Сергей Лавров в Пекин: Западът не спира опасните си игри по въпроса за Тайван

Западът не спира опасните си игри по въпроса за Тайван, а също така нагнетява обстановката около Корейския полуостров, заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров по време на преговори с министъра на външните работи на Китай Ван И, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Ако говорим за източната част на евразийския континент, то и тук не спират много, много опасните игри", каза Лавров, посочвайки и въпроса за Тайван, и въпроса за Южнокитайско море, напрежението на Корейския полуостров и "в пространството, което дълги години беше пространство на сътрудничество и добросъседство, така нареченото АСЕАН-центрично пространство".

"Убеден съм, че днес ще можем да обсъдим конкретно нашите практически стъпки в духа на инициативите, предложени от председателя на Китайската народна република относно глобалната сигурност и други направления, както и в духа на инициативата на руския президент Владимир Путин за формиране на евразийска общоконтинентална архитектура на сигурността", отбеляза шефът на руската дипломация.

Китай и Русия трябва да изведат взаимноизгодното стратегическо сътрудничество във всички области на по-високо ниво, каза от своя страна Ван И по време на срещата си в Пекин с Лавров.

"Хегемонията и вредите от нея се проявяват все по-силно, системата на глобалното управление преживява дълбоко преустройство, а делото на мира и развитието на човечеството продължава да се сблъсква със сериозни предизвикателства", посочи Ван И. Той посочи, че китайско-руските отношения не се страхуват от "облаците, които затъмняват погледа", сътрудничеството във всички сфери преминава през изпитания и става само по-здраво.

Той допълни, че Китай и Русия , като координират напълно позициите си и се подкрепят взаимно на международната сцена, демонстрират на света, че "дори срещу течението съществува правилен път, а в епохата на промените отговорността е особено важна".

Ван И припомни, че тази година се навършват 30 години от установяването на отношенията на всеобхватно стратегическо партньорство и взаимодействие между Китай и Русия, както и 25 години от подписването на Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество.

Китайският външен министър добави, че Пекин и Москва трябва да се възползват от тази историческа възможност, да отговорят на изискванията на времето, да изпълнят изцяло важните споразумения, постигнати от държавните глави, и да изведат китайско-руското стратегическо партньорство и взаимноизгодното сътрудничество във всички области на по-високо ниво.