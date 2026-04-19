The New York Times: Делси Родригес прочиства хората на Мадуро от елита на Венецуела

След свалянето на президента Николас Мадуро, Венецуела започна постепенно прочистване на елита, който преди това осигуряваше властта му, съобщава The New York Times.

Според вестника властите задържат олигарси, близки до Мадуро, съюзниците му са лишени от постове, а роднини са лишени от бизнес и обществен живот. Процесът се ръководи от временния президент Делси Родригес, която управлява страната с подкрепата на администрацията на Доналд Тръмп.

След ареста на Мадуро през януари и преместването му в Ню Йорк, Родригес го нарече случилото се „незаконна атака“, но сега тя демонтира предишната система на власт и извършва най-голямото преразпределение на влияние от десетилетия, съобщава вестникът.

За три месеца, според вестника, са отстранени 17 министри, военното ръководство е обновено и са назначени нови дипломати. Задържани са и най-малко трима бизнесмени, свързани с обкръжението на Мадуро, а семейството на бившия президент е загубило достъп до петролни договори.

Някои решения се вземат под натиск от Съединените щати, отбелязва статията. Венецуелските власти смятат, че Родригес действа „с насочен към главата пистолет“, давайки възможност на Вашингтон да „разчисти сметките“ със съюзниците на Мадуро.

Междувременно недоверието в управляващия елит нараства. „Планът винаги е бил един и същ: или всички падат, или никой“, каза пред изданието служител от ерата на Мадуро.

Въпреки разместването, правителствената система остава авторитарна, пишат авторите на статията. Междувременно венецуелската опозиция смята, че Родригес не води страната към демокрация, а само засилва личния си контрол.

В началото на април Съединените щати отмениха санкциите срещу Родригес, а през март Ройтерс, позовавайки се на четири източника, съобщи, че администрацията на Тръмп тайно подготвя наказателни обвинения срещу нея.

Същевременно тя обяви, че министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино Лопес, близък сътрудник на Николас Мадуро, който заемаше поста в продължение на 11 години, е отстранен. В средата на февруари вестник „Ел Паис“ съобщи, че недоволството във висшите ешелони на Венецуелските въоръжени сили (ВВС) нараства поради продължителното пребиваване на настоящото военно ръководство на власт след залавянето на Мадуро.

Както научи „Уолстрийт Джърнъл“, Тръмп е избрал Делси Родригес за временен лидер на Венецуела по съвет на бившия изпълнителен директор на „Шеврон“ Али Мошири, който предупреди, че ако опозицията вземе властта, ситуацията ще наподоби иракския сценарий.