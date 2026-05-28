Швеция готви доставка на изтребители Gripen JAS 39 C/D за Украйна

Швеция подготвя доставка на изтребители Gripen JAS 39 C/D за Украйна, като към момента броят на самолетите е неизвестен, съобщава Aftonbladet.
На 28 май премиерът на страната Улф Кристерсон свиква пресконференция. Според информацията, предоставена от Aftonbladet, правителството ще дари на Украйна няколко изтребителя Jas 39 C/D.
Едновременно с това ще започнат преговори за предстоящата продажба на Украйна на допълнителни самолети от модел Jas 39E.
Според данните на медията, Украйна ще плати за самолетите с кредит от Европейския съюз.
Предстои визита на министър-председателят Улф Кристерсон в авиационния парк Упланд в Упсала. Във връзка с посещението ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена новина, свързана с международното сътрудничество в авиационния сектор.
JAS-39 Gripen се позиционира като най-добрият изтребител за борба с Русия. Бившият пилот от шведските въоръжени сили Юси Халметоя заяви, че този изтребител е бил замислен и построен с оглед на сценария за заплаха от руско нападение над Европа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #6, #30
06:24 28.05.2026
2 Хохо Бохо
Хо хо хо
Коментиран от #5
06:29 28.05.2026
3 име
Коментиран от #8
06:29 28.05.2026
4 Винкело
Коментиран от #23
06:30 28.05.2026
5 верно
До коментар #2 от "Хохо Бохо":За кой път тази година я унищожават рафинерията в Туапсе? А Купянск защо спряха да го освобождават? Миналата година бандерите пет пъти го освободиха, тази нито веднъж!
Коментиран от #13
06:30 28.05.2026
6 оня с коня
До коментар #1 от "Шопо":Ако Украйна е руска територия значи в Русия се осъществява Революция при това особено Упорита и Безкомпромисна ,като целта й е да събори Властта на Путин
Коментиран от #10, #12
06:31 28.05.2026
7 Интересно
06:34 28.05.2026
8 То не беше Киев за два дня
До коментар #3 от "име":😂😅😂😅😂😅😂🥳🤡
Коментиран от #11
06:34 28.05.2026
9 Хм ММ
06:35 28.05.2026
10 конь!
До коментар #6 от "оня с коня":Много кратко, бе, конь! Я напиши едно дълго и обстоятелствено ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ. Покажи си пълната липса на интелект!
06:35 28.05.2026
11 байдан
До коментар #8 от "То не беше Киев за два дня":Киев за два дня е нищо работа в сравнение с нашия 20 г позор в Афганиста и накрая евакуация по колесниците на самолетите!
Коментиран от #14
06:37 28.05.2026
12 Шопо
До коментар #6 от "оня с коня":В Русия се осъществява гражданска война при това особено Упорита и Безкомпромисна ,като целта и е да събори Властта на марионетката Зеленски.
06:37 28.05.2026
13 Глас от бункера
До коментар #5 от "верно":Герасимов превзе Купянск 14 пъти.
Коментиран от #18
06:38 28.05.2026
14 Крайцера Москва
До коментар #11 от "байдан":Като умрелият СССР 10 години в Афганистан.
😃😃😃
Коментиран от #16
06:39 28.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 първая в света
До коментар #14 от "Крайцера Москва":Друго си е 20 години омазани до ушите в джунглите на Виетнам!
06:41 28.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 глас от гаража
До коментар #13 от "Глас от бункера":Не е проблем, че го превзема, но нашите галоши защо спряха да го освобождават?!
06:44 28.05.2026
19 Дон Корлеоне
06:45 28.05.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Майор Деянов, на всеки километър
06:54 28.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Путин нападна вероломно Украйна.
До коментар #4 от "Винкело":Нема басма да му цепят
07:01 28.05.2026
24 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!
07:01 28.05.2026
25 Антируснак
До коментар #20 от "оня с коня":Мани ги - скапани рубладжии за смях
07:02 28.05.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Територия на държава!!!
До коментар #1 от "Шопо":Сега тази територия е Украйна !!!
Погледната исторически картите през времето,
България има в пъти по- голямо изконно право на претенций
за СССР територий от колкото Русия днес....!!!
И защо да мълчим като "Вършавския пакт " отдавна не съществува!!!
СССР също отдавна не съществува !!!
Коя Русия , онази която победи Хазарите, с помоща на Волжките Българи
или тази която със зор избута ВСВ,
и ако не бяха Англия и САЩ сега щеше да говори немски от Владивосток до Тюринген!!!!
07:41 28.05.2026