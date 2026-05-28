Bild: Германия е пред инвазия от украинци, след като съседна Полша намали помощите им
28 Май, 2026 06:25, обновена 28 Май, 2026 06:33 1 268 21

Общо 4,4 милиона украинци в момента пребивават в Европейския съюз със статут на временна закрила

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на мигрантите от Украйна, пристигащи в Германия, може да се увеличи на фона на решението на Варшава да намали помощите за тях, според Bild, позовавайки се на класифициран доклад на германските служби за сигурност.

Подобряването на метеорологичните условия и засилената активност на контрабандистите, превозващи нелегално имигранти, също биха могли да допринесат, се посочва в съобщението.

В доклада се отбелязва също, че украинците в момента представляват най-значителната група от незаконно транспортирани хора по източните граници на Германия, представлявайки „повече от половината от всички незаконни влизания“ в страната.

Според изданието, към май 960 000 украинци са живели в Полша. Общо 4,4 милиона украинци в момента пребивават в Европейския съюз със статут на временна закрила. Те имат право да работят в страни от ЕС, да получават социални помощи и здравни грижи, без да кандидатстват за убежище.

На 12 май беше съобщено, че украинските бежанци в Полша, които не са официално заети, са загубили правото си да получават детски надбавки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Красимир Петров

    28 0 Отговор
    Чудесна новина за Германците

    06:36 28.05.2026

  • 3 Урсула фон дер Лайен, председател

    28 0 Отговор
    Идеално !!!
    Хващат се на граница, товарят се на вагони и на фронта да си отработят 95млрд евра☝️

    06:39 28.05.2026

  • 4 киевски наркозависим палячо

    16 2 Отговор
    Пратете ги на мен, да ги подготвя за още 3-4 години денацифициране. И няколко стотим милиарда пратете.

    06:39 28.05.2026

  • 5 Чудесна новина

    25 0 Отговор
    Още квалифицирани клати..ци ще пристигнат в Германия. Имайки предвид колко фирми в момента съкращават персонал там, радостта сред местното население няма да има граници. Франция, Белгия и Нидерландия също ги очаква благодат от навлизащи украински инвеститори.

    06:39 28.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Шопо

    14 2 Отговор
    Украинците са умрели на фронта останали са само украинки.

    06:40 28.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бонев

    19 0 Отговор
    А у нас само украинци инвеститори идват.Е всичко построено незаконно,ама кой ти гледа.

    06:44 28.05.2026

  • 10 Преди два месеца

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ха ха ха":

    Дааа

    06:44 28.05.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    3 14 Отговор

    До коментар #6 от "Преди два месеца":

    То щото русняците са друго нали ?
    Изтрепват се на опашки пред военкоматите да се пишат за СВО, та чак се налага да опрощавам настоящи и бъдещи задължения. Ама много не самосъзнателно племе са това русняците !!! Ти му осигуряваш СВО, работа, пари, то бяга като юрдечка, не може го спреш ☝️

    06:46 28.05.2026

  • 12 Въпрос

    1 12 Отговор
    След като украинците са руснаци (според Путин), защо нашите русофили ги мразят?
    Всъщност русофилите са ни русофоби ли, както и латетни пебераси?

    Коментиран от #13

    06:46 28.05.2026

  • 13 Отговор

    12 1 Отговор

    До коментар #12 от "Въпрос":

    Не всички укропи са руснаци, но всичко в Укропистан е руска собственост.

    06:49 28.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Лайн Ари

    10 0 Отговор
    Те имат право да работят в страни от ЕС, да получават социални помощи и здравни грижи, - имат право,ама нямат желание !Няма отърване от тия кърлежи !

    07:06 28.05.2026

  • 16 Не е сигурно,

    4 0 Отговор
    защото в мрежите е пълно с видеа на бежанци украинци, които се изказват твърде неласково, меко казано, за Германия. Другото, което винаги ме учудва, е какъв голям брой от тях записват тези видеа, докато се хранят пред камера. Странен тренд.

    07:14 28.05.2026

  • 17 Още

    2 0 Отговор
    много ще отидат. Народи, които не са способни да изградят самостоятелни държави са обречени да мигрират.

    07:23 28.05.2026

  • 18 БАРС

    0 0 Отговор
    ДА ВЗЕМАТ ДА ИМ ПООГЛЕДНАТ ПАСПОРТ ТЕ.ОТ КОЙ ГРАД ИДВАТ.ВОЙНАТА Е В ДОНБАС.ВОЙНА В ОСТАНАЛИТЕ ОБЛАСТИ НЯМА.ГАРАНТИРАНО .ЖЕНА МИ Е УКРАИНКА ОТ 30 ГОД.СМЕ ЗАЕДНО.ПРЕДИ ДВЕ СЕДМИЦИ СЕ ВЪРНАХ.ВСИЧКО СИ РАБОТИ .КОЛИТЕ ИМ СЕ УВЕЛИЧИХА СТРАШНО МНОГО.ПРЕДИ ВОЙНАТА НЯМАШЕ ЧАК ТОЛКОВА.БЯХ В ЗАПЪДНА УКРАИНА ЗАЩОТО ТАМ ИМАМЕ АПАРТАМЕНТ ПА И ЖЕНА МИ Е ОТ ТАМ .ЗА ДА ВИ ПИША ТОВА ЗНАЧИ НЯМА НИКАКВА ВОЙНА В ОСТАНАЛИТЕ ОБЛАСТИ ОСВЕН ТИЯ В ДОНБАС.ДА ИМАШЕ ТРЕВОГА В ПОКРАЙНИНИТЕ НА НАШИЯТ 6РАД МИНАЗА ДРОНОВЕ ГЕРАНИ НО ТЕ СИ ОТИДОЗХА ПО НАЗНАЧЕНИЕ ТО .УДАРИЗА В ИВАНО ФРАНКИВСК ЛЕТИЩЕТО И НЕЩО СВЪРЗАНО С АРМИЯТА..ДА НЕ ГОВОРИМ ,СЕ ИМА ЯКО ТЪРСЕНЕ НА ЖИЛИЩА.СТАНАХА ПО СКЪПИ ОТ БЪЛГАРИЯ НИМА КАЗВАШЕ ,СЕ ТОВА Е ВОЙНА.ИЗМИШЛЁТИНИТЕ НА ЗЕ.ТОВА СИ Е ЧИСТО СВО КАКТО КАЗВА ПУТИН.В МОМЕНТА СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ ПАРАЗИТИ В ЕС СИРИЙЦИТЕ В ГЕРМАНИЯ ВСИЧКИ РАБОТЯТ ЗА ЖЕНИТЕ ИМ НЕ ЗНАМ НО МЪЖЕТЕ ИМ ДА.А ОТ УКРИТЕ МНОГО МАЛКО РАБОТЯТ ПРАВЯТ СЕ ДЯВОЛИ.ГЛЕДАТ ДА ВЗЕМАТ ПОМОЩИ И НЯКЪДЕ НА ЧЕРНО ДА РАБОТЯТ ИЛИ ВЪРТЯТ БИЩНЕС ПО ИНТЕРНЕТА ТО ТИК ТОКА ДА ИЗКАРАТ НЕЩО ТА ТАКА ДЕ.ТЕ НЕ БЯГАТ ОТ ВОЙНА А ДА РАБОТЯТ И ДА ПОЛУЧАВАТ ОСОБЕННО ПОМОЩИ В ГЕРМАНИЯ.ЗНАМ МНОГО ДОБРЕ КАК ИМАШЕ УКРАИНЦИ КОИТО ПЪРВО СА ИЗБЯНАЛИ И ТО ОТ КИЕВ В ШВЕЙЦАРИ СТОЯЛИ ТАМ ПО ШЕСТ МЕСЕЦА И КАТО СА РАЗБРАЛИ ,СЕ ПОМОЩИТЕ В ГЕРМАНИЯ СА ПОВЕЧЕ ОСТАВЯТ ШВЕЙЦАРИЯ И СЕ ПРЕСЕЛВАТ В ГЕРМАНИЯ НИМА ТОВА СЕ КАЗВА ЗАЩИТА .ВСИЧКИ ОБРАТНО ТЕ САМО СМУЧАТ ОТ ЕС МНОГО МАЛКО ИМА ДЕТО ИСКАТ ДА ОСТАНАТ ОСТАНАЛИТЕ СЕ ВЪРТЯТ МАКСИМАЛНО КОЛКОТО СЕ МОЖЕ

    07:23 28.05.2026

  • 19 Цяла Германия много защитава Украйна

    0 0 Отговор
    Затова, със здраве да си ги носят, во веки да им лежат на помощите и да ги изсмучат, като чируси на скара ако желаят, на нас от това изобщо не ни дреме 😉

    07:27 28.05.2026

  • 20 Бройката е

    0 0 Отговор
    почти двойна, ако броим и тези които не са се уредили със статут на временна закрила.
    Къде мислите че отишла разликата от население 43 милиона преди и 19 милиона сега?
    По данни около 5-6 милиона са в Русия, 7-8 милиона в анексираните територии, а и дори да прибавим 2-3 милиона избити мъже, сметката не излиза. В Щатите и другаде, са пренебрежимо малко.

    "Общо 4,4 милиона украинци в момента пребивават в Европейския съюз със статут на временна закрила."

    Коментиран от #21

    07:32 28.05.2026

  • 21 Математик

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Бройката е":

    Такива подробности не са писане по обективните медии! Защото не са за пред хора,.. които евромиротворците държат и се надяват, да преджобват още.
    Пак, че и това са им разрешили да напишат.

    07:39 28.05.2026

