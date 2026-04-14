Новини
Свят »
Румъния »
Разнопосочни политически реакции в Румъния след изборната победа на Петер Мадяр

14 Април, 2026 14:07 1 004 8

  • петер мадяр-
  • румъния-
  • унгария-
  • трансилвания-
  • виктор орбан-
  • келемен хунор

Вярваме, че новото мнозинство ще подходи към всяка унгарска общност с отговорност и уважение, посочи Келемен Хунор

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на Демократичния съюз на унгарците в Румъния Келемен Хунор ще пътува до Будапеща по покана на новия премиер на Унгария Петер Мадяр. Това става ясно от официалните профили на двамата в социалната мрежа Фейсбук. В понеделник те са провели телефонен разговор. Келемен Хунор е поздравил Петер Мадяр за изборната победа, въпреки че по време на кампанията публично обяви, че неговата партия подкрепя Виктор Орбан, пише БТА.

„Резултатът от изборите в Унгария не е такъв, на какъвто се надяваше огромното мнозинство унгарци в Трансилвания. Трябва да приемем и уважим решението на мнозинството. То е част от свободата. Ние уважаваме волята на избирателите и вярваме, че новото мнозинство ще подходи към всяка унгарска общност с отговорност и уважение. Към тези, които са разочаровани сега, отправям послание: ние бяхме и можем да бъдем опорна точка в бъдеще. Без значение кой управлява Будапеща или Букурещ, нашата задача е една и съща: да защитаваме правата на нашите общности и да изграждаме бъдещето на нашите общности в родината ни“, написа Келемен Хунор.

Междувременно министърът на външните работи на Румъния Оана Цою проведе телефонен разговор с бъдещата си колежка в Унгария Анита Орбан.

„Това беше първи официален контакт с представител на бъдещото правителство, възможност да споделя радостта от този исторически момент на промяна. Изразих възхищението си от образцовата мобилизация на унгарския народ и етническите унгарци. Резултатът от изборите доказа, че независимо колко голям е контролът на някои политици върху системите на власт, това не е достатъчно да го задържат до безкрай“, написа Оана Цою в официалния си профил във Фейсбук.

Тя информира, че акцент в разговора е бил поставен върху нов подход към външната политика на Унгария и по-тясно сътрудничество с Румъния.

„Разгледахме и регионалните формати, председателствани от Румъния тази година, които виждаме като основни възможности за укрепване на общата ни перспектива в региона“, отбелязва тя.

Оана Цою е отправила покана към Анита Орбан да посети Румъния.

Ден и половина, след като Виктор Орбан призна поражението си на парламентарните избори в Унгария, и лидерът на националистическия Алианс за обединение на румънците Джордже Симион поздрави Петер Мадяр за победата на неговата партия ТИСА.

„Поздравления, Петер Мадяр. Радвам се, че имахте честни избори – това ни липсва в Румъния. За да бъда ясен: никога не съм танцувал върху гробовете на вашия народ, нямам таланта на Жолт. И двамата сме маратонци, така че един приятелски съвет: внимавайте как вземате парите на страната си от Урсула“, написа Симион на английски език на профила си в социалната мрежа Екс като визираше танца на Жолт Хегедюш – кандидатът за министър на здравеопазването в бъдещото унгарско правителство.

В понеделник, на пресконференция, организирана след категоричната му победа над Виктор Орбан, лидерът на ТИСА остро критикува Симион и коментира, че нито един унгарски премиер не може да го подкрепи.

„Но Виктор Орбан го направи. Той подкрепи Джордже Симион и това беше предателство. И в Унгария, и в Трансилвания“, коментира той.

По време на кампанията за президентските избори в Румъния през 2025 г. в Трансилвания се появиха предизборни листовки, в които кандидатът на националистическия Алианс за обединение на румънците (АУР) Джордже Симион беше заедно с унгарския премиер Виктор Орбан. Местни медии припомнят, че лидерът на АУР многократно е възхвалявал политиките на Виктор Орбан и е казвал, че иска да го следва по много начини.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Му му ли гари

    7 1 Отговор
    Гооо Хоум у Индия

    14:09 14.04.2026

  • 2 Абе

    3 0 Отговор
    Мадяр или Маджар че едното много по нашенски е

    Коментиран от #4

    14:20 14.04.2026

  • 3 Така е

    1 0 Отговор
    Естествено, че ще се страхуват. Мъдяра ако реши да си вземе Трансилвания, която си е унгарска, ще стане страшно за мамалигарчетата.

    14:57 14.04.2026

  • 4 Стефанов

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    За нас е маджар, идва от маджари = унгарци. На английски е мадяр, ама ние не сме англичани.

    14:58 14.04.2026

  • 5 Пламен

    1 1 Отговор
    Всъщност е хазарин/евреин. Те се кръщават с измислени имена. Няма име Мадяр/Маджар, това е нарицателно, а не собствено име. Бившата му жена също е еврейка - Юдит, пак хазарка с присвоено име. Иначе настоящият му мъж, с който живее си е етнически унгарец.

    14:59 14.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Верно ли

    1 0 Отговор
    Петьо и бившата му жена били унгарски петроханци, демек педофили? Когато изобличили жена му, Петьо веднага се развел. Напуснал и партията на Орбан 5 минути преди да го изгонят от нея. Станал от педофил на опозиционер.

    15:14 14.04.2026

  • 8 Хмм

    2 0 Отговор
    каква букла си е направил, гелосан

    15:38 14.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания