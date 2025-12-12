Мъж получи инсулт заради 8 енергийни напитки на ден

Тежък инсулт покоси иначе здрав британец на около 50 години, като според лекарите това се дължи на продължителна и изключително висока консумация на енергийни напитки – по средно осем на ден в продължение на години. Случаят е описан в научното издание BMJ Case Reports и отново поставя във фокус рисковете от прекомерния прием на кофеин и стимулиращи вещества.

Пациентът е приет по спешност с внезапна загуба на сетивност в лявата половина на тялото, нарушение на говора и проблеми с координацията – класически симптоми на инсулт. Образните изследвания показват засягане на таламуса – дълбока структура на мозъка, ключова за обработката на сетивната информация. По данни на лекуващия екип мъжът не е имал анамнеза за сърдечно-съдови заболявания, диабет, тютюнопушене или други традиционни рискови фактори.

При постъпването му е отчетено екстремно високо артериално налягане – 254/150 ммHg. Въпреки медикаментозното лечение стойностите трудно са били контролирани и са се повишавали отново след изписването. Едва след детайлен разпит за начина на живот става ясно, че пациентът ежедневно е консумирал около осем енергийни напитки, всяка съдържаща приблизително 160 mg кофеин – общо около 1280 mg дневно.

Тази доза значително надвишава препоръките на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), според които прием до 400 mg кофеин на ден се счита за относително безопасен за здрави възрастни. Световната здравна организация и Американската сърдечна асоциация също предупреждават, че високите дози кофеин и комбинацията му с други стимуланти, често съдържащи се в енергийните напитки, могат да доведат до рязко повишаване на кръвното налягане, нарушения на сърдечния ритъм и повишен риск от инсулт.

След пълното спиране на енергийните напитки артериалното налягане на пациента се нормализирало в рамките на дни. Въпреки това неврологичните увреждания, включително персистиращото изтръпване в лявата страна на тялото, са останали.

Авторите на публикацията – лекарите Марта Койл и Сунил Мунши – подчертават, че макар да става дума за единичен клиничен случай, той е показателен за потенциалните опасности от хроничната консумация на енергийни напитки. Те призовават за по-строги регулации и по-ясни предупреждения, особено предвид популярността на тези продукти сред млади хора и работещи в натоварени професии.

Според данни на британските здравни власти консумацията на енергийни напитки във Великобритания и други европейски държави нараства през последното десетилетие, като все по-често се отчита връзка с повишено кръвно налягане и сърдечно-съдови инциденти. Медиците напомнят, че при пациенти с трудно обяснима хипертония въпросите за приема на кофеин и енергийни напитки трябва да бъдат рутинна част от медицинския преглед.

Експертите са единодушни, че на фона на високата честота на инсулти и сърдечно-съдови заболявания в глобален мащаб, превенцията чрез информираност и адекватни ограничения не може да бъде отлагана.