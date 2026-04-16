Новини
Свят »
Русия »
Забавяне! Владимир Путин събира съвети как да поправи сриващата се руска икономика

16 Април, 2026 15:48 411 26

  • владимир путин-
  • русия-
  • елвира набиулина-
  • рубла-
  • петрол-
  • газпром

По време на среща в Кремъл в сряда държавният глава подчерта, че икономическата динамика е под очакванията и изиска от правителствения икономически блок конкретни варианти за подобрение

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Водещи руски икономически представители са представили предложения пред президента Владимир Путин за стимулиране на икономиката, след като той разкритикува слабите резултати през първите два месеца на годината, съобщи Кремъл, цитиран от "Ройтерс".

Руската икономика, която се сви през 2022 г., но отчете растеж през 2023, 2024 и 2025 г., е надминала средните показатели за растеж на страните от Г-7 от 2023 г. насам. Въпреки това темпът на растеж се е забавил през миналата година, а Путин заяви, че през януари и февруари е отчетено свиване.

По думите на Песков, представителите на икономическия екип са предложили редица мерки за активизиране на икономиката и ускоряване на растежа, но не разкри подробности. Според анализи руската икономика вероятно е получила подкрепа от високите цени на петрола и газа, повлияни от конфликта около Иран.

По думите на Песков, представителите на икономическия екип са предложили редица мерки за активизиране на икономиката и ускоряване на растежа, но не разкри подробности. Според анализи руската икономика вероятно е получила подкрепа от високите цени на петрола и газа, повлияни от конфликта около Иран.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ...

    1 1 Отговор
    Като остъклиш всичко в страната си - много лесно се бият хлебарки с джапанка. Това му е метода. Всичко да се срути, че да намери проблемите.

    15:50 16.04.2026

  • 2 Възpожденец 🇧🇬

    4 1 Отговор
    Удавника Путлер може да му се помогне с кирка или лопата, да потъне по бързо, че да се прик;ючи тая агония на neдеPacийката !

    Коментиран от #6, #19, #22

    15:50 16.04.2026

  • 3 от къдя на къдя

    2 6 Отговор
    Абе, пернати, нали Путин беше болен от неизлечими болести и умря поне няколко пъти, а това били негови двойници! Да не говорим, ре руската икономика се срина за няколко месеца от санкциите на бай дън, нъл тъй!?

    15:51 16.04.2026

  • 4 Аз пък отивам

    2 0 Отговор
    да слушам малко Баръш Манчо !

    15:51 16.04.2026

  • 5 Сила

    4 1 Отговор
    Просто спешно да станат част от Китайската народна република ....така или иначе след десетина години никой няма да помни РФ !!!

    Коментиран от #9, #26

    15:51 16.04.2026

  • 6 с кирка и лопата

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Ще те излекуват у Белене.

    15:51 16.04.2026

  • 7 Българин

    1 1 Отговор
    За нас поуката е, че трябва да изпълняваме всички приумици на Тръмп, за да не се окажем и ние под бонбите!

    15:52 16.04.2026

  • 8 Реалност

    4 0 Отговор
    Просия е достигнала точката на пречупване , от която няма връщане назад.
    Всичко това заради болните фантазии на един изkyфял милиционер с ограничени умствени възможности.

    15:52 16.04.2026

  • 9 аз нали ти казах

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Че бърже ще викаш на селянката, която си взел за жена. И вместо да ръсиш нещо, което е дефицитно при теб, почвай пак да си гледаш животните на село и не се опитвай да надскочиш това, което природата ти е отредила.

    Коментиран от #16

    15:53 16.04.2026

  • 10 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    3 0 Отговор
    Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
    Защо бе недopacляк?! Сега цял свят знае, че си един мишok, който се скрива в бункера при всяка незначителна опасност и изоставяш всичките си партньори, криейки се зад безсмислени декларации и оправдавайки своята некадърност с измислени врагове.
    Да си го кажем направо - изключително npocт милиционер излезе този Путин.
    То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .

    15:53 16.04.2026

  • 11 Ех тази пуста Европа бе

    4 0 Отговор
    А колко беше добре когато се държахте цивилизовано, а? Рай... газта течеше, доларите в обратната посока. Кеф ти яхтичка, кеф ти имение. А сега... издържай армия и купувай чували за Груз 200.
    Някой хора още не схващат 5000 годишна максима - не продавача, а купувача определя какво да се прави и е цар. Винаги ще се намери "къде да си пиеш кафето" и да пазиш достойнство едновременно. Само бедняците обясняват - еФтино еФтино ....

    15:54 16.04.2026

  • 12 чикчирик

    2 1 Отговор
    Все умира и се срива, що е то?

    15:54 16.04.2026

  • 13 Историческа истина

    4 1 Отговор
    Московия не е история за величие.
    Това е история за хроничен провал, прикрит като „империя“.
    Години наред ни се налага митът за „велика Русия“. За победоносна държава. За „втората армия на света“.
    Но ако премахнете пропагандата, ще остане съвсем различна картина.
    Московия почти винаги губи.
    240 години — васал на Златната орда. Данък, етикети, послушание.
    Ливонската война — провал. Балтика не е превзета, страната е разрушена.
    1610 г. — Москва е окупирана. Чуждестранни войски в Кремъл.
    Кримската война — срамно поражение и признание за технологичната изостаналост.
    Поражение от Япония — имперски шок и революция.
    Първата световна война — бягство от войната и разпад на държавата.
    1991 г. — разпадът на СССР, бягството на империята от историята.
    Чечня е унижението на армията.
    Украйна е провалът на „Киев за 3 дни“, разрушеният мит за „величие“.
    И всеки път - един и същ сценарий:
    - загуба
    - негодувание
    - желание за отмъщение
    - нова агресия
    - още по-голяма загуба

    Московия никога не е печелила с развитие.
    Те не са империя.
    Те са държава, която постоянно закъснява.
    Закъснява в науката, в икономиката, в човечността, в 21-ви век….

    Московия не е „алтернатива на Запада“.
    Това е архив от поражения, който се страхува, че ще бъде окончателно затворен.
    И този път — ще бъде затворен.
    Защото историята винаги побеждава онези, които никога не са се научили да бъдат успешни без насилие.

    Коментиран от #18, #25

    15:54 16.04.2026

  • 14 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    фейк новина. оште преди 11 г предрекох че раccия ще фалира до няколко месеца.

    15:55 16.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "аз нали ти казах":

    Не разбирам , нищо не разбирам ....тези "процедури" явно са част от твоя личен живот , бит и ежедневие ...???!

    Коментиран от #20

    15:56 16.04.2026

  • 17 Путлер е слуга на Сатаната

    1 1 Отговор
    Путин е най-гнycният теpopист - само злоба има у жалкото джудже, неспособно даже да воюва по правилата на войната.
    Heroдниk, noдлец и стpaхливец. Искам да те извлекат от дупката ти, мepзавецо, и тогава да ти видим силата и куража.
    Изpoд, не на украинците, а на чеченците трябва да те дадат. Те знаят по-натам как да процедират с тебе, кагебистки плъх!🐀🐀🐀

    15:56 16.04.2026

  • 18 Хапчетата

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Историческа истина":

    Веднага!

    15:56 16.04.2026

  • 19 Не така

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Слушай лекаря си и си пий лекарствата.

    15:56 16.04.2026

  • 20 "бърже" обратно на село

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Сила":

    Сега разбираш ли?

    15:57 16.04.2026

  • 21 Перо

    1 0 Отговор
    В БГ има само рецепти за срив на икономиката, не за растеж. Всички “специалисти” са за колапс!

    15:58 16.04.2026

  • 22 По коментара ти

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":

    се разби ра, че не си никакъв възрожденец, а си у лево..

    15:58 16.04.2026

  • 23 ЗАКРИ ВАЙ

    0 0 Отговор
    Зак ривай Монголо- москалския Кон ЦЛАГЕР,..
    Ееееедехееее
    КЕН ефо уйде

    15:58 16.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Абсолютно!

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Историческа истина":

    Много точно формулирано, исторически доказано - кратко и ясно!!!

    15:59 16.04.2026

  • 26 Китай

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    иска територията и ресурсите но без алкохолиците. Ще почака Украйна да им посъкрати бройката преди да ги анексира

    15:59 16.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания