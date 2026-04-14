Новини
Свят »
Китай »
Сергей Лавров в Пекин: Западът не спира опасните си игри по въпроса за Тайван

14 Април, 2026 18:07 924 38

  • китай-
  • русия-
  • тайван-
  • си дзинпин-
  • сергей лавров

Китай и Русия трябва да изведат взаимноизгодното стратегическо сътрудничество във всички области на по-високо ниво, каза от своя страна Ван И по време на срещата си с Лавров

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Западът не спира опасните си игри по въпроса за Тайван, а също така нагнетява обстановката около Корейския полуостров, заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров по време на преговори с министъра на външните работи на Китай Ван И, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Ако говорим за източната част на евразийския континент, то и тук не спират много, много опасните игри", каза Лавров, посочвайки и въпроса за Тайван, и въпроса за Южнокитайско море, напрежението на Корейския полуостров и "в пространството, което дълги години беше пространство на сътрудничество и добросъседство, така нареченото АСЕАН-центрично пространство".

"Убеден съм, че днес ще можем да обсъдим конкретно нашите практически стъпки в духа на инициативите, предложени от председателя на Китайската народна република относно глобалната сигурност и други направления, както и в духа на инициативата на руския президент Владимир Путин за формиране на евразийска общоконтинентална архитектура на сигурността", отбеляза шефът на руската дипломация.

Китай и Русия трябва да изведат взаимноизгодното стратегическо сътрудничество във всички области на по-високо ниво, каза от своя страна Ван И по време на срещата си в Пекин с Лавров.

"Хегемонията и вредите от нея се проявяват все по-силно, системата на глобалното управление преживява дълбоко преустройство, а делото на мира и развитието на човечеството продължава да се сблъсква със сериозни предизвикателства", посочи Ван И. Той посочи, че китайско-руските отношения не се страхуват от "облаците, които затъмняват погледа", сътрудничеството във всички сфери преминава през изпитания и става само по-здраво.

Той допълни, че Китай и Русия , като координират напълно позициите си и се подкрепят взаимно на международната сцена, демонстрират на света, че "дори срещу течението съществува правилен път, а в епохата на промените отговорността е особено важна".

Ван И припомни, че тази година се навършват 30 години от установяването на отношенията на всеобхватно стратегическо партньорство и взаимодействие между Китай и Русия, както и 25 години от подписването на Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество.

Китайският външен министър добави, че Пекин и Москва трябва да се възползват от тази историческа възможност, да отговорят на изискванията на времето, да изпълнят изцяло важните споразумения, постигнати от държавните глави, и да изведат китайско-руското стратегическо партньорство и взаимноизгодното сътрудничество във всички области на по-високо ниво.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа

    12 17 Отговор
    Словения обяви референдум за напускане на НАТО.

    Категорично ще се противопоставим на намесата във военните и дипломатическите конфликти на други държави, защото тя никога не е от полза за Словения. В същото време трябва да кажа, че обещахме на народа референдум за напускане на НАТО и ще го проведем“, заяви Зоран Стеванович в интервю за Радио Телевизия Словения.

    Мдаа.....скоро и у нас!

    Коментиран от #4, #6, #8, #14, #23, #28

    18:09 14.04.2026

  • 2 трънчо

    9 3 Отговор
    да мисли..

    18:13 14.04.2026

  • 3 Нямат край

    14 12 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #26

    18:13 14.04.2026

  • 4 Мхнхмх

    10 11 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа":

    На Цветанка Ризова, с прякор Потника и призля от новината и побърза да затвори темата, преди малко. Хихихи.
    Костадинов и я съобщи.:))

    Коментиран от #7, #35

    18:13 14.04.2026

  • 5 гост

    7 8 Отговор
    ..... което дълги години беше пространство на сътрудничество и добросъседство,...правилно казано,преди Китай да поиска да анексира Тайван...това пропусна да каже Конья....

    Коментиран от #13

    18:14 14.04.2026

  • 6 Мед -бал да ядеш

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа":

    Иншаллах-дай Боже!

    Коментиран от #20

    18:15 14.04.2026

  • 7 Викаш

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мхнхмх":

    паднаха и ръкавите от зор.🤣😂🤣😂

    18:16 14.04.2026

  • 8 Кривоверен алкаш

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа":

    Останките от бивша Югославия в атака...

    18:17 14.04.2026

  • 9 Малий

    9 8 Отговор
    Коня е полудел. Вчера една копейка си среза вените заради Орбан

    18:18 14.04.2026

  • 10 Курти

    10 8 Отговор
    Хахахаха копеи Бащицата проси от Китай,че ако жълтите спрат кранчето уйде у ряката

    Коментиран от #12, #19

    18:21 14.04.2026

  • 11 Почвайте

    9 4 Отговор
    другари иначе лудия няма да се спре.

    18:22 14.04.2026

  • 12 Точно

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Курти":

    обратното.

    Коментиран от #36

    18:24 14.04.2026

  • 13 Айде бе

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Китай няма защо да иска анексия на Тайван, защото Тайван си е неразделна част от Китай и винаги си е бил.
    Никой не е признавал Тайван като нещо друго, включително и България.

    Коментиран от #38

    18:26 14.04.2026

  • 14 Хах

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа":

    Колкото копейкин направи референдум.

    18:27 14.04.2026

  • 15 ГДЕ

    7 5 Отговор
    Орбан?

    18:28 14.04.2026

  • 16 Ухан

    6 6 Отговор
    Китайците ядат всичко. Определено ядат и конско месо.

    Коментиран от #22

    18:28 14.04.2026

  • 17 Пияна сган

    8 7 Отговор
    Халт.авия пиян Кон на посещение при Боса на пияното племе .

    18:29 14.04.2026

  • 18 Един от въпросите

    6 6 Отговор
    На които трябва да отговаря
    Катъра Калантарян
    Пред Другаря Си,

    Защо на Китайските Работници
    Във Роснефт
    Във Комсомолск на Амур
    Не се плаща .

    Китайците са излезнали на Протест
    Но за Разлика от Руските Крепостни.

    На тях Руската Полиция не им оказа натиск
    И не ги бие по улиците

    Китайските Работници

    Излязоха със Плакати :

    Путин Помоги .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Истинска Гавра със Късокракия ШАМШАЛ .

    18:29 14.04.2026

  • 19 Китайците

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Курти":

    имат опит с англетата назад в история за няколко дестки от нищо станаха велика сила.Цяла азия е патила от англетата.Така че да му мисли сащисаните.

    18:30 14.04.2026

  • 20 Малко вероятно

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Мед -бал да ядеш":

    Това е много малка дясна партия, имат само 5 депутата в парламента, едва ли ще постигнат нещо.

    18:30 14.04.2026

  • 21 УНГАРСКИЯ ЦОМЧО

    8 2 Отговор
    ХУЯРТО

    Звънял на Лавров

    А Катъра му блокирал телефона.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Приключи се със Братската любов.

    18:31 14.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ксаниба

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа":

    И през Юли, 2025 щяха да правят референдум ,но нищо не се случи !

    18:34 14.04.2026

  • 24 Търновец

    4 4 Отговор
    Коренното население на Тайван са Полинезийци били са едно коляно с тези от Окинава които сега са Японци а острова е временно окупиран с военна сила от Китайска династия преди около 350 години. А бившият министър председател на Китай - Чиенг Кай- Шек който беше изгонен от комунистите въоръжени от САЩ и СССР след това избяга в Тайван - той е завършил Японска военна академия и като офицер е служил в Японската армия.

    18:35 14.04.2026

  • 25 Ердоган

    7 1 Отговор
    Тия руzки орки ще направят трета световна, утре ще кажат, че и в Кържали има нацисти

    18:35 14.04.2026

  • 26 ФАКТ

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нямат край":

    Павел Губарев - гуверньорът на Донецка област в Телеграм: Убитите руснаци са 1 милион, Пулсер е евреин, Русия е крипто колония на Израел, а от двете страни умират милиони в сценка за чудовището Баал.

    18:38 14.04.2026

  • 27 Ами

    0 7 Отговор
    Преговорите между Русия и Китай
    как да си разделят света продължават.
    Проблемът е Европа. Никой не я иска :)

    18:40 14.04.2026

  • 28 Не лъжи

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа":

    Словения НЕ Е обявила референдум ! Председателят на словенския парламент ИСКАЛ да има референдум .....И нашия копейкин иска много работи....

    18:42 14.04.2026

  • 29 Егати страшниците

    2 3 Отговор
    Щели да си координират позициите. Голям страх всяват такива изявления у американците и европейските им сателити, няма що. Само плашат гаргите. С какво точно помогнаха на Иран в този конфликт не е много ясно. Тръмп може да е биткаджия и пират, но светът го слуша.

    18:47 14.04.2026

  • 30 БОТЕВ

    3 1 Отговор
    "Героично корги поведе глутница от откраднати кучета на 17 км път към дома.
    Всички кучета били от съседни домове и отмъкнати, за да бъдат продадени на незаконен пазар за месо в Китай."
    Другари, копанари, гагаузи, комуняги, русофили и всякаква там сган, сега разбрахте ли защо тайванците не обичат китайци? Освен че заплатите им са х3 нагоре, хората там просто не обичат кучета, в смисъл обичат ги, но не и кулинарно, както пропадналите китайци!!!

    18:47 14.04.2026

  • 31 !!!?

    5 1 Отговор
    Китаеца язди Коня, а той хвърля къч от безсилие...затова се е "загрижил" за Тайван !!!?

    18:48 14.04.2026

  • 32 Владимир Путин, президент

    5 1 Отговор
    Хвърлете на старата Лошад хапка сено, барем се затисне с глупостите ☝️

    18:49 14.04.2026

  • 33 Запада кара

    1 3 Отговор
    Тайван да нападне Китай.Така ли бе дръ г л и в кон

    18:53 14.04.2026

  • 34 Озадачен

    0 2 Отговор
    Абе, СерГЕЙ, ами вие кога ще спрете с "безопасните" си игри в Украйна?

    19:00 14.04.2026

  • 35 Глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мхнхмх":

    Няма такова нещо. Цветанка го гледаше подигравателно, нарочно му задаваше провокиращи въпроси за да се излага с отговорите и той клъвна кукичката като шаран :)))

    19:01 14.04.2026

  • 36 Номер 10 е напълно прав.

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Точно":

    Вие се намирате в голяма заблуда. Русия не може да съществува без Китай, а не обратното. Китай е икономическа акула, а бедната Русия е малко икономическо джудже, изцяло зависимо от Китай :)))

    19:04 14.04.2026

  • 37 Васил

    1 0 Отговор
    Лавров е боклук!

    19:08 14.04.2026

  • 38 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Айде бе":

    От 1949 год.до сега имаха една камара време да го анексират,защо не го направиха ...

    19:09 14.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания