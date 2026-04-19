Трима ранени в Таганрог след украинска въздушна атака
  Тема: Украйна

Трима ранени в Таганрог след украинска въздушна атака

19 Април, 2026 07:11, обновена 19 Април, 2026 07:20 1 335 25

Избухнал е пожар в склад

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души са потърсили медицинска помощ след въздушен удар в руския град Таганрог, съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар в Max.

Той добави, че ракетният удар по Таганрог е повредил търговската инфраструктура.

Пожар е избухнал в склад. На мястото на инцидента са пристигнали аварийни служби.

Губернаторът отбеляза, че е издадена тревога за дронове за Ростовска област.

През последните 24 часа Украйна извърши интензивни атаки с дронове срещу руски индустриални и енергийни цели, като Русия съобщи за прихванати общо 258 украински дрона над 16 региона.

Ударени са индустриални градове по поречието на река Волга и стратегическо пристанище на Балтийско море близо до Санкт Петербург, използвано за износ на петролни продукти.

Украински дрон предизвика пожар в петролно депо в анексирания град Севастопол.

Двама души загинаха в Ростовска област, след като автомобил се запали в резултат на удар от дрон.

В пристанищния град Туапсе в Краснодарския край при атака бяха повредени жилищни сгради и училища, като се съобщава за ранени цивилни и обявяване на извънредно положение в района.

Украинските удари по руски пристанища доведоха до рязко свиване на морския износ на руски петрол.

Анализатори от Института за изследване на войната (ISW) посочват, че Украйна използва кампанията си от далечни удари, за да експлоатира претоварената руска противовъздушна отбрана.

Москва определи своите масирани ракетни атаки срещу украински градове (Киев, Одеса, Днипро) като „ответни удари“ за украинските атаки по руска територия


  • 1 Владимир Путин, президент

    7 20 Отговор
    Кове се паБедата ☝️😁

    Коментиран от #16

    07:27 19.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 8888

    15 12 Отговор

    До коментар #2 от "Леонардо":

    най вероятно още не си лягал от вчера, но зеленски се моли за ракета с дълъг обсег докато русия има такива който ще унищожат Киев... предполагам го знаеш, ако не продължавай да пиеш

    Коментиран от #5, #18

    07:37 19.04.2026

  • 4 Слава Украйна

    10 18 Отговор
    Героем слава

    Коментиран от #6

    07:39 19.04.2026

  • 5 Явно си 2 гидини назад във инфото

    11 21 Отговор

    До коментар #3 от "8888":

    Украйна вече не се моли за ракети
    А бомбандира Русия всекидневно
    Със собствено производство

    Коментиран от #11

    07:42 19.04.2026

  • 6 Вечна слава Украйна

    9 20 Отговор

    До коментар #4 от "Слава Украйна":

    Героем Слава Вечна Слава

    Поклон пред Украйна

    Поклон пред Героите

    Коментиран от #17

    07:43 19.04.2026

  • 7 Лада искра

    16 8 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    07:45 19.04.2026

  • 8 Лада искра

    16 7 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    07:45 19.04.2026

  • 9 Лада искра

    12 9 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    07:46 19.04.2026

  • 10 Лада искра

    13 7 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    07:46 19.04.2026

  • 11 Александър Сирски, генерал ВСУ

    5 16 Отговор

    До коментар #5 от "Явно си 2 гидини назад във инфото":

    Ракетите са собствено Западно производство !!!
    Очакваме и първите 1млн броя дронове-убийци, запланувано е ново превземане на Суджа и Курск с марш-6росок към Масква. Украйна готви големи изненади за лятната кампания ☝️

    07:49 19.04.2026

  • 12 Оня

    15 2 Отговор
    Що ли си мисля че ще има много урко фенове които ще изливат крокодилски сълзи !

    08:06 19.04.2026

  • 13 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 12 Отговор
    Бомбенето на Русия не е новина, а ежедневие.

    08:10 19.04.2026

  • 14 си дзън

    5 14 Отговор
    Тази тридневна операция май ще стане руско харакири или сепуко не знам.

    08:13 19.04.2026

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 12 Отговор
    Зеленски бомби Путин. Зеленски агресор, Путин жертва.

    Коментиран от #19

    08:13 19.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 слава..

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Вечна слава Украйна":

    И на бгбандерците дето им е кефь че са въвweцeтo нa шишо

    08:39 19.04.2026

  • 18 чети плъх!

    2 12 Отговор

    До коментар #3 от "8888":

    Масивна мащабна атака удари Русия: Украйна предупреждава за два сценария – армията на Путин в "критична" ситуация?Според москва, Украйна е атакувала Русия с масирана атака с дрон през нощта. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че 151 вражески бойни дрона са били отблъснати.

    Информацията не може да бъде независимо потвърдена, но според данните районите на Волгоград на Волга и Ростов на юг са били центърът на атаките. От четвъртък вечерта руската авиационна власт Росавиация наложи ограничения върху операциите на повече от 25 летища.В Светли Яр, в руския регион Волгоград, резервоар за масло беше подпален при атака с дрон. Това беше съобщено от държавната новинарска агенция Тас. Наблизо се намира и рафинерията Волгоград, една от най-големите в Русия, която също е била атакувана няколко пъти.

    Украйна засили атаките си срещу руската петролна индустрия през последните седмици и систематично обстрелва износни терминали в Балтийско и Черно море. Поради по-високи цени на петрола заради войната с Иран и облекчените американски санкции, Москва разчита на повече приходи от своя военен фонд.

    Коментиран от #20

    08:40 19.04.2026

  • 19 още по..

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Голем смех..некакъв масковец батисал половин дузина бандерци в столицата на кieвската хунта,а още толкоз са на командное дихание,кличкото помолил кремля да ги ненападает по време в деня за траур,но вова сказал..неть

    Коментиран от #21

    08:46 19.04.2026

  • 20 чети пор..

    13 0 Отговор

    До коментар #18 от "чети плъх!":

    Рижавия премахна санкцийте върху масковския сенчест флот,и будут свежие млрди за кремля та да добатише бандерците

    08:50 19.04.2026

  • 21 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 7 Отговор

    До коментар #19 от "още по..":

    Зеленски бастисва Русия всеки ден, Тоа за някакъв московец ми говори.

    10:06 19.04.2026

  • 22 атакуват ууукрите

    7 0 Отговор
    с епилираните си розови бузки

    10:11 19.04.2026

  • 23 хр. грозев идиота

    1 1 Отговор
    Това е нормално явление и няма никакво значение за Путин . Той 8 години от 2014 до 2022 година наблюдава как всеки ден беше обстрелван Донецк и Луганск а той само наблюдаваше без да направи нещо . Сега вече 5 година се води война и краят й не се вижда той само наблюдава и чака как всеки ден Украйна обстрелва Руските територии и убива гражданите на Руската Федерация но и това за Путин няма никакво значение . Сигурно още 8-10 години ще наблюдава как разрушават инфраструктурата на Русия и убиват всеки ден убиват но и това са дребни неща не трябва да се забелязват и да им се обръща внимание които са без значение . Кое и какво има значение за Путин някой ако обясни бих се радвал .

    10:59 19.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ...

    0 0 Отговор
    Путин действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.

    19:01 19.04.2026

