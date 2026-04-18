Новини
Свят »
Русия »
Кирил Дмитриев прогнозира "истерия" в ЕС и Лондон, след като САЩ отново разрешиха сделките с руски петрол

18 Април, 2026 06:27, обновена 18 Април, 2026 06:38 4 149 38

  • русия-
  • сащ-
  • кирил дмитриев-
  • петрол-
  • санкции

Той отбеляза, че Русия продължава да взаимодейства със Съединените щати по икономически и енергийни въпроси

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След като рано тази сутрин САЩ разрешиха продажбата, транспортирането и разтоварването на петрол и петролни продукти с руски произход, натоварени на танкери преди 17 април, реакцията на Москва не закъсня.

Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, отбеляза, че мярката се отнася до над 100 милиона барела суров петрол в транзит.

„Съединените щати разрешиха сделки с руски петрол, натоварен на танкери, до 17 април. Документът е валиден до 16 май. По този начин, въпреки активната политическа съпротива, премахването на санкциите върху руския петрол е удължено“, написа той в своя Telegram канал.

Той отбеляза, че Русия продължава да взаимодейства със Съединените щати по икономически и енергийни въпроси.

"Все повече държави, включително САЩ, разбират системно важната роля на руския петрол и газ за световната икономическа стабилност“, написа още той.

Дмитриев подчерта, че санкциите срещу Русия са неефективни и разрушителни, а удължаването на срока на тяхното премахване от страна на Съединените щати върху руския петрол ще предизвикат "безпокойство и истерия" в ЕС и Великобритания.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 63 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТРЪМП СТРАШНИИ

    17 48 Отговор
    Сащ РАЗРЕШИХА на Путин....не слушка ли, пак ша има забрани.

    06:42 18.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    36 18 Отговор
    Евреите в САЩ и Русия правят пачки а ЕС плаща.

    06:43 18.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факти

    29 12 Отговор
    Кирил Дмитриев прогнозира "истерия" в ЕССР и Лондон, след като САЩ отново разрешиха сделките с руски петрол

    06:50 18.04.2026

  • 7 Юрий

    20 23 Отговор
    Американците ще си платят за игричките.
    Европа осъзна че са стадо уфсье.
    Световният ред вече не струва нищо.
    Сега ни чакат безкрайни войни.
    България е наред.

    Коментиран от #37

    06:51 18.04.2026

  • 8 Ние

    32 7 Отговор
    също сме от "истеричните" !

    06:52 18.04.2026

  • 9 Мурка

    11 8 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    ДВЕ ПЪТЕКИ И Е ОК

    06:52 18.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Скъсала се е русия от взаимодействие

    17 21 Отговор
    Каквото ѝ разрешат това прави.

    07:00 18.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кухоглава копейка

    10 21 Отговор
    Ще се мриееее бе боклууук!

    07:17 18.04.2026

  • 14 Дон Корлеоне

    10 12 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    07:30 18.04.2026

  • 15 Лапуркайте бе

    8 8 Отговор
    Блатари.

    07:34 18.04.2026

  • 16 гост

    7 5 Отговор
    Нещо много се напъва Жирафа...всички разбрахме че САЩ не е това което беше десетки години....аи тях не ги бърка,те са далеч от Матушката...

    07:47 18.04.2026

  • 17 ТРЪМП СТРАШНИИ

    13 16 Отговор
    САЩ РАЗРЕШИ НА РУСИЯ..такова унижение за Путин никога не е имало.

    Коментиран от #34, #38

    07:57 18.04.2026

  • 18 Тома

    17 8 Отговор
    Евродж.искат петрола да стане 200 долара барела и затова са в истерия.Винаги работят против народите си от Е.С.

    08:04 18.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 За сведение

    7 4 Отговор
    Израел е основан със съгласието на СССР. Със съгласието на РФ може да бъде основана Източна Румелия и Черноморски вилает. Никога преди в историята Русия и Турция не са имали такива приятелски отношения.

    08:24 18.04.2026

  • 21 През

    8 6 Отговор
    очилата ли видя тая истерия ?

    08:26 18.04.2026

  • 22 Тоя

    9 11 Отговор
    Тоя глист пак е изпълзял. С разрешение.

    08:30 18.04.2026

  • 23 Въпрос

    11 8 Отговор
    Когато башибозука започне да коли българите, накъде ще побегнат? Към Европа или към Украйна? Дали Европа ще ни приеме като бежанци?

    08:31 18.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Радини вълнения

    7 14 Отговор
    Дмитриев, не бързай да се радваш! В дългосрочен план Московията върви към своя закономерен крах!

    Коментиран от #29

    08:57 18.04.2026

  • 26 Васил

    7 9 Отговор
    Може да са разрешили сделки ама купувачи йок!

    Коментиран от #28

    09:07 18.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Трумп им отменя санкциите

    4 6 Отговор
    Украйна им налага нови. Това е системата.

    Коментиран от #32

    09:40 18.04.2026

  • 32 Ха ХаХа

    9 3 Отговор

    До коментар #31 от "Трумп им отменя санкциите":

    Украйна може да ги налага на Марко Тотев и на Гюро Мангалескоф

    10:06 18.04.2026

  • 33 Вижте кво!

    5 12 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш враг!!!

    10:12 18.04.2026

  • 34 не може да бъде

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "ТРЪМП СТРАШНИИ":

    В решението на САЩ да удължат времето за продажба на руски петрол без санкции разбира се има известно унижение...но дайте да видим какво стои зад това унижение ...ето в статията е написано че има за продажба 100 млн.барела руски петрол -това са 8-10 млрд.$ по текущи средни цени ...а според руски медии не става дума за 100 млн.барела а за 100 млн.тона от налаото на м.март -голяма част от който вече е продаден на цени за които руснаците даже не са мечтали преди един месец!?За месец и половина руснаците са получили суми които иначе са получавали за 9-10 месеца през 2025 г!?иИсега още един месец ...и освен това което може би е най-важното -сега много държави -особено Китай Индия Виетнам Индонезия изобщо няма да се съобразяват с никакви санкции/а това е само една част от дълъг списък/ а държави като Южна Корея и Япония сега ще мислят дали си струва да са толкова почтени и коректни изпълнители на санкции!?

    12:54 18.04.2026

  • 35 Да не повярваш

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Уж санкции те не деистват Пък сега ще бъдат доволни Явно са я закъса ли много Щом Путин се радва на това

    14:48 18.04.2026

  • 36 На магарето

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Пак се има за водка на Дмитрии Тръмп Поне мисли за руските алкохолици Нациста Путин ще ги вложи за оръжие а не за народа

    14:51 18.04.2026

  • 37 Какво чакаш

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Юрий":

    Иди в Русия да живее между хораАма се натискаш в Европа Явно имаш малко акъл не си толкова глупав както пишеш Те руснаците бягат от там ти ревеш за москва

    15:00 18.04.2026

  • 38 Унижение и от Китай

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "ТРЪМП СТРАШНИИ":

    Само го привикват на отчет На ли е бензиностанция на Китай Не му дават от бункера да излезе Има разрешительно само до Северна Корея да ходи

    15:05 18.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания