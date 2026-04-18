Блокада на Тайванския проток може да парализира глобалната икономика

Ако Китай наложи блокада на Тайванския проток, това вероятно ще прекъсне по-голямата част от доставките на усъвършенствани полупроводници в света и ще предизвика сериозни глобални икономически щети, съобщи Bloomberg по-рано тази седмица.
Колумнистът на Bloomberg Каришма Васвани заяви, че Тайванският проток играе ключова роля в световната търговия и технологичните вериги за доставки. Всяко прекъсване би засегнало основни индустрии, включително изкуствения интелект, смартфоните, автомобилостроенето и отбранителните системи.
Според нея криза в района може да прекъсне доставките на около 90% от усъвършенстваните полупроводници в света. Дори ограничено нарушение би се отразило бързо върху глобалното производство и финансовите пазари.
Китай може да анализира последните конфликти, при които се разчита повече на икономически натиск, отколкото на пряка военна конфронтация. Блокада, карантинен режим или система за проверки около Тайван се разглеждат като по-вероятни сценарии от пълномащабно нахлуване, тъй като носят по-нисък непосредствен военен риск.
Въпреки това икономическите последици биха били тежки. Предишни оценки сочат, че блокада може да доведе до загуби над 2 трилиона щатски долара, дори без да се отчитат международните реакции, съобщи Liberty Times.
Китай също би понесъл значителни икономически щети. Тайван е един от основните му търговски партньори и ключов доставчик за електронната и производствената индустрия.
Освен икономическите фактори, политическото напрежение продължава да влияе върху ситуацията. Демократичната система и икономическият успех на Тайван представляват предизвикателство за наратива на Пекин.
Васвани предупреждава, че евентуално прекъсване в Тайванския проток вече не е далечен сценарий. Правителства и компании все по-често са призовавани да подготвят планове за действие при кризи, да укрепят устойчивостта на веригите за доставки и да гарантират непрекъснатия поток на критични стоки.
6 Глупости на търкалета по медиите
Блокада на Тайванския проток само ще затрудни експорта, но няма да е решаващо значение за същия.
18:25 18.04.2026
7 авантгард
До коментар #3 от "Херодот":Историята показва, че никой сам не може да дълго да е лидер.
Защото тогава почва неговия упадък.
Само конкуренцията движи напред.
Херодотчо...
18:27 18.04.2026
8 И как го превзе?
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Огради ли го с мрежа или само сложи шамандури, като умната ти глава?
Коментиран от #15
18:28 18.04.2026
10 Хи хи хи
До коментар #3 от "Херодот":Ами да му пожелаем на тоа "световен лидер"
ЗигХайл
Знайш ли по би ти прилягало никнейм "Ницше"
.....ама за таквоз кат теб е всë равно.....едва ли праиш разлика между двамата, между Херодот и Ницше де......
19:01 18.04.2026
14 Мишел
До коментар #4 от "Горски":Този петрол не минава през Тайванския проток, а през Ормузкия.
20:26 18.04.2026
15 Мишел
До коментар #8 от "И как го превзе?":Военният морски флот на Китай е по-голям от този на САЩ.
20:29 18.04.2026
17 паси идиота с трабанта
За какво демократично избрано Правителство говорят тези престъпни колонизаторски св..не когато назначават лидери които ще изпълняват техните заповеди това са за тях Демократично правителство . Как постигат това-- като финансират цялата изборна система купуват гласове като само за Украйна за преврата 2014 година били изхарчени окoло 5 Милиарда долара . Това го каза навремето Сорос като попита къде са парите които изхарчих за тях . Щом един из..род спекулант мошеник е изхарчили толкова да не говорим страни които финансират с години цялата медията , купуват известни личности , политически лидери и със пари назначават тези които ще изпълняват техните заповеди и това е за тях Демократично на което само мало..умните и без...мозач..ните биха повярвали .
20:32 18.04.2026
