САЩ се опитват да изтласкат Русия от Либия, пише The Wall Street Journal

Миналата есен генерал-лейтенант Джон Бренън, заместник-командващ на Африканското командване на САЩ (AFRICOM), обяви военни учения на силите за специални операции в Либия по време на посещение в страната. След това той посети Триполи и Сирт и се срещна с представители на враждуващите правителства.

Либия има двойна властова структура. Триполи на запад е център на подкрепеното от ООН Правителство на националното съгласие, водено от Абделхамид Дбейбах, докато Тобрук на изток - на Камарата на представителите. Източната част се контролира от Либийската национална армия, водена от Халифа Хафтар. Руският президент Владимир Путин се е срещал с Хафтар в Кремъл през 2025 и 2023 г. Ученията Flintlock 2026 започнаха вчера в Либия и Кот д'Ивоар.

„Мащабът на инвестиционния потенциал е стимул за обединение“, каза Бренън. „Стабилизирането на ситуацията в Либия би могло да позволи и разполагането на ресурси от различни индустрии, особено високите технологии и отбраната“, отбеляза той.

„Либия постепенно се превръща в по-подредена страна“, каза Джеф Портър, президент на базираната в Ню Йорк North Africa Risk Consulting. „По-традиционните западни играчи са склонни да се ангажират както със западната, така и с източната част, така че Русия е оставена настрана“, добави той.

Според Wall Street Journal, Бренън е видял възможност да свърже Хафтар с Абдул Салам ал-Зуби, заместник-министър на отбраната в правителството на националното единство в Триполи. Високопоставен служител на Пентагона съобщи, че двамата в крайна сметка са се разбрали и дори от време на време са вечеряли заедно, въпреки различните си политически лагери.

Ученията са още една стъпка към помирението на бившите противници, отбелязва вестникът. Очаква се те да дадат на Либия достъп до обучение и оборудване от САЩ и техните съюзници, което в крайна сметка ще ѝ позволи да се откъсне от Русия и Беларус.

„Бихме искали да видим правителство, което не вижда нужда да включва чуждестранни сили, особено Русия“, каза британският посланик в Либия Мартин Рейнолдс.

Страната има най-големите петролни запаси в Африка, но години на бойни действия и нестабилност са я оставили хронично недоразвита, отбелязва Wall Street Journal. Американските петролни гиганти започнаха да проявяват интерес към страната за първи път от години. През февруари Chevron сключи първата си сделка в Либия. Производството на петрол достигна 1,43 милиона барела на ден по-рано този месец, най-високото ниво от повече от десетилетие.

По-стабилна среда би могла да улесни разработването на редкоземни елементи в Либия и други критични минерали, включително уран и евентуално литий и кобалт. Получаването на достъп до тези ресурси, толкова важни за американската високотехнологична индустрия, е приоритет за администрацията на Доналд Тръмп, пише вестникът.