Трима ранени в Таганрог след украинска въздушна атака

Трима души са потърсили медицинска помощ след въздушен удар в руския град Таганрог, съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар в Max.
Той добави, че ракетният удар по Таганрог е повредил търговската инфраструктура.
Пожар е избухнал в склад. На мястото на инцидента са пристигнали аварийни служби.
Губернаторът отбеляза, че е издадена тревога за дронове за Ростовска област.
През последните 24 часа Украйна извърши интензивни атаки с дронове срещу руски индустриални и енергийни цели, като Русия съобщи за прихванати общо 258 украински дрона над 16 региона.
Ударени са индустриални градове по поречието на река Волга и стратегическо пристанище на Балтийско море близо до Санкт Петербург, използвано за износ на петролни продукти.
Украински дрон предизвика пожар в петролно депо в анексирания град Севастопол.
Двама души загинаха в Ростовска област, след като автомобил се запали в резултат на удар от дрон.
В пристанищния град Туапсе в Краснодарския край при атака бяха повредени жилищни сгради и училища, като се съобщава за ранени цивилни и обявяване на извънредно положение в района.
Украинските удари по руски пристанища доведоха до рязко свиване на морския износ на руски петрол.
Анализатори от Института за изследване на войната (ISW) посочват, че Украйна използва кампанията си от далечни удари, за да експлоатира претоварената руска противовъздушна отбрана.
Москва определи своите масирани ракетни атаки срещу украински градове (Киев, Одеса, Днипро) като „ответни удари“ за украинските атаки по руска територия
1 Владимир Путин, президент
07:27 19.04.2026
3 8888
До коментар #2 от "Леонардо":най вероятно още не си лягал от вчера, но зеленски се моли за ракета с дълъг обсег докато русия има такива който ще унищожат Киев... предполагам го знаеш, ако не продължавай да пиеш
07:37 19.04.2026
4 Слава Украйна
07:39 19.04.2026
5 Явно си 2 гидини назад във инфото
До коментар #3 от "8888":Украйна вече не се моли за ракети
А бомбандира Русия всекидневно
Със собствено производство
07:42 19.04.2026
6 Вечна слава Украйна
До коментар #4 от "Слава Украйна":Героем Слава Вечна Слава
Поклон пред Украйна
Поклон пред Героите
07:43 19.04.2026
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
07:45 19.04.2026
Фидел Кастро 1992 г.
07:45 19.04.2026
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
07:46 19.04.2026
07:46 19.04.2026
11 Александър Сирски, генерал ВСУ
До коментар #5 от "Явно си 2 гидини назад във инфото":Ракетите са собствено Западно производство !!!
Очакваме и първите 1млн броя дронове-убийци, запланувано е ново превземане на Суджа и Курск с марш-6росок към Масква. Украйна готви големи изненади за лятната кампания ☝️
07:49 19.04.2026
08:06 19.04.2026
08:10 19.04.2026
08:13 19.04.2026
08:13 19.04.2026
17 слава..
До коментар #6 от "Вечна слава Украйна":И на бгбандерците дето им е кефь че са въвweцeтo нa шишо
08:39 19.04.2026
18 чети плъх!
До коментар #3 от "8888":Масивна мащабна атака удари Русия: Украйна предупреждава за два сценария – армията на Путин в "критична" ситуация?Според москва, Украйна е атакувала Русия с масирана атака с дрон през нощта. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че 151 вражески бойни дрона са били отблъснати.
Информацията не може да бъде независимо потвърдена, но според данните районите на Волгоград на Волга и Ростов на юг са били центърът на атаките. От четвъртък вечерта руската авиационна власт Росавиация наложи ограничения върху операциите на повече от 25 летища.В Светли Яр, в руския регион Волгоград, резервоар за масло беше подпален при атака с дрон. Това беше съобщено от държавната новинарска агенция Тас. Наблизо се намира и рафинерията Волгоград, една от най-големите в Русия, която също е била атакувана няколко пъти.
Украйна засили атаките си срещу руската петролна индустрия през последните седмици и систематично обстрелва износни терминали в Балтийско и Черно море. Поради по-високи цени на петрола заради войната с Иран и облекчените американски санкции, Москва разчита на повече приходи от своя военен фонд.
08:40 19.04.2026
19 още по..
До коментар #15 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Голем смех..некакъв масковец батисал половин дузина бандерци в столицата на кieвската хунта,а още толкоз са на командное дихание,кличкото помолил кремля да ги ненападает по време в деня за траур,но вова сказал..неть
08:46 19.04.2026
20 чети пор..
До коментар #18 от "чети плъх!":Рижавия премахна санкцийте върху масковския сенчест флот,и будут свежие млрди за кремля та да добатише бандерците
08:50 19.04.2026
21 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #19 от "още по..":Зеленски бастисва Русия всеки ден, Тоа за някакъв московец ми говори.
10:06 19.04.2026
10:11 19.04.2026
10:59 19.04.2026
19:01 19.04.2026