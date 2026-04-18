Новини
Свят »
Хърватия »
Хърватия може да забрани продажбата на енергийни напитки на непълнолетни лица

Хърватия може да забрани продажбата на енергийни напитки на непълнолетни лица

18 Април, 2026 08:21 994 8

  • енергийни напитки-
  • хърватия-
  • забрана-
  • напитки-
  • кофеин-
  • здраве

Целта на това изменение е да се защити здравето на децата заради високото съдържание на кофеин в енергийните напитки

Хърватия може да забрани продажбата на енергийни напитки на непълнолетни лица - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хърватският министър на туризма и спорта Тончи Главина представи вчера пред парламента изменения в закона за туристическата дейност на Хърватия, включващ забрана за продажба на енергийни напитки на непълнолетни лица, съобщи хърватският вестник "Ютарни лист", цитиран от БТА.

Измененията в закона предвиждат забрана за продажба и сервиране, както и за консумация на енергийни напитки от лица под 18-годишна възраст в туристически обекти, по модела, който вече съществува за алкохолните напитки. Контролът за спазването на закона включва инспекции, както и полицейски проверки.

Целта на това изменение е да се защити здравето на децата заради високото съдържание на кофеин в енергийните напитки, а подобни мерки вече са въведени и в други държави от Европейския съюз.

Измененията в закона включват и други аспекти на туристическия сектор. Наемодателите занапред ще трябва да получават задължителен регистрационен номер за краткосрочен наем, а собствениците на вили и нерегистрираните наемодатели вече няма да бъдат проверявани само от държавни инспектори, но и от общински служители и митническата администрация. На юридическите лица вече няма да се разрешава да отдават под наем апартаменти и стаи в жилищни сгради.

Главина обяви по-строги мерки срещу нерегистрирания краткосрочен наем, по-сериозен контрол на пазара и пълна дигитализация на процедурите в туризма.


Хърватия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И защо

    22 1 Отговор
    ....тия напитки ги има свободно, трябва да са само в нощните заведения и фитнес клубовете. Трябва и повечето сокчета да се забранят, в тях няма плодове, а само химия....защо органите си мълчат и тровят децата!?

    08:31 18.04.2026

  • 2 Тук

    18 1 Отговор
    също трябва да се забранят и то веднага. За тези които продават тази отрова, директно в пандиза.

    08:31 18.04.2026

  • 3 Шопо

    8 2 Отговор
    При демокрацията всичко е забранено

    08:37 18.04.2026

  • 4 Хм.....

    14 1 Отговор
    ДженZитата са толкова зле, че на 20 години пият Виагра когато тръгнат на среща! Трудно е за осмисляне, но това е положението!

    08:40 18.04.2026

  • 5 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    9 0 Отговор
    Не харесаха тази новина.

    09:29 18.04.2026

  • 6 СЛОНА

    5 1 Отговор
    ТРЯБВА ДА СЕ СПРЕ ПРОЙЗВОДСТВОТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ НАПИТКИ,ОТ КОИТО ЗАГИВАТ ХИЛЯДИ ХОРА ГОДИШНО,ПОВЕЧЕТО ОТ КОЛКОТО ОТ АЛКОХОЛ И ТЮТЮНОПУШЕНЕ ВЗЕТИ ЗАЕДНО,ВИШТЕ СТАТИСИЧНИТЕ ДАННИ,ЧЕ СЛЕД НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА ,СА ЕНЕРГИЙНИТЕ НАПИТКИ!!!

    09:53 18.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А пълнолетните?

    0 2 Отговор
    А защо не са ги забранили и за пълнолетните? Какво са им направили, та не са ги забранили и за тях?

    14:07 18.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания