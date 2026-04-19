Турция лансира Средния коридор през Армения като алтернатива на Ормузкия проток

19 Април, 2026 07:21, обновена 19 Април, 2026 07:33 16 829 37

Анкара се надява да отвори границата си с Армения и да създаде нов търговски път между Европа и Азия, пише Financial Times

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турция засили популяризирането на така наречения Среден коридор като алтернатива на Ормузкия проток, надявайки се да отвори границата си с Армения и да създаде нов търговски път между Европа и Азия, пише Financial Times.

Това се отнася до проекта TRIPP (Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет), подкрепен от президента на САЩ като част от мирните инициативи между Армения и Азербайджан. Турските власти вече са започнали подготовка за повторно отваряне на граничния пункт Аликан, затворен преди 32 години, се казва в статията.

„Не знаем кога ще се отвори границата; датата постоянно се променя. Но всички мислят, че това ще се случи скоро“, каза турски граничар пред изданието.

Анкара се надява да се утвърди като ключов транзитен център на фона на рисковете за доставките през Ормузкия проток. Президентът Реджеп Ердоган по-рано отбеляза, че Турция се превръща в „остров на стабилност“ и се разглежда като сигурен маршрут за енергийни доставки.

Средният коридор предвижда сухопътна връзка между Китай и Европа през Кавказ и Турция. Според бившия турски премиер Бинали Йълдъръм, доставката по този маршрут може да отнеме 12-15 дни, в сравнение с около 40 дни по море. Потенциалът за доставки се очаква да се увеличи от 5 милиона на 20 милиона тона годишно.

ЕС нарича Турция „критично важен партньор“, а разширяването на коридора „променящо правилата на играта“.

Проектът обаче е изправен пред редица рискове: сложна логистика през Каспийско море, различия в железопътната инфраструктура и политически фактори. Маршрутът преминава близо до Иран и Русия.

Експертите отбелязват, че прилагането на TRIPP зависи от политическата подкрепа и инвестициите на САЩ и в краткосрочен план е малко вероятно то да замени морските пътища или северния коридор през Русия.

Миналата есен президентът на Азербайджан Илхам Алиев обяви предстоящото завършване на транспортния коридор Зангезур, известен като „Пътят на Тръмп“, в страната. Той отбеляза, че железопътната линия, с капацитет от 15 милиона тона товари годишно, ще се превърне в ключова връзка в Средния коридор – транскаспийския международен маршрут.

Зангезурският коридор е планиран транспортен маршрут, който ще свързва континенталната част на Азербайджан с Нахчиванската автономна република през провинция Сюник в Южна Армения. Той ще бъде дълъг приблизително 40 километра. Проектът е планиран да включва изграждането на магистрала и железопътна линия.

Проектът беше наречен „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“ след подписването на декларация за мир от арменския премиер Никол Пашинян и президента на Азербайджан Илхам Алиев по време на среща с Доналд Тръмп.

Зангезурският транспортен коридор, който в момента е в процес на изграждане, има потенциала да окаже значително влияние върху световната икономика. Според оценки на Световната банка, откриването му може да увеличи годишната световна търговия с 50–100 милиарда долара до 2027 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Гост

    23 5 Отговор
    Естествено, Турция ще богатее от таксите. Има още два коридора, но тях не ги лансира.

    Коментиран от #5, #7, #15, #16

    07:40 19.04.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    18 11 Отговор
    Русия предлага алтернативен маршрут през Охотско море, Франц-Йосифовия архипелаг и Северния ледовит океан ☝️😁

    Коментиран от #24, #36

    07:42 19.04.2026

  • 3 От Батуми

    30 5 Отговор
    има директна фериботна и контейровозна връзка с Варна и Бургас.
    По море.
    Няма лангъркане с влак през трудни планински проходи. По жп. линии с различен стандарт.

    07:46 19.04.2026

  • 4 Натан Yahoo

    20 4 Отговор
    Какви "Тръмп коридори" бе??
    Иран просто е седмата останала държава от списъка на мосад, и САЩ трябва да си свърши докрай работата! Тръмп да не се опитва да се измъква!

    Коментиран от #9

    07:48 19.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Даа

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    А ние ще завиждаме ..

    07:58 19.04.2026

  • 8 Ами

    17 11 Отговор
    Този план едва ли ще има късмет. Тези страни са нестабилни, първо и най-лошото е нестабилната Турция, която постоянно произвежда нестабилност и опасност. Арабските тръбопроводи трябва да стигнат до Средиземно море и след това с кораби. В Средиземно море има и други находища. Същото важи и за търговските пътища от Азия. Турция играе с китайската карта, Израел с индо-американската карта. По средата са персийците и арабите. Очаква се война на интереси между Турция и Израел в Сирия, Ирак. Турците се опитват да изключат Гърция, Кипър и Егейско море. Това ще засегне и България.

