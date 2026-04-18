Кирил Дмитриев прогнозира "истерия" в ЕС и Лондон, след като САЩ отново разрешиха сделките с руски петрол

След като рано тази сутрин САЩ разрешиха продажбата, транспортирането и разтоварването на петрол и петролни продукти с руски произход, натоварени на танкери преди 17 април, реакцията на Москва не закъсня.
Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, отбеляза, че мярката се отнася до над 100 милиона барела суров петрол в транзит.
„Съединените щати разрешиха сделки с руски петрол, натоварен на танкери, до 17 април. Документът е валиден до 16 май. По този начин, въпреки активната политическа съпротива, премахването на санкциите върху руския петрол е удължено“, написа той в своя Telegram канал.
Той отбеляза, че Русия продължава да взаимодейства със Съединените щати по икономически и енергийни въпроси.
"Все повече държави, включително САЩ, разбират системно важната роля на руския петрол и газ за световната икономическа стабилност“, написа още той.
Дмитриев подчерта, че санкциите срещу Русия са неефективни и разрушителни, а удължаването на срока на тяхното премахване от страна на Съединените щати върху руския петрол ще предизвикат "безпокойство и истерия" в ЕС и Великобритания.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 Юрий
Европа осъзна че са стадо уфсье.
Световният ред вече не струва нищо.
Сега ни чакат безкрайни войни.
България е наред.
Коментиран от #37
06:51 18.04.2026
8 Ние
06:52 18.04.2026
9 Мурка
До коментар #2 от "оня с коня":ДВЕ ПЪТЕКИ И Е ОК
06:52 18.04.2026
11 Скъсала се е русия от взаимодействие
07:00 18.04.2026
13 Кухоглава копейка
07:17 18.04.2026
14 Дон Корлеоне
07:30 18.04.2026
15 Лапуркайте бе
07:34 18.04.2026
17 ТРЪМП СТРАШНИИ
Коментиран от #34, #38
07:57 18.04.2026
25 Радини вълнения
Коментиран от #29
08:57 18.04.2026
26 Васил
Коментиран от #28
09:07 18.04.2026
31 Трумп им отменя санкциите
Коментиран от #32
09:40 18.04.2026
32 Ха ХаХа
До коментар #31 от "Трумп им отменя санкциите":Украйна може да ги налага на Марко Тотев и на Гюро Мангалескоф
10:06 18.04.2026
33 Вижте кво!
Русия винаги е била и си остава наш враг!!!
10:12 18.04.2026
34 не може да бъде
До коментар #17 от "ТРЪМП СТРАШНИИ":В решението на САЩ да удължат времето за продажба на руски петрол без санкции разбира се има известно унижение...но дайте да видим какво стои зад това унижение ...ето в статията е написано че има за продажба 100 млн.барела руски петрол -това са 8-10 млрд.$ по текущи средни цени ...а според руски медии не става дума за 100 млн.барела а за 100 млн.тона от налаото на м.март -голяма част от който вече е продаден на цени за които руснаците даже не са мечтали преди един месец!?За месец и половина руснаците са получили суми които иначе са получавали за 9-10 месеца през 2025 г!?иИсега още един месец ...и освен това което може би е най-важното -сега много държави -особено Китай Индия Виетнам Индонезия изобщо няма да се съобразяват с никакви санкции/а това е само една част от дълъг списък/ а държави като Южна Корея и Япония сега ще мислят дали си струва да са толкова почтени и коректни изпълнители на санкции!?
12:54 18.04.2026
35 Да не повярваш
До коментар #2 от "оня с коня":Уж санкции те не деистват Пък сега ще бъдат доволни Явно са я закъса ли много Щом Путин се радва на това
14:48 18.04.2026
36 На магарето
До коментар #2 от "оня с коня":Пак се има за водка на Дмитрии Тръмп Поне мисли за руските алкохолици Нациста Путин ще ги вложи за оръжие а не за народа
14:51 18.04.2026
37 Какво чакаш
До коментар #7 от "Юрий":Иди в Русия да живее между хораАма се натискаш в Европа Явно имаш малко акъл не си толкова глупав както пишеш Те руснаците бягат от там ти ревеш за москва
15:00 18.04.2026
38 Унижение и от Китай
До коментар #17 от "ТРЪМП СТРАШНИИ":Само го привикват на отчет На ли е бензиностанция на Китай Не му дават от бункера да излезе Има разрешительно само до Северна Корея да ходи
15:05 18.04.2026