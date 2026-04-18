"САЩ отново разрешиха сделки с натоварения на танкери руски петрол"

САЩ временно отмениха санкциите върху продажбата на руски суров петрол и петролни продукти, натоварени на плавателни съдове, до 17 април 2026 г., става ясно от публикация на сайта на Министерството на финансите на САЩ.
Отмяната е валидна до 16 май 2026 г. Тя не се прилага за транзакции и дейности, свързани с Иран, иранското правителство или стоки и услуги с ирански произход.
Временният лиценз на Министерството на финансите на САЩ, който позволяваше сделки с руски суров петрол и петролни продукти, натоварени на плавателни съдове до 12 март, беше валиден до 11 април и не беше удължен. Politico свърза това с възстановяването на санкциите срещу руския петрол.
В сряда, 15 април, министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че Съединените щати не планират да подновяват лицензите, които временно позволяваха закупуването на руски и ирански петрол без риск от вторични ограничения.
Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт също изрази съмнения относно удължаването на тези мерки. Той отбеляза, че облекчаването е широкообхватно и посочи ниската вероятност за неговото удължаване.
На 15 април прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков съобщи за „умерено увеличение“ на приходите от петрол на фона на конфликта в Близкия изток, отбелязвайки, че тези суми не са критични нито за бюджета, нито за икономиката на страната като цяло.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
05:24 18.04.2026
4 Kaлпазанин
Коментиран от #7
05:47 18.04.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Кво става със забраната на Раша да продава петрол 🤔
Забрана, ама можело под 60$🤔
Можело под 60$, а сега може и за 120$😀😀😀❗
Коментиран от #15
06:02 18.04.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Че май вече ПЕТРОЛА НА го бастиса🤔❗
Коментиран от #14
06:04 18.04.2026
7 Мурка
До коментар #4 от "Kaлпазанин":важното е че е ДЕМОКРАТИЧЕН
06:08 18.04.2026
8 ала-бала
До коментар #1 от "хехе":Войната не е свършила.
В района има струпани огромна огнева мощ и пехотинци.
Не вярвайте на моментни изблици в копи-фейк медии.
06:16 18.04.2026
10 ГОЛЕМ СМЕХ
Аятоласите пак прецакани.
06:39 18.04.2026
14 Петродолар
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Петродолар (или нефтодолар) е термин, описващ щатските долари, получени от държави износителки на петрол в замяна на продажбата на суров петрол. Системата е в основата на глобалното господство на долара и американското финансово влияние от 70-те години на миналия век до днес.
Основни аспекти на системата:
Произход: Създадена чрез споразумения между САЩ и Саудитска Арабия през 1974 г., според които петролът се ценообразува и търгува изключително в щатски долари.
Рециклиране на петродолари: Държавите износителки (особено от ОПЕК) инвестират излишните си долари обратно в американската икономика, най-вече чрез закупуване на държавни ценни книжа на САЩ.
Глобално търсене: Тъй като всяка страна се нуждае от петрол, тя трябва да поддържа резерви в щатски долари, което подкрепя високия курс и стабилност на валутата.
07:26 18.04.2026
15 Ново пет
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Текущи нива на Urals: В средата на април 2026 г. цената на руския суров петрол отчита стабилни нива над тавана на Г-7, като според Дневник цените са достигнали около $76 за барел при доставка от руски пристанища (FOB).
Регионални разлики (Индия): Поради специфични пазарни условия и облекчаване на санкциите, цената на руския петрол за индийския пазар е достигнала близо $100 за барел през март и април 2026 г., сочат данни на Mediapool и Bloomberg.
07:31 18.04.2026
18 пука му на Путин
До коментар #16 от "ТРЪМП СТРАШНИИ":Πo дaнни oт eнepгийнaтa ĸoмпaния Еnаgáѕ, минaлия мeceц Иcпaния e зaĸyпилa oт Pycия eĸвивaлeнтa нa 9 807 GWh LNG (26,1% oт oбщия oбeм), ĸoeтo e нaд двoйнo пoвeчe oт мapт 2025 г. (4 393 GWh).
Коментиран от #20
08:24 18.04.2026
20 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #18 от "пука му на Путин":Нещо Газпром не са чува напоследък. Американците ша му гушнат активите в Европа....
08:44 18.04.2026
24 Григор
САЩ разрешиха, а европейците се правят на недосегаеми и велики. Докога? Докато икономиката тотално се срине. Вижте какво става по бензиностанциите, вижте какво казват и защо протестират производителите на зърно. Човек трябва да има два грама мозък в главата си, за да съобрази, че Русия може да помогне и с нефт, и с газ, и с торове на приемливи цени!
12:28 18.04.2026
