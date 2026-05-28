"Канцлерът Мерц обеща да продължи реформите в Германия"

Германският канцлер Фридрих Мерц обеща в сряда да продължи с реформите и отхвърли всяка алтернатива на коалицията си с лявоцентристката партия на Социалдемократите, съобщава ДПА.
"Германия има силата за ново начало и аз лично съм решен с всички сили да направя това възможно с моето правителство", каза той на събитие на своя консервативен Християндемократически съюз (ХДС) в родния му град Арнсберг.
Германските медии наскоро съобщиха, че някои членове на ръководните органи на ХДС са обсъждали дали друг консервативен политик трябва да замени Мерц като канцлер. Мерц, който също ръководи ХДС, не е коментирал директно.
Канцлерът заяви, че общественият дебат в Германия често създава впечатлението, че страната е "напълно блокирана", неспособна да се промени чрез собствени усилия и изправена пред неизбежен упадък.
Той каза, че ще се противопостави на това схващане, въпреки че би искал коалиционното му правителство, водено от консерваторите, със Социалдемократите (ГСДП), да е постигнало повече през първата си година на власт.
Въпреки това той каза, че няма реалистична алтернатива на съюза в парламента. "Не търся никакви алтернативи", каза Мерц.
Мерц се позова на следвоенното възстановяване на Германия, като призова страната да покаже по-голяма увереност в бъдещето.
По това време Германия е била в руини, каза той, но политическите лидери все пак са намерили "смелостта да оформят ново бъдеще".
"Защо днес вече не си вярваме, че ще правим добри планове за бъдещето?", попита Мерц публиката, призовавайки германците отново да се съсредоточат върху това, което са способни да постигнат.
жик так
Коментиран от #13, #15
07:48 28.05.2026
Досъсипване
07:50 28.05.2026
Изпаднал германец
07:51 28.05.2026
Баце
Коментиран от #10
07:53 28.05.2026
те да си го овесят
07:55 28.05.2026
умря
Коментиран от #18
08:02 28.05.2026
Да бе Мерци
08:03 28.05.2026
безпартиен
08:03 28.05.2026
10 Без име
До коментар #5 от "Баце":Ако тоя беше по-малък idi..., щяха ли да им го сложат за канцлер?
08:05 28.05.2026
си пън
08:06 28.05.2026
Хе хей
08:08 28.05.2026
Артилерист
08:16 28.05.2026
Умнокрасив
До коментар #2 от "жик так":Как ще сме до никъде , бе ? Много се направи ! С Евроатлантическирв Реформи си разсипахме и селско стопанство , и промишленост , и образование , и здравеопазване ... И това само за 37 години !
08:16 28.05.2026
16 ?????
Да реформира щом иска.
Все пак се оказа че германската икономика до голяма степен се е държала на гарантираните и евтини руски ресурси.
Сега закриват(реформират) заводи.
Производства бягат(реформират се) от Германия.
И дори автомобилната им промишленост губи позиции(реформира се).
Общо взето братята им американци добре ги наредиха с тая Украйна.
08:25 28.05.2026
хаха
250 000 официално емигрирали през 2025, от там 9000 нетна имиграция(т.е. повече влезли "инженери"). 400 000 закрити работни места 1-4.2026, БОШ планира закриване на заводите си изцяло до 2030, БАСФ и те... 50% работоспособни на помощи, 40% от работещите са в ДА, с прогресивния данък никой не иска да мине праг във висок, защото не само плаща повече, но губи помощи(а без тях жив се умира- наемът е цялата заплата в голям град), средно работещ взима ЧИСТО 200-300 евро над социалната помощ, данъците изравняват топ 1% на 2 х МРЗ ЧИСТО. Абе, супер реформи прави тоя човек....
Коментиран от #19
08:47 28.05.2026
хаха
До коментар #7 от "умря":Е, сега вече измислиха супер политика, но пък Сирия нещо се дърпа и не си ще инжинерити.... Дават им по 8000 евро, което е средната заплата в Сирия за 10г, да напуснат Германия. Разбира се, след това получилите парите се връщат и водят още някой от родата да усвоят отново. Сирия, обаче, обяви, че не си ще хората и да не й ги пращат.
08:51 28.05.2026
хаха
До коментар #17 от "хаха":А... И сега нещо интересно за данъците още. Тъй като са намалели пушачите, а вече ЕВ са по-масови, вече има нова борба за здравето- ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ И ПРЕРАБОТЕНИ ХРАНИ. Мерц вдигна акциза на тютюн и алкохол тия месеци, въведе и акциз на захарните изделия и преработените храни, мисли като Англия данък за ЕВ на километър, че акцизите на горива спадат.
То беше ясно, де- държавата няма как да загуби примерно 50 милиарда годишно. Тия акцизи никога не са били за здраве или природа, а да пълнят бюджета. Изборът е или нови акцизи, или да се режат разходи, което няма как да стане.
08:55 28.05.2026
Изпаднал германец
"Канцлерът Мерц обеща да продължи реформите в Германия"
Коментиран от #21
08:55 28.05.2026
Дойче Веле
До коментар #20 от "Изпаднал германец":И за нас това е добра новина. Отдъхнахме си.
08:57 28.05.2026