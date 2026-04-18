"Украински дронове атакуваха руското балтийско пристанище Висоцк, избухнал е пожар"

Пожар е избухнал в руското пристанището Висоцк по време на атака на украински дронове в Ленинградска област. Според областния губернатор Александър Дрозденко "пострадали няма".

Той отбеляза, че пожарникарите гасят пламъците. „Към момента няма съобщения за жертви или други щети“, написа областният губернатор на страницата си в Max.

Още новини от Украйна

През изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана унищожиха 27 дрона над региона.

Губернаторът обяви края на заплахата от дронове. Тревогата продължи повече от четири часа. Сирени за опасност бяха задействани и в съседната Псковска област. Полетите на летищата Пулково и Псков бяха временно ограничени.

Пристанище Висоцк е стратегически морски транспортен възел в Русия, разположен на остров Висоцки във Виборгския залив на Балтийско море.

Намира се на около 90 км от Санкт Петербург и на 50 км от руско-финландската граница.

Въглищният терминал в града е специализиран в претоварването на руски въглища за износ към Северна и Западна Европа. Разполага с 4 пристана с обща дължина от близо 681 метра.

Нефтеният терминал разполага с модерен комплекс за претоварване на нефтопродукти с капацитет над 12 милиона тона годишно.

Висоцк разполага и с терминал на компанията „Криогаз-Висоцк“ за производство и износ на втечнен газ.

От 2023–2024 г. портът активно развива износа на зърно, като е първият в Балтика, приел пшеница по вътрешни водни пътища.

Максималното газене на корабите достига до 13.2 метра при нефтените терминали и до 11.9 метра при въглищните, което позволява обслужването на големи плавателни съдове с дедуейт до 150 000 тона.

Пристанището работи целогодишно, като през зимните месеци се използват ледоразбивачи.

Свързано е с основната жп мрежа и разполага с обширни складови площи (около 22 хектара).