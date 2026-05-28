Службата за сигурност на Украйна задържа свещеник, обвинен в ръководене на руски ракетен удар срещу Одеса

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) задържа свещеник от Украинската православна църква на Московската патриаршия (УПЦ МП), обвинен в ръководене на руски ракетен удар "Искандер" срещу Одеса през март 2024 г., съобщава "Укринформ".

През март 2024 г., въз основа на координати, предоставени от вербувания свещеник от една от църквите на местната епархия на УПЦ МП, руските сили изстреляха две балистични ракети "Искандер-М" по зона за отдих в Одеса.

Първата ракета порази жилищен район и друга гражданска инфраструктура.

Вторият удар бе нанесен на същото място, след като екипи за спешна помощ са пристигнали на мястото на инцидента.

След нападението агентът е информирал руската военна разузнавателна агенция ГРУ за последствията от удара и след това се е укрил, за да избегне разкриване.

Служители на СБУ са установили участието на свещеника в координирането на нападението и са го задържали в дома му.

Разследването е установило, че духовникът първоначално е привлякъл вниманието на руското разузнаване, като е публикувал прокремълски коментари в Telegram канали.

След като е бил вербуван, свещеникът се е движил из града в духовни одежди, маркирайки геолокациите на потенциални цели в Google Maps.

Съобщава се, че е предавал събраната информация чрез чатбот, администриран от сътрудника Серхий Лебедев, който се крие в окупирания Донецк и работи за руското военно разузнаване.

Разследващите също така са установили, че агентът е предоставил координати на позициите на противовъздушната отбрана, защитаващи небето над Одеска област по време на ракетни атаки.

Освен това, духовникът е споделил информация за електрическа подстанция близо до Одеса, включително подробности за нейната система за защита, а по-късно е информирал руското военно разузнаване за последствията от удар по съоръжението.

По време на претърсванията служителите на реда иззели смартфон, използван за събиране на разузнавателна информация и комуникация с ГРУ.

Разследващи от СБУ връчили на заподозрения известие за подозрение по чл. 111, чл. 2 от Наказателния кодекс на Украйна - държавна измяна, извършена по време на военно положение.

Заподозреният остава под стража без право на гаранция и е изправен пред евентуална доживотна присъда с конфискация на имущество.

По-рано съд осъди жител на Днепропетровска област на 15 години затвор за предаване на информация за местонахождението на украинските отбранителни сили и енергийната инфраструктура на руските специални служби.