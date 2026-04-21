Под украински обстрел! Русия намали производство на петрол през април заради въздушните удари
Под украински обстрел! Русия намали производство на петрол през април заради въздушните удари

21 Април, 2026 17:53

Москва засекрети данните за производството на петрол малко след началото на войната в Украйна през 2022 г.

Под украински обстрел! Русия намали производство на петрол през април заради въздушните удари - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Русия е била принудена да намали производството на петрол през април заради украински атаки с дронове срещу пристанища и рафинерии, както и заради спиране на доставките по последния действащ руски петролопровод към Европа, предава "Ройтерс", позовавайки се на свой източници.

Според тях спадът може да достигне между 300 000 и 400 000 барела дневно спрямо средните нива от първите месеци на годината. Това би било най-рязкото месечно понижение на руското производство за последните шест години след пандемията от COVID.

Петролът, добиван основно в Западносибирския басейн, е ключов за руската икономика на стойност около 3 трилиона долара. Намаляването на добива ограничава приходите на втория по големина износител на петрол в света.

В същото време по-високите цени на суровината, подкрепени от войната с Иран и напрежението на световния пазар, могат частично да компенсират загубите. Руският финансов министър Антон Силуанов заяви миналия четвъртък, че високите цени ще помогнат за ограничаване на бюджетния дефицит.

"На фона на продължаващите атаки срещу руските пристанища и рафинерии ще бъде трудно да се пласира петрол, без да се намали производството, особено с предстоящите пролетни прекъсвания за поддръжка", отбеляза един от източниците пред агенцията, пожелал анонимност поради чувствителността на ситуацията.

Русия засекрети данните за производството на петрол малко след началото на войната в Украйна през 2022 г. Руското министерство на енергетиката отказа коментар.

През последните седмици украински дронове многократно атакуваха балтийските пристанища Уст-Луга и Приморск, както и черноморския Новоросийск - основни износни точки за руския петрол. Под удари попаднаха и рафинерии, а през уикенда бе атакувано и пристанището Висоцк.

Освен това доставките по тръбопровода "Дружба" към Унгария и Словакия през украинска територия остават спрени след атаки срещу инфраструктурата в края на януари.

Международната агенция по енергетика понижи прогнозата си за руските доставки с 120 000 барела дневно за остатъка от годината, предупреждавайки, че Москва може да срещне трудности да увеличи добива в близко бъдеще.


  • 1 Янко Видрарски

    19 14 Отговор
    Службата за военно разузнаване и сигурност (MUST) Швеция посочи, че макар официалните руски данни да показват спад на БВП и слабо индустриално производство, те са представени по начин, който кара страната „да изглежда по-устойчива, отколкото е в действителност“.
    А самите данни сазначително по-лоши.

    По думите на службата, Русия, страда от „по-висока инфлация и по-голям бюджетен дефицит“, отколкото официално съобщава.

    17:55 21.04.2026

  • 2 Ъхъ!!!

    20 18 Отговор
    Слава героична Украйна! Бог с вами!

    Коментиран от #9

    17:55 21.04.2026

  • 3 В Туапсе

    18 13 Отговор
    Горит ,горит ,горит

    17:56 21.04.2026

  • 4 ...

    19 10 Отговор
    Путин действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.

    Коментиран от #32

    17:57 21.04.2026

  • 5 Хм...

    18 7 Отговор
    Всичко е план! Велик вова!

    Коментиран от #14

    17:57 21.04.2026

  • 6 Шопи

    6 23 Отговор
    Путин е сррахливец, ако Нетаняхо беше президент на Русия Киев щеше да бъде изравнен със земята.

    Коментиран от #28, #30

    17:57 21.04.2026

  • 7 Швейк

    16 12 Отговор
    Русия победоносно се свива.
    Пак да питат копейките как върви контранаступа.

    17:58 21.04.2026

  • 8 Факт

    18 12 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се помоли на ООН за помощ срещу украинските дронове, с което отново предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    17:58 21.04.2026

  • 9 Град Димитровград

    13 16 Отговор

    До коментар #2 от "Ъхъ!!!":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #11

    17:59 21.04.2026

  • 10 Копейки

    16 11 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    17:59 21.04.2026

  • 11 Швейк

    10 8 Отговор

    До коментар #9 от "Град Димитровград":

    А Димитровград , град ли е ?

    Коментиран от #42, #43

    18:01 21.04.2026

  • 12 Мъдрецът

    8 7 Отговор
    Производството на петрол може да е спаднал, но печалбата на путин вероятно е добра, заради тройната цена! Допускам, нищо чудно Русия да дели тази печалба със Иран, за да държи затворен Ормузкия проход. Може да се очаква от путин! Съдебно отговорни са и корумпираният и корумпиращия! Дойде ще Видовден!

