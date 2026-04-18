Иран затвори Ормузкия проток до пълното отменяне на военноморската блокада на САЩ

Иран затвори Ормузкия проток от събота вечер до пълното отменяне на военноморската блокада на САЩ, обявиха от ВМС на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC).
„Поради нарушаването на споразумението за прекратяване на огъня, тъй като врагът, Съединените щати, не е отменил военноморската блокада на иранските кораби и пристанища, Ормузкият проток ще бъде затворен от днес до отменянето на блокадата“, се казва в изявлението.
IRGC призова корабособствениците стриктно да спазват препоръките на иранската страна и определи изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно ситуацията в Ормузкия проток като „недостоверни“.
„Предупреждаваме, че нито един кораб от какъвто и да е тип не трябва да напуска местата си за акостиране в Персийския залив и Оманско море, а приближаването до Ормузкия проток ще се счита за сътрудничество с врага и корабите, нарушаващи тези правила, ще бъдат преследвани“, добавиха от ВМС на IRGC.
Техеран разглежда опитите на САЩ да премахват мини в ирански води като нарушение на прекратяването на огъня, заяви Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския парламент.
„Решително се противопоставихме на опита на САЩ да премахнат мини от нашите териториални води и считаме това за нарушение на прекратяването на огъня“, каза Галибаф, цитиран от информационната агенция ISNA.
Председателят на иранския парламент твърди, че по време на разговорите в Исламабад е заплашил да удари американския миночистач, ако той „помръдне дори леко“. Вашингтон, според Галибаф, след това е наредил на кораба да се оттегли.
Иранският политик критикува блокадата на САЩ на Ормузкия проток. Той заяви, че ако решението не бъде отменено, „корабоплаването в пролива ще бъде сериозно ограничено“, тъй като той е „напълно контролиран“ от Ислямската република.
1 Историк
21:45 18.04.2026
2 Велика победа
21:46 18.04.2026
3 Пич
- За зла круша, зъл прът !!!
21:47 18.04.2026
4 Правилно
21:47 18.04.2026
6 Демократ
21:50 18.04.2026
7 ИНТЕРЕСНО
ОТ БЛ.ИЗТОК ЩЕ ИМА
ЕДНО....СВОБОДНО МЯСТО ЗА „ПАРКИРАНЕ”.....
МЕЖДУ ЧЕРВЕНО МОРЕ И ПРОТОКА
21:51 18.04.2026
8 Милен
До коментар #6 от "Демократ":Те хубаво ще почнат от там, проблемът е къде ще завършат. Изкуственото чувство за превъзходство може да доведе до много неприятен краен резултат.
21:56 18.04.2026
10 Дядо ви
До коментар #1 от "Историк":Безспорно, корав камък излязоха, но без промишления и технологичен тил на Китай и Русия твърде бързо щяха да бъдат размазани като муха. Факта обаче си остава, Здрав патриотизъм, високо и силно образование, саможертвеност, уравновесеност, сдържаност когато е нужно и рязкост когато се наложи. Изобщо много уроци можем да извлечем. На първо място Силно Родолюбие и Вяра, само това може да ни даде успех.
22:01 18.04.2026
12 Кво разправям аз -
Тръмп може да затвори Ормуз, но не може да го отвори.
Тръмп е слаб стратег, трябваше предварително да измисли решение на този проблем.
Сега Иран го гаври!
Скоро цял свят ще мрази САЩ, понеже цените на горивата удрят всички.
22:05 18.04.2026
13 Бобо
До коментар #10 от "Дядо ви":Браво дедо много добре
22:06 18.04.2026
15 ВАТЕНКА СЪС ЧАЛМА
Ще затварят Затворения Проток.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Големи Издуханяци.
22:18 18.04.2026
16 Точно
До коментар #14 от "Костадин Костадинов":Ти е по мярка!
22:22 18.04.2026
17 Айде
22:23 18.04.2026
18 Ъъъъ
До коментар #3 от "Пич":"За зла круша, зъл прът !!!"
Те крушите са две - САЩ и Израел! И не "прът", а изкореняване на едната круша....Няма друго спасение за света.
22:32 18.04.2026
19 На се излагай!
До коментар #15 от "ВАТЕНКА СЪС ЧАЛМА":САЩ пускат всички кораби, които не са ирански и не носят ирански нефт и газ. Такава е тяхната блокада!Иран затваря за всички!
22:32 18.04.2026
20 Възраждане
22:33 18.04.2026
21 Отдавна усещам,
Това ще взриви войната!
22:34 18.04.2026
22 Пич
До коментар #18 от "Ъъъъ":Ще ти кажа нещо, което не обичам да казвам, защото засяга религиозните хора, но - обмисли геноцида, описан в Библията! И най честите му извършители!
22:43 18.04.2026
24 Ието
22:48 18.04.2026
25 Том
23:03 18.04.2026
26 Ами
До коментар #7 от "ИНТЕРЕСНО":Между Канада и Мексико?
23:03 18.04.2026
27 Мунчо
До коментар #20 от "Възраждане":Браво копейка...и не шапки долу, а чалми..? 🤣🤣🤣
23:04 18.04.2026
28 Курчатов
23:04 18.04.2026
30 Орешниците вече пристигнаха в Иран!
23:16 18.04.2026
31 Някоя си
До коментар #22 от "Пич":Предполагам, че имате предвид избиването на хананейцит и филистимците от евреите?
23:17 18.04.2026
32 Пич
До коментар #31 от "Някоя си":Да, както са избили още много племена и народи, без да пощадят децата дори! Спомнете си и за тяхната жестокост към своите, когато издирват малкият Иисус и избиват децата на цял град! Лошотията им не идва отникъде, винаги си е била в тях!
23:30 18.04.2026
33 Мдаа
Мдаа...
23:32 18.04.2026
34 Аспарухов
23:33 18.04.2026
35 Бай Амет чобана
23:34 18.04.2026
36 Така де
До коментар #33 от "Мдаа":Вчера в Европа има отменени около 1000 полета по същата причина, както и много фериботни линии в Балтийско море. Нямат гориво завалиите. Тези ли щяха да воюват с братята руснаци!?
Предполагам, че в Кремъл не спират да се забавляват с еврофашистите, особено в момента когато продават руския петрол по 100 долара при заложени в бюджета им 50.
23:38 18.04.2026
38 Бай Христо с винаря
23:57 18.04.2026
39 Оня
До коментар #28 от "Курчатов":Аз пък казвам - циреят предостатъчно беше търпян 78 години да си прави чфутските иширети. Време е, дори много се закъсня, да бъде изличен от лицето на Земята. Дай Боже ! Амин !
00:02 19.04.2026
40 Не става
До коментар #28 от "Курчатов":Ако метнеш атом по иран значи целия дубай да бъде елиминиран за векове и целия район с богаташките имения да бъде неизползваем заради радиационото замърсяване а това значи трилиони загуби и така насетне
00:18 19.04.2026
41 Пилотът Гошу
До коментар #10 от "Дядо ви":Е то и Израел без поддръжката на САЩ нямаше да се пърчи толкова, Украйна без поддръжката на де що се сетиш даже пари за хляб нямаше да има, дори заплатите на държавните служители плащаме...
А всичко е така.
Даже САЩ сами нищо особено не правят, ако не им вървят по гайдата европейци и канадци даже САЩ си наляга парцалите... Всичко е до плюсове и минуси... За всичко си има линия отвъд която щетите са неприемливи. Точно това би трябвало да научи лешперите, че война се води за печалба, не да освобождават Сульо и Пульо...
00:21 19.04.2026
42 Ама
До коментар #28 от "Курчатов":Първо от тебе да почват Т.ъ.п.а....к
02:55 19.04.2026