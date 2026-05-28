Швеция готви доставка на изтребители Gripen JAS 39 C/D за Украйна
Швеция готви доставка на изтребители Gripen JAS 39 C/D за Украйна

28 Май, 2026 06:14, обновена 28 Май, 2026 06:22 852 30

Към момента броят на самолетите не е известен

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Швеция подготвя доставка на изтребители Gripen JAS 39 C/D за Украйна, като към момента броят на самолетите е неизвестен, съобщава Aftonbladet.

На 28 май премиерът на страната Улф Кристерсон свиква пресконференция. Според информацията, предоставена от Aftonbladet, правителството ще дари на Украйна няколко изтребителя Jas 39 C/D.

Едновременно с това ще започнат преговори за предстоящата продажба на Украйна на допълнителни самолети от модел Jas 39E.

Според данните на медията, Украйна ще плати за самолетите с кредит от Европейския съюз.

Предстои визита на министър-председателят Улф Кристерсон в авиационния парк Упланд в Упсала. Във връзка с посещението ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена новина, свързана с международното сътрудничество в авиационния сектор.

JAS-39 Gripen се позиционира като най-добрият изтребител за борба с Русия. Бившият пилот от шведските въоръжени сили Юси Халметоя заяви, че този изтребител е бил замислен и построен с оглед на сценария за заплаха от руско нападение над Европа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    18 9 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #6, #30

    06:24 28.05.2026

  • 2 Хохо Бохо

    5 7 Отговор
    Туансе пак гори.
    Хо хо хо

    Коментиран от #5

    06:29 28.05.2026

  • 3 име

    16 3 Отговор
    Е ся coрoснята ще се разпени да обяснява за поредното оръжие-чудо в ръцете на некадърните бандери. То не бяха патриоти, хаймарси, леопарди, чаленджъри, ейбрамси, брадлита, ракети сторм шадоу и таурус, джавелини, краваски и немски гаубици, ф16, френски Миражи, дронове с изкуствен интелект, дълги нептуни, розави фламингота, байрактари, израелски лазери и поне още толкова.

    Коментиран от #8

    06:29 28.05.2026

  • 4 Винкело

    12 3 Отговор
    Представете си мазните, доволни физиономии на директорския съвет на тези Грипен. А после - кой има сметка да води война.

    Коментиран от #23

    06:30 28.05.2026

  • 5 верно

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "Хохо Бохо":

    За кой път тази година я унищожават рафинерията в Туапсе? А Купянск защо спряха да го освобождават? Миналата година бандерите пет пъти го освободиха, тази нито веднъж!

    Коментиран от #13

    06:30 28.05.2026

  • 6 оня с коня

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Ако Украйна е руска територия значи в Русия се осъществява Революция при това особено Упорита и Безкомпромисна ,като целта й е да събори Властта на Путин

    Коментиран от #10, #12

    06:31 28.05.2026

  • 7 Интересно

    11 5 Отговор
    Къде ще бъдат дислоцирани тези самолети? Най-сигурното място е в Швеция. В Украйна ще ги дръннат в момента, в който ги докарат.

    06:34 28.05.2026

  • 8 То не беше Киев за два дня

    3 10 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    😂😅😂😅😂😅😂🥳🤡

    Коментиран от #11

    06:34 28.05.2026

  • 9 Хм ММ

    5 7 Отговор
    Тая нощ Крим е станал на мекица.

    06:35 28.05.2026

  • 10 конь!

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Много кратко, бе, конь! Я напиши едно дълго и обстоятелствено ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ. Покажи си пълната липса на интелект!

    06:35 28.05.2026

  • 11 байдан

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "То не беше Киев за два дня":

    Киев за два дня е нищо работа в сравнение с нашия 20 г позор в Афганиста и накрая евакуация по колесниците на самолетите!

    Коментиран от #14

    06:37 28.05.2026

  • 12 Шопо

    8 9 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    В Русия се осъществява гражданска война при това особено Упорита и Безкомпромисна ,като целта и е да събори Властта на марионетката Зеленски.

    06:37 28.05.2026

  • 13 Глас от бункера

    5 8 Отговор

    До коментар #5 от "верно":

    Герасимов превзе Купянск 14 пъти.

    Коментиран от #18

    06:38 28.05.2026

  • 14 Крайцера Москва

    4 9 Отговор

    До коментар #11 от "байдан":

    Като умрелият СССР 10 години в Афганистан.
    😃😃😃

    Коментиран от #16

    06:39 28.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 първая в света

    11 4 Отговор

    До коментар #14 от "Крайцера Москва":

    Друго си е 20 години омазани до ушите в джунглите на Виетнам!

    06:41 28.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 глас от гаража

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Глас от бункера":

    Не е проблем, че го превзема, но нашите галоши защо спряха да го освобождават?!

    06:44 28.05.2026

  • 19 Дон Корлеоне

    3 6 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    06:45 28.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Майор Деянов, на всеки километър

    4 5 Отговор
    Положението на Русия се влошава с всеки изминат ден, гинат хора, горят градове, общежития, деца !!! Виновника за това си прани воаяжи в чужбина плюейки на страданията на народа. Няма ли се намери един доблестен руснак, патриот, който да свърши това недоразумение ?!! ☝️

    06:54 28.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Путин нападна вероломно Украйна.

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "Винкело":

    Нема басма да му цепят

    07:01 28.05.2026

  • 24 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    2 8 Отговор
    Браво, повече умрели ал-каши ще има значи...

    07:01 28.05.2026

  • 25 Антируснак

    2 7 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    Мани ги - скапани рубладжии за смях

    07:02 28.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Територия на държава!!!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Сега тази територия е Украйна !!!
    Погледната исторически картите през времето,
    България има в пъти по- голямо изконно право на претенций
    за СССР територий от колкото Русия днес....!!!
    И защо да мълчим като "Вършавския пакт " отдавна не съществува!!!
    СССР също отдавна не съществува !!!
    Коя Русия , онази която победи Хазарите, с помоща на Волжките Българи
    или тази която със зор избута ВСВ,
    и ако не бяха Англия и САЩ сега щеше да говори немски от Владивосток до Тюринген!!!!

    07:41 28.05.2026