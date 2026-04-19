Службата за сигурност на Украйна класифицира масовото убийство на цивилни в Киев като терористична атака
19 Април, 2026 10:41

Мъж застреля шестима души в украинската столица, преди да бъде ликвидиран от полицията

Службата за сигурност на Украйна класифицира масовото убийство на цивилни в Киев като "терористична атака", предаде Укринформ, съобщи БТА.

Мъж застреля вчера шестима души в украинската столица, преди да бъде ликвидиран от полицията. По последни данни са били ранени най-малко 14 човека.

Започнало е предварително разследване. Според наличната информация престъплението е било извършено от роден през 1968 г. в руската столица Москва мъж със законно регистрирано огнестрелно оръжие.

Разследващите разглеждат няколко версии за мотивите на за стрелеца, обяви във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски, цитиран също от Укринформ.

Зеленски обърна внимание, че нападателят е подпалил апартамента си, преди да излезе на улицата и да започне да стреля. На мъжа, който е живял дълго време в Донецка област, сега една от "горещите точки" във войната с Русия в Източна Украйна, са му били повдигани обвинения в престъпления, каза още той.


Свързани новини


  • 1 Юуп

    48 12 Отговор
    Смелите укро полицаи бегаха кът мисирки през ограда оня като почна да стреля

    Коментиран от #35, #71

    10:43 19.04.2026

  • 2 ЯзБегам

    27 6 Отговор
    Бегай бегай

    10:45 19.04.2026

  • 3 Бегам

    22 5 Отговор
    Бегам бегам

    10:45 19.04.2026

  • 4 УкроМилиция

    26 6 Отговор
    Почвам да бегам

    Коментиран от #17

    10:46 19.04.2026

  • 5 Голем

    16 7 Отговор
    празззз

    10:46 19.04.2026

  • 6 Ай ся

    22 6 Отговор
    не се излагайте

    10:47 19.04.2026

  • 7 ТЪЙ ЛИ

    16 5 Отговор
    Ами много кусто са го класифицирали като такъв

    10:48 19.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Атака

    7 6 Отговор
    я няма вече.

    10:53 19.04.2026

  • 11 Руски тероряга изверг

    10 50 Отговор
    Стана ясно, че терористът е бивш руски офицер, роден в Москва. Същият е имал банкова сметка открита в руска банка, както и е пресичал руско-украинската граница три пъти в рамките на последната година.

    Коментиран от #14, #15, #26, #37, #43, #49

    10:53 19.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ХиХи

    24 6 Отговор

    До коментар #11 от "Руски тероряга изверг":

    Ветеран от ВСУ западен от 2006, в 2023 пак се върнал у ВЦУ

    Коментиран от #40

    10:55 19.04.2026

  • 15 Мурка

    37 7 Отговор

    До коментар #11 от "Руски тероряга изверг":

    И НА МЕН МИ Е ЯСНО ---ДЕМОКРАТИЧНО ИЗБРАН С КУРАБИЙКИ ПАЛЯЧО НАРКОМАН СЪСИПА ЕДИН НАРОД

    Коментиран от #44, #50, #81

    10:56 19.04.2026

  • 16 Мишел

    24 4 Отговор
    Извършителят, идентифициран като 58-годишния Дмитро Василченков, е убит. Мъжът, който откри огън в Голосеевски район на Киев, убивайки няколко цивилни, е роден в Москва и има украинско гражданство. Името му е Дмитро Василченков. Роден е на 21 април 1968 г. „Преди това е живял в Бахмут, Донецка област, а по-късно в Голосеевски район на Киев“, съобщават медиите.

    Коментиран от #22

    10:57 19.04.2026

  • 17 1945

    8 20 Отговор

    До коментар #4 от "УкроМилиция":

    в Украйна е полиция, а в Русия е милиция

    10:58 19.04.2026

  • 18 Сатана Z

    19 8 Отговор
    Украинските нацисти са извършили тази атака и са подхвърлили трупа на пишман "терориста" .A false flag operation

    11:00 19.04.2026

  • 19 Раковски

    6 33 Отговор
    Относно руските и копейските фейкове, че кралят на Швеция не се бил здрависал със Зеленски. Снимки от срещата със здрависвания между двамата лесно могат да се намерят в интернет. Дори и за най-глупавия човек е ясно, че ако негово величество не проявяваше уважение към украинския президент, въобще нямаше да предприеме посещение при него. Елементарна логика. Елементарна и очевидна дори за всеки не много умен човек. Но не и за копейките. Никога не им вярвайте. Никога не вярвайте на руснаци и копийки. При тях липсата на морал и лъжата са стандарт на живот и поведение.

    Коментиран от #34

    11:00 19.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 БАНко

    19 6 Отговор
    НАТООВЦЕ , ВЕРСИЯТА ЗА ИЗБЯГАЛ ОТ МЯСТО ЗА ИЗПРАЩАНЕ ОТНОВО В ОКОПИТЕ НА ЗЕЛЮ ХАЙДУТИН И РЕШИЛ ДА ОТМЪСТИ ЗА ВСИЧКО СТОРЕНО ОТ ФАШИЗМА НА КИЕВ !!!

    11:01 19.04.2026

  • 22 Лепилар

    11 4 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Продал си е апартамента в Бахмут.....съощава УНИАН

    Коментиран от #27

    11:02 19.04.2026

  • 23 този е бил

    6 20 Отговор

    До коментар #9 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    от проруските сепаратисти в Донецк. Продължава разследването, но е бил задържан от полицията и преди години, тепърва ще има подробности за какви престъпления и каква точно му е била поставената задача.

    Коментиран от #39, #46

    11:02 19.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 В предишна статия по случая пишеше,

    22 5 Отговор
    че въпросният стрелец е заснет на видео с автомат.Колко законно е притежаването на автомат като законно регистрирано огнестрелно оръжие ? Или в предишната статия е публикувана невярна информация? Това, че е роден в Москва едва ли има някакво значение тъй като през 1968 г. днешна Украйна беше в състава на СССР като УССР.

    Коментиран от #36

    11:03 19.04.2026

  • 26 любопитен

    21 4 Отговор

    До коментар #11 от "Руски тероряга изверг":

    Що трябва да показваш, колко си постен откъм интелект?

    Коментиран от #80

    11:03 19.04.2026

  • 27 Не го е продал

    13 1 Отговор

    До коментар #22 от "Лепилар":

    а го е подпалил за да заличи всякакви следи. Целия му апартамент е изгорял до основи.

    11:04 19.04.2026

  • 28 Чифоути

    27 5 Отговор
    А Израел ,извършва изключително хуманни атаки.Ама мълчите ли, некоректно било да се говори.

    11:04 19.04.2026

  • 29 Пенсионер 69 годишен

    28 4 Отговор
    Добре, че не съм украинец! Човекът е бил на почти 60 години! Тъй става, когато мобилизацията е насилствена. Маскирани бандеровци бият с юмруци и ритници, изнасилват в ануса с палки и бутилки. Изпразват на хората сметките и прехвърлят собствеността на имота им. Сигурно са го били да прехвърли жилището си на тях и затова е запалено. Украйна е бандитска клоака! Човекът е предпочел смъртта пред мобилизацията.

    11:04 19.04.2026

  • 30 Володимир Зеленски -нацист

    28 4 Отговор

    До коментар #20 от "Владимир Путин, президент":

    Което е доказателство,че няма украинска нация ,а само територия с руско население говорещо на диалект

    11:04 19.04.2026

  • 31 Възползвайте се от случая и работете в п

    22 3 Отговор
    Името на стрелеца е Дмитрий Василченков на 58 години.
    Мъжът е бил насилствено бусифициран преди дни.

    11:04 19.04.2026

  • 32 az СВО Победа80

    16 3 Отговор
    Името на стрелеца е Дмитрий Василченков на 58 години.
    Мъжът е бил насилствено бусифициран преди дни.
    Подобни случаи само ще зачестяват....

    11:06 19.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 абе льольо

    20 5 Отговор

    До коментар #19 от "Раковски":

    Не е въпроса до здрависването, Зеленката разтвори ръце за прегръдка и го отрязаха, после викинга застана на такова разстояние от клоуна, че ще трябва да наставят две снимки за да увековечат срещата!

    Коментиран от #63

    11:07 19.04.2026

  • 35 Бог да ги прости!

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "Юуп":

    Това си е гражданска война.

    Коментиран от #64

    11:07 19.04.2026

  • 36 Значението е дотолкова,

    6 15 Отговор

    До коментар #25 от "В предишна статия по случая пишеше,":

    доколкото, вярващите в руско -кремълската идеология са склонни да се превръщат в камикадзета и да извършват подобни терористични и самоубийствени атаки.

