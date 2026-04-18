След като рано тази сутрин САЩ разрешиха продажбата, транспортирането и разтоварването на петрол и петролни продукти с руски произход, натоварени на танкери преди 17 април, реакцията на Москва не закъсня.

Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, отбеляза, че мярката се отнася до над 100 милиона барела суров петрол в транзит.

„Съединените щати разрешиха сделки с руски петрол, натоварен на танкери, до 17 април. Документът е валиден до 16 май. По този начин, въпреки активната политическа съпротива, премахването на санкциите върху руския петрол е удължено“, написа той в своя Telegram канал.

Той отбеляза, че Русия продължава да взаимодейства със Съединените щати по икономически и енергийни въпроси.

"Все повече държави, включително САЩ, разбират системно важната роля на руския петрол и газ за световната икономическа стабилност“, написа още той.

Дмитриев подчерта, че санкциите срещу Русия са неефективни и разрушителни, а удължаването на срока на тяхното премахване от страна на Съединените щати върху руския петрол ще предизвикат "безпокойство и истерия" в ЕС и Великобритания.