    18:05 21.04.2026

  • 13 Смях в залата

    11 7 Отговор
    "Заради многото украински удари и тежките поражения по руски заводи, кораби, рафинерии и пристанища, Русия ще иска свикване на заседание на Съвета за сигурност на ООН заради извършени "терористични атаки"."

    😁

    18:07 21.04.2026

  • 14 Ъхъ!!!

    12 9 Отговор

    До коментар #5 от "Хм...":

    Така си е! Ужасно хитър и многоходов план, по който тридневна СВО кара вече пета година. И края не се вижда!

    18:07 21.04.2026

  • 15 Хахахаха

    11 11 Отговор
    В рашата количеството продадени ресурси се определя от Мадяр (командира на отряда с дронове на ВСУ), а цените на ресурсите се определят от Си Дзин Пин!

    18:12 21.04.2026

  • 16 Дзеленски

    16 9 Отговор
    Да би мирно седяло, не би у бункер се свряло! Да бяха по рано позволили от Америка да бомбим путин, веке да сме свършиле!

    18:13 21.04.2026

  • 17 Факти

    12 13 Отговор
    Милиони руснаци са убити, осакатени и прогонени от родината. Русия загуби богатия европейски пазар и се превърна във васал на Китай. Държавата е в тежка икономическа криза. Путин се провали грандиозно.

    18:14 21.04.2026

  • 18 Стьопата

    11 1 Отговор
    Абе, има ли актуална информация, как стои русията в топлистата на армиите?

    Коментиран от #21, #26

    18:20 21.04.2026

  • 19 Тиква

    7 12 Отговор
    Браво на Русия,бой и бой по нагли и подли окрабандерите.вън от България и Европа.

    Коментиран от #20

    18:20 21.04.2026

  • 20 Стьопата

    11 2 Отговор

    До коментар #19 от "Тиква":

    Ти да не си чел някоя друга статия? Я пак прочети!

    18:22 21.04.2026

  • 21 Хахахаха

    11 3 Отговор

    До коментар #18 от "Стьопата":

    Във войната е вторая! След Украйна!

    18:24 21.04.2026

  • 22 Уса

    2 4 Отговор
    Петрола не се разваля

    18:30 21.04.2026

  • 23 Хахаха!🎺🥳😀

    3 8 Отговор
    Руският петрол е ключов и за единствената рафинерия в България. Украинския обстрел води до огромни пропуснати ползи за България.

    18:31 21.04.2026

  • 24 Хахаха!🎺🥳😀

    4 8 Отговор
    Всеки ударен от ВСУ в Черно море руски танкер води до увеличаване на цените на горивата в България.

    Коментиран от #35

    18:35 21.04.2026

  • 25 Пламен

    7 2 Отговор
    Пуснаците не разбраха ли че без кавалерия не може да има Прорыв ?

    18:41 21.04.2026

  • 26 1945

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "Стьопата":

    че то остана ли нещо живо от руската армия

    18:43 21.04.2026

  • 27 Укро Плъхов

    4 6 Отговор
    Искам да видя Лвов и Ивано-Франковск напълно разрушени и Киев да е наред!

    18:47 21.04.2026

  • 28 стоян

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Шопи":

    До 6 ком - другар с какво ще изравни Киев като путин проси ирански дронове и ракети и корейски снаряди гаубици и ракети - с атома ли - на путин много му се иска ама не може

    Коментиран от #37

    18:49 21.04.2026

  • 29 бай Шиле

    4 5 Отговор
    Радвайте се на украинските удари и на американската инвазия в Иран, само че, когато отидете на бензиностанция помислете защо ядем хурката?

    Коментиран от #33

    18:52 21.04.2026

  • 30 Ало ало

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Шопи":

    ушатия може за три дни, руското джудже вече колко години мъчи руснаците и украинците

    18:53 21.04.2026

  • 31 Данко

    4 2 Отговор
    Те това са работещите санкции - няма искам, не искам.
    Като ти гори рафинерийката - производство няма.

