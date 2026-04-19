Трима ранени в Таганрог след украинска въздушна атака

Трима души са потърсили медицинска помощ след въздушен удар в руския град Таганрог, съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар в Max.

Той добави, че ракетният удар по Таганрог е повредил търговската инфраструктура.

Пожар е избухнал в склад. На мястото на инцидента са пристигнали аварийни служби.

Губернаторът отбеляза, че е издадена тревога за дронове за Ростовска област.

През последните 24 часа Украйна извърши интензивни атаки с дронове срещу руски индустриални и енергийни цели, като Русия съобщи за прихванати общо 258 украински дрона над 16 региона.

Ударени са индустриални градове по поречието на река Волга и стратегическо пристанище на Балтийско море близо до Санкт Петербург, използвано за износ на петролни продукти.

Украински дрон предизвика пожар в петролно депо в анексирания град Севастопол.

Двама души загинаха в Ростовска област, след като автомобил се запали в резултат на удар от дрон.

В пристанищния град Туапсе в Краснодарския край при атака бяха повредени жилищни сгради и училища, като се съобщава за ранени цивилни и обявяване на извънредно положение в района.

Украинските удари по руски пристанища доведоха до рязко свиване на морския износ на руски петрол.

Анализатори от Института за изследване на войната (ISW) посочват, че Украйна използва кампанията си от далечни удари, за да експлоатира претоварената руска противовъздушна отбрана.

Москва определи своите масирани ракетни атаки срещу украински градове (Киев, Одеса, Днипро) като „ответни удари“ за украинските атаки по руска територия