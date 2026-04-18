Мария Мачадо нападна Делси Родригес и заяви: Доналд Тръмп рискува живота на свои граждани за свободата на Венецуела!

18 Април, 2026 18:37, обновена 18 Април, 2026 18:47 1 589 33

Нобеловата лауреатка за мир планира завръщането си в родината, за да участва в предстоящите избори

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нобеловата лауреатка на наградата за мир Мария Корина Мачадо заяви, че е в „постоянен контакт“ с представители на администрацията на Доналд Тръмп и координира завръщането си във Венецуела, съобщава Bloomberg.

„Обсъждам това с правителството на САЩ и работим координирано, с взаимно уважение и разбирателство“, каза Мачадо на пресконференция в Мадрид.

Според нея разговорите с американската страна са били „подробни и откровени“, но по взаимно съгласие остават до голяма степен поверителни.

Тя посочи като основна цел на завръщането си осигуряването на „цивилен и организиран“ канал за изразяване на „притесненията и стремежите на венецуелците за демокрация, съсредоточени около избирателния процес“.

Мачадо благодари на Тръмп за това, че по нейни думи „излага живота на американски граждани на риск за свободата на Венецуела“ и потвърди решението си да му присъди Нобеловата награда за мир като „мандат на венецуелския народ“. „Има един лидер в света, един държавен глава в света, който е изложил живота на гражданите на страната си на риск за свободата на Венецуела, и това е Доналд Тръмп“, заяви лидерът на опозицията.

Мачадо също така критикува управлението на временния президент на Венецуела Делси Родригес, наричайки я „режим, който представлява хаос, насилие и терор“. Тя твърди, че стъпките на Родригес за борба с корупцията са просто спазване на исканията на САЩ, а не резултат от „промяна на отношението“.

Родригес беше назначена за изпълняващ длъжността президент в деня след залавянето на Николас Мадуро. Първоначално тя поиска освобождаването му и настоя, че Венецуела никога няма да стане колония, но по-късно се съгласи да сътрудничи със САЩ.

Bloomberg съобщи, че Тръмп е одобрил Родригес за временен лидер на Венецуела поради опита ѝ в развитието на петролния сектор.

Миналата седмица високопоставен служител на Държавния департамент на САЩ Майкъл Козак свидетелства на изслушване в Конгреса, че Вашингтон търси гаранции от временното правителство на Венецуела за безопасното завръщане и участие на Мачадо в предстоящите избори, заедно с други опозиционни фигури. Той обаче добави, че са необходими няколко предварителни условия за провеждането на изборите, включително избирателна реформа, преди да може да се определи конкретна дата за гласуването.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 авантгард

    80 1 Отговор
    Тръмпчо заграби петрола на Венецуела, а тази кукувица му благодари и се радва.
    Боже опази от такива, че и у нас е пълно.....

    18:49 18.04.2026

  • 2 Бай. ДОНЧО...Освободителя

    5 26 Отговор
    Той е нашият Човек!

    Коментиран от #3

    18:50 18.04.2026

  • 3 Сатана Z

    2 13 Отговор

    До коментар #2 от "Бай. ДОНЧО...Освободителя":

    Коце евала. 👍

    18:51 18.04.2026

  • 4 Свободата

    25 0 Отговор
    е нещо силно относително и зависи не само от отправната система.

    Коментиран от #13

    18:51 18.04.2026

  • 5 Питам

    50 0 Отговор
    Какво ли не прави човек за пари, особено когато са повече?

    Коментиран от #9

    18:52 18.04.2026

  • 6 Аоо!

    36 0 Отговор
    На Мачадо и е синьо окото, а на Мелания са и сини кокалчетата на пръстите? Дали не я е заварила да опъва президентският ластик?

    Коментиран от #17

    18:52 18.04.2026

  • 7 Българин

    34 0 Отговор
    В тези думи личи почеркът на холивудските сценаристи .

    18:52 18.04.2026

  • 8 Горски

    44 2 Отговор
    От всички страни с ЯО, най лицемерни са САЩ и Израел. Никой друг не пречи на тези които желаят, да развият ЯО. Няма как правото да бъде само за двама, защото тези двама го искат, за да контролират целият свят.Освен да краде петрол, иска да краде и уран. Спомням си, че Баце Борисов би път до Техеран да продаде атомния реактор от Белене но явно е искал много пари и се върна с празни джобове от пътешествието. Преговори и договори с англосаксии хеле пък и евреи зад гърба си печатащи им доларите ,не струват нито мастилото нито хартията на която е написан, ако не вярвате питайте индианците живеещи все още в резервати. Иран е горд народ от Перси и съответно няма как Иран да преговаря с терористи и гои каквито са евреите ционисти и отре.пките от сащ....Иран ще си обогатява уран както си пожелае...не може сащ да имат хиляди ядрени бомби и Израел също а Иран да няма...сега ако Иран имаше ядрено оръжие терористите от Израел и САЩ нямаше да посмеят да е нападнат и да избиват децата на Иран.

