Под украински обстрел! Русия намали производство на петрол през април заради въздушните удари

Русия е била принудена да намали производството на петрол през април заради украински атаки с дронове срещу пристанища и рафинерии, както и заради спиране на доставките по последния действащ руски петролопровод към Европа, предава "Ройтерс", позовавайки се на свой източници.

Според тях спадът може да достигне между 300 000 и 400 000 барела дневно спрямо средните нива от първите месеци на годината. Това би било най-рязкото месечно понижение на руското производство за последните шест години след пандемията от COVID.

Петролът, добиван основно в Западносибирския басейн, е ключов за руската икономика на стойност около 3 трилиона долара. Намаляването на добива ограничава приходите на втория по големина износител на петрол в света.

В същото време по-високите цени на суровината, подкрепени от войната с Иран и напрежението на световния пазар, могат частично да компенсират загубите. Руският финансов министър Антон Силуанов заяви миналия четвъртък, че високите цени ще помогнат за ограничаване на бюджетния дефицит.

"На фона на продължаващите атаки срещу руските пристанища и рафинерии ще бъде трудно да се пласира петрол, без да се намали производството, особено с предстоящите пролетни прекъсвания за поддръжка", отбеляза един от източниците пред агенцията, пожелал анонимност поради чувствителността на ситуацията.

Русия засекрети данните за производството на петрол малко след началото на войната в Украйна през 2022 г. Руското министерство на енергетиката отказа коментар.

През последните седмици украински дронове многократно атакуваха балтийските пристанища Уст-Луга и Приморск, както и черноморския Новоросийск - основни износни точки за руския петрол. Под удари попаднаха и рафинерии, а през уикенда бе атакувано и пристанището Висоцк.

Освен това доставките по тръбопровода "Дружба" към Унгария и Словакия през украинска територия остават спрени след атаки срещу инфраструктурата в края на януари.

Международната агенция по енергетика понижи прогнозата си за руските доставки с 120 000 барела дневно за остатъка от годината, предупреждавайки, че Москва може да срещне трудности да увеличи добива в близко бъдеще.