    Коментиран от #42, #51

    11:07 19.04.2026

  • 37 Пенчо

    9 5 Отговор

    До коментар #11 от "Руски тероряга изверг":

    Е ти кат ловджиите дето избиха цялата гора ,зарад това ,че рибаря преувеличи с уловът си и те да не останат по-назад от първия.Да те и ...........

    11:08 19.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Съвсем не,

    6 15 Отговор

    До коментар #14 от "ХиХи":

    уволнен от ВСУ, 2014 е извършвал подривна дейност срещу Украйна. В списъците е на проруските сепаратисти.

    11:12 19.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Къде я видя идеологията

    15 4 Отговор

    До коментар #36 от "Значението е дотолкова,":

    Има само пропаганда,но и тя не може да обясни причината стрелецът първо да подпали апартамента ти, след което да стреля по мирни хора.Според мен е поредният изтрещял войник, който вече няма какво да губи.

    11:13 19.04.2026

  • 43 Георги

    13 6 Отговор

    До коментар #11 от "Руски тероряга изверг":

    даже в телефона му е имало само един записан номер
    с инициали В. П.. Това защо го премълчаваш?

    11:16 19.04.2026

  • 44 Този е бил фен на Русия

    6 19 Отговор

    До коментар #15 от "Мурка":

    така че няма нищо общо с демокрацията. Бил е фен на изостанала диктатура, затова и не е бил наред психически.

    Коментиран от #47

    11:18 19.04.2026

  • 45 az СВО Победа80

    16 4 Отговор
    На видео се вижда как украинските полицаи се разбягват в паника и оставят 58г. мъж да стреля по хората на улицата в Киев....

    Це Европа! 🤣

    11:21 19.04.2026

  • 46 Ако е верно,

    15 4 Отговор

    До коментар #23 от "този е бил":

    браво на него.

    11:26 19.04.2026

  • 47 Мурка

    15 4 Отговор

    До коментар #44 от "Този е бил фен на Русия":

    ЕДИН ПРЕМИЕР ФЕН НА УКРАЙНА ЗАНЕСЕ НАШИТЕ ПАРИ В УКРАИНА-КВО ЩЕ КАЖЕШ-АЗ НЕ СЪМ ГО УПЪЛНОМОЩИЛ И НЕ САМО АЗ

    Коментиран от #59, #66

    11:43 19.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ИНТЕРЕСНО

    6 7 Отговор

    До коментар #11 от "Руски тероряга изверг":

    ДА СЕ ВИДЯТ КОЙ НАБОР
    И КЪДЕ СА ЗАВЪШИЛИ И УЧИЛИ
    ПОКЛОННИЦИТЕ О.З. НА ЕДИН
    МУНДИР С ШКОДА...

    11:46 19.04.2026

  • 50 Прудлоооо

    8 8 Отговор

    До коментар #15 от "Мурка":

    ГРЕШИШ!! ТОЗИ ДЕМОКРАТИЧНО ИЗБРАН"ПАЛЯЧО" ЩЕ СЪСИПЕ ВАШАТА ИМПЕРИЯ!ВЕЧЕ Е ЗАПОЧНАЛ!!ПРОЦЕСА Е НЕОБРАТИМ!!

    Коментиран от #58

    11:50 19.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 До Владимир Путин

    18 4 Отговор
    Вчера се разбра че и команващшя ВСУ е руснак , заключение окраината е населена с руснаци !

    11:52 19.04.2026

  • 53 Боа

    19 5 Отговор
    На куевска хунта не й изгодно да пише за Този мъж,че е украински воения пенсионер.
    А изгодно да съчинява за следа от Кремъл.

    11:58 19.04.2026

  • 54 Боко

    8 2 Отговор
    Триещите модчета сте в списъка 👌

    11:59 19.04.2026

  • 55 Терористични акции е да плащаш

    14 4 Отговор
    на групи от организираната престъпност на Украйна
    да обикалят градове и села с джипки и да отвличат
    мъже от техните семейства.

    Преди 6 месеца имаше дори клип как украинските мафиоти
    отвлякоха учител по време на учебен час -
    както човека си пишеше нещо на дъската, влезнаха дебелаците
    и го замъкнаха пред учениците навън.

    Коментиран от #62

    12:01 19.04.2026

  • 56 Тома

    14 4 Отговор
    Ще има още много случаи като този след като не спряха да ловят хора по улиците за фронта

    Коментиран от #61

    12:04 19.04.2026

  • 57 Палячо президент

    9 5 Отговор
    Всички пенсионери ще ги пратя на фронта и ще им взема жилищата. Вече издадох указ. Слава Украине! Бандера слава!

    12:09 19.04.2026

  • 58 Мурка

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Прудлоооо":

    ОСВЕН МОЗУЧНАТА ТИ ДЕИНОСТ -ДРУГОТО О.К.

    Коментиран от #60

    12:15 19.04.2026

  • 59 А бре кух

    1 5 Отговор

    До коментар #47 от "Мурка":

    НИЩО НЕ Е ЗАНЕСЪЛ ГЮРОВ,ЩЕ ПОСТЪПЯТ ПАРИ ЗА БЪЛГАРИЯ!! от къде ви изнамират такива..........

    12:54 19.04.2026

  • 60 Прудлооо

    1 4 Отговор

    До коментар #58 от "Мурка":

    ОСВЕН ЗАГЛАДЕНАТА ТИ ГЪНКА,ДРУГОТО ТИ Е НАРЕД!!МНОГО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАШ!!РУСКАТА ПРОПАГАНДА ВЛОШАВА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ!!

    12:58 19.04.2026

  • 61 Пръцкооо

    1 6 Отговор

    До коментар #56 от "Тома":

    Участието на жива сила в украинската армия е сведено до минимум.Важното е че украинците ОСВОБОЖДАВАТ ОКУПИРАНИ ТЕРИТОРИИ!!

    13:01 19.04.2026

  • 62 Наивнико

    1 6 Отговор

    До коментар #55 от "Терористични акции е да плащаш":

    Ми тя руската пропаганда не спи.Винаги ще ви промива шамандурите.

    Коментиран от #65, #68

    13:03 19.04.2026

  • 63 Пръцкооо изрожденски

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "абе льольо":

    Не лъжи,има достатъчно материали!!

    13:06 19.04.2026

  • 64 Ихууууу ганьовото

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "Бог да ги прости!":

    От кога я курдисвате тази гражданска война в Украйна,ама тя все не се случва!! Стрелбата в Украйна е дело на руското ФСБ с цел провокация!! Кълвящите на гола кука са задействани!!.............и какво от това........

    13:10 19.04.2026

  • 65 Укропропагандата също не спи

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "Наивнико":

    Тя винаги цели ол иго френите.

    Коментиран от #67

    13:13 19.04.2026

  • 66 Прррррръдльоооо

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Мурка":

    НЕ ЛЪЖИ!!

    13:15 19.04.2026

  • 67 Наивнико

    1 6 Отговор

    До коментар #65 от "Укропропагандата също не спи":

    РУСКАТА ПРОПАГАНДА Е ОПАСНА ЗА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ.ТЯ НЕ ВИ ТЪРСИ,ВИЕ Я НАМИРАТЕ САМИ,КОЕТО ЗНАЧИ,ЧЕ ОСНОВНО СИ Е СВЪРШИЛА РАБОТАТА!!!!

    Коментиран от #69, #70

    13:18 19.04.2026

  • 68 Кое точно е пропаганда?

    7 1 Отговор

    До коментар #62 от "Наивнико":

    - Клиповете с отвличанията на мъже в Украйна са факт
    - Преди 4 месеца в Одеса дори отвлякоха едно момче, наполовина българин, който е инвалид с дясната ръка поради трудова злополука. Русофобите тогава пишеха, че това било правилно, единствено големия шум в България предизвика отзоваването на това момче от ВСУ
    - На 14 януари 2026г в изказване на Зеленски беше признато, че над 2 милиона украинци са избягали от военна служба
    - На 14 януари 2026г в изказване на Зеленски беше признато, че 200 000 украински войници "са в отпуск" без разрешение
    - Между февруари 2022 г. и септември 2025 г. прокуратурата на Украйна е образувала над 235 000 наказателни производства за неразрешено отсъствие
    - Между февруари 2022 г. и септември 2025 г. прокуратурата на Украйна е образувала над 53 000 наказателни дезертиране

    Искаш ли още ФАКТИ?

