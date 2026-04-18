Експерти: Тайван трябва да разшири икономическите си партньорства отвъд САЩ

Тайван трябва да задълбочи връзките си с водещите световни икономики, за да защити интересите си, заяви по-рано тази седмица експертът по китайски изследвания Чен Сун-син.

По време на форум за политически симулации в Тайпе Чен подчерта, че страната трябва да разшири сътрудничеството си отвъд Съединените щати. Той предупреди, че всяко сериозно сътресение в икономиката на Тайван би имало далечни глобални последици.

Събитието, организирано от National Chengchi University и други институции, разгледа политически, икономически и военни сценарии на фона на засилващата се конкуренция между големите сили.

Чен заяви, че евентуален конфликт в Тайванския проток би нанесъл щети не само на Тайван, но и на Китай, като същевременно би нарушил търговските потоци, жизненоважни за Япония, Южна Корея и страните от Югоизточна Азия.

Той подчерта, че Тайван трябва да укрепи собствената си устойчивост, като същевременно намали зависимостта си от един-единствен партньор. По думите му външната подкрепа сама по себе си не може да гарантира икономическа сигурност.

Чен призова също за по-голям акцент върху свободата на корабоплаването с цел съгласуване на глобалните икономически интереси с регионалната стабилност.

Професорът от National Chengchi University Лий Тун-хао заяви, че Тайван трябва да създаде специализирана агенция за управление на кризи към кабинета. По думите му подобна структура, сходна с Федералната агенция за управление при извънредни ситуации на САЩ, би подобрила координацията извън военните механизми.

Бившият депутат Лей Чиен заяви, че Тайван трябва да продължи да укрепва устойчивостта си, като същевременно поддържа диалог. Постоянният ангажимент е от съществено значение за запазването на мира и стабилността в Тайванския проток.