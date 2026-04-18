Иран затвори Ормузкия проток до пълното отменяне на военноморската блокада на САЩ

18 Април, 2026 21:37, обновена 18 Април, 2026 22:17 3 531 42

Техеран разглежда опитите на САЩ да премахват мини в ирански води като нарушение на прекратяването на огъня

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран затвори Ормузкия проток от събота вечер до пълното отменяне на военноморската блокада на САЩ, обявиха от ВМС на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC).

„Поради нарушаването на споразумението за прекратяване на огъня, тъй като врагът, Съединените щати, не е отменил военноморската блокада на иранските кораби и пристанища, Ормузкият проток ще бъде затворен от днес до отменянето на блокадата“, се казва в изявлението.

IRGC призова корабособствениците стриктно да спазват препоръките на иранската страна и определи изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно ситуацията в Ормузкия проток като „недостоверни“.

„Предупреждаваме, че нито един кораб от какъвто и да е тип не трябва да напуска местата си за акостиране в Персийския залив и Оманско море, а приближаването до Ормузкия проток ще се счита за сътрудничество с врага и корабите, нарушаващи тези правила, ще бъдат преследвани“, добавиха от ВМС на IRGC.

Техеран разглежда опитите на САЩ да премахват мини в ирански води като нарушение на прекратяването на огъня, заяви Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския парламент.

„Решително се противопоставихме на опита на САЩ да премахнат мини от нашите териториални води и считаме това за нарушение на прекратяването на огъня“, каза Галибаф, цитиран от информационната агенция ISNA.

Председателят на иранския парламент твърди, че по време на разговорите в Исламабад е заплашил да удари американския миночистач, ако той „помръдне дори леко“. Вашингтон, според Галибаф, след това е наредил на кораба да се оттегли.

Иранският политик критикува блокадата на САЩ на Ормузкия проток. Той заяви, че ако решението не бъде отменено, „корабоплаването в пролива ще бъде сериозно ограничено“, тъй като той е „напълно контролиран“ от Ислямската република.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Историк

    61 9 Отговор
    Персите са наперен народ.

    Коментиран от #10

    21:45 18.04.2026

  • 2 Велика победа

    17 28 Отговор
    850 томахавки и ормуз затворен

    21:46 18.04.2026

  • 3 Пич

    56 5 Отговор
    Понякога и най сложното световно положение може да се опише с едно изречение:
    - За зла круша, зъл прът !!!

    Коментиран от #18

    21:47 18.04.2026

  • 4 Правилно

    48 9 Отговор
    Така трябва.краварите вън в краварника.терористи.

    21:47 18.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Демократ

    9 43 Отговор
    Ударите трябва да почнат от Пейкин и Хан Каонг там са чодстрекателите на брадатите еднокнижници.

    Коментиран от #8

    21:50 18.04.2026

  • 7 ИНТЕРЕСНО

    11 29 Отговор
    УТРЕ В ГУГЛЕ МАПС
    ОТ БЛ.ИЗТОК ЩЕ ИМА
    ЕДНО....СВОБОДНО МЯСТО ЗА „ПАРКИРАНЕ”.....
    МЕЖДУ ЧЕРВЕНО МОРЕ И ПРОТОКА

    Коментиран от #26

    21:51 18.04.2026

  • 8 Милен

    36 4 Отговор

    До коментар #6 от "Демократ":

    Те хубаво ще почнат от там, проблемът е къде ще завършат. Изкуственото чувство за превъзходство може да доведе до много неприятен краен резултат.

    21:56 18.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дядо ви

    41 4 Отговор

    До коментар #1 от "Историк":

    Безспорно, корав камък излязоха, но без промишления и технологичен тил на Китай и Русия твърде бързо щяха да бъдат размазани като муха. Факта обаче си остава, Здрав патриотизъм, високо и силно образование, саможертвеност, уравновесеност, сдържаност когато е нужно и рязкост когато се наложи. Изобщо много уроци можем да извлечем. На първо място Силно Родолюбие и Вяра, само това може да ни даде успех.

    Коментиран от #13, #41

    22:01 18.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кво разправям аз -

    58 4 Отговор
    Тръмп спечели битката, но не е спечелил войната!
    Тръмп може да затвори Ормуз, но не може да го отвори.
    Тръмп е слаб стратег, трябваше предварително да измисли решение на този проблем.
    Сега Иран го гаври!
    Скоро цял свят ще мрази САЩ, понеже цените на горивата удрят всички.

    22:05 18.04.2026

  • 13 Бобо

    17 2 Отговор

    До коментар #10 от "Дядо ви":

    Браво дедо много добре

    22:06 18.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ВАТЕНКА СЪС ЧАЛМА

    5 34 Отговор
    Тия Аятоласите

    Ще затварят Затворения Проток.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Големи Издуханяци.

    Коментиран от #19

    22:18 18.04.2026

  • 16 Точно

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Костадин Костадинов":

    Ти е по мярка!

    22:22 18.04.2026

  • 17 Айде

    4 11 Отговор
    ново бомбене предстои!

    22:23 18.04.2026

  • 18 Ъъъъ

    31 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    "За зла круша, зъл прът !!!"

    Те крушите са две - САЩ и Израел! И не "прът", а изкореняване на едната круша....Няма друго спасение за света.

    Коментиран от #22

    22:32 18.04.2026

  • 19 На се излагай!

    17 6 Отговор

    До коментар #15 от "ВАТЕНКА СЪС ЧАЛМА":

    САЩ пускат всички кораби, които не са ирански и не носят ирански нефт и газ. Такава е тяхната блокада!Иран затваря за всички!

    22:32 18.04.2026

  • 20 Възраждане

    34 7 Отговор
    Корпусът на Гвардейците на Ислямската Революция на братски Иран, за пореден път разгроми нацистката армия на САЩ. Браво! Шапки долу

    Коментиран от #27

    22:33 18.04.2026

  • 21 Отдавна усещам,

    10 8 Отговор
    че Тръмп няма да има избор и ще нареди масирана бомбардировка на иранската инфраструктура.

    Това ще взриви войната!

    22:34 18.04.2026

  • 22 Пич

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ъъъъ":

    Ще ти кажа нещо, което не обичам да казвам, защото засяга религиозните хора, но - обмисли геноцида, описан в Библията! И най честите му извършители!

    Коментиран от #31

    22:43 18.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ието

    1 6 Отговор
    Американците печелят от затварянето и от всичко.

    22:48 18.04.2026

  • 25 Том

    2 16 Отговор
    Атома бай дончо пускай атома

    23:03 18.04.2026

  • 26 Ами

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "ИНТЕРЕСНО":

    Между Канада и Мексико?

    23:03 18.04.2026

  • 27 Мунчо

    3 10 Отговор

    До коментар #20 от "Възраждане":

    Браво копейка...и не шапки долу, а чалми..? 🤣🤣🤣

    23:04 18.04.2026

  • 28 Курчатов

    4 26 Отговор
    Щом Иран са такива голями любители на урана, Тръмп и Нетаняху да им избомбят инфраструктурата с обеднен уран и да ги приключат подобно на Сърбия. Аре стига 47 години преговори с теократичния терористичен режим.

    Коментиран от #39, #40, #42

    23:04 18.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Орешниците вече пристигнаха в Иран!

    18 2 Отговор
    Какъв го дирят янките в Иран!?? Да си събират багажа и обратно в обора! Ако толкова много искат да откраднат отнякъде обогатен уран да вземат този на Израел!

    23:16 18.04.2026

  • 31 Някоя си

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Предполагам, че имате предвид избиването на хананейцит и филистимците от евреите?

    Коментиран от #32

    23:17 18.04.2026

  • 32 Пич

    15 1 Отговор

    До коментар #31 от "Някоя си":

    Да, както са избили още много племена и народи, без да пощадят децата дори! Спомнете си и за тяхната жестокост към своите, когато издирват малкият Иисус и избиват децата на цял град! Лошотията им не идва отникъде, винаги си е била в тях!

    23:30 18.04.2026

  • 33 Мдаа

    9 1 Отговор
    Air Canada отмени всички полети от Торонто и Монреал до Ню Йорк поради липса на гориво.

    Мдаа...

    Коментиран от #36

    23:32 18.04.2026

  • 34 Аспарухов

    3 12 Отговор
    Иран си проси и ще го получи !

    23:33 18.04.2026

  • 35 Бай Амет чобана

    1 15 Отговор
    Тоз Галибаф, хич не е нагъл. Когато той затвори Ормуз е ок, обаче хамериканците като му блокират 5те вишлясали танкера за Китай било нарушаване на международното право и пречка на прекратяване на огина. Май му се иска повече Иран да го няма на картите

    23:34 18.04.2026

  • 36 Така де

    12 1 Отговор

    До коментар #33 от "Мдаа":

    Вчера в Европа има отменени около 1000 полета по същата причина, както и много фериботни линии в Балтийско море. Нямат гориво завалиите. Тези ли щяха да воюват с братята руснаци!?
    Предполагам, че в Кремъл не спират да се забавляват с еврофашистите, особено в момента когато продават руския петрол по 100 долара при заложени в бюджета им 50.

    23:38 18.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Бай Христо с винаря

    4 0 Отговор
    Ай на здраве и не му мислете много.

    23:57 18.04.2026

  • 39 Оня

    9 0 Отговор

    До коментар #28 от "Курчатов":

    Аз пък казвам - циреят предостатъчно беше търпян 78 години да си прави чфутските иширети. Време е, дори много се закъсня, да бъде изличен от лицето на Земята. Дай Боже ! Амин !

    00:02 19.04.2026

  • 40 Не става

    9 0 Отговор

    До коментар #28 от "Курчатов":

    Ако метнеш атом по иран значи целия дубай да бъде елиминиран за векове и целия район с богаташките имения да бъде неизползваем заради радиационото замърсяване а това значи трилиони загуби и така насетне

    00:18 19.04.2026

  • 41 Пилотът Гошу

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Дядо ви":

    Е то и Израел без поддръжката на САЩ нямаше да се пърчи толкова, Украйна без поддръжката на де що се сетиш даже пари за хляб нямаше да има, дори заплатите на държавните служители плащаме...
    А всичко е така.
    Даже САЩ сами нищо особено не правят, ако не им вървят по гайдата европейци и канадци даже САЩ си наляга парцалите... Всичко е до плюсове и минуси... За всичко си има линия отвъд която щетите са неприемливи. Точно това би трябвало да научи лешперите, че война се води за печалба, не да освобождават Сульо и Пульо...

    00:21 19.04.2026

  • 42 Ама

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Курчатов":

    Първо от тебе да почват Т.ъ.п.а....к

    02:55 19.04.2026

