САЩ започват операция за разчистване на ирански мини в Ормузкия проток

Американският военноморски флот започва критична операция в Ормузкия проток, насочена към откриване и унищожаване на ирански морски мини, които застрашават световната търговия и енергийните доставки, съобщава „Политико“, цитирано от News.bg.

Според американското разузнаване Иран все още разполага с хиляди мини, като има данни, че част от тях вече са поставени във водите на протока. Дори самата заплаха доведе до почти пълно спиране на търговския трафик и сътресения на енергийните пазари.

Над дузина военни кораби на САЩ вече са разположени в региона, като основната им задача е не само да прилагат блокадата срещу иранското корабоплаване, но и да действат като миночистачи чрез използване на кораби, хеликоптери и подводни дронове.

Командирът на CENTCOM адмирал Брад Купър заяви, че вече се работи по създаване на нови безопасни маршрути за корабоплаване, които ще бъдат споделени с търговските оператори.

Експерти отбелязват, че разчистването на мини е изключително сложен и продължителен процес, като зоните могат бързо да бъдат минирани отново. Въпреки това новите технологии, включително подводни дронове със сонар, могат да ускорят операцията.

Очаква се допълнителни американски сили да се присъединят към мисията, като общото военно присъствие на САЩ в региона може да надхвърли 20 кораба в близките дни.