Пакистан тества нова противокорабна ракета, изстреляна от кораб

Пакистан обяви успешен тест на нова противокорабна ракета, изстрелвана от кораб, разработена в страната, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Според военните ракетата е поразила целта си с висока точност и на голямо разстояние по време на учение с реални боеприпаси, на което са присъствали началникът на Генералния щаб на Военноморските сили адмирал Навид Ашраф и участващи в програмата инженери и учени.
Новата система включва подобрена система за насочване и по-висока маневреност, като според изявлението на армията е способна да избягва заплахи и да поразява цели с висока прецизност.
Военноморските сили на Пакистан посочват, че тестът демонстрира способността на страната да поддържа „надеждно възпиращо присъствие“ в морето и да укрепва морската сигурност в региона.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цвете
Коментиран от #2
15:30 16.04.2026
2 има
До коментар #1 от "Цвете":как да няма. Правим атомна война и после няколко милиона години поне няма да има оръжия. Така ще бъдеш ли доволна?
15:57 16.04.2026