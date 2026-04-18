Новини
Свят »
САЩ »
САЩ отново разрешиха сделки с натоварения на танкери руски петрол

18 Април, 2026 05:13, обновена 18 Април, 2026 05:21

  • сащ-
  • русия-
  • петрол-
  • кораби-
  • иран-
  • сделки

Мярката важи до 16 май, от лиценза е изваден Иран

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ временно отмениха санкциите върху продажбата на руски суров петрол и петролни продукти, натоварени на плавателни съдове, до 17 април 2026 г., става ясно от публикация на сайта на Министерството на финансите на САЩ.

Отмяната е валидна до 16 май 2026 г. Тя не се прилага за транзакции и дейности, свързани с Иран, иранското правителство или стоки и услуги с ирански произход.

Временният лиценз на Министерството на финансите на САЩ, който позволяваше сделки с руски суров петрол и петролни продукти, натоварени на плавателни съдове до 12 март, беше валиден до 11 април и не беше удължен. Politico свърза това с възстановяването на санкциите срещу руския петрол.

В сряда, 15 април, министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че Съединените щати не планират да подновяват лицензите, които временно позволяваха закупуването на руски и ирански петрол без риск от вторични ограничения.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт също изрази съмнения относно удължаването на тези мерки. Той отбеляза, че облекчаването е широкообхватно и посочи ниската вероятност за неговото удължаване.

На 15 април прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков съобщи за „умерено увеличение“ на приходите от петрол на фона на конфликта в Близкия изток, отбелязвайки, че тези суми не са критични нито за бюджета, нито за икономиката на страната като цяло.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    25 4 Отговор
    Сделките с петрол не са спирали, но обора отново бил ги разрешил, смЕх.

    Коментиран от #8

    05:24 18.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    26 2 Отговор
    Евреите в САЩ и Русия правят пачки а ЕС плаща.

    05:35 18.04.2026

  • 3 Всяка

    29 0 Отговор
    сутрин Тръмп разрешава на слънцето да изгрее и всяка вечер му заповядва да залезе

    05:35 18.04.2026

  • 4 Kaлпазанин

    25 0 Отговор
    Светът стана като че ли живеем в некав комикс ,а човешкия живот не струва нищо

    Коментиран от #7

    05:47 18.04.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 4 Отговор
    Как е санкциите действат ли🤔❓
    Кво става със забраната на Раша да продава петрол 🤔
    Забрана, ама можело под 60$🤔
    Можело под 60$, а сега може и за 120$😀😀😀❗

    Коментиран от #15

    06:02 18.04.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 2 Отговор
    А нещо за ПЕТРОДОЛАРА чува ли се❓
    Че май вече ПЕТРОЛА НА го бастиса🤔❗

    Коментиран от #14

    06:04 18.04.2026

  • 7 Мурка

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    важното е че е ДЕМОКРАТИЧЕН

    06:08 18.04.2026

  • 8 ала-бала

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Войната не е свършила.
    В района има струпани огромна огнева мощ и пехотинци.
    Не вярвайте на моментни изблици в копи-фейк медии.

    06:16 18.04.2026

  • 9 ГОЛЕМ СМЕХ

    12 3 Отговор
    САЩ РАЗРЕШИХА НА РУСИЯ....

    06:32 18.04.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 6 Отговор
    Отмяната е валидна до 16 май 2026 г. Тя не се прилага за транзакции и дейности, свързани с Иран, иранското правителство или стоки и услуги с ирански произход.
    Аятоласите пак прецакани.

    06:39 18.04.2026

  • 11 Доналд Тръмп, президент

    3 9 Отговор
    Нека руската ни колония живне малко, да не колабира без време !!! Има подписва Капитуляция и тлъста Репарация, таваришчи ☝️

    06:39 18.04.2026

  • 12 ТРЪМП СТРАШНИИ

    4 4 Отговор
    Пак отпусна примката около Путин

    06:40 18.04.2026

  • 13 Роберт Мадяр е забранил руския петрол

    2 9 Отговор
    45% от руските експортни терминали горят. Дроновете на Мадяр контролират износа.