    19:13 21.04.2026

  • 32 доностия

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "...":

    Много правилно което казваш същият беше казал ,че е спасил Русия когато е била на ръба на пропастта . Но тя въобще не се отдалечи и така вече 25 години виси върху пропастта всеки момент да падне. Ако Америка беше направил това което направиха в Иран Русия щеше да се разпадне като картонена къща защото и така от 27-12.1999 година насам няма изградена Държавна йерарxстическа система която да работи и да функционира --всичко той решава и никой нищо не може да направи без негова разрешение или одобрение .. Много пъти съм си задавал въпроса --Как са го приели да работи в КГБ (като Президент го назначи пияницата Б. Елцин ) защото останах с години там и имах приятели и то не един като никога не ги заи никога не говорихме за работа точно какви постове заемат бяха офицери но бяха решителни, смели , бързо мислещи , уверени и сериозни и много принципни докато тоя е Мека Мария която няма да откаже на никой особено на Западните си колеги и партньори да го облекат в розова поличка ще им се хареса повече . .

    19:15 21.04.2026

  • 33 Говорит Москва от дъното

    5 4 Отговор

    До коментар #29 от "бай Шиле":

    Качвай се на велосипеда, вместо да ядеш хурката на пуcито и чалмарите.

    19:17 21.04.2026

  • 34 Европа има авиационно гориво

    3 3 Отговор
    за около 6 седмици. Това заяви ръководителят на Международната агенция по енергетика (МАЕ), цитиран от Асошиейтед прес. Фатих Бирол предупреди, че вероятно ще се стигне до отмяна на полети и граждански и военни, ако доставките на петрол останат блокирани заради войната в Иран.

    19:25 21.04.2026

  • 35 Трябва да ви кажа, че

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    се намирате в много голяма заблуда. Цените на горивата ги определя хода на американската операция в Персийския залив.

    19:46 21.04.2026

  • 36 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    Туапсе и новорусииск са мишени.горят всеки ден
    Рафинериите в русия също

    19:59 21.04.2026

  • 37 Шопо

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "стоян":

    Другарко Митрофанова тук центаджийте казват че Путин не може. Моля предайте на другаря Путин че ние искаме да покаже че може !

    20:06 21.04.2026

  • 38 Горски

    2 0 Отговор
    Янките скоро не бяха губили морска битка, французите гласуваха против краварите и вече минават спокойно. И без интернет руснаците попиляха "силното и сплотено" НАТО и фалираха ЕС. САЩ и Израел вършат всички мръсотии на света - ама пък има редовни грантове към нашите козячета. Козячета какво стана бе - защо плащате такси на аятоласите като отидете на бензиностанцията? Таксите не са никак малки и за това цената на горивата са такива. Започнали сте ама на сън! По време на преговорите се опитахте ама Иран ви даде 30 минути да се разкарате иначе при акулите! И сгънахте цирка! Тия хуморески у детската градина като за куклен театър стават! Да припомним също че над 1,2 милиарда евро изчезнаха безследно по пътя от Брюксел до Киев за разминиране на земеделски земи. Естествено скандала беше потулен от корумпетата в ЕК и европейският съд отказа да образува дело по случая без да се мотивира януари 2026 .

    20:47 21.04.2026

  • 39 Горски

    2 0 Отговор
    Янките скоро не бяха губили морска битка, французите гласуваха против краварите и вече минават спокойно. И без интернет руснаците попиляха "силното и сплотено" НАТО и фалираха ЕС. САЩ и Израел вършат всички мръсотии на света - ама пък има редовни грантове към нашите козячета. Козячета какво стана бе - защо плащате такси на аятоласите като отидете на бензиностанцията? Таксите не са никак малки и за това цената на горивата са такива. Започнали сте ама на сън! По време на преговорите се опитахте ама Иран ви даде 30 минути да се разкарате иначе при акулите! И сгънахте цирка! Тия хуморески у детската градина като за куклен театър стават! Да припомним също че над 1,2 милиарда евро изчезнаха безследно по пътя от Брюксел до Киев за разминиране на земеделски земи. Естествено скандала беше потулен от корумпетата в ЕК и европейският съд отказа да образува дело по случая без да се мотивира януари 2026 .

    20:49 21.04.2026

  • 40 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор
    Рафинерията в Бургас работи с руски петрол. България не внася петрол от залива. Всеки удар по руските танкери в Черно море и пристанищната инфраструктура на Русия води до увеличаване цената на горивата в България. Укрофилите са българоубийци! Скъпи горива значи скъпи храни и всичко останало.

    21:04 21.04.2026

  • 41 мдаааа

    0 0 Отговор
    А през Май - още повече ...

    22:52 21.04.2026

  • 42 ха ха хааа

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Швейк":

    А с. Разград , обл. Монтана , град ли е ?! Ясно е ..

    22:56 21.04.2026

  • 43 ЧикаКуре

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Швейк":

    Добре , че не пита за Долно Уйно ..

    22:59 21.04.2026

