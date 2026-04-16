САЩ започват операция за разчистване на ирански мини в Ормузкия проток

САЩ започват операция за разчистване на ирански мини в Ормузкия проток

16 Април, 2026 12:24 1 364 21

Американският флот търси безопасни маршрути на фона на риск за глобалната енергийна търговия

САЩ започват операция за разчистване на ирански мини в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският военноморски флот започва критична операция в Ормузкия проток, насочена към откриване и унищожаване на ирански морски мини, които застрашават световната търговия и енергийните доставки, съобщава „Политико“, цитирано от News.bg.

Според американското разузнаване Иран все още разполага с хиляди мини, като има данни, че част от тях вече са поставени във водите на протока. Дори самата заплаха доведе до почти пълно спиране на търговския трафик и сътресения на енергийните пазари.

Над дузина военни кораби на САЩ вече са разположени в региона, като основната им задача е не само да прилагат блокадата срещу иранското корабоплаване, но и да действат като миночистачи чрез използване на кораби, хеликоптери и подводни дронове.

Командирът на CENTCOM адмирал Брад Купър заяви, че вече се работи по създаване на нови безопасни маршрути за корабоплаване, които ще бъдат споделени с търговските оператори.

Експерти отбелязват, че разчистването на мини е изключително сложен и продължителен процес, като зоните могат бързо да бъдат минирани отново. Въпреки това новите технологии, включително подводни дронове със сонар, могат да ускорят операцията.

Очаква се допълнителни американски сили да се присъединят към мисията, като общото военно присъствие на САЩ в региона може да надхвърли 20 кораба в близките дни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хехе

    28 1 Отговор
    аятоласите кВо викат по въпроса???

    12:26 16.04.2026

  • 2 Българин

    8 43 Отговор
    Мир може да има, само и единствено, когато всички условия на Тръмп и на Израел бъдат изпълнени!
    Ядрена държава няма как да загуби война, а тези които ги предизвикват, рискуват пълно унищожение. Да сме благодарни, че Тръмп е толкова търпелив!

    Коментиран от #4, #7, #8, #15

    12:27 16.04.2026

  • 3 Капитан Тръмп Спароу

    26 1 Отговор
    Иска и от Ормузкия проток да печели.

    Коментиран от #12

    12:27 16.04.2026

  • 4 Копеек

    30 5 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Радвай се,че Путин ви търпи още.

    Коментиран от #13

    12:28 16.04.2026

  • 5 Не ми пука,че САЩ страдат от...

    24 2 Отговор
    ...безразсъдната си политика...!
    Ами ми пука,че покрай тях и ние страдаме-увеличение цените на горивата,а от там и на всички стоки...!

    12:30 16.04.2026

  • 6 Боруна Лом

    19 3 Отговор
    ОБОРА СЪЗДАВА НЕРАЗБОРИИТЕ, ПОСЛЕ ДРУГ ДА МУ ГИ ОПРАВЯ!

    12:30 16.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Същото папагалеше ...

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    ...и за Путин и за Русия...?!

    12:31 16.04.2026

  • 9 Е как така...,,САЩ разчистват"...?!

    18 1 Отговор
    Та нали Тръмп каза-
    Вече не ме интересува Ормузкият проток!
    Ние си имаме достатъчно петрол!
    Да се оправят,ние се оттегляме!"...?!?!

    Коментиран от #18

    12:34 16.04.2026

  • 10 Вече е безинтересно

    12 0 Отговор
    Знаем пропагтна война на Фащ.

    12:35 16.04.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор
    Чарли Чаплин има един филм "Хлапето"❗
    Кратко, точно и ясно❗

    12:37 16.04.2026

  • 12 Печели той Тръмп...?!

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Капитан Тръмп Спароу":

    Печели омразата на цял свят...!

    Коментиран от #17

    12:38 16.04.2026

  • 13 Ха ха

    4 13 Отговор

    До коментар #4 от "Копеек":

    Бункерния това му остана - да търпи унижен ежедневните бомбандировки от страна на ВСУ.
    САЩ изгубиха 13 убити и 300 ранени, Пуся над 1 милион при Кабзон.
    В добавка САЩ не я бомбят , а Рашката всеки ден и по много.

    Коментиран от #16

    12:43 16.04.2026

  • 14 Ормуза

    14 1 Отговор
    В 7 часа Оварям в 9 затварям11 отварям окончателно протока в в 12 почвам да чистя мините в 1 се прегръщаме с Си джин ким сен в2часа Пак затварям защото китаеца не гое прегърнал както трябва,след 5часа съм уморен че много работа свърших днес и сядам да пийна една ракийка с мезе от бял прах.До утре!

    12:44 16.04.2026

  • 15 Моряка

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Ти ако си българин,аз съм минзухар.Или даже лале.Холандско.Цените на всичко хвръкнаха поради шизофренията на Тръмп.И да му благодарим?Ако считаш псувнята за благодарност,може.....

    12:45 16.04.2026

  • 16 Пък ЗеленияС0пол

    10 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ха":

    загуби 3 млн., унижен, дрогирани и прееееееан.

    12:45 16.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 оня с коня

    2 7 Отговор

    До коментар #9 от "Е как така...,,САЩ разчистват"...?!":

    Вярно е че Тръмп така каза,но това беше ШЕГА!Вие русофилстващите обаче си нямате и Грам Чувство за хумор и приемате всичко дословно.И изобщо кво ли ви разбират тиквите от духова музика...

    12:49 16.04.2026

  • 19 Швейк

    5 0 Отговор
    Свръхсекретно съобщение до Пентагона : Разминирането се извършва успеш....💥💥💥💥💥

    13:17 16.04.2026

  • 20 ОБЕКТИВЕН

    2 1 Отговор
    Първо, "критичен" в оригинала на английски език има и друго значение, което в превода е спорно. Научете се да превеждате!!! Второ, как си представяте американски военни кораби да влязат в Ормузкия проток??? Ама вие сериозно ли? И после ще излязат невредими, а? Трето, вие сигурни ли сте, че мините постоянно са на достъп на повърхността на морето? Да не би да се показват само при нужда, а? Я проверете... ДОБРЕ ДЕ, НАЛИ СТЕ ХПОТИВ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ! Или щом идва от Новия брат, всичко може...

    13:17 16.04.2026

  • 21 пишеше

    0 1 Отговор
    накъде, че са към 5 хиляди мини , бая чистене ще падне 🛃 трилиони изхарчени за лудостта на двама тотално от качени

    13:33 16.04.2026