"Канцлерът Мерц обеща да продължи реформите в Германия"

Германският канцлер Фридрих Мерц обеща в сряда да продължи с реформите и отхвърли всяка алтернатива на коалицията си с лявоцентристката партия на Социалдемократите, съобщава ДПА.

"Германия има силата за ново начало и аз лично съм решен с всички сили да направя това възможно с моето правителство", каза той на събитие на своя консервативен Християндемократически съюз (ХДС) в родния му град Арнсберг.

Германските медии наскоро съобщиха, че някои членове на ръководните органи на ХДС са обсъждали дали друг консервативен политик трябва да замени Мерц като канцлер. Мерц, който също ръководи ХДС, не е коментирал директно.

Канцлерът заяви, че общественият дебат в Германия често създава впечатлението, че страната е "напълно блокирана", неспособна да се промени чрез собствени усилия и изправена пред неизбежен упадък.

Той каза, че ще се противопостави на това схващане, въпреки че би искал коалиционното му правителство, водено от консерваторите, със Социалдемократите (ГСДП), да е постигнало повече през първата си година на власт.

Въпреки това той каза, че няма реалистична алтернатива на съюза в парламента. "Не търся никакви алтернативи", каза Мерц.

Мерц се позова на следвоенното възстановяване на Германия, като призова страната да покаже по-голяма увереност в бъдещето.

По това време Германия е била в руини, каза той, но политическите лидери все пак са намерили "смелостта да оформят ново бъдеще".

"Защо днес вече не си вярваме, че ще правим добри планове за бъдещето?", попита Мерц публиката, призовавайки германците отново да се съсредоточат върху това, което са способни да постигнат.