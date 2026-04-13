Иран нарече "пиратство" заканата на Тръмп за морска блокада. Франция няма да подкрепи никакви военни операции ВИДЕО

Иран нарече "пиратство" заканата на Тръмп за морска блокада. Франция няма да подкрепи никакви военни операции ВИДЕО

13 Април, 2026 10:22, обновена 13 Април, 2026 10:35 899 15

Страните от АСЕАН призоваха Съединените щати и Иран да продължат преговорите за разрешаване на конфликта

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Решението на САЩ да наложат морска блокада на Иран е незаконно и представлява пиратство, заяви Ебрахим Золфагари, говорител на Централния щаб "Хатам ал-Анбия" на иранските въоръжени сили.

„Ограниченията на престъпна Америка върху морския трафик в международни води са незаконни и представляват морско пиратство“, цитира го иранската държавна телевизия.

Говорителят каза, че Иран ще въведе постоянен механизъм за наблюдение на движението на кораби в Ормузкия проток.

По-рано Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви, че американските военни ще започнат морска блокада на Иран на 13 април. Те възнамеряват да блокират движението на всички кораби, насочващи се към пристанища в Ислямската република, както и тези, които се опитват да отплават от бреговете ѝ.

Франция няма да подкрепи никакви военни операции, насочени към деблокиране на корабоплаването през Ормузкия проток, включително призива на САЩ за разминиране в пролива, докато иранският конфликт не приключи.

Това заяви Бенджамин Хадад, министър делегат по европейските въпроси във френското Министерство на външните работи, по телевизия LCI.

„Ние сме ангажирани с деескалацията и преговорите в Близкия изток. Трябва да намерим дипломатически подход за разрешаване на въпроса за ядрената програма на Иран и след това, след военните операции, да осигурим отварянето и свободата на корабоплаването в Ормузкия проток. И това няма да е по време на военни действия, а след войната“, каза Хадад в коментар на решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи морска блокада срещу Иран в Ормузкия проток и твърдението му, че някои страни от НАТО са готови да помогнат на Вашингтон по този въпрос.

Страните от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) призоваха Съединените щати и Иран да продължат преговорите за разрешаване на конфликта, да се придържат към прекратяването на огъня и да осигурят възстановяване на безпрепятственото корабоплаване в Ормузкия проток.

Това беше посочено в съвместно изявление на външните министри на държавите-членки.

„Ние, страните-членки на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), приветстваме двуседмичното прекратяване на огъня между Съединените американски щати и Ислямска република Иран, обявено на 8 април 2026 г. Призоваваме Съединените американски щати и Ислямска република Иран да продължат преговорите, които ще доведат до окончателно прекратяване на конфликта и установяване на траен мир и стабилност в региона“, се казва в документа, публикуван на уебсайта на АСЕАН.

Министрите на външните работи на организацията призоваха за „пълно и ефективно прилагане на прекратяването на огъня, насочено към предотвратяване на по-нататъшни страдания и загуба на човешки живот“, както и за „гарантиране на морската сигурност и свободата на корабоплаване и прелитане, особено за търговски, невоенни кораби и самолети“. В изявлението се подчертава необходимостта всички страни да „проявяват максимална сдържаност“, да демонстрират „отговорно поведение“ и да „избягват всякакви действия, които биха могли да влошат ситуацията“.

Освен това, АСЕАН призова за „възстановяване на безопасното, безпрепятствено и непрекъснато транзитно преминаване на кораби през Ормузкия проток в съответствие с Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. и всички страни да гарантират безопасността на моряците и корабите в съответствие с Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море“. Както е посочено в документа, „необходимо е също така да се сведат до минимум прекъсванията в доставките на енергия и стоки от първа необходимост“, които се отразяват негативно на световната икономическа стабилност.

АСЕАН е междуправителствена организация, създадена през август 1967 г. от пет държави – Индонезия, Малайзия, Сингапур, Тайланд и Филипините – за насърчаване на икономическото, социалното и културното сътрудничество и укрепване на мира и стабилността в региона. В АСЕАН сега членуват Индонезия, Малайзия, Сингапур, Тайланд, Филипините, Бруней, Виетнам, Лаос, Мианмар и Камбоджа.


  • 1 Хейт

    5 3 Отговор
    Хаха! И иранците разбраха, че си имат работа с Карибски пирати!

    10:39 13.04.2026

  • 2 Тръмпи

    5 7 Отговор
    Иранците чак сега усетиха дебелия, че ще мрат гладни като кубинците, ха ха ха хаааа, човешката глупост край няма!

    10:40 13.04.2026

  • 3 Аре бе!

    5 1 Отговор
    Когато Иран стелят по танкерите и им налагат глоби, това е ок, но когато САЩ блокират техните кораби, това било пиратство! Двойни стандарти

    Коментиран от #7

    10:42 13.04.2026

  • 4 Тръмпи

    3 0 Отговор
    От много години не съм се забавлявал така, както сега, ха ха ха хаааа, с тези иранчета! Не разбрахте ли, че просто се забавлявам, ха ха ха хаааа!

    10:43 13.04.2026

  • 5 Незаконно

    3 3 Отговор
    Ако вие блокирате международните води е незаконно! Само Иран има право да блокира международните води законно! Ние можем да бомбардираме всички държави около нас,а САЩ нямат никакво право да бомбардират нас!

    10:44 13.04.2026

  • 6 Тръмпи

    2 1 Отговор
    Този мазохист и роб Макрон кой го пита нещо, ха ха ха хаааа!

    10:44 13.04.2026

  • 7 Сега сега

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Аре бе!":

    Сега перссите ще видят кон боб яде ли...

    10:45 13.04.2026

  • 8 мдааа

    0 3 Отговор
    И едните и другите са пирати. Отваряйте протока чалми болни.

    10:45 13.04.2026

  • 9 Аятоласите май забравиха

    2 1 Отговор
    И азиатските варвари нападнаха съседа си , ама ги снабдявахте с дронове и други подобни.

    10:46 13.04.2026

  • 10 Хм...

    1 1 Отговор
    инфантилния идиот тръмп от къде смята да наложи блокада? От Средиземно море и индийския океан няма да се получи.
    Изобщо, инфантилния идиoт тръмп стана за смях в целия свят. Дори платения от посолствоТО форумен трол му се смее. Че и самите сащ стана за смях покрай инфантилния идиот тръмп.

    Коментиран от #13

    10:48 13.04.2026

  • 11 Тръмпи

    1 0 Отговор
    Интересното е, че всички много ме мразят, но това е така, защото на всички им лъснаха голите задници при управлението ми, ха ха ха хаааа!

    10:49 13.04.2026

  • 12 Гресиран Русофил

    1 1 Отговор
    Братя изгубихме Унгария
    Лайте докато можем Губим и Русия
    По всички фронтове Лъжата гъби

    10:50 13.04.2026

  • 13 Тръмпи

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хм...":

    Вече минираме Персийският залив, имаме мини в излишък, момче, ха ха ха хаааа!

    10:51 13.04.2026

  • 14 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Ама идеята не беше ли да се разблокира Ормузкият проток?

    10:54 13.04.2026

  • 15 Слоро Русспия остава в историята

    0 0 Отговор
    Лъжливите Уличници нямат място във бъдещето

    10:54 13.04.2026

