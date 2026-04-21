Под украински обстрел! Русия намали производство на петрол през април заради въздушните удари

Русия е била принудена да намали производството на петрол през април заради украински атаки с дронове срещу пристанища и рафинерии, както и заради спиране на доставките по последния действащ руски петролопровод към Европа, предава "Ройтерс", позовавайки се на свой източници.
Според тях спадът може да достигне между 300 000 и 400 000 барела дневно спрямо средните нива от първите месеци на годината. Това би било най-рязкото месечно понижение на руското производство за последните шест години след пандемията от COVID.
Петролът, добиван основно в Западносибирския басейн, е ключов за руската икономика на стойност около 3 трилиона долара. Намаляването на добива ограничава приходите на втория по големина износител на петрол в света.
В същото време по-високите цени на суровината, подкрепени от войната с Иран и напрежението на световния пазар, могат частично да компенсират загубите. Руският финансов министър Антон Силуанов заяви миналия четвъртък, че високите цени ще помогнат за ограничаване на бюджетния дефицит.
"На фона на продължаващите атаки срещу руските пристанища и рафинерии ще бъде трудно да се пласира петрол, без да се намали производството, особено с предстоящите пролетни прекъсвания за поддръжка", отбеляза един от източниците пред агенцията, пожелал анонимност поради чувствителността на ситуацията.
Русия засекрети данните за производството на петрол малко след началото на войната в Украйна през 2022 г. Руското министерство на енергетиката отказа коментар.
През последните седмици украински дронове многократно атакуваха балтийските пристанища Уст-Луга и Приморск, както и черноморския Новоросийск - основни износни точки за руския петрол. Под удари попаднаха и рафинерии, а през уикенда бе атакувано и пристанището Висоцк.
Освен това доставките по тръбопровода "Дружба" към Унгария и Словакия през украинска територия остават спрени след атаки срещу инфраструктурата в края на януари.
Международната агенция по енергетика понижи прогнозата си за руските доставки с 120 000 барела дневно за остатъка от годината, предупреждавайки, че Москва може да срещне трудности да увеличи добива в близко бъдеще.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Янко Видрарски
А самите данни сазначително по-лоши.
По думите на службата, Русия, страда от „по-висока инфлация и по-голям бюджетен дефицит“, отколкото официално съобщава.
17:55 21.04.2026
Пак да питат копейките как върви контранаступа.
17:58 21.04.2026
9 Град Димитровград
До коментар #2 от "Ъхъ!!!":Украйна не е държава а територия, руска територия.
Коментиран от #11
17:59 21.04.2026
11 Швейк
До коментар #9 от "Град Димитровград":А Димитровград , град ли е ?
Коментиран от #42, #43
18:01 21.04.2026
14 Ъхъ!!!
До коментар #5 от "Хм...":Така си е! Ужасно хитър и многоходов план, по който тридневна СВО кара вече пета година. И края не се вижда!
18:07 21.04.2026
20 Стьопата
До коментар #19 от "Тиква":Ти да не си чел някоя друга статия? Я пак прочети!
18:22 21.04.2026
21 Хахахаха
До коментар #18 от "Стьопата":Във войната е вторая! След Украйна!
18:24 21.04.2026
26 1945
До коментар #18 от "Стьопата":че то остана ли нещо живо от руската армия
18:43 21.04.2026
28 стоян
До коментар #6 от "Шопи":До 6 ком - другар с какво ще изравни Киев като путин проси ирански дронове и ракети и корейски снаряди гаубици и ракети - с атома ли - на путин много му се иска ама не може
Коментиран от #37
18:49 21.04.2026
30 Ало ало
До коментар #6 от "Шопи":ушатия може за три дни, руското джудже вече колко години мъчи руснаците и украинците
18:53 21.04.2026
31 Данко
Като ти гори рафинерийката - производство няма.
19:13 21.04.2026
32 доностия
До коментар #4 от "...":Много правилно което казваш същият беше казал ,че е спасил Русия когато е била на ръба на пропастта . Но тя въобще не се отдалечи и така вече 25 години виси върху пропастта всеки момент да падне. Ако Америка беше направил това което направиха в Иран Русия щеше да се разпадне като картонена къща защото и така от 27-12.1999 година насам няма изградена Държавна йерарxстическа система която да работи и да функционира --всичко той решава и никой нищо не може да направи без негова разрешение или одобрение .. Много пъти съм си задавал въпроса --Как са го приели да работи в КГБ (като Президент го назначи пияницата Б. Елцин ) защото останах с години там и имах приятели и то не един като никога не ги заи никога не говорихме за работа точно какви постове заемат бяха офицери но бяха решителни, смели , бързо мислещи , уверени и сериозни и много принципни докато тоя е Мека Мария която няма да откаже на никой особено на Западните си колеги и партньори да го облекат в розова поличка ще им се хареса повече . .
19:15 21.04.2026
33 Говорит Москва от дъното
До коментар #29 от "бай Шиле":Качвай се на велосипеда, вместо да ядеш хурката на пуcито и чалмарите.
19:17 21.04.2026
35 Трябва да ви кажа, че
До коментар #24 от "Хахаха!🎺🥳😀":се намирате в много голяма заблуда. Цените на горивата ги определя хода на американската операция в Персийския залив.
19:46 21.04.2026
36 стоян георгиев
Рафинериите в русия също
19:59 21.04.2026
37 Шопо
До коментар #28 от "стоян":Другарко Митрофанова тук центаджийте казват че Путин не може. Моля предайте на другаря Путин че ние искаме да покаже че може !
20:06 21.04.2026
42 ха ха хааа
До коментар #11 от "Швейк":А с. Разград , обл. Монтана , град ли е ?! Ясно е ..
22:56 21.04.2026
43 ЧикаКуре
До коментар #11 от "Швейк":Добре , че не пита за Долно Уйно ..
22:59 21.04.2026