Службата за сигурност на Украйна класифицира масовото убийство на цивилни в Киев като "терористична атака", предаде Укринформ, съобщи БТА.

Мъж застреля вчера шестима души в украинската столица, преди да бъде ликвидиран от полицията. По последни данни са били ранени най-малко 14 човека.

Започнало е предварително разследване. Според наличната информация престъплението е било извършено от роден през 1968 г. в руската столица Москва мъж със законно регистрирано огнестрелно оръжие.

Разследващите разглеждат няколко версии за мотивите на за стрелеца, обяви във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски, цитиран също от Укринформ.

Зеленски обърна внимание, че нападателят е подпалил апартамента си, преди да излезе на улицата и да започне да стреля. На мъжа, който е живял дълго време в Донецка област, сега една от "горещите точки" във войната с Русия в Източна Украйна, са му били повдигани обвинения в престъпления, каза още той.