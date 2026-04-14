Разнопосочни политически реакции в Румъния след изборната победа на Петер Мадяр

Лидерът на Демократичния съюз на унгарците в Румъния Келемен Хунор ще пътува до Будапеща по покана на новия премиер на Унгария Петер Мадяр. Това става ясно от официалните профили на двамата в социалната мрежа Фейсбук. В понеделник те са провели телефонен разговор. Келемен Хунор е поздравил Петер Мадяр за изборната победа, въпреки че по време на кампанията публично обяви, че неговата партия подкрепя Виктор Орбан, пише БТА.

„Резултатът от изборите в Унгария не е такъв, на какъвто се надяваше огромното мнозинство унгарци в Трансилвания. Трябва да приемем и уважим решението на мнозинството. То е част от свободата. Ние уважаваме волята на избирателите и вярваме, че новото мнозинство ще подходи към всяка унгарска общност с отговорност и уважение. Към тези, които са разочаровани сега, отправям послание: ние бяхме и можем да бъдем опорна точка в бъдеще. Без значение кой управлява Будапеща или Букурещ, нашата задача е една и съща: да защитаваме правата на нашите общности и да изграждаме бъдещето на нашите общности в родината ни“, написа Келемен Хунор.

Междувременно министърът на външните работи на Румъния Оана Цою проведе телефонен разговор с бъдещата си колежка в Унгария Анита Орбан.

„Това беше първи официален контакт с представител на бъдещото правителство, възможност да споделя радостта от този исторически момент на промяна. Изразих възхищението си от образцовата мобилизация на унгарския народ и етническите унгарци. Резултатът от изборите доказа, че независимо колко голям е контролът на някои политици върху системите на власт, това не е достатъчно да го задържат до безкрай“, написа Оана Цою в официалния си профил във Фейсбук.

Тя информира, че акцент в разговора е бил поставен върху нов подход към външната политика на Унгария и по-тясно сътрудничество с Румъния.

„Разгледахме и регионалните формати, председателствани от Румъния тази година, които виждаме като основни възможности за укрепване на общата ни перспектива в региона“, отбелязва тя.

Оана Цою е отправила покана към Анита Орбан да посети Румъния.

Ден и половина, след като Виктор Орбан призна поражението си на парламентарните избори в Унгария, и лидерът на националистическия Алианс за обединение на румънците Джордже Симион поздрави Петер Мадяр за победата на неговата партия ТИСА.

„Поздравления, Петер Мадяр. Радвам се, че имахте честни избори – това ни липсва в Румъния. За да бъда ясен: никога не съм танцувал върху гробовете на вашия народ, нямам таланта на Жолт. И двамата сме маратонци, така че един приятелски съвет: внимавайте как вземате парите на страната си от Урсула“, написа Симион на английски език на профила си в социалната мрежа Екс като визираше танца на Жолт Хегедюш – кандидатът за министър на здравеопазването в бъдещото унгарско правителство.

В понеделник, на пресконференция, организирана след категоричната му победа над Виктор Орбан, лидерът на ТИСА остро критикува Симион и коментира, че нито един унгарски премиер не може да го подкрепи.

„Но Виктор Орбан го направи. Той подкрепи Джордже Симион и това беше предателство. И в Унгария, и в Трансилвания“, коментира той.

По време на кампанията за президентските избори в Румъния през 2025 г. в Трансилвания се появиха предизборни листовки, в които кандидатът на националистическия Алианс за обединение на румънците (АУР) Джордже Симион беше заедно с унгарския премиер Виктор Орбан. Местни медии припомнят, че лидерът на АУР многократно е възхвалявал политиките на Виктор Орбан и е казвал, че иска да го следва по много начини.

Congrats, Peter Magyar. Glad that you had FairPlay elections — we lack this in 🇷🇴.

For the record: I’ve never danced on your people’s graves, I don’t have Zsolt’s moves.

We both are marathon lads, so a friendly advice:

Keep an 👁️ on taking your country’s money from Ursula! pic.twitter.com/rb4uFC7k59 — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) April 14, 2026