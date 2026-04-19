Турция лансира Средния коридор през Армения като алтернатива на Ормузкия проток

Турция засили популяризирането на така наречения Среден коридор като алтернатива на Ормузкия проток, надявайки се да отвори границата си с Армения и да създаде нов търговски път между Европа и Азия, пише Financial Times.

Това се отнася до проекта TRIPP (Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет), подкрепен от президента на САЩ като част от мирните инициативи между Армения и Азербайджан. Турските власти вече са започнали подготовка за повторно отваряне на граничния пункт Аликан, затворен преди 32 години, се казва в статията.

„Не знаем кога ще се отвори границата; датата постоянно се променя. Но всички мислят, че това ще се случи скоро“, каза турски граничар пред изданието.

Анкара се надява да се утвърди като ключов транзитен център на фона на рисковете за доставките през Ормузкия проток. Президентът Реджеп Ердоган по-рано отбеляза, че Турция се превръща в „остров на стабилност“ и се разглежда като сигурен маршрут за енергийни доставки.

Средният коридор предвижда сухопътна връзка между Китай и Европа през Кавказ и Турция. Според бившия турски премиер Бинали Йълдъръм, доставката по този маршрут може да отнеме 12-15 дни, в сравнение с около 40 дни по море. Потенциалът за доставки се очаква да се увеличи от 5 милиона на 20 милиона тона годишно.

ЕС нарича Турция „критично важен партньор“, а разширяването на коридора „променящо правилата на играта“.

Проектът обаче е изправен пред редица рискове: сложна логистика през Каспийско море, различия в железопътната инфраструктура и политически фактори. Маршрутът преминава близо до Иран и Русия.

Експертите отбелязват, че прилагането на TRIPP зависи от политическата подкрепа и инвестициите на САЩ и в краткосрочен план е малко вероятно то да замени морските пътища или северния коридор през Русия.

Миналата есен президентът на Азербайджан Илхам Алиев обяви предстоящото завършване на транспортния коридор Зангезур, известен като „Пътят на Тръмп“, в страната. Той отбеляза, че железопътната линия, с капацитет от 15 милиона тона товари годишно, ще се превърне в ключова връзка в Средния коридор – транскаспийския международен маршрут.

Зангезурският коридор е планиран транспортен маршрут, който ще свързва континенталната част на Азербайджан с Нахчиванската автономна република през провинция Сюник в Южна Армения. Той ще бъде дълъг приблизително 40 километра. Проектът е планиран да включва изграждането на магистрала и железопътна линия.

Проектът беше наречен „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“ след подписването на декларация за мир от арменския премиер Никол Пашинян и президента на Азербайджан Илхам Алиев по време на среща с Доналд Тръмп.

Зангезурският транспортен коридор, който в момента е в процес на изграждане, има потенциала да окаже значително влияние върху световната икономика. Според оценки на Световната банка, откриването му може да увеличи годишната световна търговия с 50–100 милиарда долара до 2027 г.