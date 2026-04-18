Блокада на Тайванския проток може да парализира глобалната икономика
Блокада на Тайванския проток може да парализира глобалната икономика

18 Април, 2026 18:07 4 041 18

Анализ предупреждава за риск от срив във веригите за доставки на чипове и трилионни загуби при евентуална криза

Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Ако Китай наложи блокада на Тайванския проток, това вероятно ще прекъсне по-голямата част от доставките на усъвършенствани полупроводници в света и ще предизвика сериозни глобални икономически щети, съобщи Bloomberg по-рано тази седмица.

Колумнистът на Bloomberg Каришма Васвани заяви, че Тайванският проток играе ключова роля в световната търговия и технологичните вериги за доставки. Всяко прекъсване би засегнало основни индустрии, включително изкуствения интелект, смартфоните, автомобилостроенето и отбранителните системи.

Според нея криза в района може да прекъсне доставките на около 90% от усъвършенстваните полупроводници в света. Дори ограничено нарушение би се отразило бързо върху глобалното производство и финансовите пазари.

Китай може да анализира последните конфликти, при които се разчита повече на икономически натиск, отколкото на пряка военна конфронтация. Блокада, карантинен режим или система за проверки около Тайван се разглеждат като по-вероятни сценарии от пълномащабно нахлуване, тъй като носят по-нисък непосредствен военен риск.

Въпреки това икономическите последици биха били тежки. Предишни оценки сочат, че блокада може да доведе до загуби над 2 трилиона щатски долара, дори без да се отчитат международните реакции, съобщи Liberty Times.

Китай също би понесъл значителни икономически щети. Тайван е един от основните му търговски партньори и ключов доставчик за електронната и производствената индустрия.

Освен икономическите фактори, политическото напрежение продължава да влияе върху ситуацията. Демократичната система и икономическият успех на Тайван представляват предизвикателство за наратива на Пекин.

Васвани предупреждава, че евентуално прекъсване в Тайванския проток вече не е далечен сценарий. Правителства и компании все по-често са призовавани да подготвят планове за действие при кризи, да укрепят устойчивостта на веригите за доставки и да гарантират непрекъснатия поток на критични стоки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А ако

    16 4 Отговор
    Русия блокира Северно море, богатите келеши ще ядат кранове, стриди и хайвери когато цъфнат налъмите! Голяма беда за тях!

    18:10 18.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 5 Отговор
    Китай превзе протокът Скарбъро във Филипините откъдето минава една трета от световното корабоплаване.Използва че американският флот е в Иран.

    Коментиран от #8

    18:11 18.04.2026

  • 3 Херодот

    4 12 Отговор
    В света има натрупани огромно количество противоречия и конфликти, които ще бъдат уредени с една глобална война. Тя ще излъчи един световен лидер, който ще наложи своите правила и свой световен ред, а несъгласните ще бъдат премахнати.
    Това е духът на времето!

    Коментиран от #7, #10

    18:12 18.04.2026

  • 4 Горски

    18 2 Отговор
    Има нещо, което не е съвсем ясно? Твърди се, че 1/5 от световните доставки на петрол преминават през този проток. Простата аритметика показва, че ако тази 1/5 напълно отпадне от световния транзит, пак ще останат 4/5, или петрол трябва да има?! Може да е в по-малко количество, да стане по-скъп, но да го има в световен план. А у нас в Европа, вероятно и в други части на планетата, се говори за край, за липса на гориво за самолети,за тотален петролен апокалипсис? Изглежда има нещо друго което не се казва, или движението и снабдяването с петрол, не се обяснява с математическите закони?

    Коментиран от #14

    18:16 18.04.2026

  • 5 авантгард

    8 2 Отговор
    Много ясно, да не би т.нар. сащ да имат само право и сила за блокади, санкции, изнудване, отвличане, бомбене и т.н. демоктатични мерки?

    18:25 18.04.2026

  • 6 Глупости на търкалета по медиите

    5 1 Отговор
    Тайван граничи с Тихия океан.

    Блокада на Тайванския проток само ще затрудни експорта, но няма да е решаващо значение за същия.

    18:25 18.04.2026

  • 7 авантгард

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Херодот":

    Историята показва, че никой сам не може да дълго да е лидер.
    Защото тогава почва неговия упадък.
    Само конкуренцията движи напред.
    Херодотчо...

    18:27 18.04.2026

  • 8 И как го превзе?

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Огради ли го с мрежа или само сложи шамандури, като умната ти глава?

    Коментиран от #15

    18:28 18.04.2026

  • 9 Летописец

    4 2 Отговор
    " ... ще прекъсне по-голямата част от доставките на усъвършенствани полупроводници в света и ще предизвика сериозни глобални икономически щети " Тайван е само един от производителите . Технологиите не са тайвански . Други в региона произвеждат аналози . Например : още в края на 2022г насъскаха Тайван да спре износа си към Русия , но не се видя някакъв ефект от спрения тайвански износ Русия да е пострадала .

    18:37 18.04.2026

  • 10 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Херодот":

    Ами да му пожелаем на тоа "световен лидер"
    ЗигХайл

    Знайш ли по би ти прилягало никнейм "Ницше"

    .....ама за таквоз кат теб е всë равно.....едва ли праиш разлика между двамата, между Херодот и Ницше де......

    19:01 18.04.2026

  • 11 Тайван

    0 0 Отговор
    е остров бе тикви!

    19:19 18.04.2026

  • 12 дядо поп

    3 0 Отговор
    Да го затварят , корабите ще минават източно от Тайван. Не е кой знае колко , а и щурманите ще си отдъхнат малко от дивите рибарчета в протока.

    19:41 18.04.2026

  • 13 Мишел

    0 0 Отговор
    Китай блокира движението през Тайванския проток на чуждестранни военни кораби.

    20:24 18.04.2026

  • 14 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Горски":

    Този петрол не минава през Тайванския проток, а през Ормузкия.

    20:26 18.04.2026

  • 15 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "И как го превзе?":

    Военният морски флот на Китай е по-голям от този на САЩ.

    20:29 18.04.2026

  • 16 Дзак

    0 0 Отговор
    В Тайван са инвестирани трилиони. Разви се за времето на нашия преход като световен доставчик! Всичко си има цел.

    20:32 18.04.2026

  • 17 паси идиота с трабанта

    3 1 Отговор
    "Демократичната система и икономическият успех на Тайван представляват предизвикателство за наратива на Пекин.""
    За какво демократично избрано Правителство говорят тези престъпни колонизаторски св..не когато назначават лидери които ще изпълняват техните заповеди това са за тях Демократично правителство . Как постигат това-- като финансират цялата изборна система купуват гласове като само за Украйна за преврата 2014 година били изхарчени окoло 5 Милиарда долара . Това го каза навремето Сорос като попита къде са парите които изхарчих за тях . Щом един из..род спекулант мошеник е изхарчили толкова да не говорим страни които финансират с години цялата медията , купуват известни личности , политически лидери и със пари назначават тези които ще изпълняват техните заповеди и това е за тях Демократично на което само мало..умните и без...мозач..ните биха повярвали .

    20:32 18.04.2026

  • 18 1234

    0 0 Отговор
    турция удари евреите защо не се казва

    21:13 18.04.2026