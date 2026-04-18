Украински дронове атакуваха руското балтийско пристанище Висоцк, избухнал е пожар
  Тема: Украйна

18 Април, 2026 06:49, обновена 18 Април, 2026 07:15 2 567 70

Според местния губернатор няма пострадали

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожар е избухнал в руското пристанището Висоцк по време на атака на украински дронове в Ленинградска област. Според областния губернатор Александър Дрозденко "пострадали няма".

Той отбеляза, че пожарникарите гасят пламъците. „Към момента няма съобщения за жертви или други щети“, написа областният губернатор на страницата си в Max.

През изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана унищожиха 27 дрона над региона.

Губернаторът обяви края на заплахата от дронове. Тревогата продължи повече от четири часа. Сирени за опасност бяха задействани и в съседната Псковска област. Полетите на летищата Пулково и Псков бяха временно ограничени.

Пристанище Висоцк е стратегически морски транспортен възел в Русия, разположен на остров Висоцки във Виборгския залив на Балтийско море.

Намира се на около 90 км от Санкт Петербург и на 50 км от руско-финландската граница.

Въглищният терминал в града е специализиран в претоварването на руски въглища за износ към Северна и Западна Европа. Разполага с 4 пристана с обща дължина от близо 681 метра.

Нефтеният терминал разполага с модерен комплекс за претоварване на нефтопродукти с капацитет над 12 милиона тона годишно.

Висоцк разполага и с терминал на компанията „Криогаз-Висоцк“ за производство и износ на втечнен газ.

От 2023–2024 г. портът активно развива износа на зърно, като е първият в Балтика, приел пшеница по вътрешни водни пътища.

Максималното газене на корабите достига до 13.2 метра при нефтените терминали и до 11.9 метра при въглищните, което позволява обслужването на големи плавателни съдове с дедуейт до 150 000 тона.

Пристанището работи целогодишно, като през зимните месеци се използват ледоразбивачи.

Свързано е с основната жп мрежа и разполага с обширни складови площи (около 22 хектара).


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Само питам

    23 11 Отговор
    Чия е Одеса ?

    Коментиран от #27

    06:55 18.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ФАКТ

    37 31 Отговор
    Пуслер - най-големият срам на планетата

    06:56 18.04.2026

  • 5 хехе

    42 37 Отговор
    интересно тия дронове откъде минават струва ми се, че едни балтийски пудели ще ронят сълзи.

    Коментиран от #14, #18

    06:57 18.04.2026

  • 6 Зеленски бомби Путин

    30 13 Отговор
    Зеленски агресор, Путин жертва

    Коментиран от #12, #39

    07:00 18.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ала Бала

    35 36 Отговор
    Според Скот Ритер в интервю преди някалко часа, тези дронове идват от Финландия и прибалтика. Украйна няма потенциала да изпрати дрон който да заобиколи цяла европа и да отиде в северна Русия. Украйна е бита карта и без външни доставки на дронове няма как да ги произведе и къде да ги произведе. Това и за децата е ясно.

    Остава въпросът Русия какво ще направи? Идват интересни времена.

    Коментиран от #22

    07:02 18.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Путлер

    24 18 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Сорос ни каза да се правим на ,многоходови,

    07:04 18.04.2026

  • 12 Доказан факт

    15 27 Отговор

    До коментар #6 от "Зеленски бомби Путин":

    Много кълвете на елементарни фейкове, като мисирките, но още по-зле.

    Коментиран от #19

    07:04 18.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сделано в России

    19 9 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Откъде си искат

    07:04 18.04.2026

  • 15 След като отрегулира петролния износ

    20 9 Отговор
    След като отрегулира петролния износ Роберт Мадяр се зае с въглищния.

    07:05 18.04.2026

  • 16 руззззНациии

    23 15 Отговор
    Рузоблизите са се активирали покрай прогресивния зелен чорап.

    07:07 18.04.2026

  • 17 Кольо Фичето

    28 21 Отговор
    "...Русия какво ще направи?..."

    Ще си подпише Катитуляцията, кво друго са направи !!!
    Очень скоро ☝️

    07:07 18.04.2026

  • 18 В операция "Паутина"

    27 11 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    В операция "Паутина" (паяжина) дроновете минаха по националната пътна мрежа натоварени на тирове.

    07:08 18.04.2026

  • 19 Зеленски бомби Путин

    27 14 Отговор

    До коментар #12 от "Доказан факт":

    Русия, чудесен полигон за тестване на натовското оръжие.

    07:08 18.04.2026

  • 20 Русия не е Путин

    28 17 Отговор
    Важно е бункерния пл-х да е цял и невредим . Вече отдавна не чертае червени линии и никой не му вярва , дори и своите (!) не му вярват .

    07:16 18.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 жалко за готвача

    12 14 Отговор

    До коментар #9 от "Ала Бала":

    То и на децата е ясно вярно ама май още на никого не е ясно, че Зелю и Ботокса са от един народ и той няма нищо общо с мястото им на пребиваване (преживяване ) . Та в тоя ред на мисли да сте чули нещо или някакво изявление през последната година на ботокса по повод СВО ? Няма и да и да чуете !

    07:24 18.04.2026

  • 23 Фен

    6 11 Отговор
    Време е за ТЯО. Вижте Нетаняху.

    07:24 18.04.2026

  • 24 Хахахахаха

    17 20 Отговор
    Какви невероятни успехи на укрите с 500 млрд в оръжие, хахахаха една мексиканска банда ще има повече успехи от украинската армия, направо ми става тъжно за горките украински мъже пожертвали живота си заради Зеленски

    07:29 18.04.2026

  • 25 изглежда Пристанището РазполагаШЕ

    10 4 Отговор
    За какво ни трябва да четем всичките му бивши ТТ данни?

    Коментиран от #65

    07:36 18.04.2026

  • 26 Ами..

    12 15 Отговор
    Е сега вече балтийските страни ще си платят.
    Но щом искат да са страна във войната... техен избор

    07:42 18.04.2026

  • 27 Оракула от Делфи

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    Днес е Украинска, но като продължителност на владение в исторически аспект е владяна най-дълго от Българите !!!
    Русия има един кратък период от Катерина Великата който не
    е по дълъг от Българското владение на Кимерийския полуостров
    и Одеса!!
    Приемам, че Кимерийците- траки са пра- деди на Българите !!!
    В сравнение на Българското владение от поне хиляди години!
    Приемам, че българския език е В основата на всички
    владетели с изключение на татарите на Чингис хан и Турците!

    07:43 18.04.2026

  • 28 За да не излитат френски, белгийски

    13 15 Отговор
    холандски дронове от УКРИЯ трябва да и се отнеме и последния сантиметър земя и тогава да видим ША смеят ли от горепосочените страни да пускат дрончета....

    07:45 18.04.2026

  • 29 Тома

    13 16 Отговор
    Значи ще чакаме скоро по производителите на дронове и пускащите държави дронове да минават през тях да ядат мазната опашка.Руснаците ги предупредиха като им изкараха адресите.

    Коментиран от #32, #35

    07:59 18.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Готвача не си свьрши работата

    17 4 Отговор
    Чували ли сте за ген. Лебед ? Ето какво казва той за чеченската война :Дайте ми да сьздам рота от децата на чиновниците и войната ще спре незабавно!

    08:10 18.04.2026

  • 32 А освен адресите

    11 15 Отговор

    До коментар #29 от "Тома":

    ги информираха, че имат 1500 термоядрени заряда.

    Май Европата ще стане Европейска Ядрена пустиня - ЕЯП.

    Коментиран от #33

    08:14 18.04.2026

  • 33 така е

    7 10 Отговор

    До коментар #32 от "А освен адресите":

    Докато русийката трупа ЯО, Европата седи, рупа фафли и си бърка в носа.

    Коментиран от #53

    08:20 18.04.2026

  • 34 истината преди всичко

    3 7 Отговор
    Драги сьфорумници , постарайте се да се информирате от различни источници на информация за да не изпадате в заблуда . Ето Ви някои от тях, Евгений Ступин, Николай Платошкин, Павел Иванов, Анатолий Шарий и т.н

    08:20 18.04.2026

  • 35 така е

    9 11 Отговор

    До коментар #29 от "Тома":

    Сред произвеждащите сме и ние. В Самоков вече се произвеждат бойни дронове, а посещението на Гюров в Украйна беше свързано именно с производството на дронове. Иран ни предупреди заради самолетите на летище София, а Гюров взе, че позволи разполагане на американски военни самолети и във Варна. Както хабер си нямаме нито от войната в Украйна, нито от тази в Иран, освен да търпим огромни вреди и обедняване, така умните ни политици ни въвличат пряко във военни конфликти. Новото правителство трябва да смени ВСС, който да смени главния прокурор и да метне всички национални предатели, които въвличат България в чужди войни.

    Коментиран от #36

    08:23 18.04.2026

  • 36 здрасти

    7 6 Отговор

    До коментар #35 от "така е":

    Как ще се чувстваш, ако някой те нападне и всички страни загубят желание да участват в твоята война?

    08:34 18.04.2026

  • 37 Атакували ууукрите…

    8 11 Отговор
    с епилираните си розови бузки

    Коментиран от #50, #69

    08:47 18.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Дечо

    8 8 Отговор

    До коментар #6 от "Зеленски бомби Путин":

    ВЕЛИК ЗЕЛЕНСКИ.

    09:04 18.04.2026

  • 40 Ний ша Ва упрайм

    5 10 Отговор
    ако има такова тия дронове са минали над Литва Латвия или Естония некой ша яде голата опашка се едно натото атакува

    09:13 18.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хахаха!🎺🥳😀

    2 4 Отговор
    Снимката е от пожар в България!

    09:16 18.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Добри Джуров, бригада Чавдар

    4 8 Отговор
    Всеки сам си носи мешката.
    За укра и зелето също се отнася.

    09:19 18.04.2026

  • 45 така, така

    8 9 Отговор
    Мисля, че е крайно време Путин да вземме мерки спрямо "балтийските лъвове". На всички е ясно, че прибалтиските колоси предоставят въздушното си пространство с цел да провокират удар към страна членка на НАТО, знаейки, че Русия няма да отговори както трябва.
    От друга страна, член 5 на НАТО няма да бъде активиран - просто европейските държави нямат капацитет без САЩ, а САЩ няма да искат точно сега да влизат във война с Русия, еле пък като са недоволни от ЕС. Общо взето, ще стигнат до логичния извод - приблтийците не са нападнати и никой не им е виновен, че са влезнали сами в конфликта. Със сигурност руснаците са наясно с тази ситуация в НАТО, но по някакви техни си причини не реагират подобаващо. Това в момента ги прави да изглеждат слаби, но дано знаят защо го правят.
    За мен, едно напомняне кой всъщност е силния, никак не би било излишно. Ако ги притеснява воя, който ще вдигне кохортата на ЕС, то няма как да я спрат - те тия винаги ще риват, за тия няма спасение, русофобията им е изяла и последната клетка, способна на ментални усилия. Така чв, постави ги на място, за да ти е спокойно.

    Коментиран от #49, #52, #55

    09:30 18.04.2026

  • 46 Отлично

    7 4 Отговор
    Тази седмица хубавите новини нямат край.

    09:30 18.04.2026

  • 47 руската мечка

    8 2 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    09:36 18.04.2026

  • 48 някой си

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Курти":

    ти изкуртя муцуната

    09:39 18.04.2026

  • 49 Ццц

    7 5 Отговор

    До коментар #45 от "така, така":

    Я какъв си ми стратег. Ми вдигай телефона и посъветвай Путин кво да прави. Ама дали ти минава през главата че след като преживяха съветската окупация и геноцид от 1940 -1941 и повторният от 1944-1950 в Балтийските държави от бебетата до 100 годишните старци всички ще стрелят по варварите. Това ще е позор надхвърлящ даже този с Уккрайна. Да не говорим че в тази ситуация Полша няма да стои на страна. А поляците и украинците когато заедно са се сражавали с московците нямат нито една загубена война. Нито една ( може да провериш)

    Коментиран от #51, #54

    09:40 18.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Рублевка

    0 5 Отговор

    До коментар #49 от "Ццц":

    А братята Пожарски, дето изгониха поляците и урките от Кремъл?

    09:46 18.04.2026

  • 52 Кант

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "така, така":

    Язък, че не тебе направиха президент на Русия!

    09:47 18.04.2026

  • 53 Рупаше

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "така е":

    докато имаше евтини ресурси от Русия.
    Сега минаваме на кучешка диета. Ще си облизваме пиш...

    Ама и ние се присъединихме към тях. Да ни е честито.

    Коментиран от #60, #61

    09:50 18.04.2026

  • 54 Рублевка

    2 4 Отговор

    До коментар #49 от "Ццц":

    Прибалтите са един милион, от които половината етнически руснаци, а другата половина пенсионери. Младите избягаха. Кой ще се бие, ако мога да те попитам?

    09:50 18.04.2026

  • 55 А дали са изстреляни

    3 3 Отговор

    До коментар #45 от "така, така":

    от 404?
    Застава на котва в прибалтийско пристанище един кораб с украинско знаме, докарват му на борда дронове, произведени в съседната фабрика, и дроновете се запускат от "украинска" територия.
    Та ако щеш от посолството на 404 в някоя от тез страни.
    Преди дни руснаците се позоваха на конвенция от 1907 която поставя държавите през чиито територии са минали дроновете практически в състояние на война с Русия.
    Не зная какво и как мислят нашите умни политици. Ще запалят света.

