САЩ започват операция за разчистване на ирански мини в Ормузкия проток

Американският военноморски флот започва критична операция в Ормузкия проток, насочена към откриване и унищожаване на ирански морски мини, които застрашават световната търговия и енергийните доставки, съобщава „Политико“, цитирано от News.bg.
Според американското разузнаване Иран все още разполага с хиляди мини, като има данни, че част от тях вече са поставени във водите на протока. Дори самата заплаха доведе до почти пълно спиране на търговския трафик и сътресения на енергийните пазари.
Над дузина военни кораби на САЩ вече са разположени в региона, като основната им задача е не само да прилагат блокадата срещу иранското корабоплаване, но и да действат като миночистачи чрез използване на кораби, хеликоптери и подводни дронове.
Командирът на CENTCOM адмирал Брад Купър заяви, че вече се работи по създаване на нови безопасни маршрути за корабоплаване, които ще бъдат споделени с търговските оператори.
Експерти отбелязват, че разчистването на мини е изключително сложен и продължителен процес, като зоните могат бързо да бъдат минирани отново. Въпреки това новите технологии, включително подводни дронове със сонар, могат да ускорят операцията.
Очаква се допълнителни американски сили да се присъединят към мисията, като общото военно присъствие на САЩ в региона може да надхвърли 20 кораба в близките дни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
12:26 16.04.2026
2 Българин
Ядрена държава няма как да загуби война, а тези които ги предизвикват, рискуват пълно унищожение. Да сме благодарни, че Тръмп е толкова търпелив!
12:27 16.04.2026
3 Капитан Тръмп Спароу
12:27 16.04.2026
4 Копеек
До коментар #2 от "Българин":Радвай се,че Путин ви търпи още.
12:28 16.04.2026
5 Не ми пука,че САЩ страдат от...
Ами ми пука,че покрай тях и ние страдаме-увеличение цените на горивата,а от там и на всички стоки...!
12:30 16.04.2026
6 Боруна Лом
12:30 16.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Същото папагалеше ...
До коментар #2 от "Българин":...и за Путин и за Русия...?!
12:31 16.04.2026
9 Е как така...,,САЩ разчистват"...?!
Вече не ме интересува Ормузкият проток!
Ние си имаме достатъчно петрол!
Да се оправят,ние се оттегляме!"...?!?!
12:34 16.04.2026
10 Вече е безинтересно
12:35 16.04.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Кратко, точно и ясно❗
12:37 16.04.2026
12 Печели той Тръмп...?!
До коментар #3 от "Капитан Тръмп Спароу":Печели омразата на цял свят...!
12:38 16.04.2026
13 Ха ха
До коментар #4 от "Копеек":Бункерния това му остана - да търпи унижен ежедневните бомбандировки от страна на ВСУ.
САЩ изгубиха 13 убити и 300 ранени, Пуся над 1 милион при Кабзон.
В добавка САЩ не я бомбят , а Рашката всеки ден и по много.
12:43 16.04.2026
14 Ормуза
12:44 16.04.2026
15 Моряка
До коментар #2 от "Българин":Ти ако си българин,аз съм минзухар.Или даже лале.Холандско.Цените на всичко хвръкнаха поради шизофренията на Тръмп.И да му благодарим?Ако считаш псувнята за благодарност,може.....
12:45 16.04.2026
16 Пък ЗеленияС0пол
До коментар #13 от "Ха ха":загуби 3 млн., унижен, дрогирани и прееееееан.
12:45 16.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 оня с коня
До коментар #9 от "Е как така...,,САЩ разчистват"...?!":Вярно е че Тръмп така каза,но това беше ШЕГА!Вие русофилстващите обаче си нямате и Грам Чувство за хумор и приемате всичко дословно.И изобщо кво ли ви разбират тиквите от духова музика...
12:49 16.04.2026
19 Швейк
13:17 16.04.2026
20 ОБЕКТИВЕН
13:17 16.04.2026
21 пишеше
13:33 16.04.2026