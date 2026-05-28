Службата за сигурност на Украйна задържа свещеник, обвинен в ръководене на руски ракетен удар срещу Одеса

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) задържа свещеник от Украинската православна църква на Московската патриаршия (УПЦ МП), обвинен в ръководене на руски ракетен удар "Искандер" срещу Одеса през март 2024 г., съобщава "Укринформ".
През март 2024 г., въз основа на координати, предоставени от вербувания свещеник от една от църквите на местната епархия на УПЦ МП, руските сили изстреляха две балистични ракети "Искандер-М" по зона за отдих в Одеса.
Първата ракета порази жилищен район и друга гражданска инфраструктура.
Вторият удар бе нанесен на същото място, след като екипи за спешна помощ са пристигнали на мястото на инцидента.
След нападението агентът е информирал руската военна разузнавателна агенция ГРУ за последствията от удара и след това се е укрил, за да избегне разкриване.
Служители на СБУ са установили участието на свещеника в координирането на нападението и са го задържали в дома му.
Разследването е установило, че духовникът първоначално е привлякъл вниманието на руското разузнаване, като е публикувал прокремълски коментари в Telegram канали.
След като е бил вербуван, свещеникът се е движил из града в духовни одежди, маркирайки геолокациите на потенциални цели в Google Maps.
Съобщава се, че е предавал събраната информация чрез чатбот, администриран от сътрудника Серхий Лебедев, който се крие в окупирания Донецк и работи за руското военно разузнаване.
Разследващите също така са установили, че агентът е предоставил координати на позициите на противовъздушната отбрана, защитаващи небето над Одеска област по време на ракетни атаки.
Освен това, духовникът е споделил информация за електрическа подстанция близо до Одеса, включително подробности за нейната система за защита, а по-късно е информирал руското военно разузнаване за последствията от удар по съоръжението.
По време на претърсванията служителите на реда иззели смартфон, използван за събиране на разузнавателна информация и комуникация с ГРУ.
Разследващи от СБУ връчили на заподозрения известие за подозрение по чл. 111, чл. 2 от Наказателния кодекс на Украйна - държавна измяна, извършена по време на военно положение.
Заподозреният остава под стража без право на гаранция и е изправен пред евентуална доживотна присъда с конфискация на имущество.
По-рано съд осъди жител на Днепропетровска област на 15 години затвор за предаване на информация за местонахождението на украинските отбранителни сили и енергийната инфраструктура на руските специални служби.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
до месец се очаква посещение от председателя на европейската комисия и официално признаване от брюксел на автономията на Нова Украйна със столица Нова Одеса (бившата варна)
Нова Украйна ще е със територия 3000 кв км и ще включва градовете от Нова Одеса до Провадия, Айтос, Поморие, Бяла и тяхната водна територия от 900 кв км
Коментиран от #8, #10
08:17 28.05.2026
2 зона за отдих
08:18 28.05.2026
3 беззаконие и фашизъм
Коментиран от #11
08:24 28.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сатана
08:25 28.05.2026
6 Зеленски
Полезно и доходно.
Ха да видят сега кон боб яде ли!
Коментиран от #12, #16, #19
08:25 28.05.2026
7 Е тази
Коментиран от #14
08:26 28.05.2026
8 Реалист
До коментар #1 от "1488":Видях ги тия "украинци" по имената им са си чисти руснаци и грузинец. Точно съвпада с ФСБ специална финансова операция. И Одеса всички казват, че бил руски град.
Коментиран от #13, #15
08:26 28.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Уникален агент
До коментар #3 от "беззаконие и фашизъм":Облечен в свещенически дрехи, обикаля из града, без да привлича внимание..
Тия удариха тъпомера..
08:35 28.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Реалист 1
До коментар #8 от "Реалист":Не лъжи , натовски манипулаторе : " Контекст и дейност на собствениците:Бизнесмените са сред водещите предприемачи в Одеса, Украйна, където КУБ заема позиции в топ 3 на най-големите строителни компании. В Украйна бизнесът им е проверяван от правоприлагащите органи по съмнения за укриване на данъци. На българския пазар край Варна те оперират чрез дъщерни дружества и местни пълномощници от 2022 - 2023г "
Коментиран от #17, #22
08:37 28.05.2026
14 ФАКТ
До коментар #7 от "Е тази":Откъде ще имат ватите сателитни снимки?
08:39 28.05.2026
15 Това са безспорни
До коментар #8 от "Реалист":Факти.
08:40 28.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Летописец
До коментар #13 от "Реалист 1":Украинската строителна компания KYB Corporation (КУБ) , която действа чрез подставени фирми в България е сред големите в У крайна . Заграбват България , а нашите премиери и президенти - натовци мълчат .
08:42 28.05.2026
18 Механик
08:44 28.05.2026
19 Владимир Владимирович съм
До коментар #6 от "Зеленски":Заповядах "Не стреляте по пианиста"
Това обещах на предния израелски премиер казвайки, че зеленски трябва да изживее и види всичко в което се полакоми да играе. А накрая западните служби ще се погрижат за реквиема му.
08:44 28.05.2026
20 Исторически парк
08:47 28.05.2026
21 Всъщност
08:47 28.05.2026
22 Интересно с кого ли играят
До коментар #13 от "Реалист 1":във Варна, че са недосегаеми?
Коментиран от #24
08:50 28.05.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
НО ВСИЧКИ МЕДИИ МЪЛЧАТ🤔❗🤔❗
09:00 28.05.2026
24 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #22 от "Интересно с кого ли играят":Президентство и правителствА да се правят на кьорави - С пАслантическия клуб вероятно : Посолствата , с които "се съгласува" кой да управлява България - козяшко , английско, турско ...
09:04 28.05.2026
25 Тутси.
Коментиран от #31
09:06 28.05.2026
26 Доста съмнително
09:07 28.05.2026
27 Крум Страшни
09:11 28.05.2026
28 Комундел Комунделов
09:15 28.05.2026
29 Ненормални урко фашисти до там ли стигна
09:17 28.05.2026
30 Иларион Будапещенски
Със своите наклонности
Към млади Маджари
И наркотиците ,
Се оказа че живее
Като Олигарх .
Мезонет в Испания със басейн
На брега на морето.
Къща на Женевското Озеро.
Палат в Околностите на Будапеща
Естествено със подкрепата на Орбан.
КГБ АГЕНТИТЕ НА ГУНДЯЕВ
ЖИВЕЯТ СКРОМНО
В ОМРАЗНИЯ ПРОПАДНАЛ ЗАПАД .
ХУБАВИ ЦЕННОСТИ ИМАТ В РПЦ
09:35 28.05.2026
31 ГУНДЯЕВ
До коментар #25 от "Тутси.":Ние в РПЦ само подкрепяме
Убийствата на Православни християни.
Войната я Води
Нашия Фюрер ПУТИН.
09:37 28.05.2026