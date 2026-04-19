Експлозия в американска рафинерия край канадската граница, има пострадали

Експлозия в американска рафинерия край канадската граница, има пострадали

19 Април, 2026 06:49, обновена 19 Април, 2026 07:02 2 066 25

Инцидентът е станал в ключов обект в щата Вашингтон, критично важен за снабдяването с гориво на Сиатъл и региона

Експлозия в американска рафинерия край канадската граница, има пострадали - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко трима души са ранени след експлозия в рафинерията „BP Cherry Point“ северозападната част на щата Вашингтон, САЩ, предаде „Сиатъл Таймс“

Тя е разположена в окръг Уатком, на брега на пролива Джорджия.

Служителите на съоръжението са евакуирани.

Представители на компанията потвърдиха инцидента, заявявайки, че ситуацията е под контрол и не представлява заплаха за близките общности.

Съобщенията за точния брой на пострадалите варират. Пожарната служба на окръг Уатком съобщи за трима хоспитализирани: един се е нуждаел от разширена медицинска помощ, докато двама други са получили основни медицински грижи. В изявлението на компанията се посочва още, че четирима души са откарани в болница.

Причината за инцидента все още не е установена и компанията обеща да предостави допълнителна информация по-късно.

Рафинерията Cherry Point на BP, разположена в Блейн, е започнала дейност през 1971 г. и в нея работят приблизително 800 души. Капацитетът ѝ е приблизително 235 000 барела суров петрол на ден.

Тя е ситуирана само на няколко километра южно от границата между САЩ и Канада.

Това е най-голямата рафинерия в щата Вашингтон и е от ключово значение за доставките на гориво в региона, включително за международното летище в Сиатъл.


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    5 39 Отговор
    Страхливото джудже - най-големия позор на планетата.

    Коментиран от #7, #12

    07:04 19.04.2026

  • 2 Станала

    42 1 Отговор
    била експлозия ? Просто , ей така !

    07:06 19.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ами

    33 2 Отговор
    няма експлозии само в Иран, я !

    07:13 19.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Осемте джуджета

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Без предизборни агитации, да не дойдат от МВР да те арестуват.

    07:15 19.04.2026

  • 8 факт

    30 1 Отговор
    през седмицатаа ииммаше още доста експлозии в сащ

    07:15 19.04.2026

  • 9 Чорбара

    27 0 Отговор
    Краволизци, тя тази тепърва започва!

    07:16 19.04.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    3 19 Отговор
    Само допълня новината - в Кубан тоже се взриви рафинерия, работят оперативни групи, търсят се причините !!! Все по плану ☝️

    Коментиран от #21

    07:17 19.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Владимир Путин, президент

    3 26 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    ".. най-големия позор на планетата..."

    Русия е Номер Один във всичко !!!
    В Позора, Загубите, Обедняването, Репарациите ☝️

    Коментиран от #22

    07:23 19.04.2026

  • 13 Гай Турий

    26 0 Отговор
    Страната на ЦРУ също е уязвима от атаки и максимата око за око, зъб за зъб получава своето въплъщение. Сигурно е, че има кой да накаже жидоянките в самите им щати и запасен изръйял, да им връща едно по едно за всички злини които ежедневно причиняват по цял свят.

    07:42 19.04.2026

  • 14 Ний ша Ва упрайм

    21 2 Отговор
    иранците са им шмугнали некоя междуконтенентална

    07:42 19.04.2026

  • 15 дядото

    19 1 Отговор
    тук обиди,слам,некоректни коментари и негативни оценки може само за русия,китай,иран и пр.не и за сащ,евреите е нато.за неспазване - забрани

    07:43 19.04.2026

  • 16 кравария

    20 0 Отговор
    изтече в канала!

    07:47 19.04.2026

  • 17 Психо

    13 0 Отговор

    До коментар #11 от "Разширител тип Юмрук":

    Разширяваш празната си украинска тиква

    08:18 19.04.2026

  • 18 ту-туу

    11 0 Отговор
    Бравоооооо

    08:35 19.04.2026

  • 19 Бизнес Инсайдър

    11 0 Отговор
    Охранителна камера е забелязала Петров и Баширов небрежно да пушат и да си хвърлят незагасените фасове на земята .

    09:08 19.04.2026

  • 20 Абе,

    8 0 Отговор
    ако не са терористите на зеленият шмъркач, пък на ...

    09:19 19.04.2026

  • 21 Хихи

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    не можеш забрави ласките богатирски ! Ни в клин, ни в ръкав за Русия все си милееш ...

    09:22 19.04.2026

  • 22 "Владимир Путин, президент"

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    Хи хи хи
    броутро братчед

    OПЯTЬ жрать тебe нечeго ???!

    10:19 19.04.2026

  • 23 Дааааа

    5 0 Отговор
    Нещо много взеха да горят и да се взривяват рафинерии. Миналата преди 5 дена в Австралия, сега в САЩ. Имаше и други.

    10:30 19.04.2026

  • 24 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    ей туй фламинго с ракетни двигатели от фау3 пак е прескочило Камчатка и е тряснало западното крайбрежие на ианките

    11:35 19.04.2026

  • 25 444

    2 0 Отговор
    украински дрон по погрешка е стигнал до сащ и като е видал рафинерия и е налетял

    14:24 19.04.2026