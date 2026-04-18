Стрелецът, убил петима в Киев, запалил дома си, преди да излезе с оръжие на улицата

Украинските следователи установиха, че киевчанинът, който открил огън по минувачи и взе заложници в супермаркет, е подпалил апартамента си, преди да излезе с оръжие.

Освен това той има криминално досие. Това обяви Володимир Зеленски във видеоклип, публикуван в неговия Telegram канал.

Той заяви още, че следователите разглеждат няколко версии, без да уточнява кои.

Неизвестният нападател открил огън по минувачи в Голосеевски район в югозападен Киев, след което щурмува супермаркет и взе заложници. Специализирани полицейски сили проведоха операция за освобождаването им, в резултат на което стрелецът бе ликвидиран.

В резултат на инцидента загинаха петима души, а 15 други бяха ранени. Украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко съобщи, че стрелецът е имал официално регистрирано оръжие.

Главната прокуратура на Украйна класифицира стрелбата в Голосеевски район на Киев като терористична атака. Главният прокурор Руслан Кравченко обяви това в своя Telegram канал.

„Образувано е криминално разследване за стрелба по цивилни и вземане на заложници в Голосеевски район на столицата по чл. 258, чл. 3 от Наказателния кодекс на Украйна – терористичен акт, довел до смърт“, написа той.