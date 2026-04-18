Мария Мачадо нападна Делси Родригес и заяви: Доналд Тръмп рискува живота на свои граждани за свободата на Венецуела!

Нобеловата лауреатка на наградата за мир Мария Корина Мачадо заяви, че е в „постоянен контакт“ с представители на администрацията на Доналд Тръмп и координира завръщането си във Венецуела, съобщава Bloomberg.
„Обсъждам това с правителството на САЩ и работим координирано, с взаимно уважение и разбирателство“, каза Мачадо на пресконференция в Мадрид.
Според нея разговорите с американската страна са били „подробни и откровени“, но по взаимно съгласие остават до голяма степен поверителни.
Тя посочи като основна цел на завръщането си осигуряването на „цивилен и организиран“ канал за изразяване на „притесненията и стремежите на венецуелците за демокрация, съсредоточени около избирателния процес“.
Мачадо благодари на Тръмп за това, че по нейни думи „излага живота на американски граждани на риск за свободата на Венецуела“ и потвърди решението си да му присъди Нобеловата награда за мир като „мандат на венецуелския народ“. „Има един лидер в света, един държавен глава в света, който е изложил живота на гражданите на страната си на риск за свободата на Венецуела, и това е Доналд Тръмп“, заяви лидерът на опозицията.
Мачадо също така критикува управлението на временния президент на Венецуела Делси Родригес, наричайки я „режим, който представлява хаос, насилие и терор“. Тя твърди, че стъпките на Родригес за борба с корупцията са просто спазване на исканията на САЩ, а не резултат от „промяна на отношението“.
Родригес беше назначена за изпълняващ длъжността президент в деня след залавянето на Николас Мадуро. Първоначално тя поиска освобождаването му и настоя, че Венецуела никога няма да стане колония, но по-късно се съгласи да сътрудничи със САЩ.
Bloomberg съобщи, че Тръмп е одобрил Родригес за временен лидер на Венецуела поради опита ѝ в развитието на петролния сектор.
Миналата седмица високопоставен служител на Държавния департамент на САЩ Майкъл Козак свидетелства на изслушване в Конгреса, че Вашингтон търси гаранции от временното правителство на Венецуела за безопасното завръщане и участие на Мачадо в предстоящите избори, заедно с други опозиционни фигури. Той обаче добави, че са необходими няколко предварителни условия за провеждането на изборите, включително избирателна реформа, преди да може да се определи конкретна дата за гласуването.
1 авантгард
Боже опази от такива, че и у нас е пълно.....
18:49 18.04.2026
3 Сатана Z
До коментар #2 от "Бай. ДОНЧО...Освободителя":Коце евала. 👍
18:51 18.04.2026
Коментиран от #10, #11
18:53 18.04.2026
9 авантгард
До коментар #5 от "Питам":Не прави това, което не може.
18:53 18.04.2026
10 Има международни договори
До коментар #8 от "Горски":За НЕразпространяване на Я.О !
Нали се сещаш какво ще се случи ако всяка измислена държава, Организация и терористични групи имат достъп до Я.О!
Коментиран от #18, #29
18:57 18.04.2026
11 Да....
До коментар #8 от "Горски":Щеше да има ядрена, в която и ти щеше да полетиш
То, бива идиотизъм, ама..
Коментиран от #31
18:58 18.04.2026
12 Мачадо е от сектата на Лама Иво
То, като гледам, цяла Венецуела обича да я яхат янките...
19:06 18.04.2026
13 И лама Иво
До коментар #4 от "Свободата":беше на твоето мнение...
19:08 18.04.2026
15 РЕАЛИСТ
Самият Тръмп сметна , че тази няма акъл да поеме президентския пост. Знае, че във Венецуела я чакат с камъни.
19:11 18.04.2026
До коментар #6 от "Аоо!":Ластикът отдавна е умрял.
18 Гост
До коментар #10 от "Има международни договори":А знаеш ли, че Израел не е подписал нито един от тези договори....
19:20 18.04.2026
23 Потрес
Тая конкретно сигурно се надява на някоя американска визичка?
19:47 18.04.2026
26 Ааааааа не !
До коментар #25 от "АМА ВЕРНО ЛИ Е ТОВА ????":Мачадо най - добре да пита Иранците за какво ги бомби изкуфелия рижав клоун и те ще и кажат !!!
20:06 18.04.2026
29 Голда Меир
До коментар #10 от "Има международни договори":Цитат: "Израел не притежава ядрено оръжие, но ще го използва, ако се наложи."
20:33 18.04.2026
31 Горски
До коментар #11 от "Да....":От идиотизма си имаш минус 10, дано го осъзнаваш.
21:24 18.04.2026
