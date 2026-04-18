"Украински дронове атакуваха руското балтийско пристанище Висоцк, избухнал е пожар"

Пожар е избухнал в руското пристанището Висоцк по време на атака на украински дронове в Ленинградска област. Според областния губернатор Александър Дрозденко "пострадали няма".
Той отбеляза, че пожарникарите гасят пламъците. „Към момента няма съобщения за жертви или други щети“, написа областният губернатор на страницата си в Max.
През изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана унищожиха 27 дрона над региона.
Губернаторът обяви края на заплахата от дронове. Тревогата продължи повече от четири часа. Сирени за опасност бяха задействани и в съседната Псковска област. Полетите на летищата Пулково и Псков бяха временно ограничени.
Пристанище Висоцк е стратегически морски транспортен възел в Русия, разположен на остров Висоцки във Виборгския залив на Балтийско море.
Намира се на около 90 км от Санкт Петербург и на 50 км от руско-финландската граница.
Въглищният терминал в града е специализиран в претоварването на руски въглища за износ към Северна и Западна Европа. Разполага с 4 пристана с обща дължина от близо 681 метра.
Нефтеният терминал разполага с модерен комплекс за претоварване на нефтопродукти с капацитет над 12 милиона тона годишно.
Висоцк разполага и с терминал на компанията „Криогаз-Висоцк“ за производство и износ на втечнен газ.
От 2023–2024 г. портът активно развива износа на зърно, като е първият в Балтика, приел пшеница по вътрешни водни пътища.
Максималното газене на корабите достига до 13.2 метра при нефтените терминали и до 11.9 метра при въглищните, което позволява обслужването на големи плавателни съдове с дедуейт до 150 000 тона.
Пристанището работи целогодишно, като през зимните месеци се използват ледоразбивачи.
Свързано е с основната жп мрежа и разполага с обширни складови площи (около 22 хектара).
6 Зеленски бомби Путин
Коментиран от #12, #39
07:00 18.04.2026
Остава въпросът Русия какво ще направи? Идват интересни времена.
Коментиран от #22
07:02 18.04.2026
11 Путлер
До коментар #1 от "Атина Палада":Сорос ни каза да се правим на ,многоходови,
07:04 18.04.2026
12 Доказан факт
До коментар #6 от "Зеленски бомби Путин":Много кълвете на елементарни фейкове, като мисирките, но още по-зле.
Коментиран от #19
07:04 18.04.2026
Ще си подпише Катитуляцията, кво друго са направи !!!
Очень скоро ☝️
07:07 18.04.2026
18 В операция "Паутина"
До коментар #5 от "хехе":В операция "Паутина" (паяжина) дроновете минаха по националната пътна мрежа натоварени на тирове.
07:08 18.04.2026
19 Зеленски бомби Путин
До коментар #12 от "Доказан факт":Русия, чудесен полигон за тестване на натовското оръжие.
07:08 18.04.2026
20 Русия не е Путин
07:16 18.04.2026
До коментар #9 от "Ала Бала":То и на децата е ясно вярно ама май още на никого не е ясно, че Зелю и Ботокса са от един народ и той няма нищо общо с мястото им на пребиваване (преживяване ) . Та в тоя ред на мисли да сте чули нещо или някакво изявление през последната година на ботокса по повод СВО ? Няма и да и да чуете !
07:24 18.04.2026
Коментиран от #65
07:36 18.04.2026
26 Ами..
Но щом искат да са страна във войната... техен избор
07:42 18.04.2026
27 Оракула от Делфи
До коментар #2 от "Само питам":Днес е Украинска, но като продължителност на владение в исторически аспект е владяна най-дълго от Българите !!!
Русия има един кратък период от Катерина Великата който не
е по дълъг от Българското владение на Кимерийския полуостров
и Одеса!!
Приемам, че Кимерийците- траки са пра- деди на Българите !!!
В сравнение на Българското владение от поне хиляди години!
Приемам, че българския език е В основата на всички
владетели с изключение на татарите на Чингис хан и Турците!
07:43 18.04.2026
31 Готвача не си свьрши работата
08:10 18.04.2026
32 А освен адресите
До коментар #29 от "Тома":ги информираха, че имат 1500 термоядрени заряда.
Май Европата ще стане Европейска Ядрена пустиня - ЕЯП.
Коментиран от #33
08:14 18.04.2026
33 така е
До коментар #32 от "А освен адресите":Докато русийката трупа ЯО, Европата седи, рупа фафли и си бърка в носа.
Коментиран от #53
08:20 18.04.2026
35 така е
До коментар #29 от "Тома":Сред произвеждащите сме и ние. В Самоков вече се произвеждат бойни дронове, а посещението на Гюров в Украйна беше свързано именно с производството на дронове. Иран ни предупреди заради самолетите на летище София, а Гюров взе, че позволи разполагане на американски военни самолети и във Варна. Както хабер си нямаме нито от войната в Украйна, нито от тази в Иран, освен да търпим огромни вреди и обедняване, така умните ни политици ни въвличат пряко във военни конфликти. Новото правителство трябва да смени ВСС, който да смени главния прокурор и да метне всички национални предатели, които въвличат България в чужди войни.
Коментиран от #36
08:23 18.04.2026
36 здрасти
До коментар #35 от "така е":Как ще се чувстваш, ако някой те нападне и всички страни загубят желание да участват в твоята война?
08:34 18.04.2026
37 Атакували ууукрите…
Коментиран от #50, #69
08:47 18.04.2026
39 Дечо
До коментар #6 от "Зеленски бомби Путин":ВЕЛИК ЗЕЛЕНСКИ.
09:04 18.04.2026
44 Добри Джуров, бригада Чавдар
За укра и зелето също се отнася.
09:19 18.04.2026
45 така, така
От друга страна, член 5 на НАТО няма да бъде активиран - просто европейските държави нямат капацитет без САЩ, а САЩ няма да искат точно сега да влизат във война с Русия, еле пък като са недоволни от ЕС. Общо взето, ще стигнат до логичния извод - приблтийците не са нападнати и никой не им е виновен, че са влезнали сами в конфликта. Със сигурност руснаците са наясно с тази ситуация в НАТО, но по някакви техни си причини не реагират подобаващо. Това в момента ги прави да изглеждат слаби, но дано знаят защо го правят.
За мен, едно напомняне кой всъщност е силния, никак не би било излишно. Ако ги притеснява воя, който ще вдигне кохортата на ЕС, то няма как да я спрат - те тия винаги ще риват, за тия няма спасение, русофобията им е изяла и последната клетка, способна на ментални усилия. Така чв, постави ги на място, за да ти е спокойно.
Коментиран от #49, #52, #55
09:30 18.04.2026
48 някой си
До коментар #41 от "Курти":ти изкуртя муцуната
09:39 18.04.2026
49 Ццц
До коментар #45 от "така, така":Я какъв си ми стратег. Ми вдигай телефона и посъветвай Путин кво да прави. Ама дали ти минава през главата че след като преживяха съветската окупация и геноцид от 1940 -1941 и повторният от 1944-1950 в Балтийските държави от бебетата до 100 годишните старци всички ще стрелят по варварите. Това ще е позор надхвърлящ даже този с Уккрайна. Да не говорим че в тази ситуация Полша няма да стои на страна. А поляците и украинците когато заедно са се сражавали с московците нямат нито една загубена война. Нито една ( може да провериш)
Коментиран от #51, #54
09:40 18.04.2026
51 Рублевка
До коментар #49 от "Ццц":А братята Пожарски, дето изгониха поляците и урките от Кремъл?
09:46 18.04.2026
52 Кант
До коментар #45 от "така, така":Язък, че не тебе направиха президент на Русия!
09:47 18.04.2026
53 Рупаше
До коментар #33 от "така е":докато имаше евтини ресурси от Русия.
Сега минаваме на кучешка диета. Ще си облизваме пиш...
Ама и ние се присъединихме към тях. Да ни е честито.
Коментиран от #60, #61
09:50 18.04.2026
54 Рублевка
До коментар #49 от "Ццц":Прибалтите са един милион, от които половината етнически руснаци, а другата половина пенсионери. Младите избягаха. Кой ще се бие, ако мога да те попитам?
09:50 18.04.2026
55 А дали са изстреляни
До коментар #45 от "така, така":от 404?
Застава на котва в прибалтийско пристанище един кораб с украинско знаме, докарват му на борда дронове, произведени в съседната фабрика, и дроновете се запускат от "украинска" територия.
Та ако щеш от посолството на 404 в някоя от тез страни.
Преди дни руснаците се позоваха на конвенция от 1907 която поставя държавите през чиито територии са минали дроновете практически в състояние на война с Русия.
Не зная какво и как мислят нашите умни политици. Ще запалят света.
Коментиран от #59
10:05 18.04.2026
58 ами
До коментар #57 от "СЛОНА":да - на това му се вика борба за европейските ценности до последния украинец през 2030 година, когато вече нато ще е подготвен за отбрана
10:18 18.04.2026
59 Какво е значението
До коментар #55 от "А дали са изстреляни":откъде са изстреляни ? Никакво. Русия също изстрелва ракети от Беларус, значи и Украйна може да изстрелва от други държави.
Коментиран от #64
10:23 18.04.2026
61 Такова нещо
До коментар #53 от "Рупаше":като евтини руски ресурси не съществува. Не се заблуждавайте. През 2021 руския газ беше двойно по-скъп от сега. Да не говорим за руския петрол, който също е скъп и неизгоден. Вижте цените в Унгария, която купуваше руски петрол.
10:27 18.04.2026
63 Мишел
Украйна се оплака, че няма боеприпаси за ПВО.
Коментиран от #68
10:44 18.04.2026
64 А да го докажеш
До коментар #59 от "Какво е значението":това твърдение?
Самите украинци публикуват траекторийте на полетите на дроновете и ракетите.
От Беларус - ЙОК.
А и представяш ли си какъв вой ще има по "демократичните" медии?
Включително и тук.
10:48 18.04.2026
65 Мишел
До коментар #25 от "изглежда Пристанището РазполагаШЕ":Пожарът е загасен за 4 часа . Част от пристанището , едно корабно место, не е работило 5 часа
В същото денонощие Украйна е атакувана с 26 Искандер М и К и с над 400 дрона. Там част от пожарите продължават и днес
12:12 18.04.2026
66 Григор
Тази гимнастика е много опасна! Защо? Ами защото дроновете се оказват в Русия през Финландия и прибалтийските републики/Литва, Латвия и Естония/. Русия е предупредила тези страни,че ще последва ответен удар, ако се използува тяхна територия за удар срещу Русия. Не знам дали се сещате, че може да се отвори адът на земята точно по тази схема. Някои искат да видят дали Русия ще реагира. Не е желателно,защото след това процесът може да излезе извън контрол. Един конфликт между НАТО и Русия няма как да остане само в рамките на конвенционалните оръжия. Тъй че, умната!
Коментиран от #67
12:21 18.04.2026
67 Русия да си предупреждава
До коментар #66 от "Григор":Колкото иска.
Украйна си думка Блатния Башибозук.
НАТО изобщо не им трябва .
16:22 18.04.2026
