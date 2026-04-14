Сергей Лавров в Пекин: Западът не спира опасните си игри по въпроса за Тайван

Западът не спира опасните си игри по въпроса за Тайван, а също така нагнетява обстановката около Корейския полуостров, заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров по време на преговори с министъра на външните работи на Китай Ван И, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
"Ако говорим за източната част на евразийския континент, то и тук не спират много, много опасните игри", каза Лавров, посочвайки и въпроса за Тайван, и въпроса за Южнокитайско море, напрежението на Корейския полуостров и "в пространството, което дълги години беше пространство на сътрудничество и добросъседство, така нареченото АСЕАН-центрично пространство".
"Убеден съм, че днес ще можем да обсъдим конкретно нашите практически стъпки в духа на инициативите, предложени от председателя на Китайската народна република относно глобалната сигурност и други направления, както и в духа на инициативата на руския президент Владимир Путин за формиране на евразийска общоконтинентална архитектура на сигурността", отбеляза шефът на руската дипломация.
Китай и Русия трябва да изведат взаимноизгодното стратегическо сътрудничество във всички области на по-високо ниво, каза от своя страна Ван И по време на срещата си в Пекин с Лавров.
"Хегемонията и вредите от нея се проявяват все по-силно, системата на глобалното управление преживява дълбоко преустройство, а делото на мира и развитието на човечеството продължава да се сблъсква със сериозни предизвикателства", посочи Ван И. Той посочи, че китайско-руските отношения не се страхуват от "облаците, които затъмняват погледа", сътрудничеството във всички сфери преминава през изпитания и става само по-здраво.
Той допълни, че Китай и Русия , като координират напълно позициите си и се подкрепят взаимно на международната сцена, демонстрират на света, че "дори срещу течението съществува правилен път, а в епохата на промените отговорността е особено важна".
Ван И припомни, че тази година се навършват 30 години от установяването на отношенията на всеобхватно стратегическо партньорство и взаимодействие между Китай и Русия, както и 25 години от подписването на Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество.
Китайският външен министър добави, че Пекин и Москва трябва да се възползват от тази историческа възможност, да отговорят на изискванията на времето, да изпълнят изцяло важните споразумения, постигнати от държавните глави, и да изведат китайско-руското стратегическо партньорство и взаимноизгодното сътрудничество във всички области на по-високо ниво.
1 Мдаа
Категорично ще се противопоставим на намесата във военните и дипломатическите конфликти на други държави, защото тя никога не е от полза за Словения. В същото време трябва да кажа, че обещахме на народа референдум за напускане на НАТО и ще го проведем“, заяви Зоран Стеванович в интервю за Радио Телевизия Словения.
Мдаа.....скоро и у нас!
18:09 14.04.2026
3 Нямат край
4 Мхнхмх
До коментар #1 от "Мдаа":На Цветанка Ризова, с прякор Потника и призля от новината и побърза да затвори темата, преди малко. Хихихи.
Костадинов и я съобщи.:))
6 Мед -бал да ядеш
До коментар #1 от "Мдаа":Иншаллах-дай Боже!
7 Викаш
До коментар #4 от "Мхнхмх":паднаха и ръкавите от зор.🤣😂🤣😂
8 Кривоверен алкаш
До коментар #1 от "Мдаа":Останките от бивша Югославия в атака...
18:17 14.04.2026
10 Курти
11 Почвайте
До коментар #10 от "Курти":обратното.
13 Айде бе
До коментар #5 от "гост":Китай няма защо да иска анексия на Тайван, защото Тайван си е неразделна част от Китай и винаги си е бил.
Никой не е признавал Тайван като нещо друго, включително и България.
14 Хах
До коментар #1 от "Мдаа":Колкото копейкин направи референдум.
18:27 14.04.2026
16 Ухан
18 Един от въпросите
Катъра Калантарян
Пред Другаря Си,
Защо на Китайските Работници
Във Роснефт
Във Комсомолск на Амур
Не се плаща .
Китайците са излезнали на Протест
Но за Разлика от Руските Крепостни.
На тях Руската Полиция не им оказа натиск
И не ги бие по улиците
Китайските Работници
Излязоха със Плакати :
Путин Помоги .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Истинска Гавра със Късокракия ШАМШАЛ .
19 Китайците
До коментар #10 от "Курти":имат опит с англетата назад в история за няколко дестки от нищо станаха велика сила.Цяла азия е патила от англетата.Така че да му мисли сащисаните.
20 Малко вероятно
До коментар #6 от "Мед -бал да ядеш":Това е много малка дясна партия, имат само 5 депутата в парламента, едва ли ще постигнат нещо.
21 УНГАРСКИЯ ЦОМЧО
Звънял на Лавров
А Катъра му блокирал телефона.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Приключи се със Братската любов.
23 Ксаниба
До коментар #1 от "Мдаа":И през Юли, 2025 щяха да правят референдум ,но нищо не се случи !
26 ФАКТ
До коментар #3 от "Нямат край":Павел Губарев - гуверньорът на Донецка област в Телеграм: Убитите руснаци са 1 милион, Пулсер е евреин, Русия е крипто колония на Израел, а от двете страни умират милиони в сценка за чудовището Баал.
27 Ами
как да си разделят света продължават.
Проблемът е Европа. Никой не я иска :)
28 Не лъжи
До коментар #1 от "Мдаа":Словения НЕ Е обявила референдум ! Председателят на словенския парламент ИСКАЛ да има референдум .....И нашия копейкин иска много работи....
30 БОТЕВ
Всички кучета били от съседни домове и отмъкнати, за да бъдат продадени на незаконен пазар за месо в Китай."
Другари, копанари, гагаузи, комуняги, русофили и всякаква там сган, сега разбрахте ли защо тайванците не обичат китайци? Освен че заплатите им са х3 нагоре, хората там просто не обичат кучета, в смисъл обичат ги, но не и кулинарно, както пропадналите китайци!!!
35 Глупости
До коментар #4 от "Мхнхмх":Няма такова нещо. Цветанка го гледаше подигравателно, нарочно му задаваше провокиращи въпроси за да се излага с отговорите и той клъвна кукичката като шаран :)))
36 Номер 10 е напълно прав.
До коментар #12 от "Точно":Вие се намирате в голяма заблуда. Русия не може да съществува без Китай, а не обратното. Китай е икономическа акула, а бедната Русия е малко икономическо джудже, изцяло зависимо от Китай :)))
38 гост
До коментар #13 от "Айде бе":От 1949 год.до сега имаха една камара време да го анексират,защо не го направиха ...
