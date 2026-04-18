Стрелецът, убил петима в Киев, запалил дома си, преди да излезе с оръжие на улицата
Стрелецът, убил петима в Киев, запалил дома си, преди да излезе с оръжие на улицата

18 Април, 2026 20:57, обновена 18 Април, 2026 21:09

Главната прокуратура на Украйна класифицира стрелбата в Голосеевски район на Киев като терористична атака

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските следователи установиха, че киевчанинът, който открил огън по минувачи и взе заложници в супермаркет, е подпалил апартамента си, преди да излезе с оръжие.

Освен това той има криминално досие. Това обяви Володимир Зеленски във видеоклип, публикуван в неговия Telegram канал.

Той заяви още, че следователите разглеждат няколко версии, без да уточнява кои.

Неизвестният нападател открил огън по минувачи в Голосеевски район в югозападен Киев, след което щурмува супермаркет и взе заложници. Специализирани полицейски сили проведоха операция за освобождаването им, в резултат на което стрелецът бе ликвидиран.

В резултат на инцидента загинаха петима души, а 15 други бяха ранени. Украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко съобщи, че стрелецът е имал официално регистрирано оръжие.

Главната прокуратура на Украйна класифицира стрелбата в Голосеевски район на Киев като терористична атака. Главният прокурор Руслан Кравченко обяви това в своя Telegram канал.

„Образувано е криминално разследване за стрелба по цивилни и вземане на заложници в Голосеевски район на столицата по чл. 258, чл. 3 от Наказателния кодекс на Украйна – терористичен акт, довел до смърт“, написа той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Муткурова , Пазарджик

    66 12 Отговор
    Укра е в режим на разпад

    Коментиран от #3, #16

    21:11 18.04.2026

  • 2 Пич

    86 10 Отговор
    Ликвидиран е на място, точно за да не се разчуе, че е бил насилствено мобилизиран от укрофашистите и е превъртял !!! Версии разследвали тихо.....

    Коментиран от #7, #18, #19, #69

    21:12 18.04.2026

  • 3 Тия откачиха

    65 9 Отговор

    До коментар #1 от "Муткурова , Пазарджик":

    от БУСовизацията и ТЦК.

    21:14 18.04.2026

  • 4 Гориил

    88 11 Отговор
    Има милиони такива хора. Клянкс, не се лъжа. Сгрешихте, че започнахте война с Русия. Приблизително 80 процента от населението на Украйна е руско по култура и език, а приблизително 20 процента са етнически малцинства (включително 3-5 процента бандеровци).Вие не само ограбихте Украйна, вие я лишихте от бъдещето ѝ. Омразата на украинците към Европа е изключителна и невероятна. Не вярвайте на Бандера.И не ставайте жертва на Лондон.

    21:15 18.04.2026

  • 5 Майор Деянов, на всеки километър

    11 72 Отговор
    Всеки втори руснак има Криминално досие !!!
    Чисто терористичен акт на руското ФСБ, за щастие осуетен навреме от ГРУ ☝️

    Коментиран от #29, #39

    21:15 18.04.2026

  • 6 Хахахахаха

    65 9 Отговор
    Маняка се оказа, че е украински войник, смятай вече взеха да откачат

    Коментиран от #22, #23

    21:15 18.04.2026

  • 7 Хмм

    52 8 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    и да не се разбере дали той е убил заложниците или спецчастите

    Коментиран от #15

    21:16 18.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Идеалната прозападна държава Украйна

    56 8 Отговор
    Прекрасните ценности на Евросъюза - в действие!

    Това ни чака и нас, дори без война.
    Нали затова се борихме 36 години - а Украйна ни изпревари, хахаха.

    Само ген. Събин Събев не може да го отпразнува.

    Коментиран от #26, #70

    21:17 18.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дзак

    20 6 Отговор
    Кажете занятието!

    21:20 18.04.2026

  • 14 путин..

    41 7 Отговор
    Побърка бандерците и те взеха да се самоизбиват

    Коментиран от #50

    21:20 18.04.2026

  • 15 Пич

    62 5 Отговор

    До коментар #7 от "Хмм":

    И това е много вероятно! Ето версия - това е дезертьор бягащ от армията и преследван заради това! При престрелката за задържането му, спецовците от некадърност убиват цивилни, и му приписват цялото деяние! Направо все едно ДАНС са го измислили!

    Коментиран от #30

    21:22 18.04.2026

  • 16 Не Укра

    6 52 Отговор

    До коментар #1 от "Муткурова , Пазарджик":

    А Русия е в разпад. Стрелецът е руснак, не четеш ли новините.

    Коментиран от #21

    21:22 18.04.2026

  • 17 Смешна трагедия

    46 6 Отговор
    Зеленият комик по никакъв начин не е виновен, защото точно по това време е просил пари за жертвите и няма как да бъде свързан със самите жертви.

    Просто нормален ден в Украйна преди влизането и в ЕС и НАТО. После ще има прогрес за умрелите. И яко крадене от евро-хазната.

    Коментиран от #71

    21:23 18.04.2026

  • 18 по законите

    16 13 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Доброволец в армията и мобилизиран в армията са противоположни статуси на една личност.

    21:23 18.04.2026

  • 19 Как да го мобилизират

    6 32 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Като е привърженик на Путин 😁

    21:24 18.04.2026

  • 20 Митку бонбата

    8 35 Отговор
    А днес руските кораби са на минус три! Ай хаирлия, и на слука!

    Коментиран от #28

    21:26 18.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Руснак е

    7 38 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахахаха":

    Роден в Москва. Но сайта Факти не е написал това , защото е проруски сайт.

    Коментиран от #40

    21:27 18.04.2026

  • 23 Руснак е.

    7 36 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахахаха":

    Роден в Москва. Но сайта Факти не е написал това , защото е проруски сайт.

    Коментиран от #24, #54

    21:27 18.04.2026

  • 24 Хахахахаха

    46 6 Отговор

    До коментар #23 от "Руснак е.":

    Киевският терорист се оказа ветеран от украинските въоръжени сили.

    ▪️Василченков служи в Донецка област до 2004 г. (254-та мотострелкова дивизия, спомагателен батальон), след което преминава в резерв.
    ▪️След 2022 г. той отново служи в украинската армия.
    ▪️Той беше обвинен в лека телесна повреда. Това е свързано с конфликт от 2023 г., при който е нападнал мъж.
    ▪️Киевските медии преди това публикуваха фалшива история, в която се твърди, че той е служил в руските въоръжени сили, но по-късно това беше опровергано , разкривайки, че информацията е взета от някой със същото фамилно име.

    Коментиран от #31

    21:28 18.04.2026

  • 25 Надарен и талантлив

    4 29 Отговор
    А пък аз преди година оправях една руска мечка, и сега цяла година всеки ден ми носи див мед!

    21:28 18.04.2026

  • 26 Убиецът

    7 30 Отговор

    До коментар #10 от "Идеалната прозападна държава Украйна":

    е руснак, няма нищо общо с Европа. Не се притеснявайте 😁😉

    21:29 18.04.2026

  • 27 Епа

    37 6 Отговор
    Требваше да стреля по зелю и тцк

    21:29 18.04.2026

  • 28 Руснаци

    15 21 Отговор

    До коментар #20 от "Митку бонбата":

    Минус 3 кораба, ама + 20 км нова територия днеска, предпочитам да е така, 5 години война а не ще си върнали и 5 км територия хахахах, ударили днеска 3 лодки и се лефят, много тъжно

    21:30 18.04.2026

  • 29 Ъхъ

    36 5 Отговор

    До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Само дето на Банкова не знаят укроински, поне според Арестивич говорят руски. Там е центъра на криминалното начело с оня де беше на зелювото кабинетче шефче

    21:31 18.04.2026

  • 30 Мунчу

    6 21 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Докато е бягал от армията ли е подпалил апартамента?

    Коментиран от #34

    21:33 18.04.2026

  • 31 Вярната информация

    8 30 Отговор

    До коментар #24 от "Хахахахаха":

    е, че е руснак, роден в Москва, подвизавал се е в Донецк. Проруски сепаратист, от малките зелени човечета 😄

    Коментиран от #35, #38, #41, #42

    21:35 18.04.2026

  • 32 Това

    6 21 Отговор
    доказва, че този индивид е бил бъгнат, а както копеите се надяваха

    21:35 18.04.2026

  • 33 Ами

    30 5 Отговор
    Един от многото случаи. После се чудят защо се стопи УКРИЯ. Путин бил виновен.

    21:38 18.04.2026

  • 34 Пич

    33 5 Отговор

    До коментар #30 от "Мунчу":

    Наивен въпрос! Защо вярваш, че той го е подпалил?! Ако му кроят шапка, украинския ДАНС го е подпалил!!!

    Коментиран от #37

    21:40 18.04.2026

  • 35 Устойчив

    29 6 Отговор

    До коментар #31 от "Вярната информация":

    Глупак, а? Ако беше руснак, украинците щяха да ореват орталъка! А ако не знаеш, по времето когато е роден, нямаше Украйна! Всички украинци с пари и връзки пращаха украинките да раждат в Москва!

    21:43 18.04.2026

  • 36 Руснаци

    28 7 Отговор
    Работата за укрите взе да става все по зле и по зле, никакви успехи на фронта, огромни жертви, хората там взеха да се отчайват и озлобяват от принудителната мобилизация, вече почват сами да се нападат, положението е близко до критично и отчайващо

    21:44 18.04.2026

  • 37 може може би

    6 14 Отговор

    До коментар #34 от "Пич":

    Прекалено въображение, похвално за филмов крими сценарий.

    Коментиран от #47

    21:45 18.04.2026

  • 38 И аз съм роден в София България ,

    14 6 Отговор

    До коментар #31 от "Вярната информация":

    ни съм си арменец, не съм българин. Даже не съм български гражданин.

    21:47 18.04.2026

  • 39 Явно,че!

    10 6 Отговор

    До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    И ти си изкукал,като фена си-Майор Деянов...!

    21:48 18.04.2026

  • 40 Ама разбира се...!

    32 5 Отговор

    До коментар #22 от "Руснак е":

    Освен,че е руснак,ами по-важното е,че е и агент на Путин...😝🤣😂👍!
    Да ви имам и болните мозъци,да ви имам...!

    Коментиран от #52

    21:51 18.04.2026

  • 41 😂🤣😂🤣

    32 5 Отговор

    До коментар #31 от "Вярната информация":

    Май си признахте, че няма украинци. Всички са руснаци. Или....? Май както ви изнася.🤣☁️🤣😂

    Коментиран от #49

    21:51 18.04.2026

  • 42 Пий си...

    15 5 Отговор

    До коментар #31 от "Вярната информация":

    ...зелените хапчета,щото взе да получаваш халюцинации...!

    Коментиран от #53

    21:53 18.04.2026

  • 43 Проруски Боклук

    6 27 Отговор
    Живял в Окупирания Донецк .

    С Една Дума РУСКИ ТЕРОРИСТ .

    21:55 18.04.2026

  • 44 Крайцера МАСКВА

    6 21 Отговор
    Приюти още 3 Кораба
    На Дъното на Черно Море .

    Атракциите за Рибките
    Стават все повече

    Така е ПП ПЛАНУ

    ПО ГРАФИКУ.

    Коментиран от #46

    21:57 18.04.2026

  • 45 Само да не разбере Тръмп!

    23 7 Отговор

    До коментар #12 от "1488":

    Че той сега събира на муфта уранов прах в Иран,а какво остава ако разбере за нашите монети,че съдържат уран...направо ще ги пригабарчи,без да пита ни Гюро,ни Гюровица...😝!

    21:57 18.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 НАПРОТИВ...!

    13 4 Отговор

    До коментар #37 от "може може би":

    Напълно реално!

    22:00 18.04.2026

  • 48 ОНЯ С ДРОНЯ

    8 19 Отговор
    Още 4 НПЗта и Рафинерии

    Горят във Мускалието.

    Отломки са
    Само ОТЛОМКИТЕ

    В ТУАПСЕ пък няма кой да спре Огънят.
    Явно Пожарникарите
    Са ги Могилизирали в Украйна.

    22:02 18.04.2026

  • 49 ...

    5 15 Отговор

    До коментар #41 от "😂🤣😂🤣":

    Наистина в пресата всички заглавия се казва че е руснак, тук е пропуснато

    Руснак уби 6 души при стрелба на улицата в Киев и взе заложници в магазин
    OFFNews 18 април 2026 в 20:42 1749 1

    22:17 18.04.2026

  • 50 Ама убиецът не е бандер

    4 17 Отговор

    До коментар #14 от "путин..":

    Руснак бил :)

    22:19 18.04.2026

  • 51 в едно от

    12 4 Отговор
    видеата във магазина се вижда как човека маха с лявата ръка надруг човек да се отдръпне .Зад него е стоял друг човек който е мишената.100% съгледвачи и събирачи на мъже за фронта.Евалла!

    22:26 18.04.2026

  • 52 Руски сепаратист от Донeцк

    5 14 Отговор

    До коментар #40 от "Ама разбира се...!":

    Различно е от агент. :)

    22:27 18.04.2026

  • 53 Май ти се за хапчета, съвсем

    6 6 Отговор

    До коментар #42 от "Пий си...":

    ви ошашавиха по тия пенсионерски клубове :)

    Случаят е класифициран като терористична атака. Образувано е криминално разследване по чл. 258, чл. 3 от Наказателния кодекс на Украйна. Службата за сигурност на Украйна съобщи, че престъплението е извършено от мъж, роден през 1968 г., въоръжен с регистрирано огнестрелно оръжие. Извършителят, идентифициран като 58-годишния Дмитро Василченков, е убит. Мъжът, който откри огън в Голосеевски район на Киев, убивайки няколко цивилни, е роден в Москва и има украинско гражданство. Името му също е Дмитро Василченков. Роден е на 21 април 1968 г. „Преди това е живял в Бахмут, Донецка област, а по-късно в Голосеевски район на Киев“, съобщават медиите.

    :)

    Коментиран от #66

    22:29 18.04.2026

  • 54 ако е руснак

    12 3 Отговор

    До коментар #23 от "Руснак е.":

    Значи загубите са 5 към 1, без да броим ранените.

    22:30 18.04.2026

  • 55 Зеления път

    21 5 Отговор
    Сега ще изкарат (особно нашите Петрохански умно-жълто-паветни), че Путин го е пратил да трепе украинци. То и Зеленото като го линчуват, после ще кажат, че бил руснак.

    22:33 18.04.2026

  • 56 рузнага

    5 10 Отговор
    е изфирясал

    22:40 18.04.2026

  • 57 Отървал се е от фронта

    15 6 Отговор
    Мобилизацията на украинците е до смърт. А трябвало да се пробва със Зеленски.

    22:57 18.04.2026

  • 58 елементарно

    17 5 Отговор
    човек живеещ до денонощен магазин да запомни хора всекидневно висящи там .Факта че е отстрелял 6 а не повече говори за съгледвачи и събирачи на мъже за фронта.

    Коментиран от #59, #60

    23:00 18.04.2026

  • 59 точно от зелените човечета

    8 15 Отговор

    До коментар #58 от "елементарно":

    е убиецът. След като е руснак от Донецка област, ясна е работата, там са проруски настроени, защото са яко облъчвани с години от кремълска пропаганда.

    Коментиран от #67

    23:08 18.04.2026

  • 60 Глупости

    5 11 Отговор

    До коментар #58 от "елементарно":

    Затова е убил дете на 11г, жена на 30г и възрастни пенсионери на 75г.

    Коментиран от #61, #64

    23:16 18.04.2026

  • 61 пола и

    7 2 Отговор

    До коментар #60 от "Глупости":

    годините не важат за доносниците....

    23:25 18.04.2026

  • 62 Оня

    16 2 Отговор
    Откога в 404 автомат АК е "законно притежавано" оръжие ?!? Тия са надрусани по веригата, от шута до последната кука

    23:29 18.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 не очаквай

    8 1 Отговор

    До коментар #60 от "Глупости":

    от режима на еврея да напише военните чинове и позивните имена на отстреляните.Факта че са 6 а могло много повече говори....

    23:41 18.04.2026

  • 65 Д,мин

    11 1 Отговор
    Дмитро Васильченков се казва убиеца на 58г., стрелял е с карабина Kel-Tec SUB2000. Преди няколко дни е бил "доброзорно" мобилизиран, избягал от подразделението към, което е бил зачислен. Да помогна на разследващите за причините за действията му.

    01:14 19.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Снайпер

    5 0 Отговор
    А терориста Зеленски кога ще го нацелят? Време е!

    05:58 19.04.2026

  • 69 Лука

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Гражданите винаги имат и задлжения и те се изпълняват доброволно или принудително !!!

    09:03 19.04.2026

  • 70 Лука

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Идеалната прозападна държава Украйна":

    Скачането през прозорците в русия е въпрос на държавна политика . Това е алтернативата на демокрацията !

    09:08 19.04.2026

  • 71 Лука

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Смешна трагедия":

    Зеленски е герой,защитава родината си . Копейките само плюят и нямат родина,опитват да седят на два стола !

    Коментиран от #72

    09:11 19.04.2026

  • 72 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Лука":

    Путин е герой,защитава света от нацизма в уср@йна и 🚽ес

    13:51 19.04.2026

