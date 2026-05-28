Швеция готви доставка на изтребители Gripen JAS 39 C/D за Украйна

Швеция подготвя доставка на изтребители Gripen JAS 39 C/D за Украйна, като към момента броят на самолетите е неизвестен, съобщава Aftonbladet.

На 28 май премиерът на страната Улф Кристерсон свиква пресконференция. Според информацията, предоставена от Aftonbladet, правителството ще дари на Украйна няколко изтребителя Jas 39 C/D.

Едновременно с това ще започнат преговори за предстоящата продажба на Украйна на допълнителни самолети от модел Jas 39E.

Според данните на медията, Украйна ще плати за самолетите с кредит от Европейския съюз.

Предстои визита на министър-председателят Улф Кристерсон в авиационния парк Упланд в Упсала. Във връзка с посещението ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена новина, свързана с международното сътрудничество в авиационния сектор.

JAS-39 Gripen се позиционира като най-добрият изтребител за борба с Русия. Бившият пилот от шведските въоръжени сили Юси Халметоя заяви, че този изтребител е бил замислен и построен с оглед на сценария за заплаха от руско нападение над Европа.