Пакистан тества нова противокорабна ракета, изстреляна от кораб

16 Април, 2026 14:37 621 2

Исламабад отчита „висока точност“ и усъвършенствани възможности на новата система

Пакистан тества нова противокорабна ракета, изстреляна от кораб - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пакистан обяви успешен тест на нова противокорабна ракета, изстрелвана от кораб, разработена в страната, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Според военните ракетата е поразила целта си с висока точност и на голямо разстояние по време на учение с реални боеприпаси, на което са присъствали началникът на Генералния щаб на Военноморските сили адмирал Навид Ашраф и участващи в програмата инженери и учени.

Новата система включва подобрена система за насочване и по-висока маневреност, като според изявлението на армията е способна да избягва заплахи и да поразява цели с висока прецизност.

Военноморските сили на Пакистан посочват, че тестът демонстрира способността на страната да поддържа „надеждно възпиращо присъствие“ в морето и да укрепва морската сигурност в региона.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Цвете

    1 0 Отговор
    НЯМА ЛИ СТОП НА ОРЪЖИЕТО НЕЗАВИСИМО ОТ КОЙ КРАЙ НА СВЕТА Е? СПРЕТЕ СЕ, МАХАЙТЕ СЕ С ВАШИТЕ ОДИОТЩИНИ.🙊🙈🙉👎🫦

    Коментиран от #2

    15:30 16.04.2026

  • 2 има

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цвете":

    как да няма. Правим атомна война и после няколко милиона години поне няма да има оръжия. Така ще бъдеш ли доволна?

    15:57 16.04.2026