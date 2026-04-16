Забавяне! Владимир Путин събира съвети как да поправи сриващата се руска икономика

Водещи руски икономически представители са представили предложения пред президента Владимир Путин за стимулиране на икономиката, след като той разкритикува слабите резултати през първите два месеца на годината, съобщи Кремъл, цитиран от "Ройтерс".

Руската икономика, която се сви през 2022 г., но отчете растеж през 2023, 2024 и 2025 г., е надминала средните показатели за растеж на страните от Г-7 от 2023 г. насам. Въпреки това темпът на растеж се е забавил през миналата година, а Путин заяви, че през януари и февруари е отчетено свиване.

По време на среща в Кремъл в сряда държавният глава подчерта, че икономическата динамика е под очакванията и изиска от правителствения икономически блок конкретни варианти за подобрение. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че закритата част от заседанието е продължила няколко часа и е включвала свободен обмен на мнения.

По думите на Песков, представителите на икономическия екип са предложили редица мерки за активизиране на икономиката и ускоряване на растежа, но не разкри подробности. Според анализи руската икономика вероятно е получила подкрепа от високите цени на петрола и газа, повлияни от конфликта около Иран.