    06:51 18.04.2026

  • 14 Петродолар

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Петродолар (или нефтодолар) е термин, описващ щатските долари, получени от държави износителки на петрол в замяна на продажбата на суров петрол. Системата е в основата на глобалното господство на долара и американското финансово влияние от 70-те години на миналия век до днес.

    Основни аспекти на системата:
    Произход: Създадена чрез споразумения между САЩ и Саудитска Арабия през 1974 г., според които петролът се ценообразува и търгува изключително в щатски долари.
    Рециклиране на петродолари: Държавите износителки (особено от ОПЕК) инвестират излишните си долари обратно в американската икономика, най-вече чрез закупуване на държавни ценни книжа на САЩ.
    Глобално търсене: Тъй като всяка страна се нуждае от петрол, тя трябва да поддържа резерви в щатски долари, което подкрепя високия курс и стабилност на валутата.

    07:26 18.04.2026

  • 15 Ново пет

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Текущи нива на Urals: В средата на април 2026 г. цената на руския суров петрол отчита стабилни нива над тавана на Г-7, като според Дневник цените са достигнали около $76 за барел при доставка от руски пристанища (FOB).
    Регионални разлики (Индия): Поради специфични пазарни условия и облекчаване на санкциите, цената на руския петрол за индийския пазар е достигнала близо $100 за барел през март и април 2026 г., сочат данни на Mediapool и Bloomberg.

    07:31 18.04.2026

  • 16 ТРЪМП СТРАШНИИ

    0 3 Отговор
    Путин да ми прати прошение,за позволение, да търгува с газ.

    Коментиран от #18

    07:42 18.04.2026

  • 17 Сийка

    2 2 Отговор
    Агент Краснов, Sir!!

    08:20 18.04.2026

  • 18 пука му на Путин

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "ТРЪМП СТРАШНИИ":

    Πo дaнни oт eнepгийнaтa ĸoмпaния Еnаgáѕ, минaлия мeceц Иcпaния e зaĸyпилa oт Pycия eĸвивaлeнтa нa 9 807 GWh LNG (26,1% oт oбщия oбeм), ĸoeтo e нaд двoйнo пoвeчe oт мapт 2025 г. (4 393 GWh).

    Коментиран от #20

    08:24 18.04.2026

  • 19 Дии

    4 0 Отговор
    Таваришч Тръмп руский человек.

    08:41 18.04.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 5 Отговор

    До коментар #18 от "пука му на Путин":

    Нещо Газпром не са чува напоследък. Американците ша му гушнат активите в Европа....

    08:44 18.04.2026

  • 21 Край

    5 1 Отговор
    Пишат заглавието така все едно САЩ разрешават на Русия да продава петрол. Нищо подобно САЩ НЕ могат да забраняват нищо на Русия. САЩ забраняват на васалите си да купуват руски петрол. Суверените държави си купуват от когото си искат и каквото си искат.

    Коментиран от #23

    09:45 18.04.2026

  • 22 Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО

    0 3 Отговор
    За Тех става въпрос и ИРАН...но с това РАЗРЕШЕНИЕ от САЩ, Путин е жестоко унижен.
    .

    10:04 18.04.2026

  • 23 Ново пет

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Край":

    Главния редактор е написал статията. Той да ти обясни.

    10:05 18.04.2026

  • 24 Григор

    2 1 Отговор
    "САЩ отново разрешиха сделки с натоварения на танкери руски петрол"
    САЩ разрешиха, а европейците се правят на недосегаеми и велики. Докога? Докато икономиката тотално се срине. Вижте какво става по бензиностанциите, вижте какво казват и защо протестират производителите на зърно. Човек трябва да има два грама мозък в главата си, за да съобрази, че Русия може да помогне и с нефт, и с газ, и с торове на приемливи цени!

    12:28 18.04.2026

  • 25 Да бе!

    1 0 Отговор
    Агент Краснов си знае работата-винаги в служба на Кремъл.

    14:43 18.04.2026