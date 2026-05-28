Новини
Свят »
Германия »
Канцлерът Мерц обеща да продължи реформите в Германия

Канцлерът Мерц обеща да продължи реформите в Германия

28 Май, 2026 07:46 736 21

  • германия-
  • фридрих мерц-
  • алтернатива за германия-
  • хдс

Германските медии наскоро съобщиха, че някои членове на ръководните органи на ХДС са обсъждали дали друг консервативен политик трябва да замени Мерц като канцлер

Канцлерът Мерц обеща да продължи реформите в Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц обеща в сряда да продължи с реформите и отхвърли всяка алтернатива на коалицията си с лявоцентристката партия на Социалдемократите, съобщава ДПА.

"Германия има силата за ново начало и аз лично съм решен с всички сили да направя това възможно с моето правителство", каза той на събитие на своя консервативен Християндемократически съюз (ХДС) в родния му град Арнсберг.

Германските медии наскоро съобщиха, че някои членове на ръководните органи на ХДС са обсъждали дали друг консервативен политик трябва да замени Мерц като канцлер. Мерц, който също ръководи ХДС, не е коментирал директно.

Канцлерът заяви, че общественият дебат в Германия често създава впечатлението, че страната е "напълно блокирана", неспособна да се промени чрез собствени усилия и изправена пред неизбежен упадък.

Той каза, че ще се противопостави на това схващане, въпреки че би искал коалиционното му правителство, водено от консерваторите, със Социалдемократите (ГСДП), да е постигнало повече през първата си година на власт.

Въпреки това той каза, че няма реалистична алтернатива на съюза в парламента. "Не търся никакви алтернативи", каза Мерц.

Мерц се позова на следвоенното възстановяване на Германия, като призова страната да покаже по-голяма увереност в бъдещето.

По това време Германия е била в руини, каза той, но политическите лидери все пак са намерили "смелостта да оформят ново бъдеще".

"Защо днес вече не си вярваме, че ще правим добри планове за бъдещето?", попита Мерц публиката, призовавайки германците отново да се съсредоточат върху това, което са способни да постигнат.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 жик так

    16 0 Отговор
    И тия като нас . Ние 37 години все реформи правим и още сме до никъде .

    Коментиран от #13, #15

    07:48 28.05.2026

  • 3 Досъсипване

    11 0 Отговор
    Реформите на една салфетка.

    07:50 28.05.2026

  • 4 Изпаднал германец

    14 0 Отговор
    Това сега заплаха към германците ли е или какво?

    07:51 28.05.2026

  • 5 Баце

    13 0 Отговор
    Да им пратим Мавъра от Драгалевци и кандскиот иди..0т та да им се получат по-бързо нещата. Много са добри по реформите, от 30 годишен опит им препоръчвам.

    Коментиран от #10

    07:53 28.05.2026

  • 6 те да си го овесят

    13 0 Отговор
    на райстага

    07:55 28.05.2026

  • 7 умря

    11 0 Отговор
    германия...страната е "напълно блокирана" не се съмнява никой..само двойно увеличение на имигранти и отворени граници ще гарантира необратимото..процъвтяване на исляма сред евротретополови индивиди..Друг вариант дори не се обсъжда..Германия не се отказва от алахакбаровци, напротив ги посреща с цветя и бисквити..и кара други в европа да ги последват..

    Коментиран от #18

    08:02 28.05.2026

  • 8 Да бе Мерци

    10 0 Отговор
    Защото в следвоенна Германия за своето бъдеще са мислели германците, техните деца и внуци. Няма ги вече . А днес да мислят за бъдещето на лентяите от цял свят дошли да лежат по гръб цял живот? Ха ха ха

    08:03 28.05.2026

  • 9 безпартиен

    4 3 Отговор
    Истинската Германия и истинските германци свършиха на 9 май 1945!

    08:03 28.05.2026

  • 10 Без име

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Баце":

    Ако тоя беше по-малък idi..., щяха ли да им го сложат за канцлер?

    08:05 28.05.2026

  • 11 си пън

    8 0 Отговор
    наци,а какво ще правиш с милионите дофтори инжинеи архитекти дет меркел гокара,те не искат да работят а само да си жевеят кат досега трики трики по цял ден,кой ще ги храни и облекчава интимно,щот те са все напрегнати

    08:06 28.05.2026

  • 12 Хе хей

    9 0 Отговор
    Патриотизма не помага. Сметките се трупат, парите не стигат като работиш. А инжиньорите са си добре, джоб центъра плаща всичко… кеф ти спане по цял ден, кеф ти здравеопазване, кеф ти осигуровки. Баламите в случая са германците, че работят за тях.

