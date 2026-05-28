Службата за сигурност на Украйна задържа свещеник, обвинен в ръководене на руски ракетен удар срещу Одеса
Службата за сигурност на Украйна задържа свещеник, обвинен в ръководене на руски ракетен удар срещу Одеса

28 Май, 2026 08:16

Заподозреният остава под стража без право на гаранция и е изправен пред евентуална доживотна присъда с конфискация на имущество

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Службата за сигурност на Украйна (СБУ) задържа свещеник от Украинската православна църква на Московската патриаршия (УПЦ МП), обвинен в ръководене на руски ракетен удар "Искандер" срещу Одеса през март 2024 г., съобщава "Укринформ".

През март 2024 г., въз основа на координати, предоставени от вербувания свещеник от една от църквите на местната епархия на УПЦ МП, руските сили изстреляха две балистични ракети "Искандер-М" по зона за отдих в Одеса.

Първата ракета порази жилищен район и друга гражданска инфраструктура.

Вторият удар бе нанесен на същото място, след като екипи за спешна помощ са пристигнали на мястото на инцидента.

След нападението агентът е информирал руската военна разузнавателна агенция ГРУ за последствията от удара и след това се е укрил, за да избегне разкриване.

Служители на СБУ са установили участието на свещеника в координирането на нападението и са го задържали в дома му.

Разследването е установило, че духовникът първоначално е привлякъл вниманието на руското разузнаване, като е публикувал прокремълски коментари в Telegram канали.

След като е бил вербуван, свещеникът се е движил из града в духовни одежди, маркирайки геолокациите на потенциални цели в Google Maps.

Съобщава се, че е предавал събраната информация чрез чатбот, администриран от сътрудника Серхий Лебедев, който се крие в окупирания Донецк и работи за руското военно разузнаване.

Разследващите също така са установили, че агентът е предоставил координати на позициите на противовъздушната отбрана, защитаващи небето над Одеска област по време на ракетни атаки.

Освен това, духовникът е споделил информация за електрическа подстанция близо до Одеса, включително подробности за нейната система за защита, а по-късно е информирал руското военно разузнаване за последствията от удар по съоръжението.

По време на претърсванията служителите на реда иззели смартфон, използван за събиране на разузнавателна информация и комуникация с ГРУ.

Разследващи от СБУ връчили на заподозрения известие за подозрение по чл. 111, чл. 2 от Наказателния кодекс на Украйна - държавна измяна, извършена по време на военно положение.

Заподозреният остава под стража без право на гаранция и е изправен пред евентуална доживотна присъда с конфискация на имущество.

По-рано съд осъди жител на Днепропетровска област на 15 години затвор за предаване на информация за местонахождението на украинските отбранителни сили и енергийната инфраструктура на руските специални служби.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    22 7 Отговор
    кмета на варна обяви откъсване от бг дьржава и сливане с нововъзниквалата украинска дьржава в местността около исторически парк

    до месец се очаква посещение от председателя на европейската комисия и официално признаване от брюксел на автономията на Нова Украйна със столица Нова Одеса (бившата варна)

    Нова Украйна ще е със територия 3000 кв км и ще включва градовете от Нова Одеса до Провадия, Айтос, Поморие, Бяла и тяхната водна територия от 900 кв км

    Коментиран от #8, #10

    08:17 28.05.2026

  • 2 зона за отдих

    14 3 Отговор
    с вторична детонация

    08:18 28.05.2026

  • 3 беззаконие и фашизъм

    25 10 Отговор
    Това са глупости .Утре всяка служба за сигурност може да ви задържи и да ви обвини ,че координирате марсианците да ви нападнат. Особено пък свещенници,учители и друга по интелигентна част ,която не споделя бандеровските фашистки ценности . Първата работа на евреина е борбата с православните свещенници,тях ще ги задържат и обвиняват в сътрудничество с дявола. Така стоят нещата. За съд, правораздаване и справедливост забравете. при болшевишкия режим, задържането и обвиненията към свещенниците са били поголовни..

    Коментиран от #11

    08:24 28.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сатана

    10 19 Отговор
    Православието служи на Сатаната. Неслучайно името на нашия е Сатанаил.

    08:25 28.05.2026

  • 6 Зеленски

    20 3 Отговор
    Добър номер измистих нали? А казвате, че съм бил само пианист? Всеки който каже дума срещу мене и бандерите ми, го пишем "обвинен в ръководене на руски ракетен удар" и му отнемаме имуществото.
    Полезно и доходно.
    Ха да видят сега кон боб яде ли!

    Коментиран от #12, #16, #19

    08:25 28.05.2026

  • 7 Е тази

    18 5 Отговор
    информация просто изплиска легена. Две години уж разследване на свещеник, уж маркирал целите? Те целите се виждат на сателитни снимки. За глупостта няма давност, тя е завинаги.

    Коментиран от #14

    08:26 28.05.2026

  • 8 Реалист

    8 17 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Видях ги тия "украинци" по имената им са си чисти руснаци и грузинец. Точно съвпада с ФСБ специална финансова операция. И Одеса всички казват, че бил руски град.