    Коментиран от #10, #11

    18:53 18.04.2026

  • 9 авантгард

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Питам":

    Не прави това, което не може.

    18:53 18.04.2026

  • 10 Има международни договори

    5 18 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    За НЕразпространяване на Я.О !
    Нали се сещаш какво ще се случи ако всяка измислена държава, Организация и терористични групи имат достъп до Я.О!

    Коментиран от #18, #29

    18:57 18.04.2026

  • 11 Да....

    3 13 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    Щеше да има ядрена, в която и ти щеше да полетиш
    То, бива идиотизъм, ама..

    Коментиран от #31

    18:58 18.04.2026

  • 12 Мачадо е от сектата на Лама Иво

    19 0 Отговор
    Обича да бъде използвана от дедо Тръмп!

    То, като гледам, цяла Венецуела обича да я яхат янките...

    19:06 18.04.2026

  • 13 И лама Иво

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Свободата":

    беше на твоето мнение...

    19:08 18.04.2026

  • 14 Не са само

    21 0 Отговор
    нашите. Подлоги има по целия свят.

    19:08 18.04.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    33 0 Отговор
    При атаката американците убиха нейни сънародници, а тази кокошка възхвалява агресорите.
    Самият Тръмп сметна , че тази няма акъл да поеме президентския пост. Знае, че във Венецуела я чакат с камъни.

    19:11 18.04.2026

  • 16 Исторически факти

    15 0 Отговор
    Браво Мачадо, браво Корина... Тръмп обаче нещо те ритна, май...

    19:15 18.04.2026

  • 17 Хм Хм

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Аоо!":

    Ластикът отдавна е умрял.

    19:19 18.04.2026

  • 18 Гост

    19 0 Отговор

    До коментар #10 от "Има международни договори":

    А знаеш ли, че Израел не е подписал нито един от тези договори....

    19:20 18.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 дядо поп

    17 0 Отговор
    Пустата му Мастия Мачадо.

    19:35 18.04.2026

  • 21 ППДБ

    18 0 Отговор
    От предател по предател - венецуелски послоствени послушковци

    19:37 18.04.2026

  • 22 Тая

    13 0 Отговор
    Е пример за блатно създание , на нейно място не бих се връщал във Веницуела

    19:40 18.04.2026

  • 23 Потрес

    14 0 Отговор
    Ударила тая една шпаkла на Бай Дончо, бля🤮 Светът е голям и продажници дебнат отвсякъде!
    Тая конкретно сигурно се надява на някоя американска визичка?

    19:47 18.04.2026

  • 24 Прашинка в чужда машинка

    15 0 Отговор
    Завалийката, сигурно и във Венециела са забравили вече коя беше тази, за Тръмп е сигурно. Това, че ще го похвали, е все едно вятърът го е погалил, за него е нещо естествено.

    19:54 18.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ааааааа не !

    14 0 Отговор

    До коментар #25 от "АМА ВЕРНО ЛИ Е ТОВА ????":

    Мачадо най - добре да пита Иранците за какво ги бомби изкуфелия рижав клоун и те ще и кажат !!!

    20:06 18.04.2026

  • 27 Симо

    16 0 Отговор
    Навсякъде по света има измет! И сащ търсят точно тях!

    20:06 18.04.2026

  • 28 Кикас

    11 0 Отговор
    Венецуелците трябва да се отърват от такива доброжелатели като цитираната жена направо и отнемете гражданството и един хубав шут към любимата и Америка.

    20:21 18.04.2026

  • 29 Голда Меир

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Има международни договори":

    Цитат: "Израел не притежава ядрено оръжие, но ще го използва, ако се наложи."

    20:33 18.04.2026

  • 30 Хмм

    2 0 Отговор
    как ѝ се иска да стане президентка, но не я щат, дори Тръмп го е разбрал, колкото и да му се докарва

    21:13 18.04.2026

  • 31 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Да....":

    От идиотизма си имаш минус 10, дано го осъзнаваш.

    21:24 18.04.2026

  • 32 От Нобеловият комитет:

    3 0 Отговор
    Троянският кон на Тръмп

    21:35 18.04.2026

  • 33 Госあ

    2 0 Отговор
    Когато отново започнат да разстрелват националните предатели навсякъде по света, като в доброто старо време, тогава и света ще се отърси от краварските набези и кражби.

    23:39 18.04.2026