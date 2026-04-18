Иран затвори Ормузкия проток до пълното отменяне на военноморската блокада на САЩ

Иран затвори Ормузкия проток от събота вечер до пълното отменяне на военноморската блокада на САЩ, обявиха от ВМС на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC).

„Поради нарушаването на споразумението за прекратяване на огъня, тъй като врагът, Съединените щати, не е отменил военноморската блокада на иранските кораби и пристанища, Ормузкият проток ще бъде затворен от днес до отменянето на блокадата“, се казва в изявлението.

IRGC призова корабособствениците стриктно да спазват препоръките на иранската страна и определи изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно ситуацията в Ормузкия проток като „недостоверни“.

„Предупреждаваме, че нито един кораб от какъвто и да е тип не трябва да напуска местата си за акостиране в Персийския залив и Оманско море, а приближаването до Ормузкия проток ще се счита за сътрудничество с врага и корабите, нарушаващи тези правила, ще бъдат преследвани“, добавиха от ВМС на IRGC.

Техеран разглежда опитите на САЩ да премахват мини в ирански води като нарушение на прекратяването на огъня, заяви Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския парламент.

„Решително се противопоставихме на опита на САЩ да премахнат мини от нашите териториални води и считаме това за нарушение на прекратяването на огъня“, каза Галибаф, цитиран от информационната агенция ISNA.

Председателят на иранския парламент твърди, че по време на разговорите в Исламабад е заплашил да удари американския миночистач, ако той „помръдне дори леко“. Вашингтон, според Галибаф, след това е наредил на кораба да се оттегли.

Иранският политик критикува блокадата на САЩ на Ормузкия проток. Той заяви, че ако решението не бъде отменено, „корабоплаването в пролива ще бъде сериозно ограничено“, тъй като той е „напълно контролиран“ от Ислямската република.