Блокада на Тайванския проток може да парализира глобалната икономика

Ако Китай наложи блокада на Тайванския проток, това вероятно ще прекъсне по-голямата част от доставките на усъвършенствани полупроводници в света и ще предизвика сериозни глобални икономически щети, съобщи Bloomberg по-рано тази седмица.

Колумнистът на Bloomberg Каришма Васвани заяви, че Тайванският проток играе ключова роля в световната търговия и технологичните вериги за доставки. Всяко прекъсване би засегнало основни индустрии, включително изкуствения интелект, смартфоните, автомобилостроенето и отбранителните системи.

Според нея криза в района може да прекъсне доставките на около 90% от усъвършенстваните полупроводници в света. Дори ограничено нарушение би се отразило бързо върху глобалното производство и финансовите пазари.

Китай може да анализира последните конфликти, при които се разчита повече на икономически натиск, отколкото на пряка военна конфронтация. Блокада, карантинен режим или система за проверки около Тайван се разглеждат като по-вероятни сценарии от пълномащабно нахлуване, тъй като носят по-нисък непосредствен военен риск.

Въпреки това икономическите последици биха били тежки. Предишни оценки сочат, че блокада може да доведе до загуби над 2 трилиона щатски долара, дори без да се отчитат международните реакции, съобщи Liberty Times.

Китай също би понесъл значителни икономически щети. Тайван е един от основните му търговски партньори и ключов доставчик за електронната и производствената индустрия.

Освен икономическите фактори, политическото напрежение продължава да влияе върху ситуацията. Демократичната система и икономическият успех на Тайван представляват предизвикателство за наратива на Пекин.

Васвани предупреждава, че евентуално прекъсване в Тайванския проток вече не е далечен сценарий. Правителства и компании все по-често са призовавани да подготвят планове за действие при кризи, да укрепят устойчивостта на веригите за доставки и да гарантират непрекъснатия поток на критични стоки.