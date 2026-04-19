Службата за сигурност на Украйна класифицира масовото убийство на цивилни в Киев като "терористична атака", предаде Укринформ, съобщи БТА.
Мъж застреля вчера шестима души в украинската столица, преди да бъде ликвидиран от полицията. По последни данни са били ранени най-малко 14 човека.
Започнало е предварително разследване. Според наличната информация престъплението е било извършено от роден през 1968 г. в руската столица Москва мъж със законно регистрирано огнестрелно оръжие.
Разследващите разглеждат няколко версии за мотивите на за стрелеца, обяви във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски, цитиран също от Укринформ.
Зеленски обърна внимание, че нападателят е подпалил апартамента си, преди да излезе на улицата и да започне да стреля. На мъжа, който е живял дълго време в Донецка област, сега една от "горещите точки" във войната с Русия в Източна Украйна, са му били повдигани обвинения в престъпления, каза още той.
До коментар #11 от "Руски тероряга изверг":Ветеран от ВСУ западен от 2006, в 2023 пак се върнал у ВЦУ
До коментар #11 от "Руски тероряга изверг":И НА МЕН МИ Е ЯСНО ---ДЕМОКРАТИЧНО ИЗБРАН С КУРАБИЙКИ ПАЛЯЧО НАРКОМАН СЪСИПА ЕДИН НАРОД
До коментар #4 от "УкроМилиция":в Украйна е полиция, а в Русия е милиция
До коментар #16 от "Мишел":Продал си е апартамента в Бахмут.....съощава УНИАН
До коментар #9 от "Mими Кучева🐕🦺":от проруските сепаратисти в Донецк. Продължава разследването, но е бил задържан от полицията и преди години, тепърва ще има подробности за какви престъпления и каква точно му е била поставената задача.
27 Не го е продал
До коментар #22 от "Лепилар":а го е подпалил за да заличи всякакви следи. Целия му апартамент е изгорял до основи.
