и не очаквам да бъдем поканени“, каза той.

На 12 април президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Fox News заяви, че някои страни от НАТО възнамеряват да помогнат на Вашингтон в Ормузкия проток. Преди това той заяви, че американските и други военноморски сили започват блокада на пролива.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха ха

    8 0 Отговор
    Тръмпито ще прави блокада на кензефа в двора на белия дом ха ха

    08:05 13.04.2026

  • 2 Истината Куме

    10 0 Отговор
    Рижия старец си играе вдигане и сваляне на цени ежедневно. Бла бла бла и готово. Странно неща сме ние хората, един старец си играе със живота на милиони по света и никой не го бутна по стълбите. Явно сме си овци щом един луд ни контролира.

    08:09 13.04.2026

  • 3 Минчев

    2 2 Отговор
    Орбан трябва само да изчака до следващите избори, роболепието към европейските меки китки ще даде резултат още в първите месеци и унгарците бързо ще осъзнаят грешката си.

    08:22 13.04.2026