    Коментиран от #30

    08:04 19.04.2026

  • 9 Значение на думата Yahoo

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "Натан Yahoo":

    Брутален, зъл, груб, безцеремонен, тъп (Един от раса мръсни зверове в „Пътешествията на Гъливер)

    08:04 19.04.2026

  • 10 Ердоган

    11 10 Отговор

    До коментар #5 от "Ще богатее":

    Уви само това спира да не нахлуят 1 милион мюсюлмани сред юдейските поселения и да наврът ционистката змия в дупката и

    Коментиран от #22

    08:10 19.04.2026

  • 11 Ще отвори

    10 6 Отговор
    на куково лято.

    08:11 19.04.2026

  • 12 Ще отворят пункта

    23 22 Отговор
    когато арменците забравят как турците са изклали 1 000 000+ арменци.

    Коментиран от #29, #33

    08:15 19.04.2026

  • 13 Буха ха

    6 2 Отговор
    Тръмп харесва Абербаджан

    08:53 19.04.2026

  • 14 А50

    24 26 Отговор
    Евреите ще се захванат и с Турция, да не си мисли, че ще му се разминат кюрдските вълнения. Ами ние да си изградим дириктна връзка с Русия, само това ще ни даде 100% сигурност

    Коментиран от #34

    08:55 19.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Всъщност

    7 9 Отговор
    Справедливостта изисква с този коридор да се постъпи както със Северните потоци !

    09:09 19.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Да бъдем обективни !

    16 7 Отговор
    Трябва да се признае , че Турция има и разходи : Да снабдява украинския режим с дронове за да продължава войната и да не се използва класическия път през Русия и Украйна .

    09:14 19.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 МОССАД

    9 25 Отговор
    Турция скоро приключва!!!

    Коментиран от #31

    09:21 19.04.2026

  • 22 Моссад

    10 23 Отговор

    До коментар #10 от "Ердоган":

    Обаче това, което ще изкочи от дупката ще навре милиони мусулмани в каменната ера.

    Коментиран от #28, #35

    09:30 19.04.2026

  • 23 иван

    9 8 Отговор
    това са фантазии

    09:52 19.04.2026

  • 24 Христо

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Не си наясно, ама да плювнеш... Русия и Иран направиха железопътен коридор от руските северозападни пристанища до Иран. Това е още една от причините за атаката срещу Иран от САЩ

    10:40 19.04.2026

  • 25 Ердобриджида

    8 11 Отговор
    "...Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет..."? Ами, това си е тотална измислица. Чий просперитет? МАГА просперитет? Мир? Какъв мир, чий мир? Това, което наблюдаваме няма нищо общо с празните приказки. Ердоган е ясен. Лов в най- мътна вода. Трупа "коридори". Е, който много лапа, най-често се задавя.

    11:01 19.04.2026

  • 26 Васил

    8 6 Отговор
    Явно на Ердо са му малко комисионните иска да прилапа още.

    11:21 19.04.2026

  • 27 Голям политик

    18 5 Отговор
    Всяка криза превръща във възможност и Турция излиза от нея винаги с печалба и по-силна.

    13:06 19.04.2026

  • 28 Тъкмо няма да си сам

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Моссад":

    И ще се радваш на едрочлени🤣🤣🤣

    13:10 19.04.2026

  • 29 Всъщност арменците искат

    13 5 Отговор

    До коментар #12 от "Ще отворят пункта":

    Да се отвори пункта, че умират от глад

    Коментиран от #32

    13:12 19.04.2026

  • 30 Къде ви копат такива охлювофрени

    19 7 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    Турция е най-стабилната в региона. Затова евреите се опитват с всякакви провокации да я разклатят ама нещо номерата им не минават.

    13:15 19.04.2026

  • 31 МИТ

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "МОССАД":

    друг път ,голем сеир беше че неможахте да се добере до този палестинец ,разкатахме ви в Малайзия .провалихте се .сега момчето си при нас.

    13:31 19.04.2026

  • 32 АрМаган

    6 1 Отговор

    До коментар #29 от "Всъщност арменците искат":

    Как ще стане това и тези работи?
    Че то вече как да вярваш на евангелиста Тръмп пък заедно с него и на арменците.

    13:50 19.04.2026

  • 33 Тука

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ще отворят пункта":

    Тъпият ганчо копейката който е извършвал много кланета във Едирне в македония се мъче да се оправдава със лъжи самият министър ПАШИНЯН излезе пред света и каза сти га със тези лъжи

    20:29 19.04.2026

  • 34 Ш5ддбзгж

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "А50":

    Евреите три години вече се мъчат слещу бебета и жени така срещу редовна армия и да си съюзите ганчовци .малаци.ще ядете дървото няма да те огрее ганю

    20:35 19.04.2026

  • 35 Ще е чест за

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Моссад":

    Турция мосад да нападне пръв Турция ги чака с нетърпение

    20:39 19.04.2026

  • 36 Дкдкд

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Тунел през центъра на земята тоже!
    Путин вече е до доста напреднал. Бункера му почти е там.

    00:59 20.04.2026

  • 37 Само питам

    1 0 Отговор
    Турция не знае ли че и тя е в списъка на Израел?

    05:39 20.04.2026

