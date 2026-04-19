Новини
Свят »
Венецуела »
The New York Times: Делси Родригес прочиства хората на Мадуро от елита на Венецуела

19 Април, 2026 06:38, обновена 19 Април, 2026 06:47 1 948 19

  • делси родригес-
  • николас мадуро-
  • венецуела-
  • сащ

Временният държавен глава извършва най-голямото преразпределение на влияние от десетилетия, пише изданието

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След свалянето на президента Николас Мадуро, Венецуела започна постепенно прочистване на елита, който преди това осигуряваше властта му, съобщава The New York Times.

Според вестника властите задържат олигарси, близки до Мадуро, съюзниците му са лишени от постове, а роднини са лишени от бизнес и обществен живот. Процесът се ръководи от временния президент Делси Родригес, която управлява страната с подкрепата на администрацията на Доналд Тръмп.

След ареста на Мадуро през януари и преместването му в Ню Йорк, Родригес го нарече случилото се „незаконна атака“, но сега тя демонтира предишната система на власт и извършва най-голямото преразпределение на влияние от десетилетия, съобщава вестникът.

За три месеца, според вестника, са отстранени 17 министри, военното ръководство е обновено и са назначени нови дипломати. Задържани са и най-малко трима бизнесмени, свързани с обкръжението на Мадуро, а семейството на бившия президент е загубило достъп до петролни договори.

Някои решения се вземат под натиск от Съединените щати, отбелязва статията. Венецуелските власти смятат, че Родригес действа „с насочен към главата пистолет“, давайки възможност на Вашингтон да „разчисти сметките“ със съюзниците на Мадуро.

Междувременно недоверието в управляващия елит нараства. „Планът винаги е бил един и същ: или всички падат, или никой“, каза пред изданието служител от ерата на Мадуро.

Въпреки разместването, правителствената система остава авторитарна, пишат авторите на статията. Междувременно венецуелската опозиция смята, че Родригес не води страната към демокрация, а само засилва личния си контрол.

В началото на април Съединените щати отмениха санкциите срещу Родригес, а през март Ройтерс, позовавайки се на четири източника, съобщи, че администрацията на Тръмп тайно подготвя наказателни обвинения срещу нея.

Същевременно тя обяви, че министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино Лопес, близък сътрудник на Николас Мадуро, който заемаше поста в продължение на 11 години, е отстранен. В средата на февруари вестник „Ел Паис“ съобщи, че недоволството във висшите ешелони на Венецуелските въоръжени сили (ВВС) нараства поради продължителното пребиваване на настоящото военно ръководство на власт след залавянето на Мадуро.

Както научи „Уолстрийт Джърнъл“, Тръмп е избрал Делси Родригес за временен лидер на Венецуела по съвет на бившия изпълнителен директор на „Шеврон“ Али Мошири, който предупреди, че ако опозицията вземе властта, ситуацията ще наподоби иракския сценарий.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 2 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    23 0 Отговор
    Какво ли не правят страхът за собствената кожа и парите, особено многото пари в собствения джоб?

    Коментиран от #15

    06:54 19.04.2026

  • 3 ха ха

    14 3 Отговор
    вървят към по големото зло

    07:25 19.04.2026

  • 4 Комундел Крадлев Венецуелски

    6 14 Отговор
    Ще прочиства ами, какво ще прави. Като гледа какво става с аятоласите- кой без крак, кой без глава. Или си дисциплиниран, или САЩ ти осигуряват еднопосочен безплатен билет към ада.

    Коментиран от #6, #10

    07:25 19.04.2026

  • 5 Гост

    18 3 Отговор
    Не прочиства, а насажда марионетки на сащ.

    07:28 19.04.2026

  • 6 Гост

    17 6 Отговор

    До коментар #4 от "Комундел Крадлев Венецуелски":

    Значи, или даваш ресурсите си на пиратите, или ти режат главата.
    Това е хайдутлук, пък вие си му викайте демокрация.

    07:29 19.04.2026

  • 7 Мемфис

    3 9 Отговор
    Ех, защо и у нас не се роди някоя “Делси Родригес”?

    07:30 19.04.2026

  • 8 Модерен подход

    5 2 Отговор
    Постигаш целите без да си цапаш ръцете.

    07:32 19.04.2026

  • 9 Делси Родригес

    8 1 Отговор
    Аз слушкам, слушкам..

    Коментиран от #13

    07:40 19.04.2026

  • 10 Ха Ха

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Комундел Крадлев Венецуелски":

    Божа работа кой пътува към Ада и кой към Рая. Че някои нямат срам и страх от Бога е ясно, но Бог не забравя..

    07:44 19.04.2026

  • 11 Мфа

    3 1 Отговор
    Много интересно кой финансира тъпотиите на NYT?

    Коментиран от #14

    07:45 19.04.2026

  • 12 Делсито и

    9 3 Отговор
    тя ще носи табелата “ национален предател”!

    Коментиран от #16

    07:50 19.04.2026

  • 13 Вариантите не са много

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "Делси Родригес":

    Да слушка, фалит и бедност, окупация с жертви. Уго Чавес и Мадуро доказаха, че могат да потопят в бедност държавата с най-големи петролни запаси в света.

    07:51 19.04.2026

  • 14 Изкуствен интелект

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мфа":

    "Ню Йорк Таймс“ (New York Times - NYT) традиционно се счита за издание с либерална насоченост и редакционната му колегия често подкрепя кандидати от Демократическата партия на САЩ.

    07:54 19.04.2026

  • 15 Мдаа!🤔

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    За предателството ще си получи заслуженото! Рано или късно.

    07:56 19.04.2026

  • 16 Може пък да се окаже национален герой

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Делсито и":

    Национален герой като Георги Димитров, Васил Коларов и другите партийни другаре, верни на КПСС и Коминтерна.

    08:03 19.04.2026

  • 17 Вижте Сега

    6 1 Отговор
    Всяка държава под едностранни санкции може да потъне в бедност. Венецуела потъна в криза още през 80-те години, далеч преди социализма в тази държава. Боливарската революция (1998) донесе поносим живот на милиони тънещи в мизерия. Тази огромна маса от хора рано или късно ще се раздвижи отново

    08:39 19.04.2026

  • 18 Госあ

    5 2 Отговор
    Не съм сексист, но жените по далеч от носа си, не виждат. С тях се връщаме към джунглата. Всичките им действия са безскрупулни и насочени към собствения интерес. Така общество не се гради.

    08:40 19.04.2026

  • 19 Ъхъ!!!

    1 5 Отговор
    Родригес няма какво да си играе на "полека-лека"! Да събира бърже всичките мадурковци и да ги праща при Мадуро!

    08:51 19.04.2026