    Коментиран от #73, #74

    13:28 19.04.2026

  • 69 Ти ли ми казваш, кое е пропаганда или не

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Наивнико":

    Ти дори не умееш да поставяш правилно запетайките когато пишеш на компютър.
    Ако обичаш, първо премини един курс по компютърна грамотност, а след това се опитвай да даваш акъл на хора, които са много по-интелигентни от теб.

    Коментиран от #75, #76, #77, #83

    13:31 19.04.2026

  • 70 Официални данни

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "Наивнико":

    Издирван за мобилизация стреля с автомат по полицаи в Одеса на 26 март 2026г

    "Мъж, стрелял по служителите от полицейски патрул в Одеса, беше убит при операция по задържането му, съобщиха украинските органи на реда в канала си в Телеграм.

    Четиридесет и пет годишният одесчанин е бил издирван за нарушаване на правилата за военна регистрация. По време на проверка на документи той започнал да стреля с автомат по полицаите и е избягал с автомобил", информират от националната полиция."

    13:35 19.04.2026

  • 71 Ихууууу ганьовото

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Юуп":

    Ако си бил на тяхно място със сигурност си щял да препълниш потурките.

    13:52 19.04.2026

  • 72 Верно

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    В Кремъл ли?Цял свят чака това.

    13:54 19.04.2026

  • 73 Пръцкооо

    2 4 Отговор

    До коментар #68 от "Кое точно е пропаганда?":

    Всички клипове против Украйна са дело на ФСБ. ТОВА Е ФАКТ НЕОСПОРИМ!! СЪЩО СА ХРАНА И ЗА ГЛАДНИТЕ ШАРАНЧЕТА, КЪЛВЯЩИ НА ГОЛА КУКА.

    13:59 19.04.2026

  • 74 Сельоо красний

    1 3 Отговор

    До коментар #68 от "Кое точно е пропаганда?":

    КОЙ НОРМАЛЕН НЕ БЯГА ОТ ВОЙНА ??А РУСКАТА ПРОКУРАТУРА КОЛКО ДЕЛА Е ОБРАЗУВАЛА ЗА ДЕЗРТИРАНЕ?? ........

    Коментиран от #82

    14:02 19.04.2026

  • 75 Наивникоооо

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ти ли ми казваш, кое е пропаганда или не":

    НЕ МИ СЕ ПРАВИ НА ДАСКАЛ,А ВЗЕМАЙ МЕРКИ!! ПРОЦЕСА НА ОГЛУПЯВНЕ ПРИ ТЕБЕ Е НЕОБРАТИМ!!

    14:05 19.04.2026

  • 76 Ихууууу ганьооо

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ти ли ми казваш, кое е пропаганда или не":

    Като те гледам,горе имаш колкото да не сбъркаш стола зад масата с тоалетната чиния.

    14:08 19.04.2026

  • 77 Дърт пръдльооо

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Ти ли ми казваш, кое е пропаганда или не":

    Кой ти внушава,че си сред интелигентните,или сам го правиш другар??

    14:10 19.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Цъцъцъ

    2 1 Отговор
    Дърти пръдльовци, а когато убиват невинни граждани и деца на едно друго място, какво е?

    14:15 19.04.2026

  • 80 Ами да

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "любопитен":

    Това е неговата даденост,друго няма.

    14:27 19.04.2026

  • 81 Ехеееее

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мурка":

    ОЩЕ ЕДИН С ПСИХИЧНИ НАРУШЕНИЯ ОТ РУСКАТА ПРОПАГАНДА.ВЕЧЕ НЕ ГО ТЪРСИ-САМ Я НАМИРА!

    14:40 19.04.2026

  • 82 Цитат: "ДЕЗРТИРАНЕ..."

    2 1 Отговор

    До коментар #74 от "Сельоо красний":

    Ало, русофобния интелектуалец, тази дума с главните букви на какъв език си я написал?

    Ти изобщо можеш ли да напишеш два реда без да допуснеш граматични грешки?

    Айде, чао!

    14:40 19.04.2026

  • 83 Муухахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ти ли ми казваш, кое е пропаганда или не":

    Освен,че поставяш правилно запетайките,какво друго можеш?? Или това те кара да се чувстваш свръх интелигентен??

    Коментиран от #84

    14:46 19.04.2026

  • 84 "чувстваш свръх интелигентен"

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Муухахахахаха":

    На български език се пише слято: свръхинтелигентен.

    Научи елементарния правопис, а след това опитай пак !

    14:59 19.04.2026

