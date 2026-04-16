Пакистан тества нова противокорабна ракета, изстреляна от кораб

Пакистан обяви успешен тест на нова противокорабна ракета, изстрелвана от кораб, разработена в страната, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Според военните ракетата е поразила целта си с висока точност и на голямо разстояние по време на учение с реални боеприпаси, на което са присъствали началникът на Генералния щаб на Военноморските сили адмирал Навид Ашраф и участващи в програмата инженери и учени.

Новата система включва подобрена система за насочване и по-висока маневреност, като според изявлението на армията е способна да избягва заплахи и да поразява цели с висока прецизност.

Военноморските сили на Пакистан посочват, че тестът демонстрира способността на страната да поддържа „надеждно възпиращо присъствие“ в морето и да укрепва морската сигурност в региона.