Експлозия в американска рафинерия край канадската граница, има пострадали

Най-малко трима души са ранени след експлозия в рафинерията „BP Cherry Point“ северозападната част на щата Вашингтон, САЩ, предаде „Сиатъл Таймс“

Тя е разположена в окръг Уатком, на брега на пролива Джорджия.

Служителите на съоръжението са евакуирани.

Представители на компанията потвърдиха инцидента, заявявайки, че ситуацията е под контрол и не представлява заплаха за близките общности.

Съобщенията за точния брой на пострадалите варират. Пожарната служба на окръг Уатком съобщи за трима хоспитализирани: един се е нуждаел от разширена медицинска помощ, докато двама други са получили основни медицински грижи. В изявлението на компанията се посочва още, че четирима души са откарани в болница.

Причината за инцидента все още не е установена и компанията обеща да предостави допълнителна информация по-късно.

Рафинерията Cherry Point на BP, разположена в Блейн, е започнала дейност през 1971 г. и в нея работят приблизително 800 души. Капацитетът ѝ е приблизително 235 000 барела суров петрол на ден.

Тя е ситуирана само на няколко километра южно от границата между САЩ и Канада.

Това е най-голямата рафинерия в щата Вашингтон и е от ключово значение за доставките на гориво в региона, включително за международното летище в Сиатъл.