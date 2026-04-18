Мария Мачадо нападна Делси Родригес и заяви: Доналд Тръмп рискува живота на свои граждани за свободата на Венецуела!

Нобеловата лауреатка на наградата за мир Мария Корина Мачадо заяви, че е в „постоянен контакт“ с представители на администрацията на Доналд Тръмп и координира завръщането си във Венецуела, съобщава Bloomberg.

„Обсъждам това с правителството на САЩ и работим координирано, с взаимно уважение и разбирателство“, каза Мачадо на пресконференция в Мадрид.

Според нея разговорите с американската страна са били „подробни и откровени“, но по взаимно съгласие остават до голяма степен поверителни.

Тя посочи като основна цел на завръщането си осигуряването на „цивилен и организиран“ канал за изразяване на „притесненията и стремежите на венецуелците за демокрация, съсредоточени около избирателния процес“.

Мачадо благодари на Тръмп за това, че по нейни думи „излага живота на американски граждани на риск за свободата на Венецуела“ и потвърди решението си да му присъди Нобеловата награда за мир като „мандат на венецуелския народ“. „Има един лидер в света, един държавен глава в света, който е изложил живота на гражданите на страната си на риск за свободата на Венецуела, и това е Доналд Тръмп“, заяви лидерът на опозицията.

Мачадо също така критикува управлението на временния президент на Венецуела Делси Родригес, наричайки я „режим, който представлява хаос, насилие и терор“. Тя твърди, че стъпките на Родригес за борба с корупцията са просто спазване на исканията на САЩ, а не резултат от „промяна на отношението“.

Родригес беше назначена за изпълняващ длъжността президент в деня след залавянето на Николас Мадуро. Първоначално тя поиска освобождаването му и настоя, че Венецуела никога няма да стане колония, но по-късно се съгласи да сътрудничи със САЩ.

Bloomberg съобщи, че Тръмп е одобрил Родригес за временен лидер на Венецуела поради опита ѝ в развитието на петролния сектор.

Миналата седмица високопоставен служител на Държавния департамент на САЩ Майкъл Козак свидетелства на изслушване в Конгреса, че Вашингтон търси гаранции от временното правителство на Венецуела за безопасното завръщане и участие на Мачадо в предстоящите избори, заедно с други опозиционни фигури. Той обаче добави, че са необходими няколко предварителни условия за провеждането на изборите, включително избирателна реформа, преди да може да се определи конкретна дата за гласуването.