    Коментиран от #59

    10:05 18.04.2026

  • 56 Изгониха ги

    3 0 Отговор
    Изгониха ги другия път. Това го пише само във вашите съветски учебници. Ама дай да анализираме : изгонили ги от къде казваш .... от Мацква....м да ....а как ли са стигнали чак до там А истината е следната украинския херман Петро Конашевич-Сагайдачний е полубкръжил Маскваи е нагърчил здраво московците и има надмощие в битката ( въпросът е бил на 2-3 дни да я вземе.) Но поляците настояват той сключи примирие с московцитеи и да чака полския крал с войските ... вероятно за да се обяви и краля за победител После като пристигат и поляците примирието не е нарушено щото краля по съвсем други причин ( дълга история) е искал бързо войната да свърши. А освен че пристигат поляците трябва да се признае че и московците получават подкрепления и укрепват позициите си и ситуацията има изгледи да се затегне. Иначе както ги е бил насмел Сайгадачний изхода от битката е изглеждал предрешен ако не е имало това няколко дневно премиите. Така че победата на Пожарски е подобна на """"победата"""" на Кутузов срещу Наполеон при Бородино

    10:11 18.04.2026

  • 57 СЛОНА

    2 0 Отговор
    КРАСИВО Е НАЛИ!!!...???

    Коментиран от #58

    10:13 18.04.2026

  • 58 ами

    0 3 Отговор

    До коментар #57 от "СЛОНА":

    да - на това му се вика борба за европейските ценности до последния украинец през 2030 година, когато вече нато ще е подготвен за отбрана

    10:18 18.04.2026

  • 59 Какво е значението

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "А дали са изстреляни":

    откъде са изстреляни ? Никакво. Русия също изстрелва ракети от Беларус, значи и Украйна може да изстрелва от други държави.

    Коментиран от #64

    10:23 18.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Такова нещо

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Рупаше":

    като евтини руски ресурси не съществува. Не се заблуждавайте. През 2021 руския газ беше двойно по-скъп от сега. Да не говорим за руския петрол, който също е скъп и неизгоден. Вижте цените в Унгария, която купуваше руски петрол.

    10:27 18.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Мишел

    1 2 Отговор
    В същото време на 16.04.2026г. Русия изстреля 26 ракети Искандер и 682 дрона срещу цели в Украйна .
    Украйна се оплака, че няма боеприпаси за ПВО.

    Коментиран от #68

    10:44 18.04.2026

  • 64 А да го докажеш

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Какво е значението":

    това твърдение?

    Самите украинци публикуват траекторийте на полетите на дроновете и ракетите.

    От Беларус - ЙОК.
    А и представяш ли си какъв вой ще има по "демократичните" медии?
    Включително и тук.

    10:48 18.04.2026

  • 65 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "изглежда Пристанището РазполагаШЕ":

    Пожарът е загасен за 4 часа . Част от пристанището , едно корабно место, не е работило 5 часа
    В същото денонощие Украйна е атакувана с 26 Искандер М и К и с над 400 дрона. Там част от пожарите продължават и днес

    12:12 18.04.2026

  • 66 Григор

    1 2 Отговор
    "Украински дронове атакуваха руското балтийско пристанище Висоцк, избухнал е пожар"
    Тази гимнастика е много опасна! Защо? Ами защото дроновете се оказват в Русия през Финландия и прибалтийските републики/Литва, Латвия и Естония/. Русия е предупредила тези страни,че ще последва ответен удар, ако се използува тяхна територия за удар срещу Русия. Не знам дали се сещате, че може да се отвори адът на земята точно по тази схема. Някои искат да видят дали Русия ще реагира. Не е желателно,защото след това процесът може да излезе извън контрол. Един конфликт между НАТО и Русия няма как да остане само в рамките на конвенционалните оръжия. Тъй че, умната!

    Коментиран от #67

    12:21 18.04.2026

  • 67 Русия да си предупреждава

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Григор":

    Колкото иска.

    Украйна си думка Блатния Башибозук.

    НАТО изобщо не им трябва .

    16:22 18.04.2026

  • 68 А РУСКОТО ПВО

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Мишел":

    ГДЕ ?

    НА ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО ЛИ?

    СТРАХЛИВИЯ ДЪРТ ЧЕ.КИ.СТ ТРУПИН

    ОСВЕН 27 ПВО СИСТЕМИ

    ПОСТАВИЛ И 27 ВЪНШНИ КЕНЕФА

    ЧЕ ОБОСРАЦИЯТА Е ТОТАЛНА.

    16:25 18.04.2026

  • 69 Епилирания е Вова

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Атакували ууукрите…":

    Забрави ли ?

    На Бял Кон .

    Всички Путерасти го имитират

    Забрави ли ?

    16:26 18.04.2026

  • 70 Констатация

    1 0 Отговор
    Ха, сега да видим "Страшната" ответна реакция на дедо Путин Ко, срещу Прибалтика и Финландия!!!! -)))))) Да се обзаложим, че ще е Нулева!!! Залагам 1 Руска Цифрова Рубла!!! -))))))))))))))

    19:39 18.04.2026

