Bild: Германия е пред инвазия от украинци, след като съседна Полша намали помощите им

Броят на мигрантите от Украйна, пристигащи в Германия, може да се увеличи на фона на решението на Варшава да намали помощите за тях, според Bild, позовавайки се на класифициран доклад на германските служби за сигурност.
Подобряването на метеорологичните условия и засилената активност на контрабандистите, превозващи нелегално имигранти, също биха могли да допринесат, се посочва в съобщението.
В доклада се отбелязва също, че украинците в момента представляват най-значителната група от незаконно транспортирани хора по източните граници на Германия, представлявайки „повече от половината от всички незаконни влизания“ в страната.
Според изданието, към май 960 000 украинци са живели в Полша. Общо 4,4 милиона украинци в момента пребивават в Европейския съюз със статут на временна закрила. Те имат право да работят в страни от ЕС, да получават социални помощи и здравни грижи, без да кандидатстват за убежище.
На 12 май беше съобщено, че украинските бежанци в Полша, които не са официално заети, са загубили правото си да получават детски надбавки.
