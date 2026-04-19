Турция лансира Средния коридор през Армения като алтернатива на Ормузкия проток

Турция засили популяризирането на така наречения Среден коридор като алтернатива на Ормузкия проток, надявайки се да отвори границата си с Армения и да създаде нов търговски път между Европа и Азия, пише Financial Times.
Това се отнася до проекта TRIPP (Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет), подкрепен от президента на САЩ като част от мирните инициативи между Армения и Азербайджан. Турските власти вече са започнали подготовка за повторно отваряне на граничния пункт Аликан, затворен преди 32 години, се казва в статията.
„Не знаем кога ще се отвори границата; датата постоянно се променя. Но всички мислят, че това ще се случи скоро“, каза турски граничар пред изданието.
Анкара се надява да се утвърди като ключов транзитен център на фона на рисковете за доставките през Ормузкия проток. Президентът Реджеп Ердоган по-рано отбеляза, че Турция се превръща в „остров на стабилност“ и се разглежда като сигурен маршрут за енергийни доставки.
Средният коридор предвижда сухопътна връзка между Китай и Европа през Кавказ и Турция. Според бившия турски премиер Бинали Йълдъръм, доставката по този маршрут може да отнеме 12-15 дни, в сравнение с около 40 дни по море. Потенциалът за доставки се очаква да се увеличи от 5 милиона на 20 милиона тона годишно.
ЕС нарича Турция „критично важен партньор“, а разширяването на коридора „променящо правилата на играта“.
Проектът обаче е изправен пред редица рискове: сложна логистика през Каспийско море, различия в железопътната инфраструктура и политически фактори. Маршрутът преминава близо до Иран и Русия.
Експертите отбелязват, че прилагането на TRIPP зависи от политическата подкрепа и инвестициите на САЩ и в краткосрочен план е малко вероятно то да замени морските пътища или северния коридор през Русия.
Миналата есен президентът на Азербайджан Илхам Алиев обяви предстоящото завършване на транспортния коридор Зангезур, известен като „Пътят на Тръмп“, в страната. Той отбеляза, че железопътната линия, с капацитет от 15 милиона тона товари годишно, ще се превърне в ключова връзка в Средния коридор – транскаспийския международен маршрут.
Зангезурският коридор е планиран транспортен маршрут, който ще свързва континенталната част на Азербайджан с Нахчиванската автономна република през провинция Сюник в Южна Армения. Той ще бъде дълъг приблизително 40 километра. Проектът е планиран да включва изграждането на магистрала и железопътна линия.
Проектът беше наречен „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“ след подписването на декларация за мир от арменския премиер Никол Пашинян и президента на Азербайджан Илхам Алиев по време на среща с Доналд Тръмп.
Зангезурският транспортен коридор, който в момента е в процес на изграждане, има потенциала да окаже значително влияние върху световната икономика. Според оценки на Световната банка, откриването му може да увеличи годишната световна търговия с 50–100 милиарда долара до 2027 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #5, #7, #15, #16
07:40 19.04.2026
2 Владимир Путин, президент
Коментиран от #24, #36
07:42 19.04.2026
3 От Батуми
По море.
Няма лангъркане с влак през трудни планински проходи. По жп. линии с различен стандарт.
07:46 19.04.2026
4 Натан Yahoo
Иран просто е седмата останала държава от списъка на мосад, и САЩ трябва да си свърши докрай работата! Тръмп да не се опитва да се измъква!
Коментиран от #9
07:48 19.04.2026
7 Даа
До коментар #1 от "Гост":А ние ще завиждаме ..
07:58 19.04.2026
8 Ами
Коментиран от #30
08:04 19.04.2026
9 Значение на думата Yahoo
До коментар #4 от "Натан Yahoo":Брутален, зъл, груб, безцеремонен, тъп (Един от раса мръсни зверове в „Пътешествията на Гъливер)
08:04 19.04.2026
10 Ердоган
До коментар #5 от "Ще богатее":Уви само това спира да не нахлуят 1 милион мюсюлмани сред юдейските поселения и да наврът ционистката змия в дупката и
Коментиран от #22
08:10 19.04.2026
11 Ще отвори
08:11 19.04.2026
12 Ще отворят пункта
Коментиран от #29, #33
08:15 19.04.2026
13 Буха ха
08:53 19.04.2026
14 А50
Коментиран от #34
08:55 19.04.2026
17 Всъщност
09:09 19.04.2026
19 Да бъдем обективни !
09:14 19.04.2026
21 МОССАД
Коментиран от #31
09:21 19.04.2026
22 Моссад
До коментар #10 от "Ердоган":Обаче това, което ще изкочи от дупката ще навре милиони мусулмани в каменната ера.
Коментиран от #28, #35
09:30 19.04.2026
23 иван
09:52 19.04.2026
24 Христо
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Не си наясно, ама да плювнеш... Русия и Иран направиха железопътен коридор от руските северозападни пристанища до Иран. Това е още една от причините за атаката срещу Иран от САЩ
10:40 19.04.2026
25 Ердобриджида
11:01 19.04.2026
26 Васил
11:21 19.04.2026
27 Голям политик
13:06 19.04.2026
28 Тъкмо няма да си сам
До коментар #22 от "Моссад":И ще се радваш на едрочлени🤣🤣🤣
13:10 19.04.2026
29 Всъщност арменците искат
До коментар #12 от "Ще отворят пункта":Да се отвори пункта, че умират от глад
Коментиран от #32
13:12 19.04.2026
30 Къде ви копат такива охлювофрени
До коментар #8 от "Ами":Турция е най-стабилната в региона. Затова евреите се опитват с всякакви провокации да я разклатят ама нещо номерата им не минават.
13:15 19.04.2026
31 МИТ
До коментар #21 от "МОССАД":друг път ,голем сеир беше че неможахте да се добере до този палестинец ,разкатахме ви в Малайзия .провалихте се .сега момчето си при нас.
13:31 19.04.2026
32 АрМаган
До коментар #29 от "Всъщност арменците искат":Как ще стане това и тези работи?
Че то вече как да вярваш на евангелиста Тръмп пък заедно с него и на арменците.
13:50 19.04.2026
33 Тука
До коментар #12 от "Ще отворят пункта":Тъпият ганчо копейката който е извършвал много кланета във Едирне в македония се мъче да се оправдава със лъжи самият министър ПАШИНЯН излезе пред света и каза сти га със тези лъжи
20:29 19.04.2026
34 Ш5ддбзгж
До коментар #14 от "А50":Евреите три години вече се мъчат слещу бебета и жени така срещу редовна армия и да си съюзите ганчовци .малаци.ще ядете дървото няма да те огрее ганю
20:35 19.04.2026
35 Ще е чест за
До коментар #22 от "Моссад":Турция мосад да нападне пръв Турция ги чака с нетърпение
20:39 19.04.2026
36 Дкдкд
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Тунел през центъра на земята тоже!
Путин вече е до доста напреднал. Бункера му почти е там.
00:59 20.04.2026
37 Само питам
05:39 20.04.2026