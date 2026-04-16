Забавяне! Владимир Путин събира съвети как да поправи сриващата се руска икономика

Водещи руски икономически представители са представили предложения пред президента Владимир Путин за стимулиране на икономиката, след като той разкритикува слабите резултати през първите два месеца на годината, съобщи Кремъл, цитиран от "Ройтерс".
Руската икономика, която се сви през 2022 г., но отчете растеж през 2023, 2024 и 2025 г., е надминала средните показатели за растеж на страните от Г-7 от 2023 г. насам. Въпреки това темпът на растеж се е забавил през миналата година, а Путин заяви, че през януари и февруари е отчетено свиване.
По време на среща в Кремъл в сряда държавният глава подчерта, че икономическата динамика е под очакванията и изиска от правителствения икономически блок конкретни варианти за подобрение. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че закритата част от заседанието е продължила няколко часа и е включвала свободен обмен на мнения.
По думите на Песков, представителите на икономическия екип са предложили редица мерки за активизиране на икономиката и ускоряване на растежа, но не разкри подробности. Според анализи руската икономика вероятно е получила подкрепа от високите цени на петрола и газа, повлияни от конфликта около Иран.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
15:50 16.04.2026
2 Възpожденец 🇧🇬
Коментиран от #6, #19, #22
15:50 16.04.2026
15:51 16.04.2026
15:51 16.04.2026
Коментиран от #9, #26
15:51 16.04.2026
6 с кирка и лопата
До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":Ще те излекуват у Белене.
15:51 16.04.2026
15:52 16.04.2026
8 Реалност
Всичко това заради болните фантазии на един изkyфял милиционер с ограничени умствени възможности.
15:52 16.04.2026
9 аз нали ти казах
До коментар #5 от "Сила":Че бърже ще викаш на селянката, която си взел за жена. И вместо да ръсиш нещо, което е дефицитно при теб, почвай пак да си гледаш животните на село и не се опитвай да надскочиш това, което природата ти е отредила.
Коментиран от #16
15:53 16.04.2026
10 Защо ти трябваше Пусинее ?!
От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
Защо бе недopacляк?! Сега цял свят знае, че си един мишok, който се скрива в бункера при всяка незначителна опасност и изоставяш всичките си партньори, криейки се зад безсмислени декларации и оправдавайки своята некадърност с измислени врагове.
Да си го кажем направо - изключително npocт милиционер излезе този Путин.
То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .
15:53 16.04.2026
11 Ех тази пуста Европа бе
Някой хора още не схващат 5000 годишна максима - не продавача, а купувача определя какво да се прави и е цар. Винаги ще се намери "къде да си пиеш кафето" и да пазиш достойнство едновременно. Само бедняците обясняват - еФтино еФтино ....
15:54 16.04.2026
15:54 16.04.2026
13 Историческа истина
Това е история за хроничен провал, прикрит като „империя“.
Години наред ни се налага митът за „велика Русия“. За победоносна държава. За „втората армия на света“.
Но ако премахнете пропагандата, ще остане съвсем различна картина.
Московия почти винаги губи.
240 години — васал на Златната орда. Данък, етикети, послушание.
Ливонската война — провал. Балтика не е превзета, страната е разрушена.
1610 г. — Москва е окупирана. Чуждестранни войски в Кремъл.
Кримската война — срамно поражение и признание за технологичната изостаналост.
Поражение от Япония — имперски шок и революция.
Първата световна война — бягство от войната и разпад на държавата.
1991 г. — разпадът на СССР, бягството на империята от историята.
Чечня е унижението на армията.
Украйна е провалът на „Киев за 3 дни“, разрушеният мит за „величие“.
И всеки път - един и същ сценарий:
- загуба
- негодувание
- желание за отмъщение
- нова агресия
- още по-голяма загуба
Московия никога не е печелила с развитие.
Те не са империя.
Те са държава, която постоянно закъснява.
Закъснява в науката, в икономиката, в човечността, в 21-ви век….
Московия не е „алтернатива на Запада“.
Това е архив от поражения, който се страхува, че ще бъде окончателно затворен.
И този път — ще бъде затворен.
Защото историята винаги побеждава онези, които никога не са се научили да бъдат успешни без насилие.
Коментиран от #18, #25
15:54 16.04.2026
15:55 16.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Сила
До коментар #9 от "аз нали ти казах":Не разбирам , нищо не разбирам ....тези "процедури" явно са част от твоя личен живот , бит и ежедневие ...???!
Коментиран от #20
15:56 16.04.2026
17 Путлер е слуга на Сатаната
Heroдниk, noдлец и стpaхливец. Искам да те извлекат от дупката ти, мepзавецо, и тогава да ти видим силата и куража.
Изpoд, не на украинците, а на чеченците трябва да те дадат. Те знаят по-натам как да процедират с тебе, кагебистки плъх!🐀🐀🐀
15:56 16.04.2026
18 Хапчетата
До коментар #13 от "Историческа истина":Веднага!
15:56 16.04.2026
19 Не така
До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":Слушай лекаря си и си пий лекарствата.
15:56 16.04.2026
20 "бърже" обратно на село
До коментар #16 от "Сила":Сега разбираш ли?
15:57 16.04.2026
15:58 16.04.2026
22 По коментара ти
До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":се разби ра, че не си никакъв възрожденец, а си у лево..
15:58 16.04.2026
23 ЗАКРИ ВАЙ
Ееееедехееее
КЕН ефо уйде
15:58 16.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Абсолютно!
До коментар #13 от "Историческа истина":Много точно формулирано, исторически доказано - кратко и ясно!!!
15:59 16.04.2026
26 Китай
До коментар #5 от "Сила":иска територията и ресурсите но без алкохолиците. Ще почака Украйна да им посъкрати бройката преди да ги анексира
15:59 16.04.2026