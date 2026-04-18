САЩ временно отмениха санкциите върху продажбата на руски суров петрол и петролни продукти, натоварени на плавателни съдове, до 17 април 2026 г., става ясно от публикация на сайта на Министерството на финансите на САЩ.

Отмяната е валидна до 16 май 2026 г. Тя не се прилага за транзакции и дейности, свързани с Иран, иранското правителство или стоки и услуги с ирански произход.

Временният лиценз на Министерството на финансите на САЩ, който позволяваше сделки с руски суров петрол и петролни продукти, натоварени на плавателни съдове до 12 март, беше валиден до 11 април и не беше удължен. Politico свърза това с възстановяването на санкциите срещу руския петрол.

В сряда, 15 април, министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че Съединените щати не планират да подновяват лицензите, които временно позволяваха закупуването на руски и ирански петрол без риск от вторични ограничения.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт също изрази съмнения относно удължаването на тези мерки. Той отбеляза, че облекчаването е широкообхватно и посочи ниската вероятност за неговото удължаване.

На 15 април прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков съобщи за „умерено увеличение“ на приходите от петрол на фона на конфликта в Близкия изток, отбелязвайки, че тези суми не са критични нито за бюджета, нито за икономиката на страната като цяло.