    08:08 28.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Артилерист

    4 0 Отговор
    Премиерът Радев отиде най-напред в Германия, защото Мерц му поискал сведения за "успешните" реформи в България. Мерц поискал данни от първа ръка за демократическото развитие на нашата страна, щото бил чувал от Урсула и Кая за небивалите успехи на България, които й позволявали да бъде една от първите по дарения на оръжия и пари за Украйна. Канцлерът Мерц обещал на Радев да проучи задълбочено този поразителен български пример и да го приложи едно към едно за преодоляване на кризата в Германия...

    08:16 28.05.2026

  • 15 Умнокрасив

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "жик так":

    Как ще сме до никъде , бе ? Много се направи ! С Евроатлантическирв Реформи си разсипахме и селско стопанство , и промишленост , и образование , и здравеопазване ... И това само за 37 години !

    08:16 28.05.2026

  • 16 ?????

    3 0 Отговор
    Ха ха.
    Да реформира щом иска.
    Все пак се оказа че германската икономика до голяма степен се е държала на гарантираните и евтини руски ресурси.
    Сега закриват(реформират) заводи.
    Производства бягат(реформират се) от Германия.
    И дори автомобилната им промишленост губи позиции(реформира се).
    Общо взето братята им американци добре ги наредиха с тая Украйна.

    08:25 28.05.2026

  • 17 хаха

    0 0 Отговор
    Какво ще промени Мерц? Ще почне да възстановява АЕЦ, да спира проекти за ВЕИ, за да е по-евтина енергията? Може би ще направи реформи в бюджета и ще спре плащания към ЕС за зелени програми, социални плащания, ще съкрати администрация, ще намали данъци? "Реформите" му засега са още повече данъци и харчове и идея освен увеличение на пенсионната възраст да отреже държавната пенсия до равен минимум(без рязане на вноските) плюс на инвестираното във фонд да взима "данък богатство", "данък нереализирани капиталови приходи" и така да го ошушка. За пазене на бюджета- 20-30% данък "изход"- оценяват ти всички активи, плащаш данъка и чак тогава не те търсят за данъци. Е, иска да слага и като САЩ облагане не по жителство, а по гражданство, и така да взима данък и от емигриралите....
    250 000 официално емигрирали през 2025, от там 9000 нетна имиграция(т.е. повече влезли "инженери"). 400 000 закрити работни места 1-4.2026, БОШ планира закриване на заводите си изцяло до 2030, БАСФ и те... 50% работоспособни на помощи, 40% от работещите са в ДА, с прогресивния данък никой не иска да мине праг във висок, защото не само плаща повече, но губи помощи(а без тях жив се умира- наемът е цялата заплата в голям град), средно работещ взима ЧИСТО 200-300 евро над социалната помощ, данъците изравняват топ 1% на 2 х МРЗ ЧИСТО. Абе, супер реформи прави тоя човек....

    Коментиран от #19

    08:47 28.05.2026

  • 18 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "умря":

    Е, сега вече измислиха супер политика, но пък Сирия нещо се дърпа и не си ще инжинерити.... Дават им по 8000 евро, което е средната заплата в Сирия за 10г, да напуснат Германия. Разбира се, след това получилите парите се връщат и водят още някой от родата да усвоят отново. Сирия, обаче, обяви, че не си ще хората и да не й ги пращат.

    08:51 28.05.2026

  • 19 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "хаха":

    А... И сега нещо интересно за данъците още. Тъй като са намалели пушачите, а вече ЕВ са по-масови, вече има нова борба за здравето- ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ И ПРЕРАБОТЕНИ ХРАНИ. Мерц вдигна акциза на тютюн и алкохол тия месеци, въведе и акциз на захарните изделия и преработените храни, мисли като Англия данък за ЕВ на километър, че акцизите на горива спадат.
    То беше ясно, де- държавата няма как да загуби примерно 50 милиарда годишно. Тия акцизи никога не са били за здраве или природа, а да пълнят бюджета. Изборът е или нови акцизи, или да се режат разходи, което няма как да стане.

    08:55 28.05.2026

  • 20 Изпаднал германец

    1 0 Отговор
    Ох, успокоих се! Мислех си ще се откаже и ще ни остави на произвола.

    "Канцлерът Мерц обеща да продължи реформите в Германия"

    Коментиран от #21

    08:55 28.05.2026

  • 21 Дойче Веле

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Изпаднал германец":

    И за нас това е добра новина. Отдъхнахме си.

    08:57 28.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания