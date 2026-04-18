Американски сенатори внесоха отново законопроект за засилване на ангажиментите към Тайван
  Тема: Тайван

Американски сенатори внесоха отново законопроект за засилване на ангажиментите към Тайван

18 Април, 2026 15:47 859 4

Мярката предвижда ежегодни оценки на способността на САЩ да възпират конфликт в Тайванския проток

Американски сенатори внесоха отново законопроект за засилване на ангажиментите към Тайван - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Американски сенатори внесоха отново законопроект, насочен към засилване на контрола на Конгреса и гарантиране, че страната може да изпълни ангажиментите си по Закона за отношенията с Тайван.

Джон Къртис и Катрин Кортез Масто съвместно обявиха, че Законът за укрепване на отношенията с Тайван ще изисква от министъра на отбраната, в координация с Индо-Тихоокеанското командване на САЩ, да представя ежегоден доклад пред Конгреса. Докладът ще оценява способността на САЩ да възпират агресия срещу Тайван и да запазват регионалната стабилност. Първоначалната версия на законопроекта е била предложена от бившия сенатор Марко Рубио, който сега е държавен секретар.

Къртис заяви, че от приемането на Закона за отношенията с Тайван през 1979 г. Конгресът играе водеща роля във формирането на двустранните отношения.

„Този законопроект потвърждава тази традиция, като гарантира, че Конгресът разполага с необходимата информация, за да оцени дали военната ни позиция, индустриалната база и съюзите ни са достатъчни за възпиране на конфликт и запазване на мира в Тайванския проток“, каза той.

Катрин Кортез Масто заяви, че с разширяването на влиянието на Китайската комунистическа партия в Индо-Тихоокеанския регион САЩ остават ангажирани с подкрепата за Тайван и възпирането на агресията на Пекин. За изпълнението на този ангажимент е необходимо да се гарантира, че американските въоръжени сили са подготвени и способни да изпълнят задълженията си по защитата на Тайван.

Тя подчерта: „Не можем да чакаме първия изстрел, за да бъдем изненадани.“

Основните разпоредби на законопроекта включват оценка на готовността за възпиране или реакция при евентуално нахлуване, блокада или мащабен удар срещу Тайван, както и устойчивостта на американските сили, логистиката и веригите за доставки в Индо-Тихоокеанския регион. Също така се оценява капацитетът на отбранителната индустрия на САЩ да поддържа продължителен конфликт.

Подобни законопроекти бяха внесени от Рубио и Меркли през 2020, 2021, 2023 и 2025 г.


  • 1 Знем ги тези

    5 3 Отговор
    ваши ангажименти.

    15:51 18.04.2026

  • 2 чичо

    2 0 Отговор
    Ноостров Тайван се намира държавата Република Китай!!! На континета е КНР- Китайската народна република.

    Коментиран от #4

    15:55 18.04.2026

  • 3 Американците пак играят на ръба

    1 1 Отговор
    Явно войната с Иран вече им доскуча и си търсят нови предизвикателства. Загряха с Венецуела, минаха през Иран, Куба ще я оправят между другото. Китай явно е противникът, с който искат да се сбият за да се види кой е истинският властелин на света. Икономическите средства явно са неефективни и една бърза войнича за разбълникване на региона може да се окаже много полезна.

    16:06 18.04.2026

  • 4 Чичка

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "чичо":

    защо твоят коментар появи се веднъж и после изчезна а сега гледам се появи.Фактии факти

    16:18 18.04.2026