    Коментиран от #13, #15

    08:26 28.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Уникален агент

    19 3 Отговор

    До коментар #3 от "беззаконие и фашизъм":

    Облечен в свещенически дрехи, обикаля из града, без да привлича внимание..
    Тия удариха тъпомера..

    08:35 28.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Реалист 1

    16 3 Отговор

    До коментар #8 от "Реалист":

    Не лъжи , натовски манипулаторе : " Контекст и дейност на собствениците:Бизнесмените са сред водещите предприемачи в Одеса, Украйна, където КУБ заема позиции в топ 3 на най-големите строителни компании. В Украйна бизнесът им е проверяван от правоприлагащите органи по съмнения за укриване на данъци. На българския пазар край Варна те оперират чрез дъщерни дружества и местни пълномощници от 2022 - 2023г "

    Коментиран от #17, #22

    08:37 28.05.2026

  • 14 ФАКТ

    3 12 Отговор

    До коментар #7 от "Е тази":

    Откъде ще имат ватите сателитни снимки?

    08:39 28.05.2026

  • 15 Това са безспорни

    0 11 Отговор

    До коментар #8 от "Реалист":

    Факти.

    08:40 28.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Летописец

    17 3 Отговор

    До коментар #13 от "Реалист 1":

    Украинската строителна компания KYB Corporation (КУБ) , която действа чрез подставени фирми в България е сред големите в У крайна . Заграбват България , а нашите премиери и президенти - натовци мълчат .

    08:42 28.05.2026

  • 18 Механик

    0 4 Отговор
    Искам да смуча на Путин.

    08:44 28.05.2026

  • 19 Владимир Владимирович съм

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Зеленски":

    Заповядах "Не стреляте по пианиста"

    Това обещах на предния израелски премиер казвайки, че зеленски трябва да изживее и види всичко в което се полакоми да играе. А накрая западните служби ще се погрижат за реквиема му.

    08:44 28.05.2026

  • 20 Исторически парк

    5 0 Отговор
    Браво! Човекът се е борил срещу евреите и сатанизма!

    08:47 28.05.2026

  • 21 Всъщност

    11 1 Отговор
    Украинският режим , доминиран от група с еврейски произход , като Зеленски , забрани Украинската Православна църква +което не е правил и Хитлер) . Вместо духовниците , Киев си назначи алтернативен синод , за да потуши напрежението .

    08:47 28.05.2026

  • 22 Интересно с кого ли играят

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Реалист 1":

    във Варна, че са недосегаеми?

    Коментиран от #24

    08:50 28.05.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    У нас задържаха БРАТА на Рая Назарян......
    НО ВСИЧКИ МЕДИИ МЪЛЧАТ🤔❗🤔❗

    09:00 28.05.2026

  • 24 Елементарно , бе Уотсън !

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Интересно с кого ли играят":

    Президентство и правителствА да се правят на кьорави - С пАслантическия клуб вероятно : Посолствата , с които "се съгласува" кой да управлява България - козяшко , английско, турско ...

    09:04 28.05.2026

  • 25 Тутси.

    1 2 Отговор
    Точно руската армия в развал,шом я ръководят поповете.

    Коментиран от #31

    09:06 28.05.2026

  • 26 Доста съмнително

    3 0 Отговор
    Еднократен агент преди две години, доста съмнително. Но повод да ограбят човек до шушка "законно".

    09:07 28.05.2026

  • 27 Крум Страшни

    0 3 Отговор
    Война е. Какви доживотни присъди?! На смърт трябва да бъде съден.

    09:11 28.05.2026

  • 28 Комундел Комунделов

    0 2 Отговор
    Да му оскубят брадата, да го завържат за една ракета или дрон и да го върнат в руzия. Няма по-гнусна сган от руската..

    09:15 28.05.2026

  • 29 Ненормални урко фашисти до там ли стигна

    3 1 Отговор
    Стигнах те! Пародия сте урки

    09:17 28.05.2026

  • 30 Иларион Будапещенски

    0 0 Отговор
    Освен че е известен
    Със своите наклонности
    Към млади Маджари
    И наркотиците ,
    Се оказа че живее
    Като Олигарх .

    Мезонет в Испания със басейн
    На брега на морето.
    Къща на Женевското Озеро.

    Палат в Околностите на Будапеща
    Естествено със подкрепата на Орбан.

    КГБ АГЕНТИТЕ НА ГУНДЯЕВ
    ЖИВЕЯТ СКРОМНО
    В ОМРАЗНИЯ ПРОПАДНАЛ ЗАПАД .

    ХУБАВИ ЦЕННОСТИ ИМАТ В РПЦ

    09:35 28.05.2026

  • 31 ГУНДЯЕВ

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Тутси.":

    Ние в РПЦ само подкрепяме

    Убийствата на Православни християни.

    Войната я Води

    Нашия Фюрер ПУТИН.

    09:37 28.05.2026

